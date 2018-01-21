В ДНР сообщили об 11 обстрелах за сутки, в украинском штабе – о шести
Украинские военнослужащие за сутки 11 раз нарушили режим прекращения в Донбассе, передает РИА Новости сообщение оперативного командования ДНР.
В украинском штабе АТО сегодня заявили о шести случаях нарушения перемирия со стороны ополчения и о пяти раненых.
«В общем, за минувшие сутки, противник шесть раз нарушил режим тишины. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы. Состояние всех воинов военные медики оценивают как удовлетворительное, им предоставляется необходимо врачебная помощь», – говорится в релизе штаба.
По данным ВСУ, из гранатометов были обстреляны их позиции около Луганского, «на донецком направлении огонь велся из минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного, Новоселовки Второй и Широкино».
В свою очередь представитель Народной милиции ЛНР сообщил о соблюдении украинскими силовиками режима прекращения огня.
Напомним, контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
За прошедшие сутки ВС Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населенных пунктов. Противник применял артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие,рассказал журналистам представитель командования. О пострадавших не сообщается.
В украинском штабе АТО сегодня заявили о шести случаях нарушения перемирия со стороны ополчения и о пяти раненых.
«В общем, за минувшие сутки, противник шесть раз нарушил режим тишины. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы. Состояние всех воинов военные медики оценивают как удовлетворительное, им предоставляется необходимо врачебная помощь», – говорится в релизе штаба.
По данным ВСУ, из гранатометов были обстреляны их позиции около Луганского, «на донецком направлении огонь велся из минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного, Новоселовки Второй и Широкино».
В свою очередь представитель Народной милиции ЛНР сообщил о соблюдении украинскими силовиками режима прекращения огня.
За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался,сказал он.
Напомним, контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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