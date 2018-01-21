20:49 21 января

В ДНР сообщили об 11 обстрелах за сутки, в украинском штабе – о шести

Украинские военнослужащие за сутки 11 раз нарушили режим прекращения в Донбассе, передает РИА Новости сообщение оперативного командования ДНР.



За прошедшие сутки ВС Украины 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы семи населенных пунктов. Противник применял артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие,
рассказал журналистам представитель командования. О пострадавших не сообщается.


В украинском штабе АТО сегодня заявили о шести случаях нарушения перемирия со стороны ополчения и о пяти раненых.

«В общем, за минувшие сутки, противник шесть раз нарушил режим тишины. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы. Состояние всех воинов военные медики оценивают как удовлетворительное, им предоставляется необходимо врачебная помощь», – говорится в релизе штаба.

По данным ВСУ, из гранатометов были обстреляны их позиции около Луганского, «на донецком направлении огонь велся из минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия в районе Водяного, Новоселовки Второй и Широкино».

В свою очередь представитель Народной милиции ЛНР сообщил о соблюдении украинскими силовиками режима прекращения огня.

За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался,
сказал он.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. oleg-gr Сегодня, 11:11
    "Ни мира, ни войны". Заветы Троцкого-Бронштейна пережили автора на многие десятилетия. И не скоро про них забудут.
    oleg-gr
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:24
      "Ни мира, ни войны"
      С тем, что нет мира согласен. А вот война идет как шла, единственно без крупномасштабных боевых действий. Люди как гибли, так и гибнут, инфраструктура разрушается, ВСУ накапливает силы явно не для того, чтобы вернуться в казармы.
      rotmistr60
    2. влад66 Сегодня, 11:45
      Позиционная,окопная война и затишье это явно не к добру. request
      влад66
    3. МИХАН Сегодня, 11:46
      Цитата: oleg-gr
      "Ни мира, ни войны". Заветы Троцкого-Бронштейна пережили автора на многие десятилетия. И не скоро про них забудут.

      Только теперь "Украину в топку мировую , для борьбы против России и русского мира..!"
      А мы то все знаем ..! И готовимся. soldier

      В этот раз мозги нам не запудрите..!
      МИХАН
    4. 210окв Сегодня, 11:54
      Он ещё добавил."А армию-распустить!"А тут такого не наблюдаю...
      Цитата: oleg-gr
      "Ни мира, ни войны". Заветы Троцкого-Бронштейна пережили автора на многие десятилетия. И не скоро про них забудут.
      210окв
  2. Владыка Ситх Сегодня, 11:22
    Вот такое видео в "Сводку за неделю" пойдет. Это ответ тем, дают ли наши ответку.
    Владыка Ситх
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:09
      Однако, ювелирная работа
      Аристарх Людвигович
    2. Тамагон Сегодня, 12:26
      Простите, а видео точно свежее? Там что зимы нет? request
      Тамагон
      1. Владыка Ситх Сегодня, 13:15
        Это лето-осень 2017, думаю зимнее увидим весной.
        Владыка Ситх
        1. Антарес Сегодня, 15:21
          Цитата: Владыка Ситх
          Это лето-осень 2017, думаю зимнее увидим весной.

          смотрел. Только это не видео собственно а видео нарезка. Причем моментами пытались заняться видеомонтажем(особенно сплоховали с моментом обстрела под мостом-я и то лучше в старом редакторе бы сделал--зачем то смонтировали, а потом первоначальные кадры без воронки)
          Но момент обстрела бтр в окопе удачный. А вот с домами плохо---ибо что ВСУ, что ВС РФ в Сирии, что ВС США, всегда говорят-что это был стратегический сарай или штаб. Верить приходиться на слово, что это не были мирные дома Авдеевки, где продолжают жить мирные люди.
          Антарес
    3. igor67 Сегодня, 15:01
      Цитата: Владыка Ситх
      Вот такое видео в "Сводку за неделю" пойдет. Это ответ тем, дают ли наши ответку.

      привет.видео судя по зелени ,старое,только что смотрел видео на ютюб за 27 декабря, там вроде подбитая брдм и одиннадцать ваших солдат убитых лежат в поле, почему однобокие сводки, так есть видео за ноябрь с подбитыми вашими танками с экипажами.а то все думают ,что ВСУ сборище не умеющих воевать. недооценка пративника
      igor67
      1. Антарес Сегодня, 15:32
        Цитата: igor67
        смотрел видео на ютюб за 27 декабря

        можно ссылочку, пожалуйста
        Антарес
        1. igor67 Сегодня, 15:56
          https://www.youtube.com/watch?v=RZUWescplsE вот ссылка
          igor67
      2. Владыка Ситх Сегодня, 16:24
        Ну и что можно понять с этого видео? Стоит БРДМ целая, без знаков, сзади лежат 5-6 то ли тел, то ли мешков каких то. Человек на видео на русском говорит: - "послали наших".

        Это так сзади целой Меркавы можно стоять и на иврите сказать послали наших. Если они там мертвые, то как человек открыто ходит? Ни воронок, ничего нет.
        Владыка Ситх
  3. МИХАН Сегодня, 11:41
    Дождутся свидомые , что ополченцы Киев обстреляют , что вполне возможно такую операцию провести..(пусть даже ДРГ вся погибнет..) Желающих много , которые потеряли своих родных и друзей.. soldier
    МИХАН
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:03
      С осени 2014 у нас нет ополченцев. Да и Киев зачем обстреливать, это не имеет смысла.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. МИХАН Сегодня, 16:01
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        С осени 2014 у нас нет ополченцев.

        Есть и многие стоят в очереди..!
        Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
        Да и Киев зачем обстреливать, это не имеет смысла.

        Смысл будет , когда уже в конец достанут свидомые..! Вот они соберутся на крещатнике с балонами и палатками опять ..И мочкануть минометным обстрелом ..пусть падлы почувствуют , каково Донбассу под обстрелом!!! Думаю , больше митинговать и бездельничать уже не будут..хе хе soldier
        МИХАН
        1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:07
          У нас Народная Милиция, а не ополченцы, сколько говорить можно. Время партизанщины окончилась.

          А вот обстреливать людей в Киеве не стоит. Потому что это приведет к поражению, и выгодно хунтятам.
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. МИХАН Сегодня, 16:18
            Ну ладно верю..!
            МИХАН
  4. Метан Сегодня, 12:46
    Цитата: Владыка Ситх
    Вот такое видео в "Сводку за неделю" пойдет. Это ответ тем, дают ли наши ответку.

    Еститичная работа!
    Метан
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