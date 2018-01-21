08:48 21 января

Пушков прокомментировал идею Молдовы «выставить счет» России за «оккупацию»

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал намерение Кишинева «выставить счет» Москве за «оккупацию» Приднестровья.



В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую "оккупацию Приднестровья"? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем,
цитирует Пушкова РИА Новости.


Ранее спикер парламента Молдовы Андриан Канду обвинил Россию в нарушении норм международного права и заявил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья.

Напомним, Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что страна присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Использованы фотографии: https://www.1tv.ru
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Комментарии 14

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  1. 210окв Сегодня, 08:09
    Выставить им счёт в ответе за вложенные деньги в республику во время СССР..
    210окв
    1. Sharky Сегодня, 08:14
      Ну, зачем же уподобляться нищебродам и клянчить деньги? Пущай через суд пробуют. Ведь, они никогда не докажут факт оккупации, потому что её не было.
      Некоторые признаки оккупации:
      - Обязательное нахождение в состоянии войны.
      - Обязательное принятие на себя функций управления.
      - Международное признание.
      Sharky
      1. 210окв Сегодня, 08:18
        Хорошо.Не будем уподобляться.Просто не замечать.Когда вдруг начнут арестовывать имущество за рубежом...Ответ должен быть.Иначе если не уважать,то бояться перестанут.
        Цитата: Sharky
        Ну, зачем же уподобляться нищебродам и клянчить деньги? Пущай через суд пробуют. Ведь, они никогда не докажут факт оккупации, потому что её не было.
        210окв
    2. Зяблицев Сегодня, 08:21
      "А может быть еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат" laughing

      Явно без цыган не обошлось! Кишинев, это шапито под открытым небом, но для их хозяев, нужно в Тирасполь завести Искандер, что бы в Бухаресте дошло до кое-кого - коней чужих красть грешно! Можно получить по рукам.... И папик из Вашингтона не поможет! laughing
      Зяблицев
      1. volodya Сегодня, 08:28
        Цитата: Зяблицев
        "А может быть еще дать вам ключ от квартиры, где деньги лежат"

        volodya
  2. Sharky Сегодня, 08:09
    Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем,

    Тонкий намёк на то, что можно выслать всех гастарбайтеров обратно на Родину good.
    Sharky
    1. 210окв Сегодня, 08:20
      Как так!Лишится дохода!Наша власть этого не допустит.Экономически объяснить почему этого не произойдет?
      Цитата: Sharky
      Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем,

      Тонкий намёк на то, что можно выслать всех гастарбайтеров обратно на Родину good.
      210окв
  3. rotmistr60 Сегодня, 08:12
    Типичная логика паразитов
    И с каждым годом таких паразитов становится все больше. Каждый из таких мелких паразитов считает своим долгом хоть в чем-то обвинить Россию и потребовать деньги. При этом отлично понимают, что кроме звездюлей получить больше ни чего не смогут. Но витает другая надежда - вдруг заокеанский дядя услышав их "наезды" чего-нибудь подкинет для поднятия антироссийского духа.
    rotmistr60
    1. МИХАН Сегодня, 08:19
      Цитата: rotmistr60
      И с каждым годом таких паразитов становится все больше.

      Не то слово..Все что то с России требуют! Россия щедрая душа конечно, но и наказать может жестко ! Имейте ввиду господа стяжатели и ростовщики..!
      МИХАН
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:25
      Типичная логика паразитов
      И с каждым годом таких паразитов становится все больше. Каждый из таких мелких паразитов считает своим долгом хоть в чем-то обвинить Россию и потребовать деньги.

      smile Раньше СССР кормил таких паразитов по всему миру...сейчас их содержание перешло к США и ЕС...
      ТРАМП гадюка понимаешь ли не хочет кормить их и перекрыл финансовый ручеек...остается только с РОССИИ отребовать хоть что то...
      надеюсь МЕДВЕДЕВУ хватит ума не реагировать на это.
      Тот же ЛЕХА
      1. AlexVas44 Сегодня, 08:33
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        ...надеюсь МЕДВЕДЕВУ хватит ума не реагировать на это.

        Разве он на что-нибудь реагирует? Так что ему и здесь ума не надо.
        AlexVas44
  4. Гардамир Сегодня, 08:25
    Болтуны правят страной! А есть у нас дипломаты. правительство. в конце концов этот . которому кошка постоянно жить мешает.?
    Гардамир
  5. Masya Masya Сегодня, 08:30
    Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем,

    Как их с их же пойла-то плющит и таращит... Пора его проверить на удобоваримость! wink .
    Masya Masya
  6. лысова Сегодня, 08:40
    Нормально прокомментировал Алексей, дойдёт ли это до их сознания - сомневаюсь. Сколько лет и сил на них потрачено, сюсюкаясь, как с ребёнком. А сколько тысяч населения спасено, после прекращения военных действий в 1992 г. - и сделала это, не какая там " ната ", а Россия.
    лысова
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