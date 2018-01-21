20:51 21 января

Новый МиГ-31БМ разогнали до 3400 км/ч

Работы по разработке концепции модернизации высотных перехватчиков МиГ-31 до версии "БМ" начались еще в 1997 году. И если первые модификации были дальними истребителями-перехватчиками, то новая версия должна была стать многоцелевой, способной поражать воздушные, наземные и надводные цели.

На самолете полностью обновился комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, навигации и прицеливания, в связи с чем боевая эффективность обновленного МиГ-31 выросла почти в три раза. Новая бортовая РЛС "Заслон-АМ" способна обнаруживать цели на расстоянии до 320 км, а ее уничтожение стало возможным на дальности до 280 км.

Благодаря новому БРЭО, МиГ-31БМ способен более эффективно взаимодействовать с наземными средствами противовоздушной обороны. Более того, теперь многофункциональный высотных перехватчик получил возможность наводить на воздушные цели ракеты, запущенные с борта других истребителей.




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Комментарии 27

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  1. Мар.Тира Сегодня, 10:49
    Наконец то нашли решение по остеклению кабины.А вот про шасси я пока не видел решений?То что самый быстрый самолёт снова строю,я рад.Но ему пора уже на покой.Как ни как ни один десяток лет в строю.МИГ-35 хоть и заменяет частично его достижения,а в дальности полёта,и расходе топлива превосходит,но нужен принципиально новый самолёт,с такими же прорывными достижениями.
    Мар.Тира
    1. NN52 Сегодня, 10:56
      По остеклению уже давно...
      А что у него с шасси не так?
      NN52
    2. фигвам Сегодня, 11:16
      Цитата: Мар.Тира
      Наконец то нашли решение по остеклению кабины.А вот про шасси я пока не видел решений?То что самый быстрый самолёт снова строю,я рад.Но ему пора уже на покой.Как ни как ни один десяток лет в строю.МИГ-35 хоть и заменяет частично его достижения,а в дальности полёта,и расходе топлива превосходит,но нужен принципиально новый самолёт,с такими же прорывными достижениями.

      Какой МИГ-35, что вы несёте!!! Самолёты разного класса, разные задачи. Замены МИГ-31 пока не существует, это чистый перехватчик с характеристиками которых нет ни у одного самолёта в мире.
      фигвам
      1. SOF Сегодня, 11:38
        ...вот, вот... Первый в истории авиастроения мира серийник делающий три маха и нормально себя чувствующий под черным куполом космоса. Уникальная машина, равно как и ее папка 25-й, фоксбэт...
        SOF
  2. Egorovich Сегодня, 10:52
    МИГ-31БМ - Супер самолет!!! Воздушный монстр нашего времени!!!
    Egorovich
    1. Удав КАА Сегодня, 18:45
      Цитата: Egorovich
      МИГ-31БМ - Супер самолет!!! Воздушный монстр нашего времени!!!

      За это нужно сказать спасибо морякам: бывший командующий ЧФ адм. В.П. Комоедов встал на дыбы в сенате, когда тогдашний командующий ВКС Бондарев решил распилить, а не модернизировать 31-е машины. Я тогда еще возмущался "дальновидностью" ВКС-ного начальства, решившего пустить под нож эту уникальную систему... yes
      Удав КАА
      1. Egorovich Сегодня, 19:14
        У нас от такой "дальновидности" всю страну (СССР) распилили. А насчет МИГ-31БМ, то он еще минимум 20 лет будет непревзойденным.
        Egorovich
  3. Гризли Сегодня, 11:00
    944,4 м/с
    2,85 мах
    Кадры полета над камчаткой
    Гризли
  4. сталевар Сегодня, 11:05
    Такому самолёту ещё лет 20 аналогов не будет! На армии экономить нельзя по одной причине, если что они первыми умирать за нас будут!
    сталевар
    1. SOF Сегодня, 12:03
      Цитата: сталевар
      Такому самолёту ещё лет 20 аналогов не будет! На армии экономить нельзя по одной причине, если что они первыми умирать за нас будут!

      Нужно сильно постараться заставить его умереть. Не всякая ракета его догонит laughing
      SOF
      1. shura7782 Сегодня, 12:50
        Цитата: SOF
        Цитата: сталевар
        Такому самолёту ещё лет 20 аналогов не будет! На армии экономить нельзя по одной причине, если что они первыми умирать за нас будут!

        Нужно сильно постараться заставить его умереть. Не всякая ракета его догонит laughing

        Он сам как ракета. good good good
        shura7782
  5. Мар.Тира Сегодня, 12:37
    Цитата: фигвам
    Цитата: Мар.Тира
    Наконец то нашли решение по остеклению кабины.А вот про шасси я пока не видел решений?То что самый быстрый самолёт снова строю,я рад.Но ему пора уже на покой.Как ни как ни один десяток лет в строю.МИГ-35 хоть и заменяет частично его достижения,а в дальности полёта,и расходе топлива превосходит,но нужен принципиально новый самолёт,с такими же прорывными достижениями.

    Какой МИГ-35, что вы несёте!!! Самолёты разного класса, разные задачи. Замены МИГ-31 пока не существует, это чистый перехватчик с характеристиками которых нет ни у одного самолёта в мире.

    А теперь без истерики.Кто нибудь в мире из вероятного противника работает на такой высоте,и при такой скорости?Нет конечно.SR-71 уже нет.А когда появятся,то МИЗ-31 уже использует все свои ресурсы.Огромная скорость имеет свой не достаток,из-за большого расхода топлива, и соответственно.ограниченная дальность полёта.Кроме того,у него есть проблемы с количеством,и качеством вооружения.Хотя бы ракет большой дальности,и точек подвесок.У МИГ 35 (это я для примера,потому что выпускает и модернизирует одна корпорация.Следовательно все наработки одни и те же)При снаряженной массе всего в 11 тонн, самолет может разгоняться до 2300 км/ч. При этом на борт он может взять 4,5 тонны вооружения и пролететь с ним 3200 км (при наличии запасных топливных баков)МИГ 31.Без дозаправки истребитель способен совершать перелет на расстояние до 3000 км. Потолок высоты – 20,5 км. Средняя продолжительность перелета без дозаправки составляет 3,3 часа. Главной отличительной особенностью МИГ-35 является повышенная дальность полета, полностью обновленное бортовое оборудование, усиленное бортовое вооружение, а также способность нести большее количество навесного оборудования и боезапаса чем у МИГ 31. В МиГ-35 был полностью реализован принцип HOTAS. Что это значит? Дело в том, что во время полета вся необходимая для пилота информация выводится прямо на стекло колпака кабины. Для этого используются сразу три «дисплея». Такая концепция позволяет летчику вести воздушный бой, не отвлекаясь на контроль приборов.У МИГ 31 этого нет .У МИГ 31БРЛС «Заслон-М» дает возможность обнаружения летающих целей до 320 км и поражения до 290 км..Но ракет то у нас большой дальности нет для него?А у F-22 они есть.Производство,конвееры для него закрыли,развалили,или за рубежом теперь.Используем,что осталось в закромах родины,в том числе и шасси.Меня ещё один вопрос мучает.Почему МИГ-25 не модернизирую,и не ставят в строй.Ведь это же возможно сделать.Самолёты то действительно уникальные.Вот вам пища для опровержений!
    Мар.Тира
    1. NN52 Сегодня, 13:46
      Да....... По ходу Вы вообще не в теме... Ни по 31, ни по 35..
      В 31 бм два человека вообще то, и сзади стоят эти же три дисплея...
      В передней кабине Индикатор Лобового Стекла на 31, а не на колпаке...
      Вооружением занимается штурман -летчик, а летчик не отвлекается...
      С шасси все норм, Гидромаш рулит...
      РВВ БД уже в войсках вообщето.. И куда вы будете ее на 35 интересно ее вешать? Тем более с жук, который только на 200 видит?
      NN52
      1. Удав КАА Сегодня, 18:53
        Цитата: NN52
        По ходу Вы вообще не в теме... Ни по 31, ни по 35..
        Спасибо, коллега...А то я, моряк, и то хотел ответить вашему оппоненту. Но вы это сделали лаконично-мастерски (на укол!), не растекаясь мыслью по древу. Спасибо! hi
        Удав КАА
    2. SOF Сегодня, 14:21
      Цитата: Мар.Тира
      У МИГ 31БРЛС «Заслон-М» дает возможность обнаружения летающих целей до 320 км и поражения до 290 км..Но ракет то у нас большой дальности нет для него?

      ...Р37, и перспективная КС172.
      ...и чего ради сравнивать легкий истребитель, по своей сути ближнего боя, с перехватчиком, задача которого заключается в быстром реагировании и именно в перехвате?
      SOF
      1. Мар.Тира Сегодня, 15:30
        https://topwar.ru/82782-.html А ни кто и не спорит.Просто озвучиваем проблемы,КОТОРЫЕ НУЖНО УСТРАНЯТЬ!Нужен новый ПАК ДП,нужны новые РВВ-БД,нужна новая электроника,с параметрами не уступающими МИГ-31
        Мар.Тира
        1. andreyps2008 Сегодня, 19:48
          Всех реальные проблемы ни кто не озвучил. А про 37ю можете вообще забыть в ближайшие лет 10 в серию не пойдет. Точно нужно проектировать замену 31му, он устарел, и новые дальнобойные ракеты, хотя бы аналог AIM120 последней модификации. А для начало возродить собственную электронику, не пользоваться китайской.
          andreyps2008
  6. Лексус Сегодня, 14:30
    Скорей бы в войска КС-172 пришли. С этой ракетой МиГ-31БМ сможет реализовать весь свой потенциал.
    Лексус
    1. Комментарий был удален.
  7. Старый военрук Сегодня, 16:35
    Приятная новость! Для нас. А "друзья" пусть давятся слюной и остерегаются приближаться к границам.
    Старый военрук
  8. krokus792 Сегодня, 17:40
    "Чёрный дрозд" нервно курит в стороне....
    krokus792
    1. Удав КАА Сегодня, 18:57
      Цитата: krokus792
      "Чёрный дрозд" нервно курит в стороне....

      SR-71 вообще не несет оружия, так что, "курение" ему в принципе противопоказано, однако! bully
      Удав КАА
  9. Всеволод Сегодня, 18:45
    Блин, так 3400 или 3200? Путаники хреновы!
    Всеволод
  10. andreyps2008 Сегодня, 19:33
    Одной из главных особенностей 31го, видеть малоразмерные цели на фоне земли, в остальном он безнадежно устарел, даже с модернизацией.
    andreyps2008
    1. serezhasoldatow Сегодня, 19:54
      Извините меня, а Вы со своими мыслями не устарели? А может Вы уже что-то лучшее построили?
      serezhasoldatow
      1. andreyps2008 Сегодня, 20:00
        Мыслями не устарел, я не "ура патриот" и смотрю на вещи реально. Лучше уже есть СУ-30см. На него хоть 77е реально повесить можно.
        andreyps2008
        1. NN52 Сегодня, 20:19
          Вы хоть понимаете, что пишете про Р 77 ???
          Она давно и на 30 см, и на Cу 35, и на 31.....
          Мы говорим о РВВ БД, если не быть точным... И она уже....
          Вы хуже, чем ура патриот...
          NN52
  11. Шайкин Владимир Сегодня, 20:35
    Модернизация это хорошо
    Шайкин Владимир
  12. Челдон Сегодня, 20:37
    МИГ-31 строился для замены МИГ-25,который в свою очередь был разработан для перехвата SR-71. Боевых возможностей МИГ-31 хватит еще лет на 20. Это же перехватчик,он не предназначен для маневренного ближнего боя,хоть и на борту есть пушка шестиствольная,очень скорострельная.
    МИГ-31 как мини ДРЛО,почитайте https://ru.wikipedia.org/wiki/МиГ-31.
    Челдон
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