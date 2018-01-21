Специалисты спрогнозировали последствия ядерного удара по Гавайям
Американское издание Defence One с помощью специальной программы Nukemap, разработанной в Технологическом институте Стивенса, проанализировало последствия возможного ядерного удара по Гавайям, передает РИА Новости.
Ранее власти штата распространили ложное сообщение о ракетной угрозе, что вызвало панику у жителей.
Для анализа был выбран заряд мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте. Эпицентром взрыва выбрали столицу Гавайев Гонолулу, население которой составляет около 400 тыс. человек.
«Согласно расчетам, взрыв на высоте 600 метров над землей моментально убьет 158 тысяч человек, еще 173 тысячи получат ранения. Детонация на расстоянии от поверхности увеличивает разрушительную силу взрывной волны. Диаметр огненного шара достигнет пяти километров. Взрыв уничтожит почти 150 учебных учреждений и 30 больниц», – говорится в публикации.
Последствия усугубит рельеф – взрывная волна отразится от гор, которые окружают город. Кроме того, специалисты прогнозируют появление «огненного шторма», который неминуемо возникнет из-за большого количества деревянных построек.
Издание также приводит слова эксперта Джорджтаунского университета Тимоти Джоргенсена, который считает, что гавайские власти совершили ошибку, призвав в ложном оповещении жителей «немедленно искать укрытие».
По его мнению, в сообщении нужно было указать на необходимость запастись продуктами и водой. Эксперт подчеркнул, что «радиация не менее опасна, чем сам взрыв», поэтому в случае ядерного удара людям придется провести в убежищах не один день в ожидании снижения радиоактивного фона.
Ранее власти штата распространили ложное сообщение о ракетной угрозе, что вызвало панику у жителей.
Для анализа был выбран заряд мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте. Эпицентром взрыва выбрали столицу Гавайев Гонолулу, население которой составляет около 400 тыс. человек.
«Согласно расчетам, взрыв на высоте 600 метров над землей моментально убьет 158 тысяч человек, еще 173 тысячи получат ранения. Детонация на расстоянии от поверхности увеличивает разрушительную силу взрывной волны. Диаметр огненного шара достигнет пяти километров. Взрыв уничтожит почти 150 учебных учреждений и 30 больниц», – говорится в публикации.
Последствия усугубит рельеф – взрывная волна отразится от гор, которые окружают город. Кроме того, специалисты прогнозируют появление «огненного шторма», который неминуемо возникнет из-за большого количества деревянных построек.
Издание также приводит слова эксперта Джорджтаунского университета Тимоти Джоргенсена, который считает, что гавайские власти совершили ошибку, призвав в ложном оповещении жителей «немедленно искать укрытие».
По его мнению, в сообщении нужно было указать на необходимость запастись продуктами и водой. Эксперт подчеркнул, что «радиация не менее опасна, чем сам взрыв», поэтому в случае ядерного удара людям придется провести в убежищах не один день в ожидании снижения радиоактивного фона.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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