Американская частная компания вывела на орбиту 3 спутника
Американская частная космическая компания Rocket Lab осуществила сегодня успешный запуск ракеты-носителя «Электрон» со стартовой площадки в Новой Зеландии, передает РИА Новости.
По данным пресс-службы компании, на орбиту были выведены 3 спутника для коммерческих заказчиков.
Сообщается, что «ракета стартовала с полуострова Махия на северо-востоке Новой Зеландии в 14.43 по местному времени в воскресенье (5:43 мск)». Через 8 минут 31 секунду после запуска и отделения первой и второй ступеней «Электрон» «достиг орбиты и доставил коммерческие грузы».
Как пояснили в компании, один из спутников предназначен для компании Planet Lab, которая делает снимки Земли из космоса, два других – для компании Spire, которая занимается «сбором данных из космоса для отслеживания движения кораблей и прогнозом погоды».
В сентябре 2016-го Rocket Lab завершила строительство первого в мире частного космодрома в Новой Зеландии. Руководство компании предполагает использовать стартовую площадку для запуска сверхлегких ракет-носителей.
В мае 2017 года компания осуществила первый запуск ракеты «Электрон», однако тогда не удалось вывести ее на орбиту. Сообщалось, что основным назначением ракеты является доставка на орбиту небольших спутников и других мелких грузов. Одной из особенностей «Электрона» является двигатель, созданный по технологии объемной печати.
По данным пресс-службы компании, на орбиту были выведены 3 спутника для коммерческих заказчиков.
Rocket Lab успешно достигла орбиты в результате испытания второй ракеты-носителя «Электрон» (под названием) Still Testing,говорится в релизе.
Сообщается, что «ракета стартовала с полуострова Махия на северо-востоке Новой Зеландии в 14.43 по местному времени в воскресенье (5:43 мск)». Через 8 минут 31 секунду после запуска и отделения первой и второй ступеней «Электрон» «достиг орбиты и доставил коммерческие грузы».
Как пояснили в компании, один из спутников предназначен для компании Planet Lab, которая делает снимки Земли из космоса, два других – для компании Spire, которая занимается «сбором данных из космоса для отслеживания движения кораблей и прогнозом погоды».
В сентябре 2016-го Rocket Lab завершила строительство первого в мире частного космодрома в Новой Зеландии. Руководство компании предполагает использовать стартовую площадку для запуска сверхлегких ракет-носителей.
В мае 2017 года компания осуществила первый запуск ракеты «Электрон», однако тогда не удалось вывести ее на орбиту. Сообщалось, что основным назначением ракеты является доставка на орбиту небольших спутников и других мелких грузов. Одной из особенностей «Электрона» является двигатель, созданный по технологии объемной печати.
Использованы фотографии: http://www.astronews.ru
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