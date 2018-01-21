20:55 21 января

Специалисты спрогнозировали последствия ядерного удара по Гавайям

Американское издание Defence One с помощью специальной программы Nukemap, разработанной в Технологическом институте Стивенса, проанализировало последствия возможного ядерного удара по Гавайям, передает РИА Новости.



Ранее власти штата распространили ложное сообщение о ракетной угрозе, что вызвало панику у жителей.


Для анализа был выбран заряд мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте. Эпицентром взрыва выбрали столицу Гавайев Гонолулу, население которой составляет около 400 тыс. человек.

«Согласно расчетам, взрыв на высоте 600 метров над землей моментально убьет 158 тысяч человек, еще 173 тысячи получат ранения. Детонация на расстоянии от поверхности увеличивает разрушительную силу взрывной волны. Диаметр огненного шара достигнет пяти километров. Взрыв уничтожит почти 150 учебных учреждений и 30 больниц», – говорится в публикации.

Последствия усугубит рельеф – взрывная волна отразится от гор, которые окружают город. Кроме того, специалисты прогнозируют появление «огненного шторма», который неминуемо возникнет из-за большого количества деревянных построек.

Издание также приводит слова эксперта Джорджтаунского университета Тимоти Джоргенсена, который считает, что гавайские власти совершили ошибку, призвав в ложном оповещении жителей «немедленно искать укрытие».

По его мнению, в сообщении нужно было указать на необходимость запастись продуктами и водой. Эксперт подчеркнул, что «радиация не менее опасна, чем сам взрыв», поэтому в случае ядерного удара людям придется провести в убежищах не один день в ожидании снижения радиоактивного фона.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 37

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  1. МИХАН Сегодня, 09:01
    Ну провокаторы ! Уверен , что этот "ложный" сигнал специально сделали..
    МИХАН
    1. Михаил_Зверев Сегодня, 09:14
      Конечно. Там пропаганда такая со времён Холодной войны, наша просто какая-то самодеятельность. Страх и ненависть к нам у них глубоко сидят.
      Михаил_Зверев
    2. xetai9977 Сегодня, 09:16
      Этого можно сказать и про любую точку мира.
      xetai9977
      1. МИХАН Сегодня, 09:33
        Цитата: Михаил_Зверев
        Страх и ненависть к нам у них глубоко сидят.

        Таки и есть..!
        Цитата: xetai9977
        Этого можно сказать и про любую точку мира.

        И Азербайджан тоже в этот список входит..? Помнится листовочки (отпечатанные в Турции) раскидывали в начале 90-х у вас и т.д. "Интересный" текст там был. negative
        МИХАН
    3. Starover_Z Сегодня, 09:32
      А считали последствия для Гавайи ?! Все официальные провокаторы сидят в Фашингтоне ! Для него и считать последствия удара ! Рядом и Пентагон ! Так что нечего мелочиться, размениваться на всего лишь 200 кТ, туда можно что и посолиднее, чтобы клиент не обижался !
      Starover_Z
  2. 210окв Сегодня, 09:12
    Наивные гавайские(амерзские)мальчики..Если это не дай бог произойдет,то достанет всех.И экономика никакая нужна не будет..Было бы кому хоронить..
    210окв
  3. svp67 Сегодня, 09:17
    Для анализа был выбран заряд мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте
    Для сравнения это в 10 раз больше, чем было сброшено на Хиросиму....
    «Согласно расчетам, взрыв на высоте 600 метров над землей моментально убьет 158 тысяч человек, еще 173 тысячи получат ранения.
    В той же Хиросиме, сразу погибло около 60 тысяч человек. В ближайшие сутки после этого - еще 90 000, преимущественно от сильнейшего радиационного облучения. И если следовать этим цифрам, то на Гавайях, в ближайшие сутки может погибнуть еще 210 тысяч человек.
    svp67
    1. KCA Сегодня, 09:57
      Нет, наука и технология с 1945 года очень сильно подросли, точных цифр не помню, примерно, раньше сгорало 10- 15% заряда, остальное уран или плутоний разлетались по округе, сейчас 95% сгорает, да и масса заряда значительно снизилась, так что заражение местности минимально
      KCA
      1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 11:26
        Именно, современное ЯО более-менее чистое.
        Но тут надо учитывать саму специфику поражающих факторов. Электромагнитный импульс, например, сожжет всю электронику, без современной техники потери будут еще больше.
        Генерал Песчаных Карьеров
      2. svp67 Сегодня, 13:30
        Цитата: KCA
        Нет, наука и технология с 1945 года очень сильно подросли, точных цифр не помню, примерно, раньше сгорало 10- 15% заряда, остальное уран или плутоний разлетались по округе, сейчас 95% сгорает, да и масса заряда значительно снизилась, так что заражение местности минимально

        А теперь вопрос. А у кого это так подросли наука и технология? И подросли ли они так в КНДР?
        svp67
        1. KCA Сегодня, 14:58
          Если термоядерный заряд сделали, значит явно подросли, по сравнению с США 1945 года, как раз термоядерный заряд меньше по количеству делящегося вещества и его остатка после взрыва
          KCA
          1. svp67 Сегодня, 16:03
            Цитата: KCA
            Если термоядерный заряд сделали,

            К слову, это до сих пор вопрос СПОРНЫЙ. Не все эксперты соглашаются считать тот взрыв термоядерным.
            svp67
  4. PN Сегодня, 09:17
    "По его мнению, в сообщении нужно было указать на необходимость запастись продуктами и водой."
    После просмотра фильма "Разделитель" понимаешь, что всё это бесполезно...
    PN
    1. dzen123 Сегодня, 09:32
      Вот именно. Даже если часть населения сможет найти убежища + запасется продуктами, то после такого явления как "огненный шторм" воздух будет НЕ пригоден для дыхания как минимум двое-трое суток. Как выжить в убежище, даже противоатомном, если воздушная смесь в самом убежище с течением времени будет превращаться в яд? И чем больше набьется людей в такое убежище, тем быстрее оно станет газовой камерой.
      dzen123
      1. Вадим237 Сегодня, 11:16
        Если убежища будут оборудованы системой отчистки воздуха то люди там выживут, огненного шторам точно не будет, из за того что двойная ударная волна разрушит все сооружения и погребёт большую часть горючих материалов, будут отдельные очаги пожаров.
        Вадим237
        1. Deadушка Сегодня, 14:26
          Цитата: Вадим237
          Если убежища будут оборудованы системой отчистки воздуха то люди там выживут,

          выжить то выживут, но на сколько им хватит еды и те же фильтры. what
          Deadушка
          1. Вадим237 Сегодня, 15:13
            По крайней мере на несколько суток должно хватить.
            Вадим237
            1. Deadушка Сегодня, 15:17
              Цитата: Вадим237
              По крайней мере на несколько суток должно хватить.

              сомнительная радость
              Deadушка
  5. злой партизан Сегодня, 09:43
    Хорош уже мирных гавайцев пугать! stop Там и так после прошлого раза весь остров кирпичами завален... sad До сих пор разбирают. request
    злой партизан
    1. амурец Сегодня, 10:27
      Цитата: злой партизан
      Там и так после прошлого раза весь остров кирпичами завален...

      После этого? Или так подилки тряслись что вызвали цунами?
      амурец
      1. злой партизан Сегодня, 15:44
        Цитата: амурец
        После этого?

        what
        Вообще-то я имел в виду вот это:

        Ну, а откуда берутся кирпичи при сильном испуге Вы, Коллега, наверняка знаете и без меня... hi
        злой партизан
  6. ul_vitalii Сегодня, 10:11
    Эффект лучше был бы если сперва разместили бы этот материал, а уж потом ошиблись с кнопкой.
    ul_vitalii
    1. лысова Сегодня, 10:32
      Последствия были бы ужасны, со смертельными исходами.
      лысова
  7. лысова Сегодня, 10:30
    Они что там, совсем отупели ?, - " эксперты ". Продуктами запасаются заранее, а не после оповещения. А так как это острова, то лучший вариант, накрыться простынью и медленно полсти на кладбище - почему медленно? - так чтоб паники не было. Мало того, обитателей напугали ложной тревогой, так ещё сообщают, что с ними могло быть, они ещё после того не отмылись ( понимаю жителей )
    лысова
  8. Egorovich Сегодня, 10:43
    Не бай,бог, никому испытать то, что испытали японцы в августе 1945г. Страшно даже подумать.
    Egorovich
  9. Ныробский Сегодня, 11:05
    Куда бы не прилетела ядрёна б/головка, хоть на Гавайи, хоть в Вашингтон, это будет справедливо с учётом "заслуг" США в деле по милитаризации и хаотизации мира. Ядерная припарка для США пойдёт на пользу всему остальному миру. Заодно будут отмщены души сгоревших японцев в Хиросиме и Нагасаки.
    Ныробский
    1. Михаил м Сегодня, 11:19
      Цитата: Ныробский
      Куда бы не прилетела ядрёна б/головка, хоть на Гавайи, хоть в Вашингтон, это будет справедливо

      Прилетевшая в ответ несправедливая б/головка, и, скорее всего, не одна, сработает не хуже справедливой. И задумываться о справедливости будет поздно.
      Михаил м
      1. Ныробский Сегодня, 11:43
        Цитата: Михаил м
        Прилетевшая в ответ несправедливая б/головка, и, скорее всего, не одна, сработает не хуже справедливой. И задумываться о справедливости будет поздно.
        Вы о деталях, а я о справедливости, поскольку никто в мире не сделал столько дерьма для начала войны, сколько сделали США. Пусть это будет не ядрёна ракета, а выхлоп Йелоустона, но США заслуживают кары божьей.
        Ныробский
        1. Вадим237 Сегодня, 20:00
          Правительство США заслуживают, а люди которые там живут - нет.
          Вадим237
          1. Ныробский Сегодня, 20:04
            Цитата: Вадим237
            Правительство США заслуживают, а люди которые там живут - нет.
            Насчёт людей я согласен, а вот насчёт государства - нет. Пока существуют США, в мире не будет ни мира, ни порядка.
            Ныробский
  10. rotmistr60 Сегодня, 11:16
    Ну если Сша продолжат свою политику в отношении КНР, то если не на Гавайи прилетит заряд, то РК точно подвергнется такому артиллерийскому налету, что мало не покажется. С дурной головой можно сломать даже то, что не ломается.
    rotmistr60
    1. rotmistr60 Сегодня, 12:20
      КНР
      Конечно читать КНДР.
      rotmistr60
  11. Rusland Сегодня, 11:33
    Это они мастера, весь мир в труху и это общетают.
    Rusland
  12. MOSKVITYANIN Сегодня, 12:50
    Для анализа был выбран заряд мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте.

    Ын никогда жадным не был заложит больше килотонн....например 600... laughing
    Кроме того, Ын добрый человек, помимо атмосферного взрыва устроит еще и подводный вблизи Гавайев, чтоб облученных и обуглившихся жителей охладило морской водичкой и выбросило в море, гы... yes
    MOSKVITYANIN
    1. МИХАН Сегодня, 13:38
      Цитата: MOSKVITYANIN
      Для анализа был выбран заряд мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте.

      Ын никогда жадным не был заложит больше килотонн....например 600... laughing
      Кроме того, Ын добрый человек, помимо атмосферного взрыва устроит еще и подводный вблизи Гавайев, чтоб облученных и обуглившихся жителей охладило морской водичкой и выбросило в море, гы... yes

      Ын сможет ,если его доведут...))) А КНДР допустили к Олимпийским играм в Южной Кореи!
      Путин единственный ТИРАН мировой..ха ха ха Россия значит тоже..? Ну мочить вас будем господа за ВСЕ! negative
      МИХАН
  13. Maxim73 Сегодня, 17:42
    Специализды научились пользоваться интернет-браузерами?!

    Играйтесь - хоть заиграйтесь: http://nuclearsecrecy.com/nukemap/
    Maxim73
  14. pafegosoff Сегодня, 20:41
    "...моментально убьет 158 тысяч человек, еще 173 тысячи получат ранения..."
    Изумительная программа. А могла бы 159.973 человека убить, 172.027 человек - мгновенно ранить. Оставшихся 70 человек - облучить нейтронами...
    Какой смысл расходовать боеприпас по Центру города - туристической столицы региона? Что там: на центральной площади весь тихоокеанский флот США? В 1977 или 1978 пришлось рисовать всякие карты на случай атомной войны. зоны поражения, места рассредоточения войск и техники и проч. И главное пятно зияло на моторном заводе, где кроме запчастей для "Москвича" и ВСУ для аэропланов, делали двигатели для крылатых ракет и для самолётов вертикального взлёта (предшественников движков F-35)
    Завод стоял на окраине города. Рядом одна из крупнейших в СССР ж.д. станция-сортировка...А до другой окраины километров 10-15.
    А у мериканцев компьютер считает взрыв по центру города... И ровно 200 килотонн ТЭ. Какая-то детская игра. И программа явно расчитанная на процессор КР580ВМ80А (i8080) и память 48 килобайт...Наверное откопали что-то из 1970-х, когда все "ядерной зимой" увлекались...
    pafegosoff
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