20:50 21 января

В Идлибе окружили крупную группировку террористов

Подразделения сирийских войск соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль, окружив крупное формирование боевиков «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.



Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама – Алеппо, соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль,
говорится в релизе.


Таким образом, окружение крупного формирования группировки «Джебхат ан-Нусра» в восточной части провинции Идлиб завершилось.

В ходе наступления правительственные войска САР также выбили террористов с территории аэродрома Абу-Духур.

«В результате наступательных действий сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года», – сообщили в российском военном ведомстве.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. МИХАН Сегодня, 10:03
    Молодцы! И теперь мочить , пока все внимание на Турцию и курдов...Работаем братцы!
    МИХАН
    1. Маз Сегодня, 10:31
      Ну, вот и загнали жаб в землю. Щас сдаваться будут, автобусы заказывать laughing
      Маз
      1. ПалБор Сегодня, 11:50
        Цитата: Маз
        Ну, вот и загнали жаб в землю. Щас сдаваться будут, автобусы заказывать laughing

        Не,там "Нусра" и остатки ИГ.Этим автобусы даже в виде катафалков не подают. smile
        ПалБор
      2. 210окв Сегодня, 11:56
        Куда автобусы?Только разве в ад.
        Цитата: Маз
        Ну, вот и загнали жаб в землю. Щас сдаваться будут, автобусы заказывать laughing
        210окв
      3. МИХАН Сегодня, 15:11
        Цитата: Маз
        Ну, вот и загнали жаб в землю. Щас сдаваться будут, автобусы заказывать laughing

        Маз вы всю их подноготную знаете , проживали в Израиле ! Именно таки и будет..хе хе
        Но замочим большинство все же...
        МИХАН
      4. антивирус Сегодня, 15:13
        да уж плохо --на Колыму не послать, только фисташки выращивать.
        или можно дороги в Тибете строить?
        антивирус
    2. RASKAT Сегодня, 10:38
      Ну её как бы еще трое суток назад окружили и дело было в провинции Хама, ну да ладно кому нужны такие мелочи lol .
      Теперь главное не расслаблять булки, а отодвинуть фронт на несколько километров от авиабазы. Лучше было бы взять довольно крупный н.п Абу эд Духур (с ключевой развязкой дорог), Возможно тоже удастся окружить и выровнять фронт северней него.
      RASKAT
      1. avt Сегодня, 10:48
        Цитата: RASKAT
        Ну её как бы еще трое суток назад окружили

        Ну она трое суток назад вообще то как бы в ,,огненном мешке" была.
        avt
      2. donavi49 Сегодня, 11:55
        Бабахи будут строить оборону по кишлакам вдоль М5 от Морека до Рашидина4 (пригород Алеппо).

        Насчет крупной группы - сомнительно. Бабахи говорят что отвели части, за несколько дней. Учитывая то - что авиабазу они обороняли дней 5, а потом сдали без боя, то вполне реально. В кармане кстати довольно мощная группа ИГ. С несколькими отжатыми танками. Вот у тех реально 500-700 штыков сейчас есть. Плюс возможно осталось ополчение от бабахов в кишлаках, но оно условно боеспособно. Скорей всего реально боеспособные силы отвели из кармана.

        Вопрос куда дальше - после того, как карман переварят?

        Два перспективных направления:
        с Алеппо на Фуа и Кефраю - которые в осаде 3 год, снабжаются по воздуху. Взятие Фуа, а также расположенной рядом базы - фактически позволит как минимум зацепится за город Идлиб.

        снятие любой угрозы с Хамы - это Морек-Латаминья-КафрЗайта. Но там очень мощный оборонительный рубеж - который базируется на сирийском оборонительном рубеже.

        Есть еще одно направление - Растан. Небольшой анклав блокирует прямое сообщение по М5 между Хомсом и Хамой. Но там все под договорами. Вою будет очень много.
        donavi49
        1. RASKAT Сегодня, 12:26
          Два перспективных направления:

          Вдоль трассы М-5 расположены несколько крупных и хорошо укрепленных городов. Хан-Шейхун, Марет эн Нуман, Серакиб, (плюс пригороды западные и северо западные Алеппо где сплошная городская застройка). Удастся ли их взять штурмом? Лично я сомневаюсь, тем более что у САА такова опыта нет, все крупные города окружались и методично выдавливались боевики. Думаю здесь будет то же самое.
          Что касается направления ударов, мне кажется что наиболее целесообразно было бы попытаться прорваться к Фуа и Кефраю.
          Во первых от авиабазы Алеппо всего 50 км можно было бы организовать прикрытие вертолетами, во вторых сам коридор до окруженных 20 км легко простреливается артиллерией. В Третьих Здесь наиболее слабая оборона противника, почти вся бронетехника и артиллерия на юге возле Хан-Шейхуна и в четвертых таким маневром перерезаются все крупные дороги соединяющие пр Идлиб и пр Алеппо. Остаются лишь несколько Горных дорог которые можно разбомбить авиацией, это не пустыня объехать не получится. После чего противник просто вынужден будет перебросить в Идлиб значительные силы, так как это их столица. После чего по обстановке, либо брать с ходу Идлиб, либо оставленные противником города на юге провинции.
          RASKAT
  2. ul_vitalii Сегодня, 10:03
    Не надо так громко заявлять, сперва уничтожить, а затем рапортовать, а так из под носа украдут победу и автобусы подадут для несчастных.
    ul_vitalii
  3. Александр 3 Сегодня, 10:10
    Что прямое сообщение с фашингтоном нарушилось?
    Александр 3
    1. Ныробский Сегодня, 11:16
      Цитата: Александр 3
      Что прямое сообщение с фашингтоном нарушилось?

      Ага. Воздушное нарушилось. Теперь бородатые землеройки будут рыть тоннели до американских баз.
      Ныробский
  4. Naputeon Bonaput Сегодня, 10:19
    Амнистировать и принять в сирийскую армию!
    Naputeon Bonaput
    1. Rusland Сегодня, 11:05
      По рогам им и промеж им, а потом всё остальное.
      Rusland
  5. мичман Сегодня, 10:22
    Работать только авиацией как в Афганистане в конце войны. Да работа наших ВВС в Сирии показала эффективность точных ракетно-бомбовых ударов. Успехов вам русские. Хороший игловец - это мертвый иголовец. Честь имею.
    мичман
    1. влад66 Сегодня, 10:50
      Цитата: мичман
      Да работа наших ВВС в Сирии показала эффективность точных ракетно-бомбовых ударов.

      Уважаемый Юрий Григорьевич! hi В Сирии работают наши ВКС(Воздушно Космические Силы)это несколько другая структура чем ВВС,а в остальном вы правы.С уважением hi
      влад66
  6. Николай Петров Сегодня, 10:53
    В Африне - такрки абреков-курдов долбят, в Абу-Духуре САА людоедов ан-нусры. "Меня терзают смутные сомнения".
    Давить амеровскую нечисть со всех направлений, и это правильно.
    Кстати информация появилась, в достоверности не ручаюсь, "турки разбомбили аэродром, через который США поставляли оружие курдам". Ну Эрдоган прямо на глазах исправляется. Хоть и не союзник он нам, а так, временный попутчик.
    Николай Петров
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:09
    Теперь стоит ждать сообщений о полном уничтожении, либо американские завывания в СБ ООН о зверствах Асада и России. В данной ситуации американцы своими вертолетами просто физически не смогут эвакуировать эту нечисть.
    rotmistr60
  8. valent45 Сегодня, 11:21
    Главное не дать амерам эвакуировать бармалеев из окружения!
    valent45
  9. vasilkovichi Сегодня, 14:28
    Теперь понятно,почему турки резвятся в Африне. Потому что наши резвятся в Идлибе! (Зона ответственности Турции.).
    vasilkovichi
    1. МИХАН Сегодня, 15:17
      Цитата: vasilkovichi
      Теперь понятно,почему турки резвятся в Африне. Потому что наши резвятся в Идлибе! (Зона ответственности Турции.).

      Ничего вам уважаемый еще не понятно... hi Израиль у нас за спиной..
      МИХАН
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