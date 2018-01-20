Минобороны приказало российским военным покинуть район Африн

Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат

Российское командование в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в Африне, где Турция проводит операцию против курдов, сообщили в Минобороны.В военном ведомстве подчеркнули, что оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из Африна в район Телль-Аджар.- сообщает пресс-служба Минобороны России.Центр примирения продолжает непрерывный мониторинг обстановки в зоне деэскалации Телль-Рифат, чтобы оперативно оказывать помощь мирному населению, покидающему районы боевых действий, говорится в сообщении.Напоминаем, что операция турецкой армии "Оливковая ветвь" началась в 17.00 мск. Она направлена против сирийской курдской партии "Демократический союз", сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает связанными с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Целью операции называется "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета".