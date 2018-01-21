Пушков прокомментировал идею Молдовы «выставить счет» России за «оккупацию»

В Молдавии хотят получить с России миллиарды за мифическую "оккупацию Приднестровья"? Типичная логика паразитов: выдумать предлог и кричать "дайте деньги"! Потуги, обреченные на провал. Пусть даже не думают. Так можно вообще российского рынка лишиться и остаться ни с чем,

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал намерение Кишинева «выставить счет» Москве за «оккупацию» Приднестровья.цитирует Пушкова РИА Новости Ранее спикер парламента Молдовы Андриан Канду обвинил Россию в нарушении норм международного права и заявил о намерении взыскать с Москвы миллиарды долларов за "оккупацию" Приднестровья.Напомним, Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что страна присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.