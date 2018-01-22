США вернут себе ракеты средней и меньшей дальности

В марте будущего года Соединенные Штаты Америки получат возможность в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). У экспертного сообщества практически нет никаких сомнений в том, что это произойдет – мировая политическая ситуация становится все более напряженной и Вашингтон собирается устранить возможные препятствия для новой гонки вооружений.Напомним, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан тридцать лет назад, 8 декабря 1987 года, американским президентом Рональдом Рейганом и советским генсеком Михаилом Горбачевым, а в силу вступил 1 июня 1988 года. Предпосылки для подписания договора заключались в опасной ситуации, которая создавалась в Европе благодаря непрекращающейся гонке вооружений между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Еще в 1950-е годы между СССР и США началась ядерная гонка, причем США разместили баллистические ракеты средней дальности в Италии, Великобритании и Турции, а СССР ответил размещением ракет на Кубе.После Карибского кризиса США почти на двадцать лет отказались от планов по размещению баллистических ракет средней и меньшей дальности в Западной Европе, однако новое обострение мировой политической ситуации на рубеже 1970-х – 1980-х гг. привело к тому, что Пентагон вернулся к своим давним планам. Тем более, что ситуация складывалась явно в пользу Соединенных Штатов. Советские ракеты средней и меньшей дальности в случае размещения в странах Варшавского договора не могли непосредственно угрожать территории Соединенных Штатов, тогда как американские ракеты из той же ФРГ свободно угрожали советской территории, не говоря уже о территориях стран Варшавского договора.Однако, размещением ракет и американской, и советской сторон были очень обеспокоены правящие круги Западной Германии, которые опасались, что в случае столкновения держав Германия превратится в поле боя. Именно руководство Западной Германии пыталось активно лоббировать заключение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, выступая в качестве посредника между советской и американской сторонами.Еще в октябре 1980 года советская и американская стороны начали переговоры о возможном сокращении ядерных вооружений в Европе. Но в том же году президентом Соединенных Штатов был избран придерживавшийся более жесткой линии в отношении Советского Союза Рональд Рейган. Уже в 1981 году Рейган предложил не размещать в Европе американские ракеты средней и меньшей дальности в обмен на ликвидацию советской стороной ракет РСД-10 «Пионер». Но СССР предложение Вашингтона не принял, поскольку в Европе все равно бы оставались ракеты союзников США – Великобритании и Франции. Советский Союз выступил с собственным предложением – Вашингтон отказывается от размещения ракет средней дальности «Першинг-2» и выводит из европейских стран тактическое ядерное оружие. Причем, согласно советскому предложению, должны были быть ликвидированы также и британские, и французские ракеты средней дальности. Вашингтон от советского предложения отказался, поскольку у стран Варшавского договора было очевидное преимущество в обычных вооружениях и численности личного состава армий социалистического лагеря.Приход к власти Юрия Андропова на некоторое время обеспечил сохранение жесткой линии советского руководства в отношении размещения ракет в Европе, однако вскоре Юрий Андропов скончался. Ставший генсеком КПСС Константин Черненко выступал за возобновление переговорного процесса, но натолкнулся на противодействие другого сторонника жесткой линии в советском руководстве маршала Дмитрия Устинова – министра обороны СССР и второго человека в Политбюро ЦК КПСС. Устинов выводить советские ракеты с территории Восточной Европы очень не хотел. Лишь после того, как 20 декабря 1984 года немолодой маршал скончался, в советском руководстве постепенно возобладала компромиссная линия.Политика Советского Союза в отношении размещения ракет начала стремительно меняться после прихода к власти в СССР Михаила Горбачева и начала курса «Перестройки», который предусматривал либерализацию отношений с Западом. В 1986 году Советский Союз предложил отвести ракеты из Восточной Европы за Урал. Но против этой идеи категорически выступила Япония, которая обеспокоилась тем, что теперь ракеты могут быть перенацелены на нее. Не поддержал идею с отводом ракет за Урал и Китай. Поэтому Соединенные Штаты вновь отказались от советского предложения. Переговорный процесс продолжался, но советская сторона уже демонстрировала все большую сговорчивость, что было связано и с масштабными изменениями политического курса Советского Союза. И генсек Михаил Горбачев, и новый министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе были настроены на улучшение отношений с Западом и не желали ссориться с Вашингтоном. Поэтому в 1987 году Договор все же был заключен.Согласно договору, США и СССР обязались в течение трех лет уничтожить все свои комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности и отказаться от планов по обладанию такими ракетами в будущем. Обязательства по договору были исполнены к июню 1991 года, причем, что неудивительно для того времени – с выгодой для США. Советским Союзом были ликвидированы 1846 ракетных комплексов на 117 объектах, а США – 846 комплексов на 31 объекте. На самом деле, решение Советского Союза определялось тогдашней политикой Михаила Горбачева, рассчитывавшего на разоружение и мирные отношения с Западом. Но уже спустя десять лет после выполнения обязательств по договору стало очевидно, насколько спорным было решение советского руководства. Это, кстати, признал и сам российский президент Владимир Путин.Еще в июне 2000 года, 18 лет назад, Владимир Путин впервые заявил о том, что Российская Федерация может выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в том случае, если Соединенные Штаты выйдут из Договора о противоракетной обороне.Затем, в мае 2007 года, тогдашний российский министр обороны Сергей Иванов подчеркнул, что в современной ситуации появились десятки государств, обладающих ракетами средней и меньшей дальности, поэтому актуальность договора находится под вопросом. О возможном пересмотре Договора заявил в 2007 году и генерал армии Юрий Балуевский, который возглавлял в то время Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации. О возможном возвращении к производству баллистических ракет средней дальности заявил в том же году и генерал-полковник Николай Соловцов, занимавший должность командующего Ракетными войсками стратегического назначения Вооруженных сил Российской Федерации. Понятно, что высшие военные руководители страны не допускали бы подобных заявлений без наличия аналогичной позиции на самых верхних этажах российской властной иерархии. Наконец, в июне 2013 года Владимир Путин, вернувшись к теме Договора, назвал его подписание советскими руководителями в 1987 году «по меньшей мере, спорным». Таким образом, почва для пересмотра Договора или вообще отказа от него, готовится уже очень давно – и российской, и американской сторонами. Если одна из стран выйдет из Соглашения, то фактически Договор прекратит свое существование, что может очень серьезно изменить военно-политическую обстановку у российских границ.В свою очередь, в ноябре 2017 года в военный бюджет США на 2018 год были заложены 58 миллионов долларов на разработку новой баллистической ракеты средней дальности сухопутного базирования, которую уже прозвали «злые языки» «ракетой Дональда Трампа». Американская сторона утверждает, что действует так потому, что сама Российская Федерация нарушает существующие договоренности. Так, мобильная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-26 «Рубеж» вызывает много вопросов со стороны американских политиков и военных, хотя формально она и не нарушает существующие договоренности.В экспертном сообществе российских политиков и юристов отношение к договору весьма неоднозначное. Действительно, в последнее время само существование Договора потеряло свой смысл. Ракеты средней и меньшей дальности имеют и другие государства, а не только США и Россия. Политическая ситуация в мире также стремительно меняется. США и Россия фактически вернулись на стадию Холодной войны, вновь превратившись в военно-политических противников. Естественно, что в данной ситуации ни той, ни другой странам не помешает возможность обладать собственными ракетами средней и меньшей дальности, размещаемыми на территории Европы.Как считает председатель Партии свободных граждан адвокат Александр Зорин, ситуация с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности складывается не самым лучшим образом. Стороны начали со взаимных обвинений в нарушении Договора. Так, Пентагон обвиняет Россию в том, что она неоднократно нарушала положения Договора в течение нескольких последних лет. В свою очередь, Москва предъявляет аналогичные претензии Вашингтону.Как сейчас складывается ситуация с ракетами средней и меньшей дальности?Действительно, очень странно, что США настаивает на ограничении российского вооружения при том, что ракеты средней и меньшей дальности сейчас есть уже у целого ряда государств. Например, подобные ракеты есть у Индии, Пакистана, Китая, Ирана, Израиля. В этой ситуации ограничение права владения ракетами для Российской Федерации выглядит, по меньшей мере, странно. Претензии российской стороны к Вашингтону относятся, во-первых, к производству «ракет-мишеней», технические характеристики которых фактически делают их аналогичными ракетам средней и меньшей дальности и, таким образом, сводят на нет сам смысл Договора.Во-вторых, США производят и используют ударные беспилотные летательные аппараты, причем в таких масштабах, которые не позволяет себе ни одна другая страна мира. Этот нюанс также очень значим и заставляет задуматься о соблюдении американской стороной Договора – не на словах, а на деле. Кстати, Договор 1987 года запрещает ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км.Нет ли нарушений со стороны Вашингтона?США давно нарушили все существовавшие прежде договоренности, в том числе и в плане расширения НАТО на восток. Хотя Организация Варшавского договора и социалистический блок прекратили свое существование, НАТО существует до сих пор и, более того, включает в себя все новые и новые страны. Сейчас в НАТО вошли и бывшие республики Советского Союза – Латвия, Литва, Эстония. Естественно, что это обстоятельство также представляет собой большую угрозу обороноспособности российского государства.Какова позиция российской стороны? Москва считает, что Договор нужно соблюдать или также ориентируется на его пересмотр?В российском МИДе, кстати, до сих пор придерживаются идеи о необходимости сохранения Договора, но подчеркивают, что для этого нужен очень ответственный подход со стороны Соединенных Штатов. Пока этого не наблюдается. Ведь это не Россия создает военные блоки с Мексикой или Гватемалой, расположенными у границ США. Происходит интеграция бывших советских республик, государств Восточной Европы в состав блока НАТО, что очень серьезно.С другой стороны, в Европе также обеспокоены возможным выходом США из Договора, поскольку европейские руководители прекрасно понимают – ракеты средней и меньшей дальности будут нацелены на европейские столицы и объекты инфраструктуры. США в данном случае практически ничего не теряют, а вот европейские страны рискуют превратиться в случае масштабного конфликта в поле боя. Новая ракета, о создании которой заговорили в США, по мнению ряда экспертов, может сослужить Трампу как раз неправильную службу – она отвлечет внимание от российских действий и позволит России первой обвинять США в нарушении существовавших договоренностей.Тем более, что США, например, развернули системы противоракетной обороны AegisAshore в Румынии и Польше, а это уже непосредственная близость от российских границ. Страны НАТО являются ближайшими союзниками США и, поскольку многие из них расположены рядом с Россией, Соединенные Штаты получают возможность поставить под удар своих ракет средней и меньшей дальности всю Европейскую часть России. Пока эксперты говорят о том, что в случае расторжения Договора 1987 года Россия и США смогут принять на вооружение ограниченное количество крылатых ракет сухопутного базирования. Однако, если общая политическая ситуация в мире будет усложняться, то стороны могут перейти и к более масштабной гонке вооружений.