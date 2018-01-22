По следам трагедий в Перми и Улан-Удэ. Стрелочников уже нашли?

Я вела урок, открылась дверь, что-то кинули. Мне попали в голову, я даже удар этот не ощутила. Задымление пошло. Я начала выводить учеников. Когда сама выскочила, увидела, что человек просто топором рубит детей. Я их опять в кабинет — там всё пылало. ...Я уже истекала кровью.

Подозреваемый уже даёт показания о том, что он проник в школу. Он является учащимся этого учебного заведения, и он пронес ёмкость с легковоспламеняющейся жидкостью, открыл класс и бросил её (ёмкость, - прим. автора) туда. А когда учительница с учениками начали эвакуироваться из класса, наносил топором рубленые раны. На данный момент госпитализировано 6 учащихся и седьмой – это задержанный, который причинил себе ножевое ранение и при падении из окна школы повредил ногу. Никаких других фактов о том, что это было групповое нападение, что там было несколько нападавших, нам не известно.

Через мессенджеры детям рассылали сообщения о том, чтобы они не шли в тот день в школу. Там было написано так: «Не ходи в школу – будет мясо».

Я ушёл из семьи десять лет назад. Вначале встречался с сыном. Но 4 года назад бывшая жена окончательно запретила мне его видеть. Я вначале пытался с ним связываться. Но потом и сын как-то перестал идти на контакт. И всё — мы больше не виделись.