Турецкая бронетехника вошла в Африн
Турецкие танки и другая бронетехника вошли в сирийский Африн для оказания поддержки оппозиционной Свободной сирийской армии в операции против курдских отрядов, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал NTV.
По данным телеканала, турецкие военнослужащие пока не сталкиваются с серьезным сопротивлением курдов, отряды которых отходят от границы вглубь сирийской территории.
В субботу Вооруженные силы Турции начали операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований. Операция началась с авиаударов. В турецком военном ведомстве заявили, что атакам подвергаются только «объекты террористов».
Между тем в совете кантона Африн сообщили о 13-ти раненых мирных жителях, включая двоих детей. Курдские отряды, в свою очередь, заявили о готовности обороняться.
Официальный Дамаск осудил действия Турции, назвав их посягательством на суверенитет Сирии.
Москва возложила ответственность за кризис на Вашингтон. В Минобороны отметили, что к кризису привели провокационные действия Соединенных Штатов, «направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением».
По данным телеканала, турецкие военнослужащие пока не сталкиваются с серьезным сопротивлением курдов, отряды которых отходят от границы вглубь сирийской территории.
В субботу Вооруженные силы Турции начали операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований. Операция началась с авиаударов. В турецком военном ведомстве заявили, что атакам подвергаются только «объекты террористов».
Между тем в совете кантона Африн сообщили о 13-ти раненых мирных жителях, включая двоих детей. Курдские отряды, в свою очередь, заявили о готовности обороняться.
Официальный Дамаск осудил действия Турции, назвав их посягательством на суверенитет Сирии.
Москва возложила ответственность за кризис на Вашингтон. В Минобороны отметили, что к кризису привели провокационные действия Соединенных Штатов, «направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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