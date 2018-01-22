09:04 22 января

По следам трагедий в Перми и Улан-Удэ. Стрелочников уже нашли?

Начавшийся 2018 год всколыхнул общественность резонансными нападениями в российских школах – в Перми (15 января) и Улан-Удэ (19 января). И в одном, и в другом случае подозреваемыми являются либо нынешние, либо бывшие учащиеся тех самых школ, в которых была устроена резня. К счастью, нет погибших. К несчастью – есть раненые, причём тяжело. Среди раненых – педагоги и учащиеся начальных классов. Так, 13-летняя учащаяся из школы Улан-Удэ находится в коме, учительница из Перми Наталья Шагулина получила 17 ножевых ранений и на данный момент её состояние оценивается как «средней тяжести».

Вдаваться во все подробности случившегося нужды уже нет, так как, в том числе, на страницах нашего информационно-аналитического ресурса произошедшее описывалось достаточно подробно (насколько позволяет «Роскомнадзор») в новостных сводках. Приведу лишь несколько свидетельств очевидцев и непосредственно пострадавших – для, если можно так выразиться, попытки прочувствовать ситуации «изнутри».

В интервью службе информации Life новости учительница русского языка школы №5 Улан-Удэ Ирина Раменская рассказала следующее (о событиях 19 января):
Я вела урок, открылась дверь, что-то кинули. Мне попали в голову, я даже удар этот не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить учеников. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет — там всё пылало. ...Я уже истекала кровью.



По следам трагедий в Перми и Улан-Удэ. Стрелочников уже нашли?


Из заявления вице-премьера Республики Бурятия Петра Мордовского (цитата «Байкал-Daily»):
Подозреваемый уже даёт показания о том, что он проник в школу. Он является учащимся этого учебного заведения, и он пронес ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью, открыл класс и бросил её (ёмкость, - прим. автора) туда. А когда учительница с учениками начали эвакуироваться из класса, наносил топором рубленые раны. На данный момент госпитализировано 6 учащихся и седьмой – это задержанный, который причинил себе ножевое ранение и при падении из окна школы повредил ногу. Никаких других фактов о том, что это было групповое нападение, что там было несколько нападавших, нам не известно.


На данный момент правоохранители выясняют все детали случившегося в Пермском крае и Республике Бурятия. Работает прокуратура, следственные органы, департаменты образования субъектов федерации, прочее, прочее, прочее из числа многочисленных контролирующих органов. А уж о том, сколько этих самых контролирующих органов у нас в стране имеется – говорить не приходится...

К чему по обыкновению такого рода работа сводится? Быть может, в том, чтобы обнаружить корень проблемы растущей агрессии в подростковой (и не только) среде? Быть может, в том, чтобы выстроить новую систему, которая бы наконец-то рассказала бы широкой общественности о том, какой конечный «продукт» формирует отечественная система воспитания и образования? Ага... Щаззз...

По сложившейся «традиции», вся эта работа сводится к одному – побыстрее запустить в сторону начальства контролирующих организаций многостраничный отчёт, в котором будут однозначно названы «стрелочники». В свою очередь «удовлетворённое» отчётами начальство перенаправит отчёты своему начальству, и итоги расследования будут размещены в средствах массовой информации как свидетельство о проделанной ведомствами работе – «кропотливо» проделанной, ага-ага...

О том, что означает такого работа на самом деле – известно не понаслышке. Помимо тех, кто столкнулся с яростью разбушевавшихся пермских и бурятских подростков, откровенно жаль (действительно жаль) педагогические коллективы тех самых школ, на которые (на школы) были совершены нападения. И те самые стрелочники, о которых речь зашла выше, будут обязательно обнаружены именно «на местах». Контролирующие «товарищи» перероют всю отчётную документацию учебных заведений в надежде НЕ НАЙТИ отчёт о воспитательной работе среднестатистического педагога за «энный» период, договора о найме службы охраны и т.д. И даже если все отчёты за все интересующие периоды инспекционным комиссиям будут представлены, то найдётся «опытный проверяющий», в кипах бумаг, которыми буквально завалены современные учебные заведения по всей стране, не обнаруживающий какой-нибудь инструкции по освещённости или чего-либо из серии «Правила техники безопасности при нападении на школу с использованием коктейля Молотова».

Скажете – глупая и неуместная ирония в сложившейся ситуации. Возможно, стоит согласиться.

Но люди, которые напрямую связаны с современной системой образования, на самом деле понимают, о чём идёт речь. Педагогический состав буквально закован в бесконечные требования о своевременности сдачи отчётности – буквально по любому поводу (а если нет повода, но есть желание проверяющего, то и без повода). Учебные аудитории превращаются из мест, где нужно сеять то самое разумное, доброе, вечное, где нужно вести прямой диалог с обучающимися, в концентраторы макулатуры из нелепых планов, инструкций, ведомостей, подведомостей и прочего, прочего. Любая инспекционная комиссия проверяет первым делом какое направление деятельности? – Правильно, бумагомарательное. Тот факт, что педагогу, мало того ещё и за его скромную заработную плату, приходится гораздо больше времени уделять бумаге, нежели учащимся (не говоря уже о своей собственной семье, про неё вообще забыть можно...), никого «наверху» не волнует. Есть бумага, - «живи» дальше. Нет бумаги – «ах ты, неэффективная биомасса с дипломом учителя!» «Ах ты, отсталый некреативный адепт загнившей и замшелой советской системы!» «Ах ты, подлый ненавистник инноваций!» Нет графика освещённости в центнере инструкций, отчётов и ведомостей? – значит из-за тебя обкурившийся и обнюхавшийся «школотёр» никем не замеченным с топором, ножом и коктейлем Молотова поднялся на третий этаж школы. А вот был бы график освещённости и фолиант отчётов о личностно-ориентированной воспитательной работе со «школотёром» за всё время его обучения с молодых ногтей, может быть, и свезло бы тебе, червь... Говоришь, есть такие отчёты? – Ах ты такой-сякой, хочешь перевести все стрелки ответственности на вышестоящее руководство, на (о ужас!) слуг государевых, которые днём и ночью думают над тем, как сделать ещё лучше наше образование?!!

А ведь, по большому же счёту, учитель в современной школе, вообще не готов к тем вызовам, с которым приходится сталкиваться. Ну не учат в педагогических вузах тому, чтобы бумагам уделять больше времени, нежели детям. Не учат...

Важное свидетельство родителей учащихся школы №5 в Улан-Удэ:
Через мессенджеры детям рассылали сообщения о том, чтобы они не шли в тот день в школу. Там было написано так: «Не ходи в школу – будет мясо».


И тут есть зацепка со стороны проверяющих инстанций: педагоги школ не уследили за рассылкой, не промониторили гору страниц в социальных сетях, не доложили кому и куда нужно. А значит – виновны!..

Здесь нужно проинформировать читателей о том, что и мониторинг социальных сетей сегодня также возлагается на плечи учителя. Да-да. И это тоже.

Начальствующие субъекты требуют еженедельный отчёт о том, а не «лайкнул» или «репостнул» кто-либо из школьников чего-нибудь «не того».

Другими словами, в социальных сетях запросто может быть «что-то не то», и кто за это несёт ответственность – мягко говоря, не вполне понятно. Но если ПЕДАГОГ не уследил за лайками и репостами, тогда стрелочник снова очевиден. Ну, конечно же, это он сам – тот самый рядовой учитель – кто ж ещё. Ведь ему помимо заполнения центнеров бумаг нужно же ещё и контролировать, что чада пишут в социальных сетях, какую информационную активность проявляют в мессенджерах. Прибавка за это к заработной плате? – А вот и нет (по крайней мере, не всегда и не для всех), потому что с некоторых пор образовательные и правоохранительные чиновники стали считать, что даже контроль активности учащихся в мессенджерах и соцсетях тоже «входит в ставку» среднестатистического учителя. Оптимизация, а как вы хотели...

А это откровение отца одного из нападавших:
Я ушёл из семьи десять лет назад. Вначале встречался с сыном. Но 4 года назад бывшая жена окончательно запретила мне его видеть. Я вначале пытался с ним связываться. Но потом и сын как-то перестал идти на контакт. И всё — мы больше не виделись.


Можно, конечно, предположить, что и здесь вина за то, что бывшая жена запретила бывшему мужу встречаться с их общим ребёнком, может быть адресована педагогическому сообществу – не усмотрели, понимаешь, не уследили, не пошли на глубокий контакт с родственниками...
Но не в этом ли откровении отца подростка – сигнал о том, что корень проблемы находится гораздо глубже одних лишь неурядиц и глупостей в современной системе образования. Хотите статистику по бракам и разводам за 2017 год? – 829 пар развелись на 1000 зарегистрированных браков в среднем по стране. А есть семь регионов, где число разводов и вовсе превзошло число браков. Это Ленинградская, Кировская, Брянская, Владимирская области, Республики Коми и Калмыкия, а также Алтайский край. К примеру, в Ленинградской области на 1000 браков в 2017 году приходилось 1119 разводов. Вряд ли можно предположить, что такое число разводов по стране сугубо позитивно влияет на воспитание современной молодёжи. Дети «разбежавшихся» родителей нередко остаются предоставлены сами себе ещё и на фоне психологической травмы, когда ребёнку не просто тяжело воспринимать живущих порознь отца и мать, а ещё сложнее воспринимать то, когда с одним из родителей ему запрещают видеться. Где искать возможности выплеснуть эмоции? – да где угодно. Кто-то идёт в спортивную секцию или находит отдушину в художественной среде. А кого-то притягивают псевдополитические шоу или «романтика» криминала, которую отдельным персонажам так и хочется продемонстрировать своим же сверстникам. Взял в руки топор, отметился в Интернете «своей реальной крутизной», прикупил ещё и на родительские деньги легкодоступных в Сети солей, спайсов и прочей дряни, и пошёл «самоутверждаться». Иные решили превратить сами себя (по зову Фейсбука) в зоопланктон на маршах "несогласных".

Так что, бумажку, конечно, напишут; стрелочников найдут; в СМИ о проделанной работе отчитаются. А дальше-то что? Снова бумажка, снова отчёт, снова пресс-релиз об эффективности работы, граничащей с гениальностью?..

Возможно, в 100-й раз с трибун все мы услышим о том, как нужно правильно бороться за семейные ценности. Это ж в Европах педерасты и ювенальная юстиция, а у нас же всё замечательно – ценности защищены по полной программе...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 13

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  1. Spartanez300 Сегодня, 06:33
    Вообще собираются принимать какие либо меры , пока что то не видно и не слышно . Это уже не просто мелкое хулиганство а ЧП с большой буквы .
    Spartanez300
    1. Мар.Тира Сегодня, 06:47
      Собираются обратно ввести в школах охранные предприятия.Причём срочно,и в ближайшее времяЯ признаться давно не интересовался школами,так как уже все детки давно выросли,но был удивлён отсутствием охраны введённой после Бесланской трагедии.Место охранников занимал- ВАХТЁР!!!!!Как в старые добрые времена этакие бабушки старушки..После того как отлегло от одного места,в министерстве образования начали экономить денежки,для себя любимых.Сначала по полдня,а потом совсем перестали оплачивать труд охраны.Вот и до охранялись.
      Мар.Тира
    2. народник Сегодня, 06:53
      Spartanez300
      Вообще собираются принимать какие либо меры , пока что то не видно и не слышно .

      Эти агрессивные подростки появились в результате проводимой режимом социально-антикультурной политики. Поэтому никаких кардинальных улучшений в детско-молодёжной среде ждать не приходится. Не может же власть сама себя уконтропупить - превратится в свою противоположность по щучьему велению , по нашему хотению. crying голосуйте за Грудинина. good
      народник
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:03
        голосуйте за Грудинина.

        Ага ...представим что ГРУДИНИН пришел к власти...неужто он начнет сложившуюся систему власти ломать...ну он же не умалишенный чтобы пилить сук на котором сидит... smile
        как же все таки народ наивен веря в очередного доброго царя-батюшку...не надейтесь...
        драть налоги будет также...хе хе земляники может быть больше на столе будет больше а в остальном мало что изменится.
        Тот же ЛЕХА
        1. проходящий Сегодня, 08:59
          как же все таки народ наивен веря в очередного доброго царя-батюшку...не надейтесь..

          Сменить, на демократичных выборах не устраивающего многих лидера это один из способов,сменить зажравшуюся элиту! Или вы предлагаете не обращать внимание на ухудшающееся положения в стране? Само не рассосется!!!! hi
          проходящий
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:36
    Можно, конечно, предположить, что и здесь вина за то, что бывшая жена запретила бывшему мужу встречаться с их общим ребёнком, может быть адресована педагогическому сообществу – не усмотрели, понимаешь, не уследили, не пошли на глубокий контакт с родственниками...

    Я задаюсь вопросом почему шизанутые подростки напали на беззащитных детей младших классов и женщин...почему они не напали например на охраников или крепких мужчин...этакая сущность мелкого шакала боящегося сильных и унижающего слабых.
    Значит все таки страх в глубине души что они получат сдачи и быстрое наказание у них имеется ...значит можно как то воздействовать на их внутреннюю агрессию против общества .
    Я боюсь что этих отморозков подростков снова так сказать милостиво простят и пожурят сославшись на их молодость и неокрепшие души...нет они уже вполне созревшие волки готовые убивать своих жертв...Слава Богу что их пока никто не научил профессионально убивать...наказание таким готовым убийцам должно быть очень жестоким и беспощадным... никакой жалости к этим отморозкам иначе мы снова получим очередную трагедию в школе... причем это надо показательно разъяснить всем будущим БРЭЙВИКАМ.
    Тот же ЛЕХА
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:24
      Все правильно пишите.
      Слава Богу что их пока никто не научил профессионально убивать...
      Ну это дело времени. На Украине под молчаливое одобрение власти сколько лет действовали (и продолжают действовать) лагеря по подготовке боевиков, знание и подготовка которых потребовалась в нужное время (майдан). А у нас на оппозицию и ее действия смотрят сквозь пальцы. Навальный уже показал, что может вывести на улицу подростков и молодежь, причем агрессивно настроенных.
      rotmistr60
    2. Мур Сегодня, 07:34
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Я задаюсь вопросом почему шизанутые подростки напали на беззащитных детей младших классов и женщин...почему они не напали например на охраников или крепких мужчин...этакая сущность мелкого шакала боящегося сильных и унижающего слабых.Значит все таки страх в глубине души что они получат сдачи и быстрое наказание у них имеется

      Абсолютно согласен. Один из основных стимулов беспредела малолетних мразей - уверенность в безнаказанности или незначительности наказания. Уверенность основывается не на голом месте, а на тенденции наших власть имущих - привести наше и без того вегетарианское законодательство как можно ближе к "общечеловеческим ценностям".Ну, то есть когда виноват не столько преступник, сколько жертва, окружение, погодные условия и т.д.
      И конечно, вещание про издержки глобализма, как без них....
      Вот и дошли мы до того, что малолетнего отморозка в спецшколу можно отдать только с согласия родителей.
      Мур
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:37
        Вот типичный пример 2014 года ЙОШКАР-ОЛА...

        Вторая серия марлезонского балета...
        Тот же ЛЕХА
        1. Салют Сегодня, 07:45
          в советское время этот хулиган отправился бы на малолетку, веселить сокамерников веселым кукареканьем
          Салют
  3. Vard Сегодня, 07:39
    Как всегда дружно бросились бороться со следствием... А причины такого ни куда не делись... По опыту... пять лет преподавания... один... неумный человек... по другому не скажешь... полностью блокирует учебный процесс... и его даже из класса выгнать нельзя... Хороший пример США... там создана система утилизации таких подростков...
    Vard
  4. Салют Сегодня, 07:43
    наших детей настраивают против нас самих, заметьте Навальный на улицы вывел детей, людей не обладающих взрослым мышлением
    Салют
  5. zyzx Сегодня, 08:02
    Цитата: Мар.Тира
    Собираются обратно ввести в школах охранные предприятия.

    Извините,но эти проблемы охранными предприятиями не решатся.
    zyzx
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