Минобороны приказало российским военным покинуть район Африн
Российское командование в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в Африне, где Турция проводит операцию против курдов, сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из Африна в район Телль-Аджар.
Центр примирения продолжает непрерывный мониторинг обстановки в зоне деэскалации Телль-Рифат, чтобы оперативно оказывать помощь мирному населению, покидающему районы боевых действий, говорится в сообщении.
Напоминаем, что операция турецкой армии "Оливковая ветвь" началась в 17.00 мск. Она направлена против сирийской курдской партии "Демократический союз", сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает связанными с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Целью операции называется "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета".
В военном ведомстве подчеркнули, что оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из Африна в район Телль-Аджар.
Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат- сообщает пресс-служба Минобороны России.
Центр примирения продолжает непрерывный мониторинг обстановки в зоне деэскалации Телль-Рифат, чтобы оперативно оказывать помощь мирному населению, покидающему районы боевых действий, говорится в сообщении.
Напоминаем, что операция турецкой армии "Оливковая ветвь" началась в 17.00 мск. Она направлена против сирийской курдской партии "Демократический союз", сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает связанными с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Целью операции называется "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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