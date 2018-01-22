По следам трагедий в Перми и Улан-Удэ. Стрелочников уже нашли?
Начавшийся 2018 год всколыхнул общественность резонансными нападениями в российских школах – в Перми (15 января) и Улан-Удэ (19 января). И в одном, и в другом случае подозреваемыми являются либо нынешние, либо бывшие учащиеся тех самых школ, в которых была устроена резня. К счастью, нет погибших. К несчастью – есть раненые, причём тяжело. Среди раненых – педагоги и учащиеся начальных классов. Так, 13-летняя учащаяся из школы Улан-Удэ находится в коме, учительница из Перми Наталья Шагулина получила 17 ножевых ранений и на данный момент её состояние оценивается как «средней тяжести».
Вдаваться во все подробности случившегося нужды уже нет, так как, в том числе, на страницах нашего информационно-аналитического ресурса произошедшее описывалось достаточно подробно (насколько позволяет «Роскомнадзор») в новостных сводках. Приведу лишь несколько свидетельств очевидцев и непосредственно пострадавших – для, если можно так выразиться, попытки прочувствовать ситуации «изнутри».
В интервью службе информации Life новости учительница русского языка школы №5 Улан-Удэ Ирина Раменская рассказала следующее (о событиях 19 января):
Из заявления вице-премьера Республики Бурятия Петра Мордовского (цитата «Байкал-Daily»):
На данный момент правоохранители выясняют все детали случившегося в Пермском крае и Республике Бурятия. Работает прокуратура, следственные органы, департаменты образования субъектов федерации, прочее, прочее, прочее из числа многочисленных контролирующих органов. А уж о том, сколько этих самых контролирующих органов у нас в стране имеется – говорить не приходится...
К чему по обыкновению такого рода работа сводится? Быть может, в том, чтобы обнаружить корень проблемы растущей агрессии в подростковой (и не только) среде? Быть может, в том, чтобы выстроить новую систему, которая бы наконец-то рассказала бы широкой общественности о том, какой конечный «продукт» формирует отечественная система воспитания и образования? Ага... Щаззз...
По сложившейся «традиции», вся эта работа сводится к одному – побыстрее запустить в сторону начальства контролирующих организаций многостраничный отчёт, в котором будут однозначно названы «стрелочники». В свою очередь «удовлетворённое» отчётами начальство перенаправит отчёты своему начальству, и итоги расследования будут размещены в средствах массовой информации как свидетельство о проделанной ведомствами работе – «кропотливо» проделанной, ага-ага...
О том, что означает такого работа на самом деле – известно не понаслышке. Помимо тех, кто столкнулся с яростью разбушевавшихся пермских и бурятских подростков, откровенно жаль (действительно жаль) педагогические коллективы тех самых школ, на которые (на школы) были совершены нападения. И те самые стрелочники, о которых речь зашла выше, будут обязательно обнаружены именно «на местах». Контролирующие «товарищи» перероют всю отчётную документацию учебных заведений в надежде НЕ НАЙТИ отчёт о воспитательной работе среднестатистического педагога за «энный» период, договора о найме службы охраны и т.д. И даже если все отчёты за все интересующие периоды инспекционным комиссиям будут представлены, то найдётся «опытный проверяющий», в кипах бумаг, которыми буквально завалены современные учебные заведения по всей стране, не обнаруживающий какой-нибудь инструкции по освещённости или чего-либо из серии «Правила техники безопасности при нападении на школу с использованием коктейля Молотова».
Скажете – глупая и неуместная ирония в сложившейся ситуации. Возможно, стоит согласиться.
Но люди, которые напрямую связаны с современной системой образования, на самом деле понимают, о чём идёт речь. Педагогический состав буквально закован в бесконечные требования о своевременности сдачи отчётности – буквально по любому поводу (а если нет повода, но есть желание проверяющего, то и без повода). Учебные аудитории превращаются из мест, где нужно сеять то самое разумное, доброе, вечное, где нужно вести прямой диалог с обучающимися, в концентраторы макулатуры из нелепых планов, инструкций, ведомостей, подведомостей и прочего, прочего. Любая инспекционная комиссия проверяет первым делом какое направление деятельности? – Правильно, бумагомарательное. Тот факт, что педагогу, мало того ещё и за его скромную заработную плату, приходится гораздо больше времени уделять бумаге, нежели учащимся (не говоря уже о своей собственной семье, про неё вообще забыть можно...), никого «наверху» не волнует. Есть бумага, - «живи» дальше. Нет бумаги – «ах ты, неэффективная биомасса с дипломом учителя!» «Ах ты, отсталый некреативный адепт загнившей и замшелой советской системы!» «Ах ты, подлый ненавистник инноваций!» Нет графика освещённости в центнере инструкций, отчётов и ведомостей? – значит из-за тебя обкурившийся и обнюхавшийся «школотёр» никем не замеченным с топором, ножом и коктейлем Молотова поднялся на третий этаж школы. А вот был бы график освещённости и фолиант отчётов о личностно-ориентированной воспитательной работе со «школотёром» за всё время его обучения с молодых ногтей, может быть, и свезло бы тебе, червь... Говоришь, есть такие отчёты? – Ах ты такой-сякой, хочешь перевести все стрелки ответственности на вышестоящее руководство, на (о ужас!) слуг государевых, которые днём и ночью думают над тем, как сделать ещё лучше наше образование?!!
А ведь, по большому же счёту, учитель в современной школе, вообще не готов к тем вызовам, с которым приходится сталкиваться. Ну не учат в педагогических вузах тому, чтобы бумагам уделять больше времени, нежели детям. Не учат...
Важное свидетельство родителей учащихся школы №5 в Улан-Удэ:
И тут есть зацепка со стороны проверяющих инстанций: педагоги школ не уследили за рассылкой, не промониторили гору страниц в социальных сетях, не доложили кому и куда нужно. А значит – виновны!..
Здесь нужно проинформировать читателей о том, что и мониторинг социальных сетей сегодня также возлагается на плечи учителя. Да-да. И это тоже.
Начальствующие субъекты требуют еженедельный отчёт о том, а не «лайкнул» или «репостнул» кто-либо из школьников чего-нибудь «не того».
Другими словами, в социальных сетях запросто может быть «что-то не то», и кто за это несёт ответственность – мягко говоря, не вполне понятно. Но если ПЕДАГОГ не уследил за лайками и репостами, тогда стрелочник снова очевиден. Ну, конечно же, это он сам – тот самый рядовой учитель – кто ж ещё. Ведь ему помимо заполнения центнеров бумаг нужно же ещё и контролировать, что чада пишут в социальных сетях, какую информационную активность проявляют в мессенджерах. Прибавка за это к заработной плате? – А вот и нет (по крайней мере, не всегда и не для всех), потому что с некоторых пор образовательные и правоохранительные чиновники стали считать, что даже контроль активности учащихся в мессенджерах и соцсетях тоже «входит в ставку» среднестатистического учителя. Оптимизация, а как вы хотели...
А это откровение отца одного из нападавших:
Можно, конечно, предположить, что и здесь вина за то, что бывшая жена запретила бывшему мужу встречаться с их общим ребёнком, может быть адресована педагогическому сообществу – не усмотрели, понимаешь, не уследили, не пошли на глубокий контакт с родственниками...
Но не в этом ли откровении отца подростка – сигнал о том, что корень проблемы находится гораздо глубже одних лишь неурядиц и глупостей в современной системе образования. Хотите статистику по бракам и разводам за 2017 год? – 829 пар развелись на 1000 зарегистрированных браков в среднем по стране. А есть семь регионов, где число разводов и вовсе превзошло число браков. Это Ленинградская, Кировская, Брянская, Владимирская области, Республики Коми и Калмыкия, а также Алтайский край. К примеру, в Ленинградской области на 1000 браков в 2017 году приходилось 1119 разводов. Вряд ли можно предположить, что такое число разводов по стране сугубо позитивно влияет на воспитание современной молодёжи. Дети «разбежавшихся» родителей нередко остаются предоставлены сами себе ещё и на фоне психологической травмы, когда ребёнку не просто тяжело воспринимать живущих порознь отца и мать, а ещё сложнее воспринимать то, когда с одним из родителей ему запрещают видеться. Где искать возможности выплеснуть эмоции? – да где угодно. Кто-то идёт в спортивную секцию или находит отдушину в художественной среде. А кого-то притягивают псевдополитические шоу или «романтика» криминала, которую отдельным персонажам так и хочется продемонстрировать своим же сверстникам. Взял в руки топор, отметился в Интернете «своей реальной крутизной», прикупил ещё и на родительские деньги легкодоступных в Сети солей, спайсов и прочей дряни, и пошёл «самоутверждаться». Иные решили превратить сами себя (по зову Фейсбука) в зоопланктон на маршах "несогласных".
Так что, бумажку, конечно, напишут; стрелочников найдут; в СМИ о проделанной работе отчитаются. А дальше-то что? Снова бумажка, снова отчёт, снова пресс-релиз об эффективности работы, граничащей с гениальностью?..
Возможно, в 100-й раз с трибун все мы услышим о том, как нужно правильно бороться за семейные ценности. Это ж в Европах педерасты и ювенальная юстиция, а у нас же всё замечательно – ценности защищены по полной программе...
Вдаваться во все подробности случившегося нужды уже нет, так как, в том числе, на страницах нашего информационно-аналитического ресурса произошедшее описывалось достаточно подробно (насколько позволяет «Роскомнадзор») в новостных сводках. Приведу лишь несколько свидетельств очевидцев и непосредственно пострадавших – для, если можно так выразиться, попытки прочувствовать ситуации «изнутри».
В интервью службе информации Life новости учительница русского языка школы №5 Улан-Удэ Ирина Раменская рассказала следующее (о событиях 19 января):
Я вела урок, открылась дверь, что-то кинули. Мне попали в голову, я даже удар этот не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить учеников. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет — там всё пылало. ...Я уже истекала кровью.
Из заявления вице-премьера Республики Бурятия Петра Мордовского (цитата «Байкал-Daily»):
Подозреваемый уже даёт показания о том, что он проник в школу. Он является учащимся этого учебного заведения, и он пронес ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью, открыл класс и бросил её (ёмкость, - прим. автора) туда. А когда учительница с учениками начали эвакуироваться из класса, наносил топором рубленые раны. На данный момент госпитализировано 6 учащихся и седьмой – это задержанный, который причинил себе ножевое ранение и при падении из окна школы повредил ногу. Никаких других фактов о том, что это было групповое нападение, что там было несколько нападавших, нам не известно.
На данный момент правоохранители выясняют все детали случившегося в Пермском крае и Республике Бурятия. Работает прокуратура, следственные органы, департаменты образования субъектов федерации, прочее, прочее, прочее из числа многочисленных контролирующих органов. А уж о том, сколько этих самых контролирующих органов у нас в стране имеется – говорить не приходится...
К чему по обыкновению такого рода работа сводится? Быть может, в том, чтобы обнаружить корень проблемы растущей агрессии в подростковой (и не только) среде? Быть может, в том, чтобы выстроить новую систему, которая бы наконец-то рассказала бы широкой общественности о том, какой конечный «продукт» формирует отечественная система воспитания и образования? Ага... Щаззз...
По сложившейся «традиции», вся эта работа сводится к одному – побыстрее запустить в сторону начальства контролирующих организаций многостраничный отчёт, в котором будут однозначно названы «стрелочники». В свою очередь «удовлетворённое» отчётами начальство перенаправит отчёты своему начальству, и итоги расследования будут размещены в средствах массовой информации как свидетельство о проделанной ведомствами работе – «кропотливо» проделанной, ага-ага...
О том, что означает такого работа на самом деле – известно не понаслышке. Помимо тех, кто столкнулся с яростью разбушевавшихся пермских и бурятских подростков, откровенно жаль (действительно жаль) педагогические коллективы тех самых школ, на которые (на школы) были совершены нападения. И те самые стрелочники, о которых речь зашла выше, будут обязательно обнаружены именно «на местах». Контролирующие «товарищи» перероют всю отчётную документацию учебных заведений в надежде НЕ НАЙТИ отчёт о воспитательной работе среднестатистического педагога за «энный» период, договора о найме службы охраны и т.д. И даже если все отчёты за все интересующие периоды инспекционным комиссиям будут представлены, то найдётся «опытный проверяющий», в кипах бумаг, которыми буквально завалены современные учебные заведения по всей стране, не обнаруживающий какой-нибудь инструкции по освещённости или чего-либо из серии «Правила техники безопасности при нападении на школу с использованием коктейля Молотова».
Скажете – глупая и неуместная ирония в сложившейся ситуации. Возможно, стоит согласиться.
Но люди, которые напрямую связаны с современной системой образования, на самом деле понимают, о чём идёт речь. Педагогический состав буквально закован в бесконечные требования о своевременности сдачи отчётности – буквально по любому поводу (а если нет повода, но есть желание проверяющего, то и без повода). Учебные аудитории превращаются из мест, где нужно сеять то самое разумное, доброе, вечное, где нужно вести прямой диалог с обучающимися, в концентраторы макулатуры из нелепых планов, инструкций, ведомостей, подведомостей и прочего, прочего. Любая инспекционная комиссия проверяет первым делом какое направление деятельности? – Правильно, бумагомарательное. Тот факт, что педагогу, мало того ещё и за его скромную заработную плату, приходится гораздо больше времени уделять бумаге, нежели учащимся (не говоря уже о своей собственной семье, про неё вообще забыть можно...), никого «наверху» не волнует. Есть бумага, - «живи» дальше. Нет бумаги – «ах ты, неэффективная биомасса с дипломом учителя!» «Ах ты, отсталый некреативный адепт загнившей и замшелой советской системы!» «Ах ты, подлый ненавистник инноваций!» Нет графика освещённости в центнере инструкций, отчётов и ведомостей? – значит из-за тебя обкурившийся и обнюхавшийся «школотёр» никем не замеченным с топором, ножом и коктейлем Молотова поднялся на третий этаж школы. А вот был бы график освещённости и фолиант отчётов о личностно-ориентированной воспитательной работе со «школотёром» за всё время его обучения с молодых ногтей, может быть, и свезло бы тебе, червь... Говоришь, есть такие отчёты? – Ах ты такой-сякой, хочешь перевести все стрелки ответственности на вышестоящее руководство, на (о ужас!) слуг государевых, которые днём и ночью думают над тем, как сделать ещё лучше наше образование?!!
А ведь, по большому же счёту, учитель в современной школе, вообще не готов к тем вызовам, с которым приходится сталкиваться. Ну не учат в педагогических вузах тому, чтобы бумагам уделять больше времени, нежели детям. Не учат...
Важное свидетельство родителей учащихся школы №5 в Улан-Удэ:
Через мессенджеры детям рассылали сообщения о том, чтобы они не шли в тот день в школу. Там было написано так: «Не ходи в школу – будет мясо».
И тут есть зацепка со стороны проверяющих инстанций: педагоги школ не уследили за рассылкой, не промониторили гору страниц в социальных сетях, не доложили кому и куда нужно. А значит – виновны!..
Здесь нужно проинформировать читателей о том, что и мониторинг социальных сетей сегодня также возлагается на плечи учителя. Да-да. И это тоже.
Начальствующие субъекты требуют еженедельный отчёт о том, а не «лайкнул» или «репостнул» кто-либо из школьников чего-нибудь «не того».
Другими словами, в социальных сетях запросто может быть «что-то не то», и кто за это несёт ответственность – мягко говоря, не вполне понятно. Но если ПЕДАГОГ не уследил за лайками и репостами, тогда стрелочник снова очевиден. Ну, конечно же, это он сам – тот самый рядовой учитель – кто ж ещё. Ведь ему помимо заполнения центнеров бумаг нужно же ещё и контролировать, что чада пишут в социальных сетях, какую информационную активность проявляют в мессенджерах. Прибавка за это к заработной плате? – А вот и нет (по крайней мере, не всегда и не для всех), потому что с некоторых пор образовательные и правоохранительные чиновники стали считать, что даже контроль активности учащихся в мессенджерах и соцсетях тоже «входит в ставку» среднестатистического учителя. Оптимизация, а как вы хотели...
А это откровение отца одного из нападавших:
Я ушёл из семьи десять лет назад. Вначале встречался с сыном. Но 4 года назад бывшая жена окончательно запретила мне его видеть. Я вначале пытался с ним связываться. Но потом и сын как-то перестал идти на контакт. И всё — мы больше не виделись.
Можно, конечно, предположить, что и здесь вина за то, что бывшая жена запретила бывшему мужу встречаться с их общим ребёнком, может быть адресована педагогическому сообществу – не усмотрели, понимаешь, не уследили, не пошли на глубокий контакт с родственниками...
Но не в этом ли откровении отца подростка – сигнал о том, что корень проблемы находится гораздо глубже одних лишь неурядиц и глупостей в современной системе образования. Хотите статистику по бракам и разводам за 2017 год? – 829 пар развелись на 1000 зарегистрированных браков в среднем по стране. А есть семь регионов, где число разводов и вовсе превзошло число браков. Это Ленинградская, Кировская, Брянская, Владимирская области, Республики Коми и Калмыкия, а также Алтайский край. К примеру, в Ленинградской области на 1000 браков в 2017 году приходилось 1119 разводов. Вряд ли можно предположить, что такое число разводов по стране сугубо позитивно влияет на воспитание современной молодёжи. Дети «разбежавшихся» родителей нередко остаются предоставлены сами себе ещё и на фоне психологической травмы, когда ребёнку не просто тяжело воспринимать живущих порознь отца и мать, а ещё сложнее воспринимать то, когда с одним из родителей ему запрещают видеться. Где искать возможности выплеснуть эмоции? – да где угодно. Кто-то идёт в спортивную секцию или находит отдушину в художественной среде. А кого-то притягивают псевдополитические шоу или «романтика» криминала, которую отдельным персонажам так и хочется продемонстрировать своим же сверстникам. Взял в руки топор, отметился в Интернете «своей реальной крутизной», прикупил ещё и на родительские деньги легкодоступных в Сети солей, спайсов и прочей дряни, и пошёл «самоутверждаться». Иные решили превратить сами себя (по зову Фейсбука) в зоопланктон на маршах "несогласных".
Так что, бумажку, конечно, напишут; стрелочников найдут; в СМИ о проделанной работе отчитаются. А дальше-то что? Снова бумажка, снова отчёт, снова пресс-релиз об эффективности работы, граничащей с гениальностью?..
Возможно, в 100-й раз с трибун все мы услышим о том, как нужно правильно бороться за семейные ценности. Это ж в Европах педерасты и ювенальная юстиция, а у нас же всё замечательно – ценности защищены по полной программе...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Бурятия
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