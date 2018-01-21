Сирийские курды утверждают, что не пустили турок в Африн
Представитель Северного (Сирийского) Курдистана в Москве Роди Осман заявил сегодня, что турецкие войска не смогли войти в Африн, передает РИА Новости.
Ранее турецкое военное ведомство объявило о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. В ней были задействованы 72 самолета, которые, по данным Генштаба, поразили более ста «объектов террористов».
А сегодня, согласно сообщениям СМИ, в Африн вошли турецкие танки для поддержки союзных сил «Свободной Сирийской Армии». Отмечалось также, что турецкие военнослужащие пока не сталкиваются с серьезным сопротивлением курдов, отряды которых отходят от границы вглубь сирийской территории.
В Дамаске решительно осудили нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.
Несмотря на ожесточенные столкновения, Турция и ее группировки не смогли войти в Африн. Сегодня на границе убрали поставленные ими стены, чтобы зайти с земли в Африн. Но они получили жесткое сопротивление, и в результате им пришлось отступать,сказал Осман агентству.
Ранее турецкое военное ведомство объявило о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. В ней были задействованы 72 самолета, которые, по данным Генштаба, поразили более ста «объектов террористов».
А сегодня, согласно сообщениям СМИ, в Африн вошли турецкие танки для поддержки союзных сил «Свободной Сирийской Армии». Отмечалось также, что турецкие военнослужащие пока не сталкиваются с серьезным сопротивлением курдов, отряды которых отходят от границы вглубь сирийской территории.
В Дамаске решительно осудили нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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