08:53 21 января

Курды сообщили о первых жертвах операции «Оливковая ветвь»

Жертвами налета турецкой операции на сирийский Африн стали девять человек, передает РИА Новости сообщение ресурса Rudaw.

Курды сообщили о первых жертвах операции «Оливковая ветвь»


В результате турецких авиаударов убиты шесть мирных жителей, три бойца сил самообороны сирийских курдов (YPG), 13 мирных человек получили ранения,
говорится в сообщении.


В субботу военное ведомство Турции объявило о начале операции «Оливковая ветвь» против вооруженных формирований курдов в Африне. В ней задействовано 72 самолета. По данным турецкого генштаба, в первый день кампании авиация уничтожила 108 из 113-ти намеченных целей.

Премьер-министр республики Бинали Йылдырым, в свою очередь, заявил, что наземная операция в Африне может начаться в воскресенье.

Сегодня (в субботу) наша авиация поразила большинство из намеченных целей. Завтра (в воскресенье), в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной) Свободной сирийской армией, сказал, премьер.

Официальный Дамаск решительно осудил нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 1

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  1. МИХАН Сегодня, 08:40
    Ну началось..!
    Москва, 21 января - АиФ-Москва.
    Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по аэродрому Минниг на северо-западе Сирии, который США использовали для поставки оружия курдским вооруженным формированиям, передает РИА Новости.

    А Россия с Сирией пока зачистку проведет , добивая чертей оставшихся в живых..
    МИХАН
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