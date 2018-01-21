Пушков прокомментировал идею Молдовы «выставить счет» России за «оккупацию»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал намерение Кишинева «выставить счет» Москве за «оккупацию» Приднестровья.
Ранее спикер парламента Молдовы Андриан Канду обвинил Россию в нарушении норм международного права и заявил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья.
Напомним, Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что страна присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую "оккупацию Приднестровья"? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем,цитирует Пушкова РИА Новости.
Ранее спикер парламента Молдовы Андриан Канду обвинил Россию в нарушении норм международного права и заявил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья.
Напомним, Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что страна присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Использованы фотографии: https://www.1tv.ru
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