20:43 20 января

Минобороны приказало российским военным покинуть район Африн

Российское командование в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в Африне, где Турция проводит операцию против курдов, сообщили в Минобороны.

Минобороны приказало российским военным покинуть район Африн


В военном ведомстве подчеркнули, что оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из Африна в район Телль-Аджар.


Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат
- сообщает пресс-служба Минобороны России.

Центр примирения продолжает непрерывный мониторинг обстановки в зоне деэскалации Телль-Рифат, чтобы оперативно оказывать помощь мирному населению, покидающему районы боевых действий, говорится в сообщении.

Напоминаем, что операция турецкой армии "Оливковая ветвь" началась в 17.00 мск. Она направлена против сирийской курдской партии "Демократический союз", сил самообороны сирийских курдов (YPG), которых Анкара считает связанными с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Целью операции называется "зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 72

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  1. 210окв Сегодня, 19:05
    Ну эта новость уже была накануне.
    210окв
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 19:06
      Разумный шаг с их стороны. Российские военные предложили курдам до вторжения турок занять территорию войсками Асада, но те оказали сославшись, что они независимые и сами с турками разберутся. Так что российским военным делать там больше нечего.
      Аристарх Людвигович
      1. 210окв Сегодня, 19:11
        С их?Или нашей?Я понимаю что нашим впрягаться за кого либо в турецко-курдской мясорубке не стоит.
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Разумный шаг с их стороны
        210окв
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 19:12
          С российской. Почему за курдскую независимость должны впрягаться и гибнуть наши солдаты я совершенно не понимаю.
          Аристарх Людвигович
          1. Монос Сегодня, 19:24
            Цитата: Аристарх Людвигович
            С российской. Почему за курдскую независимость должны впрягаться и гибнуть наши солдаты я совершенно не понимаю.

            Курдов, конечно, жалко, но они сами виноваты. Не тем доверились...
            Монос
            1. cniza Сегодня, 19:30
              Добрый вечер теска! hi , там так много накручено и мы не знаем полной информации , но кто то пытается перераспределить положение не в пользу США. lol
              cniza
            2. Inok10 Сегодня, 19:31
              Цитата: Монос
              Курдов, конечно, жалко, но они сами виноваты. Не тем доверились...

              ... Мое почтение Вить ! ... hi ... вернее сказать это первый урок им ... из двух зол, нужно выбирать меньшую ... на предложение Курдов возобновления деятельности Сирийских органов местной власти, им Асад предложил всего два условия:
              - ввод контингента САА
              - возобновление деятельности на этой территории Мухабарат ( служба безопасности САР)
              ... Курды отказались ... результат на лицо ... надеюсь урок пойдет в прок ... наши "вписываться" не будут и Асад тоже ... hi
              Inok10
              1. LSA57 Сегодня, 20:06
                Цитата: Inok10
                наши "вписываться" не будут и Асад тоже ...

                небольшой такой междусобойчик laughing
                но мне кажется турки курдов додавят
                LSA57
          2. axxenm Сегодня, 19:49
            Цитата: Аристарх Людвигович
            ..Почему за курдскую независимость должны впрягаться и гибнуть наши солдаты я совершенно не понимаю.

            как и за сирийскую не должны..
            axxenm
        2. vovanpain Сегодня, 19:23
          Цитата: 210окв
          С их?Или нашей?Я понимаю что нашим впрягаться за кого либо в турецко-курдской мясорубке не стоит.

          Дмитрий hi Никто из наших и не будет ни за кого впрягаться отвели наших из Африна намного раньше,на ВО новости подаются с запозданием. request Ну и не даром начальник турецкого Генштаба ездил на встречу с нашим Герасимовым.Договорились что каждый сам свои проблемы решает,да и за амерззких курдов впрягаться no на соседней ветке уж еврейский плач по курдам стоит. laughing hi
          vovanpain
          1. cniza Сегодня, 19:31
            Там вся картинка уже поделена и теперь идет воплощение плана по выдавливанию США.
            cniza
            1. LSA57 Сегодня, 20:08
              Цитата: cniza
              и теперь идет воплощение плана по выдавливанию США.

              хлопотно это будет... sad
              а надо...
              Привет hi
              LSA57
              1. cniza Сегодня, 20:13
                Приветствую ! hi , а кто сказал что просто , но согласен рано или поздно это сделать надо.
                cniza
                1. LSA57 Сегодня, 20:20
                  Цитата: cniza
                  а кто сказал что просто , но согласен рано или поздно это сделать надо.

                  в идеале, давить их по всей планете. а в мечтах, отобрать печатный станок, сами рухнут
                  LSA57
                  1. cniza Сегодня, 20:21
                    Так Китай усиленно над этим работает.
                    cniza
                    1. LSA57 Сегодня, 20:25
                      Цитата: cniza
                      Так Китай усиленно над этим работает.

                      да слушок прошёл, не один работает
                      LSA57
                      1. cniza Сегодня, 20:33
                        Естественно не один , но Китай это как флагман.
                        cniza
      2. Alber Сегодня, 19:23
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Разумный шаг с их стороны. Российские военные предложили курдам до вторжения турок занять территорию войсками Асада, но те оказали сославшись, что они независимые и сами с турками разберутся. Так что российским военным делать там больше нечего.

        хм... а Асад согласен на эту турецкую операцию?
        Alber
        1. avt Сегодня, 19:56
          Цитата: Alber
          хм... а Асад согласен на эту турецкую операцию?

          В свете
          Цитата: Inok10
          на предложение Курдов возобновления деятельности Сирийских органов местной власти, им Асад предложил всего два условия:
          - ввод контингента САА
          - возобновление деятельности на этой территории Мухабарат ( служба безопасности САР)
          ... Курды отказались ...

          Как минимум не против.
          avt
      3. ЦУС-ВВС Сегодня, 19:25
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Разумный шаг с их стороны. Российские военные предложили курдам до вторжения турок занять территорию войсками Асада, но те оказали сославшись, что они независимые и сами с турками разберутся. Так что российским военным делать там больше нечего.

        Спасибо! наконецто толковый ответ!!! а то я всё переживал что мы предаём наших союзников
        ЦУС-ВВС
    2. Chertt Сегодня, 19:11
      Мне интересно, США как нибудь отреагируют на закапывание своих союзников Курдов
      Chertt
      1. 210окв Сегодня, 19:13
        Когда закапывают ИХ "союзников",то господин молчит.Главное что бы там заштатников не было....Точнее желательно что бы были...Для нас.
        Цитата: Chertt
        Мне интересно, США как нибудь отреагируют на закапывание своих союзников Курдов
        210окв
        1. Chertt Сегодня, 19:20
          Цитата: 210окв
          .Главное что бы там заштатников не было....Точнее желательно что бы были...Для нас.

          Да. Если я не ошибаюсь американцы нам еще должны, за кровь нескольких солдат и офицеров. И даже одного генерала (вечная им память)
          Chertt
          1. cniza Сегодня, 19:33
            Вот и пришла пора предъявить счет.
            cniza
      2. Oleg7700 Сегодня, 19:24
        Возможно комми-аджалановцы Африна не входили в число "союзников" США? Они и с иными курдами по всякому.
        Oleg7700
      3. LSA57 Сегодня, 20:09
        Цитата: Chertt
        США как нибудь отреагируют на закапывание своих союзников Курдов

        наверное только оружием
        LSA57
    3. Alber Сегодня, 19:21
      Цитата: 210окв
      Ну эта новость уже была накануне.

      шо за "спасение братского народа" ?"
      Alber
  2. Ierarh Сегодня, 19:14
    Курдам конец. Зато Миллерова Труба будет через Турцию. Интересно сколько эта шатия уже наворовала с трубы...
    Ierarh
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 19:16
      Цитата: Ierarh
      Зато Миллерова Труба будет через Турцию. Интересно сколько эта шатия уже наворовала с трубы...

      Пиши в прокуратуру. Здесь тебе не помогут fellow .
      Аристарх Людвигович
      1. LSA57 Сегодня, 20:10
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Пиши в прокуратуру. Здесь тебе не помогут

        у него ещё много яду
        LSA57
      2. 210окв Сегодня, 20:14
        Да и в прокуратуре тоже..Возьмут на карандаш...
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Цитата: Ierarh
        Зато Миллерова Труба будет через Турцию. Интересно сколько эта шатия уже наворовала с трубы...

        Пиши в прокуратуру. Здесь тебе не помогут fellow .
        210окв
    2. Монос Сегодня, 19:21
      Цитата: Ierarh
      Интересно сколько эта шатия уже наворовала с трубы...

      Завидно? smile Считайте свои сребреники и не завидуйте взрослым дядям. У вас калибр не тот.
      Монос
    3. Chertt Сегодня, 19:22
      Цитата: Ierarh
      Курдам конец. Зато Миллерова Труба будет через Турцию

      Какой то вы скользкий
      Chertt
    4. Muvka Сегодня, 19:36
      Так, просто, напомню, что контрольный пакет акций Газпрома находится в руках государства.
      Muvka
    5. vovanpain Сегодня, 19:45
      Цитата: Ierarh
      Зато Миллерова Труба будет через Турцию. Интересно сколько эта шатия уже наворовала с трубы..

      Ох неужели сам Леха Навальный на ВО зарегался laughing Новость про столкновение курдов с турками, а он все про трубу с миллером и кто и сколько кормится и сколько наворовали. laughing Жги Леша good
      vovanpain
      1. LSA57 Сегодня, 20:12
        Цитата: vovanpain
        Новость про столкновение курдов с турками, а он все про трубу с миллером и кто и сколько кормится и сколько наворовали.

        а у него любое лыко в строку
        LSA57
        1. vovanpain Сегодня, 20:19
          Цитата: LSA57
          а у него любое лыко в строку

          Это уж точно Сергей hi Перед выборами лозунгеров развелось request новость будет про пингвинов в Антарктиде,а они про трубу с Миллером и про коррупцию. laughing
          vovanpain
          1. Chertt Сегодня, 20:26
            Цитата: vovanpain
            Перед выборами лозунгеров развелось

            За что ВО уважаю, так это за то, что ган***ну здесь всегда прямо скажут, что он ган***он
            Chertt
            1. Голован Джек Сегодня, 20:31
              Цитата: Chertt
              прямо скажут, что он ган***он

              Ганмен?
              Голован Джек
  3. Лексус Сегодня, 19:16
    Хитрая игра началась. По другому, наверное, не получится..
    Лексус
  4. Ierarh Сегодня, 19:17
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Цитата: Ierarh
    Зато Миллерова Труба будет через Турцию. Интересно сколько эта шатия уже наворовала с трубы...

    Пиши в прокуратуру. Здесь тебе не помогут fellow .
    А я чего, помощи прошу? laughing
    Ierarh
  5. parusnik Сегодня, 19:21
    Правильно.Пусть "тигры" дерутся, а "обезьяна" должна сидеть на дереве, что бы затем спуститься и снять с обоих шкуры...Когда ослабеют...
    parusnik
    1. Ierarh Сегодня, 19:22
      А "тигры" это кто?
      Ierarh
      1. LSA57 Сегодня, 20:12
        Цитата: Ierarh
        А "тигры" это кто?

        ну не ты же
        LSA57
  6. Горный стрелок Сегодня, 19:21
    Любимое занятие полосатоухих - "сдавать" своих союзников при первой возможности... Или эти курды - не те курды, что помогали освобождать Ракку?
    Горный стрелок
    1. Ierarh Сегодня, 19:24
      Потом можно будет "перехватить" курдов у "империи добра"? А о чём раньше думали?
      Правда не получится. Тогда миллерова труба по Турции дело швах... А это тебе не пенсии там или армии перевооружение. Это кооперативный доход!
      Ierarh
    2. donavi49 Сегодня, 20:03
      Не те. Эти вообще с начала войны +/- сидят на попе ровно. Приросли они только когда правительственная армия окружала Алеппо - те под шумок заняли а/б и десяток кишлаков.

      Вот на карте - те которым США помогает, они восточнее имеют вполне себе территорию с нефтью, газом и размером со среднюю Европейскую страну. От тех курдов, которым помогают США - Султан требует отдать Манбидж и уйти за Евфрат (я нарисовал линию) - больше ничего. И то скорее - блеф. Ибо на другом берегу у США есть постоянное официальное присутствие. И пока Султан не уговорит - свернуть американские посты и перенести их за Евфрат, никто воевать там не будет.
      donavi49
  7. Ierarh Сегодня, 19:28
    Цитата: Chertt
    Цитата: Ierarh
    Курдам конец. Зато Миллерова Труба будет через Турцию

    Какой то вы скользкий

    А в чём дело? Труба не ваша.
    Ierarh
  8. Симон Сегодня, 19:29
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Разумный шаг с их стороны. Российские военные предложили курдам до вторжения турок занять территорию войсками Асада, но те оказали сославшись, что они независимые и сами с турками разберутся. Так что российским военным делать там больше нечего.

    Да, курды сделали большую оплошность! Им быстрей нужно под крыло Асада идти, тогда турки точно остановятся. С Асадом они воевать не будут. fool
    Симон
    1. LSA57 Сегодня, 20:15
      Цитата: Симон
      а, курды сделали большую оплошность! Им быстрей нужно под крыло Асада идти, тогда турки точно остановятся.

      гордыня заела, на полосатых понадеялись
      LSA57
  9. мерцание Сегодня, 19:40
    Интересно, дошло ли до курдов к чему приводит сотрудничество с США?
    Мало им было примеров (Грузия при Саакашвили - потеряла часть территорий, Украина - завершает своё существование), теперь вот очередь дошла и до курдов. Следующий будет Израиль.
    мерцание
  10. лысова Сегодня, 20:00
    В начале Турция предупредила Россию, о выводе своих людей из Африна ( будем бомбить ). Проскочила инфа , что мол ушли. Затем МО РФ, опровергают вывод наших из Африна ( вчера было ). А сегодня заявляют, что уже передислоцирована в район Телль-Аджар. Что это за "любит не любит" - не серьёзно.
    лысова
  11. Ierarh Сегодня, 20:01
    Цитата: Muvka
    Так, просто, напомню, что контрольный пакет акций Газпрома находится в руках государства.

    Да конечно. Но только 13% дохода поступает в бюджет...
    Ierarh
    1. Голован Джек Сегодня, 20:03
      Цитата: Ierarh
      Но только 13% дохода поступает в бюджет...

      Тю-ю-ю-ююю... путаем с подоходным, видимо...
      Голован Джек
  12. Ierarh Сегодня, 20:08
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Ierarh
    Но только 13% дохода поступает в бюджет...

    Тю-ю-ю-ююю... путаем с подоходным, видимо...

    Тюююю... Так он для всех...
    Ierarh
    1. Голован Джек Сегодня, 20:13
      Цитата: Ierarh
      Цитата: Голован Джек
      Цитата: Ierarh
      Но только 13% дохода поступает в бюджет...

      Тю-ю-ю-ююю... путаем с подоходным, видимо...

      Тюююю... Так он для всех...

      Кто-то тут не понимает намеков.
      Да, "он" - для всех. Только "он" - не единственный налог. Далеко "не" yes
      Голован Джек
  13. voyaka uh Сегодня, 20:10
    У этих курдов-коммунистов нет друзей. Америка с ними не дружит, Россия их кинула.
    voyaka uh
    1. cniza Сегодня, 20:15
      Цитата: voyaka uh
      Россия их кинула.


      А что им Россия что обещала , гарантировала?
      cniza
      1. voyaka uh Сегодня, 20:35
        Ввела по соглашениям в Асане "миротворческие силы" , как только турки начали операцию, быстро "передислоцировала" их. Свалили, короче.
        voyaka uh
        1. cniza Сегодня, 20:40
          Какие миротворческие силы belay Вы что то путаете , это зона ответственности Турции .
          cniza
  14. Ierarh Сегодня, 20:16
    Цитата: voyaka uh
    У этих курдов-коммунистов нет друзей. Америка с ними не дружит, Россия их кинула.

    Америка кидает всех. И вас кинет если это станет выгодно...
    Ierarh
    1. voyaka uh Сегодня, 20:36
      Пока что Россия "кинула" курдских товарищей коммунистов.
      voyaka uh
  15. axxenm Сегодня, 20:18
    Красиво выглядит, в паре:

    19 января, 21:24
    Лавров: сообщения о выводе российских военных в Африне были опровергнуты
    http://tass.ru/politika/4888098

    20 января, 18:30
    МО РФ: российские военные переведены из района Африн из-за начала турецкой операции
    http://tass.ru/armiya-i-opk/4889273?utm_source=tw
    itter.com&utm_medium=social&utm_campaign=
    smm_social_share

    Вообще, интересно наблюдать истерику дудаевских ботов, когда сидение Путина в кустах и откровенный и циничный торг его окружения со странами НАТО уже ничем не скрыть))
    axxenm
  16. Ierarh Сегодня, 20:19
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Ierarh
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Ierarh
    Но только 13% дохода поступает в бюджет...

    Тю-ю-ю-ююю... путаем с подоходным, видимо...

    Тюююю... Так он для всех...

    Кто-то тут не понимает намеков.
    Да, "он" - для всех. Только "он" - не единственный налог. Далеко "не" yes

    Ну-с, поподробнише...
    Ierarh
    1. Голован Джек Сегодня, 20:28
      Цитата: Ierarh
      Ну-с, поподробнише...

      Вот картинка, "чиста для примера":

       Тут оно

      По ссылочке пройдитесь, много нового узнаете yes
      Голован Джек
  17. Yujanin. Сегодня, 20:20
    А армянское радио до этого твердило, что российская армия не покинула Африн. Так кому верить?
    Yujanin.
  18. mavrus Сегодня, 20:30
    Цитата: Ierarh
    Курдам конец. Зато Миллерова Труба будет через Турцию. Интересно сколько эта шатия уже наворовала с трубы...

    Может быть и конец, а может и нет. Это в Ираке курды не посмели против иракской армии и коалиции во главе с США ничего серьезного предпринять, а с турками другой расклад... От границы курды отойдут, но если турки дальше сунутся, то... Тут "бабка надвое сказала".
    mavrus
  19. Ierarh Сегодня, 20:30
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Ierarh
    Ну-с, поподробнише...

    Вот картинка, "чиста для примера":

     Тут оно

    По ссылочке пройдетитесь, много нового узнаете yes
    Ну а ты родной всего этого не платишь? Ровня с Миллером однако...
    Ierarh
    1. Голован Джек Сегодня, 20:35
      Цитата: Ierarh
      Ну а ты родной...

      О! Да у меня тут родня завелась!!
      Цитата: Ierarh
      Цитата: Muvka
      ... контрольный пакет акций Газпрома находится в руках государства.

      Да конечно. Но только 13% дохода поступает в бюджет...

      Ты о чем вообще? Родной laughing
      Обтекай уж молча... только 13% fool
      Голован Джек
  20. Livonetc Сегодня, 20:35
    Цитата: voyaka uh
    У этих курдов-коммунистов нет друзей. Америка с ними не дружит, Россия их кинула.

    Именно.
    Броском через бедро.
    Ибо позиция балансирования на нескольких стульях не самая устойчивая.
    Теперь Россия им ничего не гарантирует.
    В деле турецкие партнеры восточной коалиции.
    Livonetc
  21. Ierarh Сегодня, 20:36
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: Ierarh
    Ну а ты родной...

    О! Да у меня тут родня завелась!!
    Цитата: Ierarh
    Цитата: Muvka
    ... контрольный пакет акций Газпрома находится в руках государства.

    Да конечно. Но только 13% дохода поступает в бюджет...

    Ты о чем вообще? Родной laughing
    Обтекай уж молча... только 13% fool

    По русски читать не?
    Да обтекать то тебе. Ты платишь то же что г-н Миллер. Обтекай...
    Ierarh
  22. mavrus Сегодня, 20:37
    Цитата: лысова
    В начале Турция предупредила Россию, о выводе своих людей из Африна ( будем бомбить ). Проскочила инфа , что мол ушли. Затем МО РФ, опровергают вывод наших из Африна ( вчера было ). А сегодня заявляют, что уже передислоцирована в район Телль-Аджар. Что это за "любит не любит" - не серьёзно.

    А ты предлагаешь указывать точные координаты наших военных, он лайн, во время боевых действий? Это чтоб вражеской разведке особо не заморачиваться?
    mavrus
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