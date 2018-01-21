21:00 21 января

Афганские силовики сообщили о подавлении атаки на отель в Кабуле

Нападение на отель Intercontinental Hotel в Кабуле подавлено, было ликвидировано три боевика, передает РИА Новости сообщение представителя афганского МВД.



В ходе операции силовикам удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца. Жертвами атаки террористов стали 5 человек, еще 6 получили ранения. В настоящее время пожарные тушат огонь, охвативший часть здания.


В ведомстве уточнили, что все погибшие и пострадавшие являются гражданами Афганистана. Информацию о захвате заложников в МВД опровергли.

Ранее сегодня сообщалось, что афганские силовики зачистили пять этажей гостиницы, остался последний – шестой. Афганские СМИ писали о 35-ти погибших и пострадавших.

Вооруженные боевики ворвались в Intercontinental Hotel накануне вечером. Ситуацию не удавалось разрешить в течение около 10-ти часов, на протяжении ночи были слышны перестрелка и взрывы.



Данная гостиница уже не в первый раз подвергается атаке боевиков. В июне 2011года в здание отеля ворвались 9 террористов, жертвами их атаки стали 12 человек. Все боевики были ликвидированы в ходе спецоперации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. МИХАН Сегодня, 10:33
    Разборки наркобаронов..Больше у меня версий нет мужики! hi
    МИХАН
    1. влад66 Сегодня, 11:50
      Да там десятилетиями уже эти разборки идут и конца краю этому не видать,какая бы власть не была,родился,от груди матери отвалился.взял автомат и так до бесконечности.
      влад66
      1. МИХАН Сегодня, 15:24
        Цитата: влад66
        Да там десятилетиями уже эти разборки идут и конца краю этому не видать,какая бы власть не была,родился,от груди матери отвалился.взял автомат и так до бесконечности.

        Есть реогенты , чтобы опылить маковые поля Афгана с воздуха (безвредные там все ,кроме травы ничего расти не будет) США против ..хе хе АРГУМЕНТ афганцы голодать начнут..! Нормальный ответ США!
        МИХАН
  2. Мар.Тира Сегодня, 10:56
    И кто это,ИГил,Талибы?Что они хотели,чего добивались,не понятно из таких новостей?Даже количество жертв разное.Будем ждать подробностей?
    Мар.Тира
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:29
      Что они хотели,чего добивались,не понятно
      Главное держать противника в постоянном напряжении, а население в страхе. Хотя афганское население уже по моему этим не запугаешь. Рождаются и умирают в состоянии не прекращающейся войны всех со всеми.
      rotmistr60
      1. Мар.Тира Сегодня, 13:02
        Что есть то есть.Есть даже философия такая у них.Умирать как в туалет сходить.Движение «Талибан»* взяло на себя ответственность за нападение на отель Intercontinental в Кабуле, передаёт TOLOnews.Отмечается, что в атаке участвовали пять боевиков движения.По данным источника телеканала, число погибших возросло до 18.
        Мар.Тира
  3. Rusland Сегодня, 11:14
    Дестабилизация обстановки, будут у власти другие, то нынешние начнут партизанить. И всё это повторяется десятилетиями, и всё это замешано на наркотиках.
    Rusland
  4. san4es Сегодня, 17:49
    В ходе операции силовикам удалось спасти 126 человек, в том числе 41 иностранца.

    san4es
  5. Lacoste Сегодня, 18:07
    туда что, туристы ездят?) ахах) во дэбилы)
    Lacoste
    1. Нормаль ок Сегодня, 19:25
      Цитата: Lacoste
      туда что, туристы ездят?) ахах) во дэбилы)

      Туда по работе ездят. Геологи, журналисты, экипажи гражданских самолётов и др.
      Нормаль ок
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