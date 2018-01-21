Курды сообщили о первых жертвах операции «Оливковая ветвь»
Жертвами налета турецкой операции на сирийский Африн стали девять человек, передает РИА Новости сообщение ресурса Rudaw.
В субботу военное ведомство Турции объявило о начале операции «Оливковая ветвь» против вооруженных формирований курдов в Африне. В ней задействовано 72 самолета. По данным турецкого генштаба, в первый день кампании авиация уничтожила 108 из 113-ти намеченных целей.
Премьер-министр республики Бинали Йылдырым, в свою очередь, заявил, что наземная операция в Африне может начаться в воскресенье.
Сегодня (в субботу) наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра (в воскресенье), в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией, сказал, премьер.
Официальный Дамаск решительно осудил нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.
В результате турецких авиаударов убиты шесть мирных жителей, три бойца сил самообороны сирийских курдов (YPG), 13 мирных человек получили ранения,говорится в сообщении.
В субботу военное ведомство Турции объявило о начале операции «Оливковая ветвь» против вооруженных формирований курдов в Африне. В ней задействовано 72 самолета. По данным турецкого генштаба, в первый день кампании авиация уничтожила 108 из 113-ти намеченных целей.
Премьер-министр республики Бинали Йылдырым, в свою очередь, заявил, что наземная операция в Африне может начаться в воскресенье.
Сегодня (в субботу) наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра (в воскресенье), в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией, сказал, премьер.
Официальный Дамаск решительно осудил нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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