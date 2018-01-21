В ДНР сообщили об 11 обстрелах за сутки, в украинском штабе – о шести

За прошедшие сутки ВС Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населенных пунктов. Противник применял артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие,

За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался,