20:51 21 января

Американская частная компания вывела на орбиту 3 спутника

Американская частная космическая компания Rocket Lab осуществила сегодня успешный запуск ракеты-носителя «Электрон» со стартовой площадки в Новой Зеландии, передает РИА Новости.

Американская частная компания вывела на орбиту 3 спутника


По данным пресс-службы компании, на орбиту были выведены 3 спутника для коммерческих заказчиков.


Rocket Lab успешно достигла орбиты в результате испытания второй ракеты-носителя «Электрон» (под названием) Still Testing,
говорится в релизе.

Сообщается, что «ракета стартовала с полуострова Махия на северо-востоке Новой Зеландии в 14.43 по местному времени в воскресенье (5:43 мск)». Через 8 минут 31 секунду после запуска и отделения первой и второй ступеней «Электрон» «достиг орбиты и доставил коммерческие грузы».

Как пояснили в компании, один из спутников предназначен для компании Planet Lab, которая делает снимки Земли из космоса, два других – для компании Spire, которая занимается «сбором данных из космоса для отслеживания движения кораблей и прогнозом погоды».

В сентябре 2016-го Rocket Lab завершила строительство первого в мире частного космодрома в Новой Зеландии. Руководство компании предполагает использовать стартовую площадку для запуска сверхлегких ракет-носителей.

В мае 2017 года компания осуществила первый запуск ракеты «Электрон», однако тогда не удалось вывести ее на орбиту. Сообщалось, что основным назначением ракеты является доставка на орбиту небольших спутников и других мелких грузов. Одной из особенностей «Электрона» является двигатель, созданный по технологии объемной печати.

Использованы фотографии: http://www.astronews.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 77

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  1. Ierarh Сегодня, 12:27
    И сколько груз в граммах?
    Ierarh
    1. RASKAT Сегодня, 12:32
      Судя по стартовому столу, килограмм 200-300. Да и по ТТХ она на НОО 250 кг максимум выводит.
      RASKAT
    2. 210окв Сегодня, 12:33
      Дело не в граммах.А в отработке технологий.Чего нам не хватает..
      Цитата: Ierarh
      И сколько груз в граммах?
      210окв
      1. Rusland Сегодня, 12:38
        Не всегда удаётся сделать из маленького большое.
        Rusland
        1. Piramidon Сегодня, 12:48
          Цитата: Rusland
          Не всегда удаётся сделать из маленького большое.

          Лиха беда - начало. Наш первый спутник весил всего 83 кГ.
          Piramidon
          1. Dreamboat Сегодня, 15:52
            И сколько это было лет назад?
            С учетом развития технологий , средств произва и материалов, повторить успех послевоенного Советского Союза так себе достижение....
            Dreamboat
            1. Piramidon Сегодня, 16:31
              Цитата: Dreamboat
              И сколько это было лет назад?
              С учетом развития технологий , средств произва и материалов, повторить успех послевоенного Советского Союза так себе достижение....

              Вот и я о том же. Скоро они нас переплюнут с нашим застоем.
              Piramidon
              1. Комментарий был удален.
              2. Muvka Сегодня, 17:52
                Скоро, это лет через 100?
                Muvka
                1. KaPToC Сегодня, 19:50
                  Цитата: Muvka
                  Скоро, это лет через 100?

                  99
                  98
                  97
                  96
                  KaPToC
            2. prosto_rgb Сегодня, 19:51
              Цитата: Dreamboat
              так себе достижение....

              а вы погуглите про данную ракету сперва
              можно даже и не гуглить
              https://topwar.ru/116487-electron-orbitalnyy-pryz
              hok-rocket-lab-iz-novoy-zelandii.html
              prosto_rgb
  2. А. Привалов Сегодня, 12:27
    Ну, что сказать... Нашли себе нишу на рынке подобных услуг. Без работы они не останутся. good
    А. Привалов
    1. А. Привалов Сегодня, 13:47
      Согласитесь, это красиво.

      Да и космодромчик -- манюнечка...
      А. Привалов
  3. Геркулесыч Сегодня, 12:29
    Рагозин, когда уйдете в отставку? У нас запуски в космос буквально отобрали конкуренты! И такие, о которых и не подумаешь! А с вашим "чутким руководством "мы скоро сами начнем использовать для запуска на орбиту милые вашему сердцу батуты! fool am
    Геркулесыч
    1. Stas157 Сегодня, 12:33
      Цитата: Геркулесыч
      Рагозин, когда уйдете в отставку?

      Берите выше, Путин! Отнюдь не Рогозин является руководителем Роскосмоса. Но, вам ведь это не важно, главное прокричать!
      Stas157
      1. Rusland Сегодня, 12:41
        Да и вы не шопотом это сказали.
        Rusland
        1. sabakina Сегодня, 12:47
          Простите, можно я тоже поору? Рогозина на батут!
          sabakina
          1. faiver Сегодня, 13:30
            какой еще батут? На кол laughing
            faiver
            1. Deadушка Сегодня, 13:55
              Цитата: faiver
              какой еще батут? На кол

              сначала на батут, а остальное потом
              Deadушка
          2. poquello Сегодня, 13:44
            Цитата: sabakina
            Простите, можно я тоже поору? Рогозина на батут!

            кстати интересная тема "на батуте", на те высоты можно и попробовать
            poquello
    2. Dreamboat Сегодня, 15:56
      Рогозин для нашей оборонки и Роскосмоса сделал столько, что на него молится надо. А либерасты все требуют отставок. Кто работает, того и хают.
      Есть тот, кто может больше и лучше?! Или вам с дивана виднее всех...
      Dreamboat
      1. sabakina Сегодня, 16:45
        Dreamboat, будьте добры, не мешайте нам удовлетворять свои потребности. Иначе, вместе с Рогозиным, туда...
        sabakina
  4. 210окв Сегодня, 12:29
    Интересная новость..Нашим "товарищам" в Роскосмосе" стоит призадуматься..О батутах..
    210окв
    1. Muvka Сегодня, 12:37
      Вы какую то чушь несете. Или не владеете информацией, сравнивая сверхлегкую ракету и довольно тяжелую, причем крайне технологичную. Я был бы за, чтобы вас на такой ракете отправили к МКС. Жаль конечно, что не долетите.
      Muvka
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:42
        Поддержу вас. С каждым днем критиков только прибавляется. Выборы через два месяца, поэтому кому-то нужно опробовать новую нишу на сайте (а вдруг?), кому-то отработать заранее оплаченное.
        rotmistr60
      2. 210окв Сегодня, 12:45
        Конечно жаль.Ибо большинство не долетает..С чего бы это?
        Цитата: Muvka
        Вы какую то чушь несете. Или не владеете информацией, сравнивая сверхлегкую ракету и довольно тяжелую, причем крайне технологичную. Я был бы за, чтобы вас на такой ракете отправили к МКС. Жаль конечно, что не долетите.
        210окв
        1. Muvka Сегодня, 13:00
          Люди. Вы видите это? Оказывается большинство космонавтов не долетают до МКС на наших ракетах. Аварийность больше 50%. Это ж сколько мы космонавтов угробили?. Вот как после этого можно доверять словам этого человека?
          Muvka
      3. Piramidon Сегодня, 12:50
        Цитата: Muvka
        Вы какую то чушь несете. Или не владеете информацией, сравнивая сверхлегкую ракету и довольно тяжелую, причем крайне технологичную. Я был бы за, чтобы вас на такой ракете отправили к МКС. Жаль конечно, что не долетите.

        Не думаю, что они на этом остановятся. Когда то и мы начинали с 80-килограммового спутника. Да, добились превосходства и на этом остановились, почиваем на лаврах еще советских разработок. Ждем, когда догонять придется.
        Piramidon
        1. onix757 Сегодня, 13:25
          Ждем, когда догонять придется.

          Если мне не изменяет склероз, то в году 16 рогозин уже признал факт отставания от американцев словом "навсегда".
          onix757
          1. Piramidon Сегодня, 13:30
            Цитата: onix757
            Если мне не изменяет склероз, то в году 16 рогозин уже признал факт отставания от американцев словом "навсегда".

            Склероз прогрессирует. Я помню только "батут"!
            Piramidon
            1. onix757 Сегодня, 13:52
              Ваш диагноз ошибочен:-)

              27 май 2016 23 источник: www.newsru.com
              Рогозин признал девятикратное отставание России от США в космической сфере
              Наука и технологии
              Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин признал, что Россия уже никогда не догонит США в космической сфере. По его словам, РФ девятикратно отстает от Соединенных Штатов, и сократить этот разрыв даже при реализации самых амбициозных проектов можно лишь в 1,5 раза.

              Неутешительное заявление Рогозин сделал в пятницу, 27 мая, на заседании коллегии Минпромторга РФ, сообщает "Интерфакс". "Мы сегодня в космической отрасли отстаем от американцев в девять раз. Все наши амбициозные проекты говорят о том, что мы должны повысить производительность в 1,5 раза. Ну повысим в полтора раза, но все равно их не догоним никогда", - заключил вице-премьер, курирующий космическую отрасль в России.

              По его словам, если российская промышленность не будет стремиться к высокой производительности и не будет бороться с бюрократией, то мы в РФ "так и будем смотреть на NASA и Илона Маска".
              onix757
              1. Dreamboat Сегодня, 15:59
                По финансированию - конечно. А это разве секрет?
                Dreamboat
        2. poquello Сегодня, 13:49
          Цитата: Piramidon
          Цитата: Muvka
          Вы какую то чушь несете. Или не владеете информацией, сравнивая сверхлегкую ракету и довольно тяжелую, причем крайне технологичную. Я был бы за, чтобы вас на такой ракете отправили к МКС. Жаль конечно, что не долетите.

          Не думаю, что они на этом остановятся. Когда то и мы начинали с 80-килограммового спутника. Да, добились превосходства и на этом остановились, почиваем на лаврах еще советских разработок. Ждем, когда догонять придется.

          Вы новость то саму поняли? не? Лёгкая ракета забросила лёгкие спутники из удобного для забрасывания места.
          poquello
          1. Piramidon Сегодня, 17:00
            Цитата: poquello
            Вы новость то саму поняли? не? Лёгкая ракета забросила лёгкие спутники из удобного для забрасывания места.

            Всё я прекрасно понял. Но время и технологии на месте не стоят. Поэтому и предположил, что со временем эти ракеты у них могут "потяжелеть" и мы, с нашими, еще советскими технологиями, вполне можем оказаться в хвосте.
            Piramidon
            1. poquello Сегодня, 18:02
              Цитата: Piramidon
              Цитата: poquello
              Вы новость то саму поняли? не? Лёгкая ракета забросила лёгкие спутники из удобного для забрасывания места.

              Всё я прекрасно понял. Но время и технологии на месте не стоят. Поэтому и предположил, что со временем эти ракеты у них могут "потяжелеть" и мы, с нашими, еще советскими технологиями, вполне можем оказаться в хвосте.

              ))) а у нас на месте стоят?
              poquello
        3. KaPToC Сегодня, 19:51
          Цитата: Piramidon
          Когда то и мы начинали с 80-килограммового спутника.

          Сто лет назад?
          KaPToC
  5. Громобой Сегодня, 12:35
    Rocket Lab завершила строительство первого в мире частного космодрома
    Интересно,они тоже воровали при строительстве или у самого себя не очень-то поворуешь?
    Громобой
    1. sabakina Сегодня, 12:50
      Громобой , после Ваших слов в свинарнике/коровнике стало подозрительно тихо....
      sabakina
  6. 264 Сегодня, 12:35
    Ну вот,а говорили,что ничего они без нас не могут.Незаменимых нет,"Роскосмос" рано расслабился.
    264
    1. Orionvit Сегодня, 12:53
      Ничего выдающегося, просто спутники карманными стали.
      Orionvit
  7. Горный стрелок Сегодня, 12:36
    Это уникальный проект. Я читал о нем. Там не только двигатель на 3-D печати, а и турбонасос, питающий двигатель горючим - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ! Мощный, от аккумуляторов питается. Но это один из самых сложных узлов в ЖРД, и у них все получилось! Там полезный груз - под 200 кг.
    Горный стрелок
    1. sabakina Сегодня, 12:52
      Интересно узнать, а до этого, насос крутился приводными ремнями? recourse
      sabakina
      1. BlackMokona Сегодня, 13:06
        До этого работал на ракетном топливе.
        Там целый ряд тонкостей почему это плохо.
        BlackMokona
        1. sabakina Сегодня, 13:09
          BlackMokona, а самая страшная тонкость какая? Мне для общего развития.
          sabakina
          1. капрал Сегодня, 14:14
            Цитата: sabakina
            Мне для общего развития.

            К камраду Opus обратитесь, он специалист в этой теме и уже рассказывал об этом
            капрал
          2. BlackMokona Сегодня, 14:19
            Сложность большая, а это дополнительная цена и точки отказов. В целом переход на электротягу хоть и пионерский, но последовать за ним будет не сложно. Естественно на новых ракетах, старые переделать будет сложно
            BlackMokona
          3. noviczok Сегодня, 16:40
            Насколько я читал в Новостях космонавтики, в насосах на ракетном топливе в целом нет ничего плохого. Просто это усложняет двигатель за счет дополнительного газогенератора, турбины, трубопроводов и т.д. Плюс действительно увеличивает вероятность отказов. Но на данный момент такие насосы выигрывают по массе у электронасосов.

            Здесь же мы имеем дело с небольшой ракетой и небольшой компанией-разработчиком. В этом случае масса электронасоса несущественна на фоне значительного упрощения разработки, доводки и производства двигателя.
            noviczok
  8. tchoni Сегодня, 12:46
    Шустры ироды))) Есть чуечка, что еще лет 10 и рогозинский батут уже нам понадобится hi
    tchoni
    1. poquello Сегодня, 14:02
      Цитата: tchoni
      Шустры ироды))) Есть чуечка, что еще лет 10 и рогозинский батут уже нам понадобится hi

      понадобится - сделают!
      poquello
  9. Azim77 Сегодня, 12:49
    Прямо кружки ракетостроения пошли вновь нынче в моду.

    Azim77
    1. Dreamboat Сегодня, 16:02
      Сейчас кто-нибудь завопит, что Роскосмос уже и от "Огонька" отстает.... wassat
      Dreamboat
  10. GABALIS Сегодня, 12:51
    Как такая новость, так сразу просралиполимеры:))) Причем каждый раз одно и тоже, так взгляд со стороны:)
    GABALIS
  11. askort154 Сегодня, 12:52
    Ой, какой сюрприз для " всё просральщиков". fool Вы хоть задумайтесь, к чему может привести - частное использование Космоса. Это не барыга на рынке. Это неподконтрольный государствам "барыга" в Космосе, и что он туда вывезет, ящик "Кока коллы" или ядерную "хрень" - это его "право". Это частный бизнес. fool
    askort154
    1. Мих1974 Сегодня, 14:01
      А вот фигушки - там есть какое то юридическое обоснование ВСЕХ орбит и просто так "на захотелось" никто в мире не может ничего запускать. Есть "окна" запусков и т.д. А уж про вывод яредноой бомбы - я вас умоляю, такого боятся ВСЕ и совместно следят друг за другом, более того это вам не наземные носители и в случае "косяка" рухнуть может на любую точку по траектории полета. А если траектория не кольцевая, ну это там "сползающая" то фактически бомба будет пролетать над всеми участками земли? Это же как первый ядерный удар - никто не хочет что бы из-за сбоя (а их полно в космонавтике) началась третья Мировая термоядераня. Ибо что бы там кто не думал, но убедить Россию или Китай "ой а у нас случайно на вас удерая бомба упала" - не получится. no
      Мих1974
  12. Orionvit Сегодня, 12:56
    Цитата: Stas157
    Но, вам ведь это не важно, главное прокричать!

    А вот и нет. На себя посмотрите, и везде, где что то вас не устраивает, в преддверии выборов, уже брызжа слюной кричите "Путин виноват". И здесь не удержались. laughing
    Orionvit
    1. влад66 Сегодня, 13:30
      Цитата: Orionvit
      в преддверии выборов, уже брызжа слюной кричите "Путин виноват"

      Да ладно Коллега hiмой кот мерзавец сегодня утром мимо лотка нагадил,так кто как не Путин в этом виноват laughing Маршрутный автобус не вовремя пришел,угадайте кто виноват?Правильно good Конечно ПУТИН,но и мои проблемы тоже должен решать Путин,а не я,я пока на диване посижу и на ВО гневные комментарии буду оставлять. yes Вот придет Г.народный олигарх,ой простите кандидат,он точно все решит за меня. laughing Как выборы,так цирк зажигает огни. hi
      влад66
      1. sapporo1959 Сегодня, 15:04
        Вот тут вы конечно правы! Разве же может наш памятник и былинный герой Путин быть в чем то виноватый? Это народишко просто у него видимо такой?Требуют чего то,от ловли щук отвлекая понимаешь ли...
        sapporo1959
  13. onix757 Сегодня, 13:00
    Цитата: askort154
    Вы хоть задумайтесь, к чему может привести - частное использование Космоса.

    Пока ограничителем выступают советско-американские договоренности, но они уже стесняют американцев. В РФ есть заинтересованные органы власти которые должны работать в этом направлении. Если РФ ничего не предлагает в качестве заключения актуального договора, то юсам это только упрощает жизнь
    onix757
  14. Мих1974 Сегодня, 13:56
    Простите - это не серьезно, заявленная забрасываемая масса до 150 килограмм!!! Это по сути "большая петарда". Да в ней есть интересные и новые идеи, но ничего "прорывного" для космонавтики - увы нет.
    Я абсолютный дилетант в данной области, но из приведенных данных понятно - близость к экватору, пластики и композиты где только можно и нельзя есть цель снизить ЦЕНУ. ДА это замечательно что они по сути создают рынок под себя по запуску всякой мелочевки, которую раньше "смосвалом" грузили "в нагрузку" к большим спутникам при "свободной нагрузке". Вообще то данное событие более чем ожидаемое - человечество так давно летает в Космос что только холодная война тормозила процесс передачи запусков (тем более такой мелочи) в частные руки.
    Мих1974
  15. Vard Сегодня, 14:03
    Очень просто догнать и обогнать США... В любой сфере деятельности... Надо всего лишь платить людям так же.... Утром деньги... Вечером стулья....
    Vard
    1. МойВрач Сегодня, 14:41
      Цитата: Vard
      Очень просто догнать и обогнать США... В любой сфере деятельности... Надо всего лишь платить людям так же.... Утром деньги... Вечером стулья....

      Платить надо разведчикам, промышленным шпионам.
      МойВрач
  16. voyaka uh Сегодня, 14:08
    Еще интереснее вот эта штуковина: самолет для запуска ракет в космос.
    А ракеты уже запустят спутники. Экономится одна ступень.
    voyaka uh
    1. Falcon5555 Сегодня, 14:47
      Разломится посередине рано или поздно, например если попадет в турбулентность.
      Falcon5555
      1. Вадим237 Сегодня, 15:24
        Не разломится, так как крыло упрочнено в центральной части.
        Вадим237
        1. Falcon5555 Сегодня, 15:59
          Разломится, так как вы вы не знаете, упрочнено ли оно и так как сделать такую конструкцию прочной и эффективной невозможно.
          Falcon5555
          1. Вадим237 Сегодня, 17:21
            "Конструкцию прочной и эффективной невозможно". Возможно - центральная балка из стали и композитов, повышенной прочности на разрыв - кручение - ребята в CAD всё отработали в том числе и нагрузки.
            Вадим237
    2. axxenm Сегодня, 15:11
      Цитата: voyaka uh
      Еще интереснее вот эта штуковина: самолет для запуска ракет в космос.
      А ракеты уже запустят спутники. Экономится одна ступень.

      пустая затея
      1. нет полезной нагрузки:
      отменена ракета пегас-2(под которую сей неуклюжий аппарат и проектировался) .
      2. могут запускаться только особо подготовленные спутники(другое направление перегрузок действующих на полезную нагрузку)
      3.для окупаемого применения необходимо регулярное использование ,
      (хотя бы раз в 2 недели).,в том числе по другим назначанием.
      Stratolaunch создавался под большую ракету(более 200т)
      - разбрабатывались 2 разных ракеты под полную нагрузку
      1)Space X Falcon 9 Air - отказались от разработки сконцентрировавшись на семействе фалкон
      "Development ceased in 4Q2012 as SpaceX and Stratolaunch "amicably agreed to end [their] contractual relationship because the [Stratolaunch] launch vehicle design [had] departed significantly from the Falcon derivative vehicle envisioned by SpaceX and does not fit well with [SpaceX's] long-term strategic business model."
      2) pegas -2 контора не потянула. Тем более, что в процессе повернули по неправильному пути - разрабатывали твердотопливную ракету(а это маленький импульс),
      хотя как раз для воздушного старта выгоднее делать ракету с высоким импульсом - либо водород либо метан и сразу с высотным соплом.
      Поэтому ,оказавшись без ракет, мэнэджмент
      устроил клоунскую маразматичную отмазку:
      - мол будем запускать сразу три ракеты "pegas -1 " !!!
      большей глупости и придумать невозможно - даже если будет задача запустить 3 пегаса в короткий промежутук времени
      это лучше проще надежнее сделать 3 рейсами,
      не говоря уже о том что для этого достаточно носителя с грузоподъемностью 30 тонн - в 8 раз меньше!!
      Так что , уверен, запустят через годик для пиара малипусенький пегасик и на этом все и сдохнет...
      Но далекие от космонавтики пользователи интернета, еще долго будут постить фотки этого бесполезого чудища как нечто "оригинальное " и "прорывное"
      axxenm
      1. Вадим237 Сегодня, 15:25
        Как бы всё наоборот не получилось.
        Вадим237
        1. axxenm Сегодня, 15:27
          Цитата: Вадим237
          Как бы всё наоборот не получилось.

          наоборот это как? и что?
          axxenm
          1. Вадим237 Сегодня, 17:22
            Будет выводить спутники - по дешёвке.
            Вадим237
            1. axxenm Сегодня, 17:48
              Цитата: Вадим237
              Будет выводить спутники - по дешёвке.

              насмешили ...и какой воздушной ступенью?
              видимо какой -то суперсекретной в тайных лабораториях, потому что в ближайшей перспективе(2-4 года) - о чем я подробно расписал - такой ракеты нет.
              axxenm
              1. prosto_rgb Сегодня, 20:18
                Цитата: axxenm
                насмешили ...и какой воздушной ступенью?

                а чем вам электрон не ракета?
                https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрон_(ракета-но
                ситель)
                Стартовая масса 12 550кг
                увеличиваем в 20 раз вот и ваши 250тон
                Falcon1
                Стартовая масса 27 670 кг
                Масса полезной нагрузки — на НОО 420 кг
                Falcon 9
                Масса полезной нагрузки — на НОО
                FT: 22 800 кг
                v1.1: 13 150 кг
                v1.0: 9000 кг
                к тому же сам самолёт ещё даже первый полёт не выполнил
                prosto_rgb
  17. Azazelo Сегодня, 14:17
    Короче, янки видимо решили прикрыть завравшуюся НАСА. И опять же уворованные патенты у частных контор использовать проще. Думаю скоро ещё неоднократно расскажут о прорыве в науке и технике о передаче энергии на расстояние, о вечных аккумуляторах и прочем. Просто момент настал для этих свершений, когда то достанут и Тесловские изобретения из глубокого ящика.
    Azazelo
  18. VOENOBOZ Сегодня, 15:33
    Не братва это плохо. Представляете какое засорение космоса будет , это чёрти что будет , не известно кто и не известно что будут туда кидать. Сравните поведение водителей на дорогах , при доступности покупки авто. Тоже самое будет и в космосе , за кем следить ,что предпринимать?
    VOENOBOZ
    1. BlackMokona Сегодня, 16:32
      Заставлять их делать как SpaceX, у тех после их запуска ни грамма на орбите от носителя не остаётся. Первая ступень садится, вторая топится. И спутниковых производителей и операторов можно заставить топить спутники после истечения гарантийного срока. Тогда будет чисто на орбите
      BlackMokona
  19. Старый26 Сегодня, 15:52
    Цитата: Горный стрелок
    Это уникальный проект. Я читал о нем. Там не только двигатель на 3-D печати, а и турбонасос, питающий двигатель горючим - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ! Мощный, от аккумуляторов питается. Но это один из самых сложных узлов в ЖРД, и у них все получилось! Там полезный груз - под 200 кг.

    225 на НОО и 100 на солнечно-синхронную.
    Вопрос сейчас становится несколько в иной сфере. Спутники, как правуильно заявили становятся миниатюрными. Те, что были запущены "Электроном" имели массу максимум до 5 кг.
    Рынок сверхмалых спутников с каждым годом все расширяется и расширяется. Запускать их даже легкими РН с грузоподъемностью в 5-7 тонн становится экономически невыгодным. Рынок сверхмалых РН сейчас практически не заполнен. И у нас есть такие разработки. частная фирма готова создать такие РН и запускать такие спутники. Вот только все упирается в финансы. Все делает за свои деньги... Осенью прошлого года ЕМНИП они провели испытание то ли 1 ступени, то ли всей ракеты... А район запуска действительно может быть любой. причем космодром порой и не нужен. Временная пусковая установка, которая мрнтируется в течение полусуток-суток

    Цитата: Мих1974
    Простите - это не серьезно, заявленная забрасываемая масса до 150 килограмм!!! Это по сути "большая петарда". Да в ней есть интересные и новые идеи, но ничего "прорывного" для космонавтики - увы нет.
    Я абсолютный дилетант в данной области, но из приведенных данных понятно - близость к экватору, пластики и композиты где только можно и нельзя есть цель снизить ЦЕНУ. ДА это замечательно что они по сути создают рынок под себя по запуску всякой мелочевки, которую раньше "смосвалом" грузили "в нагрузку" к большим спутникам при "свободной нагрузке". Вообще то данное событие более чем ожидаемое - человечество так давно летает в Космос что только холодная война тормозила процесс передачи запусков (тем более такой мелочи) в частные руки.

    Что это - большая или маленькая петарда - дело десятое. Сейчас рынок малых спутников непрерывно расширяется. если в 2014 половина спутников имела массу менее 10 кг и их количество 9малых) исчислялось 3-4 десятками. Но на примерно 2018 количество таких спутников - около 150 шт. К 2030 - планируют порядка 600 в год. Конечно такие легче и дешевле запускать такими сверхлегкими. Но тут мы отстаем. Требуются инвистиции порядка 10 млн, чтобы начала летать наша сверхмалая ракета "Таймыр". Но ведь легче потратить на что-то грандиозное, чем инвистировать эти деньги в частные фирмы
    Старый26
    1. prosto_rgb Сегодня, 20:23
      Цитата: Старый26
      Вот только все упирается в финансы.

      эх
      надо было им с футляров для виолончелей начинать
      глядишь и вопросов с деньгами бы не было

      Цитата: Старый26
      А район запуска действительно может быть любой. причем космодром порой и не нужен. Временная пусковая установка, которая мрнтируется в течение полусуток-суток

      очень актуально
      что интересно китайцы тоже пилят такую систему, вроде собираютя монтировать на автомобильное шасси
      prosto_rgb
  20. профессор Сегодня, 18:17
    1. Рад, что еще один частник вышел на рынок. good
    2. ЕНИП то на этой установлен электрический привод турбины подающей топливо (не серчайте спецы если не правильно сформулировал).
    3. На этой ракете все основные детали двигателя печатаются в течении 24- часов.
    4. Уж очень ракета напоминает МБР. Не много напрягает, что она в частных руках. явное противоречие п.п. 1. bully

    ПС
    Номинальная полезная нагрузка 150 кг.
    профессор
Картина дня