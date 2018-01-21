20:55 21 января

Турецкая бронетехника вошла в Африн

Турецкие танки и другая бронетехника вошли в сирийский Африн для оказания поддержки оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских отрядов, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал NTV.



По данным телеканала, турецкие военнослужащие пока не сталкиваются с серьезным сопротивлением курдов, отряды которых отходят от границы вглубь сирийской территории.


В субботу Вооруженные силы Турции начали операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований. Операция началась с авиаударов. В турецком военном ведомстве заявили, что атакам подвергаются только «объекты террористов».

Между тем в совете кантона Африн сообщили о 13-ти раненых мирных жителях, включая двоих детей. Курдские отряды, в свою очередь, заявили о готовности обороняться.

Официальный Дамаск осудил действия Турции, назвав их посягательством на суверенитет Сирии.

Москва возложила ответственность за кризис на Вашингтон. В Минобороны отметили, что к кризису привели провокационные действия Соединенных Штатов, «направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 103

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  1. 210окв Сегодня, 11:51
    Одни обособляются,другие оккупируют.Хрен редьки не слаще.Выразим озабоченность -наше главное оружие.
    210окв
    1. dorz Сегодня, 11:52
      В Минобороны отметили, что к кризису привели провокационные действия Соединенных Штатов

      Давно пора называть вещи своими именами, а не заискивать перед провокаторами.
      dorz
      1. oleg-gr Сегодня, 12:11
        Курды решили применить один известный прием: изматывание противника бегом? Или очень хитрый план (позаимствовали у ВВП).
        oleg-gr
        1. cniza Сегодня, 12:18
          Похоже на то , что из двух зол выбрали меньшее , тяжело нам гадать , посмотрим , что будет дальше.
          cniza
        2. alexmach Сегодня, 12:34
          А они могли сделать что-то еще при наступлении Турецкой армии?

          Однако оценить фразу из статьи:
          Турецкие танки и другая бронетехника вошли в сирийский Африн для оказания поддержки оппозиционной Свободной сирийской армии

          А вчера все пели что это этих самых проамериканских ССА поутюжат. Сколько интересно там этих Свободных Армийй то?
          alexmach
          1. Грица Сегодня, 15:19
            Сколько интересно там этих Свободных Армийй то?
            Там все, кто против Асада, но боятся получить люлей, назвавшись террористами называют себя Сирийской свободной армией. независимо от того, кто их хозяин и спонсор. Так удобнее.
            Есть американская ССА.
            Есть турецкая ССА
            Есть катарская ССА
            Есть саудовская ССА.
            Грица
        3. Piramidon Сегодня, 13:00
          Цитата: oleg-gr
          изматывание противника бегом? Или очень хитрый план (позаимствовали у ВВП).

          А от кого и когда он бегал? fool
          Piramidon
        4. xetai9977 Сегодня, 14:35
          Сегодня авиация не задействовано. Вчера 72 Ф-16 нанесли удары по 108 объектам и все благополучно вернулись на базы. ( На пугалки Асада никто внимания не обратил) Кстати,вчера военный эксперт на турецком ТВ сказал эту фразу- " Наша авиация просчитала все варианты угроз. В том числе и со стороны ПВО, который номинально принадлежит Сирии, но на деле там заправляют россияне". Был разбомблен в числе прочих и военный аэродром,посредством которого курды получали помощь. Ночью утюжили курдские позиции из РСЗО. А с утра подключилась ствольная артиллерия. Сухопутные войска уже перешли границу и медленно движутся вперёд. Население судя по кадрам, турков встречает с воодушевлением. В первой волне - бойцы ССА, и лишь затем турецкая армия. Пока идут без потерь.
          xetai9977
          1. Грица Сегодня, 15:22
            Если бы не договорились с Россией, то, естественно, никакие самолеты бы там не летали. Русские дали свободу действий. А Асад, как глава страны, просто обязан был что то заявить по поводу суверенитета государства. Так положено, чтобы сохранить лицо. Хотя, прекрасно знает о договоренностях между русскими и турками.
            Грица
      2. Yujanin. Сегодня, 12:13
        Давно пора называть вещи своими именами, а не заискивать перед провокаторами.

        Активы нужно держать дома.
        Yujanin.
    2. Андрей К Сегодня, 11:56
      210окв
      ...Выразим озабоченность -наше главное оружие...

      Не всё так категорично. Турки действуют и в наших интересах. Заметили ни наше МО, ни иранцы ничего против не имеют. Курды на подсосе у матрасных решили под шумок гражданской войны прихватизировать то, что им никогда не принадлежало. Рано или поздно Асаду пришлось бы курдов выковыривать оттуда. Озабоченности МИД и МО Сирии дежурные.
      Мы многое чего не знаем, более чем уверен, что имеют место быть договорённости сирийцев, иранцев и турок, при нашем посредничестве. В усилении курдов не заинтересован абсолютно никто из этого квартета.
      Андрей К
      1. mad Сегодня, 12:01
        Цитата: Андрей К
        Рано или поздно Асаду пришлось бы курдов выковыривать оттуда.

        Теперь жуем попкорн и вангуем, не придется ли оттуда выковыривать турков... Про заявление турецкого премьера я вкурсе, но это только слова.
        mad
        1. Андрей К Сегодня, 12:09
          Цитата: mad
          ...не придется ли оттуда выковыривать турков...

          Турок по любому придётся выковыривать, но это гораздо легче сделать имея ввиду, что они всё-таки пришлые. С курдами посложнее, ввязавшись в бойню с курдами, Асад получит обвинения "демократического" Запада - от уничтожения "оппозиции" до геноцида собственных граждан. А так дикий Эдик сам всё сделает и все шишки на него...
          Андрей К
          1. Misha Честный Сегодня, 12:26
            Цитата: Андрей К
            Цитата: mad
            ...не придется ли оттуда выковыривать турков...

            Турок по любому придётся выковыривать, но это гораздо легче сделать имея ввиду, что они всё-таки пришлые. С курдами посложнее, ввязавшись в бойню с курдами, Асад получит обвинения "демократического" Запада - от уничтожения "оппозиции" до геноцида собственных граждан. А так дикий Эдик сам всё сделает и все шишки на него...

            Я правильно вас понял? Вы считаете, что Турецкую регулярную армию будет проще "выковырять", чем курдов?! belay
            Misha Честный
            1. Андрей К Сегодня, 12:33
              Цитата: Misha Честный
              ...Я правильно вас понял? Вы считаете, что Турецкую регулярную армию будет проще "выковырять", чем курдов?!... belay

              Именно так. Турецкую регулярную армию будет проще "выковырять", чем курдов.
              Вы же прочитали что я написал, верно? Турок проще будет "выковырять", с точки зрения международного права. Гораздо проще, чем устраивать бойню с собственными гражданами, коими курды и являются.
              Я как-то не так написал? Вроде чётко и без двоякой трактовки hi
              Андрей К
              1. Misha Честный Сегодня, 12:39
                Цитата: Андрей К
                Турок проще будет "выковырять", с точки зрения международного права

                С помощью международного права?! laughing
                При всем моем к вам уважении, но по-моему уже никого в мире не волнует международное право, кроме России. Все делают, что хотят.
                hi
                Misha Честный
                1. Андрей К Сегодня, 12:44
                  Цитата: Misha Честный
                  ...С помощью международного права?!... laughing

                  Исключительно с помощью дара убеждения laughing
                  С уважением hi
                  Андрей К
              2. Вежливый Лось Сегодня, 12:48
                Цитата: Андрей К
                Турецкую регулярную армию будет проще "выковырять"

                Поддерживаю. А помогут нам в этом волшебные помидоры. Вернее, запрет на их ввоз. От поставок турецких помидоров напрямую зависит целостность "помидоров" самого Эрдогана. В Турции далеко не все горячо любят своего президента. Особенно те, кто плотно на торговле с Россией завязан.
                Вежливый Лось
                1. BlackMokona Сегодня, 13:11
                  Попытка военного переворота доказала, что Эрдогана любят не только в телевизоре.
                  BlackMokona
                2. Viktor.12.71 Сегодня, 15:39
                  Цитата: Вежливый Лось
                  В Турции далеко не все горячо любят своего президента.

                  А кто тогда на улицы выходил против путча? Не по телевизору знаю обстановку в Турции, но большинство за Эрдогана.
                  Viktor.12.71
                  1. Вежливый Лось Сегодня, 16:29
                    Цитата: Viktor.12.71
                    Не по телевизору знаю обстановку в Турции, но большинство за Эрдогана.

                    Виктор! hi У нас тут, к сожалению, не так уж и много информации из первых рук. Мне тоже приходилось общаться с турками, правда здесь в России, и товарищ мой по своему бизнесу регулярно мотается туда-обратно. Турецкий тренд позапрошлого года: "лучше бы мы свой самолет сбили".
                    Конечно, я допускаю, что тут они говорят одно, а у себя дома - другое. Когда-то и у нас тов. Сталин пользовался неограниченной поддержкой и любовью всего народа, без исключения. Точнее, исключения были, но они быстро переросли в заключения.
                    Вежливый Лось
          2. alexmach Сегодня, 12:39

            А так дикий Эдик сам всё сделает и все шишки на него...

            Ага.. и создаст на подконтрольных ему территориях собственную карманную сирийскую оппозиция. Я подозреваю, что турки никогда не уйдут из занимаемых ими земель.
            alexmach
            1. Андрей К Сегодня, 12:45
              Цитата: alexmach
              ...Я подозреваю, что турки никогда не уйдут из занимаемых ими земель...

              Турки не самоубийцы.
              Андрей К
              1. garnik Сегодня, 14:18
                Турки не самоубийцы.

                Вы правы, поэтому на позиции курдов бросают весь сброд состоящих из граждан России ,СНГ и других государств. И после окончания предложат,в лучшем случае ,автономию для туркоманов в составе Сирии. Уверен 100% ,иначе сидели бы они ровно.
                garnik
                1. dauria Сегодня, 16:27
                  Вы правы, поэтому на позиции курдов бросают...


                  А они есть , эти самые позиции ? recourse Я из всей каши так и не понял , какие силы у этих курдов - взвод, рота, полк, дивизия или стадо парнокопытных ? Пока напоминает документальное кино про Израиль и палестинцев - детишки покидают камни в солдат, потом оравой одного покойника хоронят и чего-то там протестуют. Нифига ведь неясно, а уже стратегию развели.
                  dauria
                  1. garnik Сегодня, 18:14
                    Думаю не поселки и города турки пока бомбят,а склады с боеприпасами ,штабы и осмелюсь сказать все таки позиции.(смотря кто как понимает это слово.) Все у них есть и взводы и полки.А главное под ружье становятся все ,от мало до велико. А в рядах мужчин если находятся женщины,то это вообще война не на жизнь ,а на смерть.
                    Был такой случай в Ар.цахе. Когда 22 добровольцам из моего села приставили 2 обстрелянных женщин с РПК. Они взяли высоту потеряв одного добровольца. Хотя до этого боялись высунуться из окопа. Правда только двое из добровольцев ранее участвовали в войне.
                    garnik
                    1. dauria Сегодня, 18:52
                      Все у них есть и взводы и полки


                      Вопрос был простой - сколько и каких именно. Отсюда и Эрдоган плясал наверняка. Создал перевес , определил фланги и направления, резервы и снабжение, провел авиационную и артподготовку. Одного не учёл - кормить , лечить этих "противников" ему придётся. Они сейчас драпанут, а потом оравой на шею сядут, как "пострадавшие". Прям еврейско- палестинский конфликт. Камнями пацаны покидают, а потом придут пособие получать. belay А сказки про двух баб и потерю одного чела при штурме - к детям. Значит на высоте полсолдата было всего ( потери 1 к 2 нормальные ) Остальные просто сидели чай пили.
                      dauria
      2. 210окв Сегодня, 12:06
        Турки в наших интересах?Избави бог!Они ставят свои интересы выше.Потом их выколупливай оттуда,сами они не уйдут.
        Цитата: Андрей К
        210окв
        ...Выразим озабоченность -наше главное оружие...

        Не всё так категорично. Турки действуют и в наших интересах. Заметили ни наше МО, ни иранцы ничего против не имеют. Курды на подсосе у матрасных решили под шумок гражданской войны прихватизировать то, что им никогда не принадлежало. Рано или поздно Асаду пришлось бы курдов выковыривать оттуда. Озабоченности МИД и МО Сирии дежурные.
        Мы многое чего не знаем, более чем уверен, что имеют место быть договорённости сирийцев, иранцев и турок, при нашем посредничестве. В усилении курдов не заинтересован абсолютно никто из этого квартета.
        210окв
        1. Андрей К Сегодня, 12:13
          Цитата: 210окв
          ...Турки в наших интересах?Избави бог!Они ставят свои интересы выше.Потом их выколупливай оттуда,сами они не уйдут...

          А никто и не говорит, что турки преследуют наши интересы. Вполне естественно, что они у них свои. Наши просто дали волю Эрдогану, разобраться с непонятками в вопросе курдов, которые находясь под матрасами берега попутали.
          Андрей К
          1. 210окв Сегодня, 12:39
            "Турки действуют в наших интересах"-это Ваши слова...А давать волю Эрдоган у нельзя.Иначе придется нам оттуда уходить совсем,или воевать с теми же турками..
            Цитата: Андрей К
            Цитата: 210окв
            ...Турки в наших интересах?Избави бог!Они ставят свои интересы выше.Потом их выколупливай оттуда,сами они не уйдут...

            А никто и не говорит, что турки преследуют наши интересы. Вполне естественно, что они у них свои. Наши просто дали волю Эрдогану, разобраться с непонятками в вопросе курдов, которые находясь под матрасами берега попутали.
            210окв
            1. Андрей К Сегодня, 12:56
              Цитата: 210окв
              ...А давать волю Эрдоган у нельзя.Иначе придется нам оттуда уходить совсем,или воевать с теми же турками...

              С чего Вы взяли, что кто-то дал волю Эрдогану? Откуда такая уверенность?
              Читаем (буквально за несколько дней до "головомойки" устроенной курдам):
              ...в стенах Национального центра управления обороной РФ состоялись переговоры министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова с главой турецкого Генштаба Хулуси Акарой и директором Национальной разведывательной организации Хаканом Фиданом...

              Думаю, что штабисты турецкого МО были правильно проконсультированы. По крайней мере, хотелось бы на это надеяться hi
              Андрей К
          2. МойВрач Сегодня, 15:21
            Цитата: Андрей К
            А никто и не говорит, что турки преследуют наши интересы. Вполне естественно, что они у них свои. Наши просто дали волю Эрдогану, разобраться с непонятками в вопросе курдов, которые находясь под матрасами берега попутали.

            Жесть, с каждым постом всё дальше и дальше от земли.
            Цитата: Андрей К
            Наши просто дали волю
            МойВрач
            1. Андрей К Сегодня, 15:29
              Цитата: МойВрач
              ...Жесть, с каждым постом всё дальше и дальше от земли...

              Вы что-то сказать хотели или потроллить?
              Чтоб "жестью" не накрывало, проследите всю цепочку беседы.
              И да, ворачивайтесь на землю laughing
              Андрей К
      3. alexmach Сегодня, 12:37
        Курды на подсосе у матрасных решили под шумок гражданской войны прихватизировать то, что им никогда не принадлежало

        Так это же, как тут пишут, другие курды были, те что в Раке и возле Дейр-Эр Зора, это "правильные" проамериканские курды. их американцы трогать не разрешают.
        alexmach
        1. Андрей К Сегодня, 12:40
          Цитата: alexmach
          ...Так это же, как тут пишут, другие курды были, те что в Раке и возле Дейр-Эр Зора, это "правильные" проамериканские курды. их американцы трогать не разрешают...

          Писать можно всё что угодно, весь вопрос - кто пишет и для чьих ушей пишет. Для наших с Вами ушей...
          Вы не заметили случайно, что и у "правильных" и у "неправильных курдов", кормушка одна и та же...
          Андрей К
          1. alexmach Сегодня, 12:45
            У кого там где кормушка я судить не берусь. А вот что я заметил, так это то, что Турки действуют последовательно и добиваются своих целей. Сначала они помешали объединению восточных и западных курдов, теперь отутюжат западных. Что дальше будет с Восточными - "будем посмотреть". Одно понятно - настоящего мира в Сирии не будет ещё очень долго.
            alexmach
            1. Андрей К Сегодня, 13:04
              Цитата: alexmach
              ...Одно понятно - настоящего мира в Сирии не будет ещё очень долго...

              Вот это точно...
              Андрей К
      4. Piramidon Сегодня, 13:22
        Цитата: Андрей К
        Рано или поздно Асаду пришлось бы курдов выковыривать оттуда.

        Теперь придется "выковыривать" османов.
        Piramidon
        1. Per se. Сегодня, 14:07
          Цитата: Piramidon
          придется "выковыривать" османов.

          Весь вопрос, откуда и чем их выковыривать, курды могут и к Дамаску отойти. То, что "султан" за нас всё сделает... Может, он тогда и Асада свергнет, оставив нам базы, решив в нашу пользу проблему с "трубой"? Нет ясности, что будет делать Россия, в случае начала войны между Турцией и армией Асада. Самое главное, после триумфальных заявлений о победе, мы можем остаться не у дел, полагаясь на то, что кто-либо иной, а не мы сами, будет решать проблемы в нашу пользу.
          Per se.
    3. влад66 Сегодня, 12:00
      Цитата: 210окв
      Выразим озабоченность -наше главное оружие.

      А что мы должны делать? belay То что мы ДОЛЖНЫ сделать,вывести нашу миротворческую миссию и военную полицию.мы вывели,теперь за курдов должны помирать наши парни? belay пускай американские парни за своих марионеток помирают,Асад предлагал им помощь,они отказались,так что озабоченности здесь не при чем. sad
      влад66
      1. 210окв Сегодня, 12:09
        За курдов не надо помирать.Но и пускать турок на сирийскую землю нельзя .Договариваться надо было.
        Цитата: влад66
        Цитата: 210окв
        Выразим озабоченность -наше главное оружие.

        А что мы должны делать? belay То что мы ДОЛЖНЫ сделать,вывести нашу миротворческую миссию и военную полицию.мы вывели,теперь за курдов должны помирать наши парни? belay пускай американские парни за своих марионеток помирают,Асад предлагал им помощь,они отказались,так что озабоченности здесь не при чем. sad
        210окв
        1. влад66 Сегодня, 12:16
          Цитата: 210окв
          Договариваться надо было.

          Глава генштаба Турции Хулуси Акар и руководитель турецкой Национальной разведывательной организации Хакан Фидан отправились в российскую столицу, передает агентство Anadolu.Акар и Фидан отправились в Москву, где в четверг, 18 января, проведут переговоры с главой Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым. Отмечается, что данная встреча будет в первую очередь посвящена обсуждению актуальной ситуации в Сирии.В заявлении турецкого генштаба говорится, что в ходе переговоров стороны намерены коснуться проблем региональной безопасности, подробно обсудят сложившуюся в Сирии ситуацию, а также обсудят позиции Москвы и Анкары относительно переговорных процессов в Астане, Женеве и Сочи.https://polit.info/383169-glava-genshtaba-tu
          rcii-edet-v-moskvu-na-peregovory-po-sirii

          Как видите ваши пожелания были исполнено.Иран кстати тоже не против. hi Курдам надо было думать раньше. hi
          влад66
      2. dsk Сегодня, 12:16
        Здравствуйте Влад!
        Цитата: влад66
        пускай американские парни за своих марионеток помирают
        "ВВС Турции разбомбили аэродром Миннинг на северо-западе Сирии. Именно этот аэродром США использовали для поставок оружия курдским вооруженным формированиям. Известно, что турецкие самолеты поразили 108 целей из 113 запланированных."
        "Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в срочном порядке связался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после начала операции Турции в сирийском Африне, говорится на официальной странице МИД России в Facebook."         (Телеканал "Царьград" 21.01.18)
        dsk
        1. влад66 Сегодня, 12:20
          Цитата: dsk
          "ВВС Турции разбомбили аэродром Миннинг на северо-западе Сирии. Именно этот аэродром США использовали для поставок оружия курдским вооруженным формированиям. Известно, что турецкие самолеты поразили 108 целей из 113 запланированных.

          Добрый День Сергей hi
          Цитата: влад66
          Курдам надо было думать раньше. hi

          Вот так и ответил Дмитрию и ваш ответ его дополняет. hi
          влад66
    4. Маз Сегодня, 12:46
      Наши трудятся в идлибе. С турками всегда договоримся. Пусть работают.
      Маз
    5. svp67 Сегодня, 13:44
      Цитата: 210окв
      .Выразим озабоченность -наше главное оружие.

      А что, есть предложение влезть в эти разборки? На чьей стороне, позвольте спросить?
      svp67
  2. МИХАН Сегодня, 11:53
    В Минобороны отметили, что к кризису привели провокационные действия Соединенных Штатов,

    Все правильно высказались..! Но Турция рано празднует победу, все впереди еще..Эрдогану нужно усилить собственную охрану ( желательно русским спецназом..))))
    МИХАН
    1. Громобой Сегодня, 12:20
      Цитата: МИХАН
      Эрдогану нужно усилить собственную охрану ( желательно русским спецназом..))))

      Он скорее "ичкерийским и крымско-татарским" прикроется,чем нашим.Мы противники,а тут многие пытаются изобразить,что всё идёт по плану.Только вот по чьему плану?
      Громобой
    2. Сергей39 Сегодня, 13:11
      Турки там потеряют последние леопарды и им придется покупать у нас Т-90
      Сергей39
      1. xetai9977 Сегодня, 14:43
        И не мечтайте. У них свой "Алтай есть"
        xetai9977
  3. Горный стрелок Сегодня, 11:54
    В несчастной Сирии каждый "сосед" решает свои задачи. Свои задачи решает и Асад. А какие задачи в Сирии решает США? Они не заблудились часом?
    Горный стрелок
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 14:25
      Цитата: Горный стрелок
      А какие задачи в Сирии решает США?

      Создание Курдистана за счет территории САР, ИРИ, Ирака и неугомонной Турции, сделать карту Петерсона явью....
      MOSKVITYANIN
      1. Грица Сегодня, 15:39
        сделать карту Петерсона явью....
        Между прочим, эта карта, которую многие у нас так не любят, вполне себе здравая.Во всяком случае, она отражает территории с общим конфессиональным и этническим составом. Уверен, если бы границы бы ли не такие как сейчас - нарисованные сильными мира сего, а такие как на этой карте, то многих проблем и противоречий сейчас бы не было.
        Грица
        1. Грица Сегодня, 15:49

          Карта народов
          Грица
        2. Грица Сегодня, 15:53

          Конфессиональная карта
          Грица
          1. Грица Сегодня, 15:54

            Карта народов БВ
            Грица
          2. Olegovi4 Сегодня, 16:40
            Цитата: Грица
            Конфессиональная карта

            если следовать вашей логике и привести подобные карты России, то о какой единой стране можно будет говорить? или на востоке можно, а у нас особый случай? как-то не того...ага
            Olegovi4
  4. victorrat Сегодня, 11:57
    Турция подталкивает курдов влиться в армию Сирии и воевать вместе против захватчиков. Если они этого добьются это будет большой общей победой. Останется предложить туркам уйти и добить эту "свободную армию". А пока американское правительство сидит в неоплачиваемых отпусках бомбить лагеря террористов с их учителями вместе.
    victorrat
    1. ul_vitalii Сегодня, 12:07
      Военные на местах, но без оплаты.
      ul_vitalii
  5. Rusland Сегодня, 11:57
    Заманивают турок, а ночью в гости придут.
    Rusland
  6. Голован Джек Сегодня, 12:07
    Не мое, но мне понравилось:
    Если смотреть на факты, то видим следующую картину:
    - Из полутора десятков курдских кланов в Сирии не ориентирован на америку только один;
    - Но и этот клан, который почему-то некоторые с перепугу называют то "нашим", то "пророссийским" не собирается подчиняться правительству Сирии и возвращаться в её состав;
    - Идея автономии у Курдов на практике означает, что они имеют все права суверенного государства, не имея ни малейших обязанностей - что не реально в любом случае;
    - Все Курдские кланы являются для Турции угрозой, даже те, с которыми Турки на данный момент договорились (это часть Курдов в Ираке);
    - Турция хочет, может и намерена эту угрозу себе устранить, имеет все ресурсы и действует.

    То есть по факту видим, что Курды - угроза территориальной целостности и суверенитету Сирии - то есть являются проблемой, которую необходимо решать (иначе зачем вообще было туда влазить).

    И если Эрдоган готов решить эту проблему за счёт своих ресурсов, так зачем же нам ему в этом мешать?

    Наша задача отслеживать, чтобы он остался в выгодных нам рамках и корректировать его если он попытается за них выйти. Соблюсти свои интересы и как часть того - интересы Сирии...
    И тут наши интересы с Турецкими совпадают по большей части позиций. По крайней мере на данном этапе...
    Голован Джек
    1. Громобой Сегодня, 12:30
      Цитата: Голован Джек
      Курды - угроза территориальной целостности и суверенитету Сирии - то есть являются проблемой, которую необходимо решать (иначе зачем вообще было туда влазить).
      И если Эрдоган готов решить эту проблему за счёт своих ресурсов, так зачем же нам ему в этом мешать?

      Если так рассуждать,то мы зря в своё время ввели свои войска в мятежную Чечню.Нужно было НАТО пригласить наводить там порядок,в лице....да вот тех же красных фесок.
      Громобой
      1. Голован Джек Сегодня, 12:36
        Цитата: Громобой
        Если так рассуждать,то мы зря в своё время...

        Пока Вы не видите разницы между ЧР (входящей в РФ), и Сирией, говорить с Вами о чем-то... бессмысленно.
        Учите матчасть. Появятся дельные мысли - заходите.
        Голован Джек
        1. Громобой Сегодня, 12:44
          Цитата: Голован Джек
          Учите матчасть. Появятся дельные мысли - заходите.

          Другого ответа я и не ожидал.В своём фирменном высокомерном стиле вы оставили после себя...три предложения,но ни в одном из них милостиво не указали в чём я не прав. lol
          Громобой
          1. Голован Джек Сегодня, 12:52
            Цитата: Громобой
            но ни в одном из них милостиво не указали в чём я не прав

            Цитата: Голован Джек
            Пока Вы не видите разницы между ЧР (входящей в РФ), и Сирией

            Этого недостаточно?
            Ладно, разжевываю...
            Цитата: Громобой
            ... мы зря в своё время ввели свои войска в мятежную Чечню.Нужно было НАТО пригласить наводить там порядок...

            Не нужно. ЧР - это республика в составе РФ, и наведение там порядка есть внутреннее дело РФ. Как ни странно wink
            Курды... являются проблемой, которую необходимо решать.
            И если Эрдоган готов решить эту проблему за счёт своих ресурсов, так зачем же нам ему в этом мешать?

            И это правильно, потому как делее написано (Вы это отрезали. Оно Вам... невыгодно):
            Наша задача отслеживать, чтобы он остался в выгодных нам рамках и корректировать его если он попытается за них выйти. Соблюсти свои интересы и как часть того - интересы Сирии

            Что-то еще непонятно? Вы не стесняйтесь, я сегодня добрый... пока что laughing
            Голован Джек
            1. Громобой Сегодня, 15:46
              Цитата: Голован Джек
              Что-то еще непонятно?

              С вами?Всё давно понятно,в чём сегодня лишний раз убедился.
              Цитата: Голован Джек
              Вы не стесняйтесь, я сегодня добрый... пока что

              Спасибо,но я не из стеснительных ..... и угрожать мне нужно.
              Цитата: Голован Джек
              ЧР - это республика в составе РФ, и наведение там порядка есть внутреннее дело РФ. Как ни странно

              курды это образование внутри САР, и наведение там порядка есть внутреннее дело САР. Поэтому ,если турецкая армия и отряды ССА размажут вот именно этих курдов,то возьмут под контроль всю захваченную территорию и начнут наращивать удары и провокации уже на других оперативных направлениях,которые закрывают асадовцы.Это не антитеррористическая операция турецкой армии,а полномасштабная оккупация и со взятой с боем земли турки добровольно не уйдут,т.к. это полностью отвечает их целям войны.А это совсем не айс,ведь с курдами ещё можно было вести диалог и пытаться договориться(или нанести военное поражение).С Эрдоганом же ослабленный Асад совсем не сможет вести политический торг,не говоря уже о военном решении проблемы. В вашем же отрывке(...Не мое, но мне понравилось:) ,в котором вы почему-то застеснялись назвать фамилию автора этих бодреньких тезисов,всё выглядит так ,словно всё хорошо и под контролем.Да ещё эта загадочная мысля в самом конце:И тут наши интересы с Турецкими совпадают по большей части позиций. По крайней мере на данном этапе...
              На данном этапе,Джек!А потом они с этого выступа начнут колоть и теснить Асада.Так что положительного в турецкой операции я не вижу НИЧЕГО.И в самое ближайшее время мы все станем этому свидетелями,к сожалению.
              Громобой
              1. Голован Джек Сегодня, 16:04
                Цитата: Громобой
                положительного в турецкой операции я не вижу НИЧЕГО

                Ваше ИМХО - Ваше право.
                Цитата: Громобой
                самое ближайшее время мы все станем этому свидетелями,к сожалению

                Не факт. Посмотрим.
                ... и тут наши интересы с Турецкими совпадают по большей части позиций. По крайней мере на данном этапе...

                И что Вас тут не порадовало? Все, вроде, совершенно правильно написано.
                Как "вишенка на торте" - то, что курдов "ужинают" наши полосатоухие партнеры. А Турция - член НАТО. Лично меня расклад... забавляет, так скажу.
                Голован Джек
    2. MOSKVITYANIN Сегодня, 14:32
      Голован Джек То есть по факту видим, что Курды - угроза территориальной целостности и суверенитету Сирии - то есть являются проблемой, которую необходимо решать (иначе зачем вообще было туда влазить).

      Влазить куда и кому, РФ? РФ влезла в САР совсем по другим причинам и уж точно, в отличии от СССР, ей наплевать на разборки турков и курдов..., в т.ч. РФ никогда не ставила себе задачи по де оккупации САР от всех, кто там лазает, нам вполне побережья САР достаточно...
      Да и с точки зрения обеспечения безопасности и военной логистики, ВМБ нужно строить в Латакии, а не на базе ПМТО находящегося в Тартусе...
      MOSKVITYANIN
      1. Голован Джек Сегодня, 15:53
        Цитата: MOSKVITYANIN
        РФ влезла в САР совсем по другим причинам и уж точно, в отличии от СССР, ей наплевать на разборки турков и курдов

        Видимо, не совсем так все же. Иначе зачем бы вот это:
        Шойгу обсудил с Акарой и Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке в целом, а также другие актуальные темы, представляющие интерес для Москвы и Анкары. В военном ведомстве подчеркнули, что встреча прошла в конструктивном ключе

        Я примерно знаю, как мне кажется, ответ. Но пока скромно промолчу.
        Голован Джек
    3. Грица Сегодня, 16:24
      Ко всему этому можно добавить и еще один плюс - утилизация добротной части вооруженных дядек, которых никак не запишешь в друзья Асада. Будь это хоть курды, хоть ССА, хоть турки.
      Грица
  7. профессор Сегодня, 12:10
    Москва возложила ответственность за кризис на Вашингтон.

    «Хто всравси? Нивистка!» Так и здесь. Одни не могут/не хотят защищать свою странy, другие мнят о новой Османской империи и нападают на соседнюю странy в нарушение всех норм международного права (ООН разумеется молчит), а третьи "надежно закрывшие небо Сирии" и обещавшие помогать союзнику заблаговременно вывели свои войска в преддверии турецкого нападения, но ... во всем виноват Вашингтон. Запомнили? Смотрите не перепутайте. Раньше в лифтах лично ссал Обама, а теперь...
    профессор
    1. akims Сегодня, 12:13
      А теперь в кране опять выпили всю воду.
      akims
      1. cniza Сегодня, 12:21
        но ... во всем виноват Вашингтон. Запомнили?


        Кто это все в Сирии замутил ? тот и виноват...
        cniza
        1. профессор Сегодня, 12:38
          Цитата: cniza
          но ... во всем виноват Вашингтон. Запомнили?


          Кто это все в Сирии замутил ? тот и виноват...

          Тогда виноваты турки державшие эту территорию сотни лет или бриты с французами создавшие на этой территории никогда не существовавшие государства причем такие где национальные меньшинства находятся у власти. Сирия, Ливан, Ирак и Иордания это всего лишь мины замедленного действия. Некоторые уже рванули,а время других еще не пришло. Кстати и самой Турции дела с демографией не фонтан. Турецкие женщины рожать не хотят, а вот курдские делают это довольно активно. Время работает на курдов, оттого Эрдоган такой нервный.
          профессор
          1. avt Сегодня, 13:56
            Цитата: профессор
            Тогда виноваты турки державшие эту территорию сотни лет

            А ещё и русские пару раз спасавшие турок в Константинополе от арабского восстания в Египте ? wassat
            Цитата: профессор
            или бриты с французами создавшие на этой территории никогда не существовавшие государства причем такие где национальные меньшинства находятся у власти.

            Азохенвей ! Боясь спросить за Израиль bully Таки что ? Там усё ровно - имеете право - старший приказал ...Моисею ? bully
            Цитата: профессор
            Сирия, Ливан, Ирак и Иордания это всего лишь мины замедленного действия.

            Ну если серьёзно , то таки -да. Но вот вопрос , вопросов - А кто будет перекраивать так , что бы все успокоились ?? USы ? Спасибо - не надо , уже видели с Ираком . Так на минуточку - практически ВСЁ ультраисламское руководство, впоследствии признанное террористами , прошли через Гуантанамо и , как Багдади - тюрьмы амеров в Ираке. Прям какой то филиалы Вест Поёнта какие то. По лекалам Ирана , который сейчас по факту загнал us-ов в Ираке ? Ой вей , но аки кажется , что кто то будет сильно недоволен вплоть до ,,оружия Судного дня" request
            Цитата: профессор
            Время работает на курдов, оттого Эрдоган такой нервный.

            no Не время , а вполне себе те USы , которые , как ранее ИГИЛ, вооружают теперь уже не борзанистские структуры толи объявившие независимость , но уже слившие её, а вполне себе более жёсткие левацкие , аджалановские РПК. Отнюдь не смущаясь фактом того , что сами же их внесли у себя в реестр террористических. Большая Игра продолжается.Причём вот складывается твёрдое убеждение , что в USA пошли в разнос и уже не их президент что то решает , а каждое из 17 вроде разведсообществ, причём интересы у них прям перпендикулярные друг другу и не параллелятся ни кем.
            avt
            1. профессор Сегодня, 16:41
              Цитата: avt
              А ещё и русские пару раз спасавшие турок в Константинополе от арабского восстания в Египте ?

              Россия на БВ следа не оставила. Не её это песочница. Вот бриты покуролесили не по детски.

              Цитата: avt
              Но вот вопрос , вопросов - А кто будет перекраивать так , что бы все успокоились ?

              Ни у одной внешней силы не получится что-либо навязать здесь. Границы установятся естественным образом. Правда крови прольется не мало.

              Цитата: avt
              Цитата: профессор
              Время работает на курдов, оттого Эрдоган такой нервный.
              Не время , а вполне себе те USы , которые , как ранее ИГИЛ, вооружают теперь уже не борзанистские структуры толи объявившие независимость , но уже слившие её, а вполне себе более жёсткие левацкие , аджалановские РПК.

              Именно время. В самой Турции курды скоро будут большинством.

              Цитата: MOSKVITYANIN
              Ссылочку можно, где официальные власти РФ обещали закрыть небо САР от кого-нибудь, кроме ИГИЛ?

              1.У ИГ есть авиация? lol
              2. https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/2
              01511291655-7z4t.htm

              Россия наглухо закрыла небо над Сирией для любых самолётов, кроме своих

              Цитата: MOSKVITYANIN
              Вроде РФ свою задачу выполнила, ИГИЛ на территории САР нет...

              Да ну? И куда же девались террористы? А кто тогда вашу базу обстреливает?

              Цитата: MOSKVITYANIN
              Турецкая операция никоим боком не нарушает интересы РФ, а находившие там силы РФ следили, чтоб не появилась катарская труба....

              Я вас правильно понял, что страна НАТО выдворила ваших военных с территории дружественного (чуть не написал "союзного") вам государства и вошла туда с танками при поддержке сирийской оппозиции, той самой с которой бьется ваш друг офтальмолог и всё это "не нарушает интересы РФ"?

              Цитата: MOSKVITYANIN
              Как и все израильские евреи ты читаешь периодику с конца событий, напомню бардак начался в САР задолго до появления там русских, понятно сердце патриота Израиля обижено, что средства вложенные вами в ИГИЛ не окупились....

              1. Не "ты", а "Вы".
              2. Бардак в Сирии начался задолго до появления там американцев. Напомнить хронологию событий?
              3. Мы бьем ИГ и у себя и на Синае и когда надо и в Сирии. Так что смените методичку. Наше средства вложенные в ИГ это корректируемые авиабомбы и точные ракеты.

              Цитата: MOSKVITYANIN
              Никогда не доверял израильским евреям, чешут языком....

              И это говорит человек утверждающий, что "ИГИЛ на территории САР нет..." fool
              профессор
              1. Hottabych Сегодня, 19:56
                Цитата: профессор
                Россия наглухо закрыла небо над Сирией для любых самолётов, кроме своих

                Россия ввела туда пво после сбития нашего самолета. И МО было сказано, что для защиты наших военных. Больше наши самолеты никто не сбивал. Все! Остальное - это треп для лопаухих...
                Цитата: профессор
                Бардак в Сирии начался задолго до появления там американцев. Напомнить хронологию событий?

                Ага, на Украине тоже все началось, до появления там американцев. Не позорьтесь перед сородичами, Профессор, лукавить у вас получается плохо...
                Hottabych
                1. Голован Джек Сегодня, 20:01
                  Цитата: Hottabych
                  Остальное - это треп для лопаухих...

                  Поддерживаю yes
                  А также для лапоухих (у которых ухо, как лапа) и лопоухих (это те, у которых как лопух).
                  Голован Джек
                2. профессор Сегодня, 20:03
                  Цитата: Hottabych
                  Россия ввела туда пво после сбития нашего самолета. И МО было сказано, что для защиты наших военных. Больше наши самолеты никто не сбивал. Все! Остальное - это треп для лопаухих...

                  Больше ваши самолеты не нарушали турецкую границу.
                  A вот еще:
                  Россия наглухо закрыла небо над Сирией для любых самолетов, кроме своих
                  Источник: https://politikus.ru/events/59375-rossiya-nagluho
                  -zakryla-nebo-nad-siriey-dlya-lyubyh-samoletov-kr
                  ome-svoih.html
                  Politikus.ru

                  Цитата: Hottabych
                  Ага, на Украине тоже все началось, до появления там американцев. Не позорьтесь перед сородичами, Профессор, лукавить у вас получается плохо...

                  А каким местом Сирия связана с Украиной? Может в Хаме резню устроили бандеровцы? А может американские морпехи?
                  Учите матчасть.
                  профессор
    2. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 12:28
      Да там и без таких вот
      пропейссоров не обошлось.
      Везде ваши длинннные носы.
      Крановщик Нахамкинсон
    3. Маз Сегодня, 12:50
      Цитата: профессор
      Москва возложила ответственность за кризис на Вашингтон.

      «Хто всравси? Нивистка!» Так и здесь. Одни не могут/не хотят защищать свою странy, другие мнят о новой Османской империи и нападают на соседнюю странy в нарушение всех норм международного права (ООН разумеется молчит), а третьи "надежно закрывшие небо Сирии" и обещавшие помогать союзнику заблаговременно вывели свои войска в преддверии турецкого нападения, но ... во всем виноват Вашингтон. Запомнили? Смотрите не перепутайте. Раньше в лифтах лично ссал Обама, а теперь...


      Мы не перепутаем, помним про 3,8 миллиарда долларов на вооружение кажен год и laughing еще два на прочее. Надо ж отрабатывать! Да , Профессор? Зачёт, коллега. Белый дом может вами гордиться! И не бесплатно! Что характерно laughing тото у них связь пропала, а оно вона чё...
      Маз
    4. Spez Сегодня, 13:33
      и нападают на соседнюю странy в нарушение всех норм международного права (ООН разумеется молчит)

      Самокритика это путь к выздоровлению.
      третьи "надежно закрывшие небо Сирии" и обещавшие помогать союзнику заблаговременно вывели свои войска

      Вы-таки настаиваете?! А вдруг в МО РФ решат прислушаться к вашему совету, и закроют небо над Сирией, да ещё и часть Ливана по радиусу прихватят? Много ваших самолётов вернётся на базы?
      Иногда копание ям другим, побуждает этих самых других прокапывать подземные ходы, чтобы из этих ям выбраться.
      Spez
      1. sapporo1959 Сегодня, 20:18
        Ну а чего и закроем! Нам это как два пальца.Главное по телевизору сказать и в газете написать.Ну а если что то сошлемся или на кривизну или что ракеты не той системы были...
        sapporo1959
    5. MOSKVITYANIN Сегодня, 14:41
      профессор третьи "надежно закрывшие небо Сирии"

      Ссылочку можно, где официальные власти РФ обещали закрыть небо САР от кого-нибудь, кроме ИГИЛ?
      и обещавшие помогать союзнику

      Вроде РФ свою задачу выполнила, ИГИЛ на территории САР нет...
      заблаговременно вывели свои войска в преддверии турецкого нападения

      Турецкая операция никоим боком не нарушает интересы РФ, а находившие там силы РФ следили, чтоб не появилась катарская труба....
      но ... во всем виноват Вашингтон. Запомнили? Смотрите не перепутайте.

      Как и все израильские евреи ты читаешь периодику с конца событий, напомню бардак начался в САР задолго до появления там русских, понятно сердце патриота Израиля обижено, что средства вложенные вами в ИГИЛ не окупились....

      Никогда не доверял израильским евреям, чешут языком....
      MOSKVITYANIN
  8. Berkut24 Сегодня, 12:15
    Поздно голосить курдам. Со стратегией "каждый сам за себя" в современном мире не проиграть не возможно. Свою независимость курды проиграли в момент заключения сделки с американцами. И усугубили своё положение, когда начали свою игру отдельно от Асада. Теперь они не нужны никому. Расходный материал в споре более сильных.
    И это, на самом деле, только начало. Продолжение истории будет когда американцы надорвавшись будут вынуждены уходить, и за их удаляющимися спинами начнется сведение счетов, а договариваться с курдами уже никто не захочет. Ибо поздно и нефига...
    Berkut24
  9. rotmistr60 Сегодня, 12:18
    Цитата: Андрей К
    имеют место быть договорённости сирийцев, иранцев и турок, при нашем посредничестве

    Тоже придерживаюсь такого мнения. И турки вдруг не с проста озаботились строительством второй ветки "Турецкого потока".
    rotmistr60
  10. Геркулесыч Сегодня, 12:24
    А это уже начало турецкой оккупации, с отторжением части территории Сирии! Кощунство, но желаю чтобы у турок были огромные потери, как в технике, так и солдатне! !!
    Геркулесыч
    1. Саша Крымский Сегодня, 15:35
      Не полность турецкой.
      Похоже Турция и Россия вдвоём решили разыграть Сирийскую карту без посредников . Иран и Америка , по плану должны остаться за бортом. Асад будет довольстваваться тем , что ему подкинут(Алавитстан).
      Саша Крымский
  11. Zina389 Сегодня, 12:33
    Народ просто не понимает, что там происходит. А народ всегда прав. Мое личное мнение такое, Пердоган понял, что зона деэскалации на севере приказала долго жить. Идет наступление в Идлибе, где водятся милые его сердцу бабахи, хотя и не все милые. С другой стороны, США и Россия продвигают идею федерализации Сирии, читай курдскую автономию. Обе стороны пытаются прибрать курдов к рукам. Пердоганыча это злит, и он решил каких-нибудь курдов замочить. Освободит территорию, а может еще прихватит, не известно когда, по обстановке. Кстати, Израилю тоже трудно усидеть на месте. Хочет "защтщать" друзов.
    Zina389
    1. Маз Сегодня, 13:00
      Бэ соф-соф:(итого)Султан колбасит своих потенциальных террористов, мы своих, Асад своих, Израиль своих. Там одни только американцы и НАТО не к месту . А так, дак Нормальный капитализм. С военным уклоном.
      Маз
      1. Hottabych Сегодня, 13:37
        Цитата: Маз
        Там одни только американцы и НАТО не к месту .

        Как это не к месту?! Они-то террористов и производят.
        Hottabych
    2. Hottabych Сегодня, 13:46
      Цитата: Zina389
      С другой стороны, США и Россия продвигают идею федерализации Сирии, читай курдскую автономию. Обе стороны пытаются прибрать курдов к рукам. Пердоганыча это злит, и он решил каких-нибудь курдов замочить.

      Глядя со стороны на все это не могу понять, какую судьбу желает курдам Эрдоган? Всех не перебьешь, это понятно, да и зверство это небывалое, на такое человек не пойдет. Как мне кажется, дать им автономию на чужой территории и выселить из Турции всех несогластных - это должен быть лучший для турок вариант. Но делают они все наоборот. Непонятно...
      Hottabych
  12. мерцание Сегодня, 12:35
    Мира в Сирии не будет до тех пока там будут США, которые начали умышленно топить за независимый Курдистан (хотя он им вообще не нужен) именно с целью провокации Турции на войсковую операцию против курдов, которые, к сожалению, находятся на территории Сирии - формально получается, что Турция воюет с Сирией.
    Ну вот кто после этого эти курды?
    Еще один народ, который развели матрасники. Турки в итоге получат войну с курдами в том числе и на своей территории - это будет их цена за желание под шумок оттяпать территорию Сирии.
    Следующий на очереди союзник штатов, которого вынудят ввязаться в бои - это Израиль. Израиль будет втянут в войну против арабов вовсе не для того, чтобы Израиль победил, а как раз наоборот - для того чтоб он проиграл и еще больше хаотезировал территория БВ, так как штатам нужны исламские радикалы как огромная сила способная держать мир в напряжении.
    Мы же призываем все стороны к миру, решать все спорные вопросы через переговоры - да, это трудно, но другого пути нет.
    мерцание
    1. Hottabych Сегодня, 13:49
      Цитата: мерцание
      Мы же призываем все стороны к миру, решать все спорные вопросы через переговоры - да, это трудно, но другого пути нет.

      Молодэц! good
      Hottabych
    2. Саша Крымский Сегодня, 15:04
      Мы же призываем все стороны к миру, решать все спорные вопросы через переговоры - да, это трудно, но другого пути нет.

      А тут какая то нестыковочка !
      "Постскриптум" цитирует:
      Курдская милиция YPG распространила заявление в связи с началом турецкой операции “Оливковая ветвь” в Африн.

      В заявлении говорится: “Мы знаем, что турецкие военные не атаковали бы Африн без одобрения международного сообщества, и России в первую очередь, поскольку ее силы были развернуты в Африн”.

      Россия перевела свои силы из Африн в другую часть страны и выразила “озабоченность” в связи с эскалацией.

      Курды подчеркнули: “мы возлагаем ответственность за эти атаки в равной степени на турецкие оккупационные силы и на Россию”.
      Интерестно девки пляшут- по четыре сразу в ряд.
      - Даже Асад не при делах!-
      Совпадение? Недумаю!!!
      Саша Крымский
  13. Suharik.inline Сегодня, 13:01
    Тупиковая ситуация.
    Курды сказали сами справятся, сирийская армия отошла,мы отошли,турки врезали,отодвинули курдов вглубь Сирийской территории.
    И сколько их так будут двигать, пока не упрутся в сирийскую армию и что дальше ?
    Да и на сколько они их пододвинут по территории Сириии и попробуй потом выгнать турков оттуда.
    Я конечно сидя на диване с ноутом тот еще стратег, но мне кажеться что ненужно было Турции давать так делать.
    Говорили что вот пускай турки курдов а то Асаду с ними придется а не получиться ли так что двигая курдов сирийской армии уже придется туркам отпор давать а это уже мне кажется другая весовая категория.
    Suharik.inline
  14. anjey Сегодня, 13:14
    В Минобороны отметили, что к кризису привели провокационные действия Соединенных Штатов, «направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением».
    Единственно верное решение для курдов,хотя бы Афринских,рвать с сша и соглашаясь на автономию идти к Асаду и России,тогда и с Турцией разрулится....
    anjey
    1. Olegovi4 Сегодня, 16:47
      Цитата: anjey
      Единственно верное решение для курдов,хотя бы Афринских,рвать с сша и соглашаясь на автономию идти к Асаду

      так в том и дело, что нос свой поворотили от этого соглашения, как только матрасы пообещали свою "помощь". именно после этого и дали пердогану возможность зачистить "непримиримых". так, что это выбор самих курдов.
      Olegovi4
  15. iaroslav.mudryi Сегодня, 13:44
    О ситуации в Африне от полковника Кассада:
    ".....3. МИД РФ выразил озабоченность по поводу происходящего и призвал стороны “проявлять сдержанность”. Официально во всем обвинили США, которые своим решением предоставить курдам оружие (и последующим обманом Эрдогана, которому обещали не давать курдам оружие) и обещаниями создать 30 000 армию на турецких границах, спровоцировали Турцию на атаку курдских территорий. В принципе, если после Африна последует нападение Турции на Манбидж, есть вероятность форсированного закрытия курдского проекта в Сирии, в духе закрытия Иракского Курдистана Ираном осенью прошлого года. Вполне очевидно, что Сирия, Турция, Иран и Россия не заинтересованы в американских комбинациях с курдами и если не останется другого выбора, с ними поступят также, как поступили с кланом Барзани. Но пока еще курдам предлагают альтернативу.связанную с признанием главенства Асада и отказом от американской поддержки. Как заявлял сам Асад, тех, кто принимает помощь от американцев, Дамаск будет считать предателями...."
    "...5. США призвали Турцию проявлять сдержанность. Глава МИД Турции на переговорах с советником Трампа по нац.безопасности Макмастером вновь потребовал (хе-хе, настали чудесные времена, когда Турция систематически чего-то требует от Вашингтона), чтобы США прекратили поддержку PYD/YPG, прекратили все поставки оружия курдам и забрали то, что уже поставили.
    Американцы заявили, что разделяют озабоченность Турции, но обещаний забрать оружие не давали. Американцев можно понять, форсировав курдский проект, они недооценили противодействие оппонентов. В Ираке они уже проиграли, когда Сулеймани жестко обошелся с курдами в Киркуке. Отказаться от поддержки курдов сейчас, значит второй раз за 2 года остаться в Сирии у разбитого корыта. Поэтому Вашингтон продолжает петлять, но это станет делать значительно сложнее, если Турция всерьез начнет готовить вторжение на территорию Рожавы пользуясь все той же озабоченностью, которую разделяют Вашингтон. И в этом случае США будут поставлены в жесткую вилку, так как курдам Рожавы они давали прямые гарантии безопасности и их они как бы должны защищать. Защищать от союзника по НАТО. Такая вот причудливая коллизия может образоваться в недалеком будущем. Само собой, происходящее еще сильнее подталкивает Турцию к России и Ирану...."
    Источник: http://rusdozor.ru/2018/01/20/afrin-20-01-2018-ve
    cher/
    iaroslav.mudryi
  16. petrakimov Сегодня, 13:49
    Цитата: dsk
    ВВС Турции разбомбили аэродром Миннинг на северо-западе Сирии. Именно этот аэродром США использовали для поставок оружия курдским вооруженным формированиям. Известно, что турецкие самолеты поразили 108 целей из 113 запланированных."
    "Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в срочном порядке связался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после начала операции Турции в сирийском Африне, говорится на официальной странице МИД России в Facebook."

    Дааа... День добрый! Действительно добрый.
    petrakimov
  17. Livonetc Сегодня, 14:00
    Официальный Дамаск не может громить зарвавшихся курдов.
    Турция вполне в состоянии.
    И интересы в этом Дамаска и Анкары встретились.
    Курды угроза территориальной целостности обоих государств.
    Россия и Иран смотрят на это прагматично.
    Израиль так вообще ведет политику аналогичную Турецкой.
    Основной пакостник на БВ известен и к региону никакого отношения не имеет.
    Livonetc
    1. Саша Крымский Сегодня, 15:44
      Livonetc
      Сегодня, 14:00

      Россия и Иран смотрят на это прагматично.

      Израиль , тоже смотрит на это прогматично.
      Но если вы хотели поёрничать над темой, то вот вам еще один вариант:
      Турки с Россией делят Сирию , без Ирана и США.
      Саша Крымский
  18. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:05
    Доигрались курды. Не жилось им нормально, заигрывание с США до добра не доводит.
    Генерал Песчаных Карьеров
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