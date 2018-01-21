Афганские силовики сообщили о подавлении атаки на отель в Кабуле
Нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле подавлено, было ликвидировано три боевика, передает РИА Новости сообщение представителя афганского МВД.
В ходе операции силовикам удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Жертвами атаки террористов стали 5 человек, еще 6 получили ранения. В настоящее время пожарные тушат огонь, охвативший часть здания.
В ведомстве уточнили, что все погибшие и пострадавшие являются гражданами Афганистана. Информацию о захвате заложников в МВД опровергли.
Ранее сегодня сообщалось, что афганские силовики зачистили пять этажей гостиницы, остался последний – шестой. Афганские СМИ писали о 35-ти погибших и пострадавших.
Вооруженные боевики ворвались в Intercontinental Hotel накануне вечером. Ситуацию не удавалось разрешить в течение около 10-ти часов, на протяжении ночи были слышны перестрелка и взрывы.
Данная гостиница уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011года в здание отеля ворвались 9 террористов, жертвами их атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.
В ходе операции силовикам удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Жертвами атаки террористов стали 5 человек, еще 6 получили ранения. В настоящее время пожарные тушат огонь, охвативший часть здания.
В ведомстве уточнили, что все погибшие и пострадавшие являются гражданами Афганистана. Информацию о захвате заложников в МВД опровергли.
Ранее сегодня сообщалось, что афганские силовики зачистили пять этажей гостиницы, остался последний – шестой. Афганские СМИ писали о 35-ти погибших и пострадавших.
Вооруженные боевики ворвались в Intercontinental Hotel накануне вечером. Ситуацию не удавалось разрешить в течение около 10-ти часов, на протяжении ночи были слышны перестрелка и взрывы.
Данная гостиница уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011года в здание отеля ворвались 9 террористов, жертвами их атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти