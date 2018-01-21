В Идлибе окружили крупную группировку террористов
Подразделения сирийских войск соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль, окружив крупное формирование боевиков «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.
Таким образом, окружение крупного формирования группировки «Джебхат ан-Нусра» в восточной части провинции Идлиб завершилось.
В ходе наступления правительственные войска САР также выбили террористов с территории аэродрома Абу-Духур.
«В результате наступательных действий сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года», – сообщили в российском военном ведомстве.
Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама – Алеппо, соединились с отрядами народного ополчения в районе населенных пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль,говорится в релизе.
Таким образом, окружение крупного формирования группировки «Джебхат ан-Нусра» в восточной части провинции Идлиб завершилось.
В ходе наступления правительственные войска САР также выбили террористов с территории аэродрома Абу-Духур.
«В результате наступательных действий сирийские войска выбили боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, находившегося под контролем бандформирований с сентября 2015 года», – сообщили в российском военном ведомстве.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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