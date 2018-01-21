20:56 21 января

Сирийские курды утверждают, что не пустили турок в Африн

Представитель Северного (Сирийского) Курдистана в Москве Роди Осман заявил сегодня, что турецкие войска не смогли войти в Африн, передает РИА Новости.



Несмотря на ожесточенные столкновения, Турция и ее группировки не смогли войти в Африн. Сегодня на границе убрали поставленные ими стены, чтобы зайти с земли в Африн. Но они получили жесткое сопротивление, и в результате им пришлось отступать,
сказал Осман агентству.


Ранее турецкое военное ведомство объявило о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. В ней были задействованы 72 самолета, которые, по данным Генштаба, поразили более ста «объектов террористов».

А сегодня, согласно сообщениям СМИ, в Африн вошли турецкие танки для поддержки союзных сил «Свободной Сирийской Армии». Отмечалось также, что турецкие военнослужащие пока не сталкиваются с серьезным сопротивлением курдов, отряды которых отходят от границы вглубь сирийской территории.

В Дамаске решительно осудили нападение Турции на город Африн, который является неотъемлемой частью Сирии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 120

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  1. xetai9977 Сегодня, 14:51
    Болтать могут всё что угодно. На деле же турки планомерно делают всё, что хотят. Притом основательно. Судя по кадрам, население встречает турецкие бронемашины с воодушевлением. Курды покинули открытую местность и укрылись в населённых пунктах, очевидно желая навязать туркам войну в городских условиях. А Дамаск может спрятать своё "осуждение" в полость своего тела с тыльной стороны. Довели страну до гражданской войны, разрушили до основания, а теперь пытаются качать какие-то права.
    xetai9977
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:01
      согласен, турки уже сказали - что они не допустят возрождения проматрасных сил, и думаю зачистят территорию и уйдут из Сирии
      Angel_and_Demon
      1. хрыч Сегодня, 15:13
        Цитата: Angel_and_Demon
        согласен, турки уже сказали - что они не допустят возрождения проматрасных сил, и думаю зачистят территорию и уйдут из Сирии

        Шииты навешали курдам в Ираке, сейчас вот агрессия с Сирии, что там, что там они понадеялись на помощь США, ведь и оружие поставляли и учили воевать. Верней шатать режим. Сдается, что курдам пора менять патрона и когда им протянули руку, они ее опрометчиво отвергли и это преступление их лидеров.
        Цитата: xetai9977
        На деле же турки планомерно делают всё, что хотят. Притом основательно.

        А вот здесь покажет время. Не забываем, что каста потомственных, профессиональных военных в Турции зачищена. Те же курды внутри Турции придут в движение, сам режим Таипыча не устраивает ЕС, США, СА и Израиль. Как бы шаг достаточно безрассудный, если этим не ограничатся, а завязнут, то возможно мы наблюдаем начало исполнения пророчеств и Турция, как государство падет.
        хрыч
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:24
          Цитата: хрыч
          Как бы шаг достаточно безрассудный, если этим не ограничатся, а завязнут, то возможно мы наблюдаем начало исполнения пророчеств и Турция, как государство падет.

          не падет, эрдагаша уже нашел себе нового друга, и этот будет по надежнее, если не хитрожо......
          Angel_and_Demon
          1. Shurik70 Сегодня, 17:09
            Цитата: Angel_and_Demon
            думаю зачистят территорию и уйдут из Сирии

            Хе ... Уйдут. Как США ушли из Германии после 2-ой мировой
            Shurik70
            1. Лелёк Сегодня, 17:37
              Цитата: Shurik70
              Уйдут. Как США ушли из Германии после 2-ой мировой

              hi
              Вы совершенно правы. Не уйдут. Американец - самый худший из непрошенных гостей, самый наглый и самый разрушительный.
              Лелёк
              1. Соломон Кейн Сегодня, 19:43
                Лев, приветствую! hi Прочел твой коммент в ином контексте, извини,..
                Американец - самый худший из непотрошеных гостей
                ...
                Соломон Кейн
        2. xetai9977 Сегодня, 15:25
          " Турция, как государство падет."
          Неизвестно, кто -кого переживёт. Не говорите "гоп" , пока не перепрыгнете.
          xetai9977
          1. Чёрный Сегодня, 15:36
            Цитата: xetai9977
            " Турция, как государство падет."
            Неизвестно, кто -кого переживёт.( в отличае от курдов) Не говорите "гоп" , пока не перепрыгнете.

            Турки никогда не были воинами. Давили жестокостью и численностью. Возьмут ли турки Африн? - Скорее всего да....но в войне с курдами их ждут только отдельные тактические победы, стратегически они её проиграют...
            Чёрный
            1. Sapiens 63 Сегодня, 16:17
              А откуда такая категоричность про воинов? 1915 Галлиполи, 1953 Корея ... очень даже неплохо себя проявили турки
              Sapiens 63
              1. Чёрный Сегодня, 20:43
                Цитата: Sapiens 63
                А откуда такая категоричность про воинов? 1915 Галлиполи, 1953 Корея ... очень даже неплохо себя проявили турки

                Да ну?... smile
                .."................. Не до конца поняв инструкции американцев, турки осуществили длительный переход по сельской местности. Встретив на своем пути корейских солдат, они приняли их за китайцев и открыли по ним огонь. В результате завязавшегося боя 20 солдат армии Южной Кореи были убиты и четверо – ранены, турки понесли потери в 14 и шесть человек соответственно."
                ИЛИ ВОТ ЕЩЁ:
                "...Заняв местность вблизи пролива Вавун, солдаты "Северной Звезды"( код. назв.турцкой бригады) 28 ноября 1950 г. вступили в бой с наступающими частями китайского добровольческого корпуса. Китайцы уничтожили разведывательный турецкий отряд и приступили к атаке на занимаемые турками позиций. Дав мощный отпор на оборонительных рубежах, защитникам Вавуна удалось временно отбить атаку врага. Однако с наступлением сумерек китайские солдаты провали оборону. В одном только штыковом бою турки потеряли убитыми 400 человек. Генерал Язычы отдал приказ отступить, с целью соединить оторванный друг от друга первый и второй турецкий батальон. С помощью американцев ему удалось вывести из окружения турецкие части, но оставить Вавун."....
                Это американцы да сами турки себя героями выствили...а так, обыкновенные мародёры и убийцы мирняка были...
                Чёрный
          2. хрыч Сегодня, 15:39
            Цитата: xetai9977
            Неизвестно, кто -кого переживёт. Не говорите "гоп" , пока не перепрыгнете.

            Вот именно это к туркам и относится в полной мере. Устойчивость государства ныне, зависит от многих факторов, но от некоторых критически, а именно наличие моноэтнической составляющей государства, независимость по ресурсам, прежде всего углеводородам и конечно же наличие оружия массового поражения. РФ обладает всеми этими качествами (более 80% русские, а со славянами 86%). А вот Турция нет, гигантские по численности курдские, мухаджирские, алавитские и греко-армянские (ушедшие в подполье и внешне соблюдающие ислам) диаспоры делают Турцию рыхлым полиэтническим государством, полностью зависящем от внешних поставок углеводородов, включая 70% потребление русского газа, отсутствует СЯС и ТЯО. Теоретически пора заказывать службу "за упокой" Турции, а не бравировать. Так же азербайджанцы всегда резво начинали, а потом жаловались, когда получали от армян.
            хрыч
          3. хрыч Сегодня, 15:59
            Тьфу, опять забыл, 80% русских в РФ, было на 2010 год, не учтен приход 2 млн крымских русских, что есть 1,5% плюс. Ну и 4 млн население ЛДНР, дающее прирост в 3%. Короче под 90% славян с украинскими беженцами.
            хрыч
        3. Монархист Сегодня, 17:09
          Хрыч,мне кажется Вы поспешили" хоронить султана": США необходима стабильная Турция, а с султаном или без вопрос другой
          Монархист
          1. хрыч Сегодня, 18:10
            Цитата: Монархист
            Вы поспешили" хоронить султана":

            Я его не хороню. Так случилось в мире, что в политике доминировали политические карлики. Я не говорю про личности уровня Сталина, Гитлера, Рузвельта, Мао, Черчилля и Де Голля. Нет уже таких, как Ширак, Митерран, Колль, Сяопин и Тетчер с Рейганом. В этот момент, когда там были личности, СССР не повезло, пошел падеж старцев и пришел плешивый и говорливый балбес. Но, глобализм требует ничтожеств и он после гибели СССР поспешил обозначить победу. В этот момент Ахура Мазда дал нам ВВП, когда Запад утилизировал личности и произвел Оландов, Обам, Малобушей, Шредеров, Худзинтао, Браунов, Кэмерунов, Блэров, Мэйджоров. Многих просто уже тупо не помнят. Тут отсталая Меркель выглядит на их фоне мало-мальской личностью. Понятно, что один политический Гигант на фоне карликов, перевернул мир. А в ответ глобализм выдал личностей, но получившихся ... политических клоунов типа Трампа (при всем к нему моему уважению), Мэй-Борисоджонсонов, Макронов и пр. Восток вот выдал Эрдогана, который бахнул сук, на котором держалась кемалистская страна, шатанул НАТО, теперь полез в войну. Когда появляется новый Таврический, его победы начинают вызывать зависть. Тем более победы одержаны в зоне турецких интересов, а именно на Кавказе (не дали отбросить от ... и оттяпали Большой хребет), в Крыму, присоединили Армению (через блок ОДКБ) и тут залезли с другой стороны в Сирию laughing Вот башню и снесло. Мы то уже победили, а будет ли победа у него, еще тот вопрос. Причем битва курдов и туркоман, наша мечта и наши позиции просто усиливает, плюс США, протекторы курдов и турки схлестнулись. Короче будет весело, а нам запас попкорна ...
            хрыч
        4. БАРХАН Сегодня, 19:34
          Цитата: хрыч
          Не забываем, что каста потомственных, профессиональных военных в Турции зачищена. Те же курды внутри Турции придут в движение, сам режим Таипыча не устраивает ЕС, США, СА и Израиль. Как бы шаг достаточно безрассудный, если этим не ограничатся, а завязнут, то возможно мы наблюдаем начало исполнения пророчеств и Турция, как государство падет.

          Вот об этом мало кто говорит.Что Эрдогашу могу вынести на свалку в любой момент.И это едва не сделали уже раз.То,что он распихал военных по углам ещё ничего не значит.Если операция забарахлит,то брожение начнётся уже в самой Турции.Обидел он мерикатосов...того и гляди какой нибудь инфаркт или несчастный случай постигнет турецкого наполеончика...
          БАРХАН
      2. xetai9977 Сегодня, 15:16
        Там что-то рвануло у курдов. Потом цепная детонация пошла. Смотрю турецкие ТВ.
        xetai9977
        1. Dreamboat Сегодня, 15:33
          Турки по степени лживости своей пропаганды дадут 100 очков даже США, так что смотрите - смотрите.
          Уже несколько раз турецкие войска героически победили всех и вся в Сирии... laughing По факту несут потери и включают заднюю на своих хваленых "Леопардах"....
          Турки зря повелись на очередные провокационные заявления США, которые их не раз уже пытаются втянуть в эту войну, в том числе с Россией и Ассадом. Быстрой и легкой победы у турок не будет, а когда пойдут похоронки, США проспонсирует очередные "студенческие протесты", что бы слить Эрдогана.
          Единственный положительныл для Турции вариант, это не кидать в пекло свои войска, а утилизоватт "ручных бармалеев": смысла их содержать больше особо нет, к себе в страну пускать опасно... а так и курдов потрепят, и от обузы избавятся.
          Dreamboat
          1. xetai9977 Сегодня, 15:37
            "Турки по степени лживости своей пропаганды дадут 100 очков даже США, так что смотрите - смотрите"
            Ага, "объективность" российских ТВ общеизвестно. Притом всем в мире!.
            xetai9977
            1. sabakina Сегодня, 17:36
              Цитата: xetai9977
              "Турки по степени лживости своей пропаганды дадут 100 очков даже США, так что смотрите - смотрите"
              Ага, "объективность" российских ТВ общеизвестно. Притом всем в мире!.

              Герой, ты тупо напрашиваешься на бан? wink
              sabakina
        2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:38
          Цитата: xetai9977
          Там что-то рвануло у курдов.

          наверное - лишнее
          Angel_and_Demon
        3. sabakina Сегодня, 17:37
          Цитата: xetai9977
          Там что-то рвануло у курдов. Потом цепная детонация пошла. Смотрю турецкие ТВ.]
          Я тоже вою на Луну. Чё дальше?...
          sabakina
      3. xetai9977 Сегодня, 15:34
        Только что с турецких новостных сайтов-SON DAKİKA HABERİ: TSK'nın Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ikinci gününde kara harekatı başladı. Başbakan Yıldırım, askerin saat 11.05'te Kilis'in Gülbaba köyünden sınırı geçtiğini belirtti. Ayrıca sınırdaki terör hedefleri topçu atışları ile vuruluyor. TSK'dan yapılan son açıklamada, "153 hedef ateş altına alınmış olup harekat planlandığı şekilde devam etmektedir" denildi. Anadolu Ajansı Suriye sınırından geçen kara unsurlarının 5 kilometre içeri girdiği bilgisini geçti.
        Говорится, что артиллерия работает по 153 целям. И все идёт по плану. Войска углубились на сирийскую территорию на 5 км.
        xetai9977
      4. Svist Сегодня, 16:44
        Цитата: Angel_and_Demon
        и думаю зачистят территорию и уйдут из Сирии

        Весьма сомнительно что уйдут добровольно.
        Svist
    2. Геркулесыч Сегодня, 15:02
      Рауф - может быть пока турки делают все как хотят! Но, соседям Турции как и сша усиление позиций эрдогада не просто невыгодно -опасно! Так что там сейчас такая солянка закрутится, что и не поймем кто с кем за кого или же против кого воюют!
      Геркулесыч
      1. xetai9977 Сегодня, 15:05
        Разумеется, сильная Турция никому не нужна. Ни США, ни Европе, ни России. Но есть одно но. Турция вовсе не банановая республика. 80-миллионная страна с динамично развивающейся экономикой и сильной армией. С ней придётся считатся. Хочется это кому-то или нет
        xetai9977
        1. sabakina Сегодня, 17:29
          Цитата: xetai9977
          Разумеется, сильная Турция никому не нужна. С ней придётся считатся. Хочется это кому-то или нет

          Переулок, мы с Турцией посчитались уже. Напомнить?
          sabakina
      2. лысова Сегодня, 15:13
        Почитал ваши коменты с Рауфом, и добавить то нечего. Разве что хотелось правдивой информации, а её точно нет. Только и вешают ордена, каждый себе на грудь.
        лысова
    3. СРЦ П-15 Сегодня, 15:07
      Цитата: xetai9977
      А Дамаск может спрятать своё "осуждение" в полость своего тела с тыльной стороны. Довели страну до гражданской войны, разрушили до основания, а теперь пытаются качать какие-то права.

      Так это оказывается Дамаск сам разрушил свою страну? А я думал, это сделали США с помощью своих ручных террористов!
      СРЦ П-15
      1. xetai9977 Сегодня, 15:11
        "А я думал, это сделали США с помощью своих ручных террористов!"
        Извините, но у вас мышление как у Соловьева с Киселёвым. Поменьше смотрите российское ТВ. Уверяю вас, дело обстоит совсем не так, как вы думаете. И не только в Сирии. Про Асада я написал ниже.
        xetai9977
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:17
          Цитата: xetai9977
          Уверяю вас, дело обстоит совсем не так, как вы думаете.

          Ну конечно, дела обстоят так, как думаете вы! Так и напрашивается русская присказка: "Не верь своим глазам, верь моей совести!"
          СРЦ П-15
          1. xetai9977 Сегодня, 15:19
            "верь моей совести!"
            А где вы видели совесть в политике?
            xetai9977
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:21
              Цитата: xetai9977
              А где вы видели совесть в политике?

              А Вы относите себя к политикам? belay Эта присказка была адресована Вам! yes
              СРЦ П-15
              1. xetai9977 Сегодня, 15:27
                Этого я могу сказать и о Вас. Всё взаимно в этом мире. laughing
                xetai9977
                1. sabakina Сегодня, 17:13
                  Цитата: xetai9977
                  Этого я могу сказать и о Вас. Всё взаимно в этом мире. laughing

                  Слышь, умник, прежде чем говорить такое, почитай Омар Хайяма...
                  Омар Хайям

                  Меняем реки, страны, города...
                  Иные двери... Новые года...
                  А никуда нам от себя не деться,
                  А если деться — только в никуда...
                  sabakina
            2. sabakina Сегодня, 17:15
              Цитата: xetai9977
              "верь моей совести!"
              А где вы видели совесть в политике?

              Где где? В Караганде! Чё! Ехать далеко? Ну извини, ближе нету!
              sabakina
        2. Пленник Сегодня, 15:49
          И побольше слушать Ваши словоизлияния? wink А может ВВС и СNN? Те же турки, те же пин-сы и "цивилизованный" мир приложили свои грязные лапы к этой войне. Кто отрицает сие тот лжец.
          Пленник
        3. sabakina Сегодня, 17:17
          Цитата: xetai9977
          "А я думал, это сделали США с помощью своих ручных террористов!"
          Извините, но у вас мышление как у Соловьева с Киселёвым. Поменьше смотрите российское ТВ. Уверяю вас, дело обстоит совсем не так, как вы думаете. И не только в Сирии. Про Асада я написал ниже.

          Мужики, а Путин то тоже смотрит РЕН ТВ!...
          sabakina
        4. БАРХАН Сегодня, 19:40
          Цитата: xetai9977
          Поменьше смотрите российское ТВ.

          Ну да,блин,мы уже поняли все тут ,что надо смотреть турецкое ТВ... laughing
          Шайтан ТВ однако...И чем больше территории зачищается в Сирии ,тем больше визга...
          БАРХАН
      2. 264 Сегодня, 15:13
        При чём сразу США?Там и без них противоречий хватало своих.Просто у котла закипавшего уже и так помогли крышку сдвинуть добрые дяди.Да там и так полыхнуло бы.Без чьей либо помощи-а кто воспользуется всем этим бедламом,скоро все увидят.
        264
      3. alta Сегодня, 20:02
        Так это оказывается Дамаск сам разрушил свою страну? А я думал, это сделали США с помощью своих ручных террористов![i][/i]
        Увы, Пока Обама спал Сирию разрушили и погибло там 470 тыс. человек (2016 г.), сейчас Трамп пытается навести порядок ... поздновато ..
        alta
    4. влад66 Сегодня, 15:30
      Цитата: xetai9977
      Болтать могут всё что угодно.

      Мана мана насяльника ты воздуха зачем испортила laughing
      Цитата: xetai9977
      А Дамаск может спрятать своё "осуждение" в полость своего тела с тыльной стороны. Довели страну до гражданской войны, разрушили до основания, а теперь пытаются качать какие-то права.

      Мана мана насяльника,ты тоосно знаешь ииз-за чего война то в Сирии началась,вот согласен с тобой по туркам,планомерно сделают свою работу,а вот свое осуждение Дамаска и Асада можешь
      Цитата: xetai9977
      спрятать своё "осуждение" в полость своего тела с тыльной стороны.

      и провернуть пару раз,экспёрд
      Цитата: xetai9977
      Поменьше смотрите российское зомби ТВ.

      Не тебе об этом говорить,какое тв глядеть насяльника.
      Цитата: xetai9977
      С ней придётся считатся. Хочется это кому-то или нет

      С ней и без тебя считаются
      Цитата: xetai9977
      теперь пытается изображать из себя "значимого лидера".

      Аад признанный президент Сирии,признанный всеми странами,в том числе и в ООН и хотелось бы тебе или нет он ЛЕГИТИМНЫЙ,поэтому Россия и
      Цитата: СРЦ П-15
      В отличие от остальных, Россию туда пригласили!
      влад66
      1. xetai9977 Сегодня, 15:39
        "Не тебе об этом говорить,какое тв глядеть насяльника."
        "провернуть пару раз,экспёрд"
        Интеллект у ТЕБЯ зашкаливает у плинтуса.
        xetai9977
        1. влад66 Сегодня, 16:32
          Цитата: xetai9977

          1
          xetai9977 Сегодня, 15:39 ↑
          "Не тебе об этом говорить,какое тв глядеть насяльника."
          "провернуть пару раз,экспёрд"
          Интеллект у ТЕБЯ зашкаливает у плинтуса.

          Какой уж есть уважаемый Рауф request К сожалению многие люди думают желудком,а не головой,как и вы,поверьте
          Цитата: xetai9977
          ызвал гражданскую войну ,разрушил страну и теперь пытается изображать из себя "значимого лидера".

          Началось все значительно раньше,поверьте,даже еще до так называемой "арабской" весны и поверьте писать об этом слишком долго и началось это в кабинетах власти и офисах "транснациональных" компаний нефтегазового сектора,а кто и чего request уж поверьте не знаю,знал бы,тут не писал,душа у Бога была бы.Понимаю вы живете там,на Востоке,а он дело тонкое и вы лучше знаете менталитет,но издалека иногда бывает виднее.Прошу прощения если обидел вас и в мыслях не было,поверьте,но когда вижу или слышу сказанное желудком,а не головой извините,во мне просыпается циник. hi
          влад66
        2. sabakina Сегодня, 17:03
          Цитата: xetai9977
          "Не тебе об этом говорить,какое тв глядеть насяльника."
          "провернуть пару раз,экспёрд"
          Интеллект у ТЕБЯ зашкаливает у плинтуса.

          Какая страна, такие и херои. Да, Рауф?
          sabakina
    5. Варна Сегодня, 16:41
      Цитата: xetai9977
      Болтать могут всё что угодно. На деле же турки планомерно делают всё, что хотят. Притом основательно. Судя по кадрам, население встречает турецкие бронемашины с воодушевлением. Курды покинули открытую местность и укрылись в населённых пунктах, очевидно желая навязать туркам войну в городских условиях. А Дамаск может спрятать своё "осуждение" в полость своего тела с тыльной стороны. Довели страну до гражданской войны, разрушили до основания, а теперь пытаются качать какие-то права.


      Я так вижу , тюркоязычные , арабы и курды по прежнему нежно любят друг друга ( вплоть до " полости тела с тыльной стороны " ) - как вы витиевато , но очевидно со знанием дела выразились . Очеень хорошо , прелестно , меня это устраивает .
      Варна
    6. Ныробский Сегодня, 16:58
      Цитата: xetai9977
      А Дамаск может спрятать своё "осуждение" в полость своего тела с тыльной стороны
      Дамаск просто сделал дежурное заявление для потребления мировым сообществом. На самом же деле там проходит операция согласованная всеми сторонами, за исключением США.
      Цитата: xetai9977
      Довели страну до гражданской войны, разрушили до основания, а теперь пытаются качать какие-то права.
      И не говорите))) США везде так поступают. yes
      Ныробский
    7. sabakina Сегодня, 16:59
      Цитата: xetai9977
      А Дамаск может спрятать своё "осуждение" в полость своего тела с тыльной стороны. Довели страну до гражданской войны, разрушили до основания, а теперь пытаются качать какие-то права.

      Rauf, на кого работаешь? Дамаск до войны видел? Ливию до войны видел? Ирак до войны видел? Заползи в щель и не отсвечивай!!!
      sabakina
    8. Монархист Сегодня, 17:18
      "болтать могут все что угодно" верно заметили. В народе как говорят:"пи***не мешки таскать всяк сможет". Если действительно население встречает турок с воодушевлением то как бы не началась" партизанская война против партизан". То ещё будет зрелище: куплю целиться в турка,а сам оглядывается,чтоб его местный таво..
      Монархист
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 14:57
    Нехороший замес.В чужой стране Турция пытается решить свою проблему-отхватить кусочек территории.Зря это.С курдами сирийцы могут и сами разобраться с нашей поддержкой.Эрдоган заметался,как та лиса.
    ВЕРЕСК
    1. xetai9977 Сегодня, 14:58
      ."В чужой стране Турция пытается решить свою проблему"
      А сама Россия не этим же занимается? У всех свои интересы.
      xetai9977
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:03
        Цитата: xetai9977
        ."В чужой стране Турция пытается решить свою проблему"
        А сама Россия не этим же занимается? У всех свои интересы.

        В отличие от остальных, Россию туда пригласили!
        СРЦ П-15
        1. xetai9977 Сегодня, 15:08
          "Россию туда пригласили!"
          Пригласил кто? Этот Асад, семья которого грабит Сирию уже более 50 лет? Он не нашел ничего умнее.чем расстрел мирного населения, когда никакого ИГИЛА ещё не было, вызвал гражданскую войну ,разрушил страну и теперь пытается изображать из себя "значимого лидера".
          xetai9977
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:13
            Цитата: xetai9977
            Пригласил кто? Этот Асад, семья которого грабит Сирию уже более 50 лет?

            Ну да, а США там просто отдыхают? Про Каддафи то же самое говорили, но в Ливии был самый высокий уровень жизни в Северной Африке. Ну и где теперь Ливия? То же самое США хотели сделать и с Сирией. Да вот невезуха: Россия помешала!
            СРЦ П-15
            1. Монархист Сегодня, 17:25
              Резенно замечено. Мне сейчас диван говорит:" Если разобраться то американцы и сами не в восторге отправлено ситуации в Ливии или Ираке,но они этого не признают"
              Монархист
          2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:14
            семья которого грабит Сирию уже более 50 лет? Вы были в Сирии лет 15-20 назад?Я был.Шикарная страна была.Доброта и к Русским-потчти поклонение.Сейчас мы их спасаем.И где и когда Ассад расстрелливал?Ссылочку в студию извольте.Он разрушил страну?Вы не "засланный казачёк" случаем?
            ВЕРЕСК
            1. xetai9977 Сегодня, 15:21
              "Вы не "засланный казачёк" случаем?2
              Ну да, конечно. Продался госдепу, Моссаду, МИ-6 , притом всем одновременно. Я не удивлён- любая оппозиционная мысль тут на сайте автоматически означает, что автор кому- то продался.
              xetai9977
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:34
                Просто-Вы малость не правы.Есть много про Сирию и Ассада.Он тиран?Нет.Он просто хочет сохранить СВОЮ СТРАНУ.Кстати-очень толковый врач.И наши ему помогут.А потом-Египет на очереди.
                ВЕРЕСК
              2. Варна Сегодня, 17:02
                [quote=xetai9977]"Вы не "засланный казачёк" случаем?2
                Ну да, конечно. Продался госдепу, Моссаду, МИ-6 , притом всем одновременно. Я не удивлён- любая оппозиционная мысль тут на сайте автоматически означает, что автор кому- то продался.[/
                Нееееее ! Засланный казачок здесь вы , xetai - с лавки не вставай .
                Вы здесь по - моему , с самого рождения Военного обозрения тусуетесь , и все время с одним и тем же идеологически выверенным настроем - никогда себе не изменяли ; всегда такое впечатление от ваших комментариев - будто политработник турецкого генштаба на работе .
                Варна
              3. Mavrikiy Сегодня, 17:37
                Цитата: xetai9977
                "Вы не "засланный казачёк" случаем?2
                Ну да, конечно. Продался госдепу, Моссаду, МИ-6 , притом всем одновременно..

                Вот теперь верю. От души написано. А за сколько продался, не прогадал?
                Mavrikiy
              4. Монархист Сегодня, 17:37
                Хетаi, Вы говорите:"пытается изображать"значимого лидера" , а он действительно волей или не волей,но обладает большим весом чем опозиция. Вы можете назвать РЕАЛЬНОГО лидера оппозиции, чтобы ВСЕ признавали? Я не знаю такого
                Монархист
            2. xetai9977 Сегодня, 15:23
              "где и когда Ассад расстрелливал"
              Если вы этого не знали до сих пор, а прошло 7 лет уже, с 2011, то мне уже нечего сказать. Как же новости до вас долго доходят, оказывается. Смотрите и далее Рос. ТВ. Там всё "объективно" скажут.
              xetai9977
              1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:39
                Не надо про фейки.Я просил-факты в студию.Или их всё-же нет?Видео или документы предоставте.По поводу Ваших озвученных 7-ми лет.
                ВЕРЕСК
              2. Angel_and_Demon Сегодня, 15:42
                Цитата: xetai9977
                Смотрите и далее Рос.

                а вы смотрите 1+1?
                Angel_and_Demon
              3. влад66 Сегодня, 18:13
                Цитата: xetai9977
                Смотрите и далее Рос. ТВ. Там всё "объективно" скажут.

                Рауф,маленький совет,не ВАМ обсуждать или осуждать НАШЕ ТВ,в этом мы сами как нибудь разберемся,это наша страна,Азербайджан хоть у нас и обсуждают,но никогда не будут лезть в ваши внутренние дела,выбирайте хоть кого в президенты,хоть в премьеры это ВАШЕ дело,как и какое ТВ ВАМ смотреть в Азербайджане
                Цитата: xetai9977
                "где и когда Ассад расстрелливал"
                Если вы этого не знали до сих пор, а прошло 7 лет уже, с 2011, то мне уже нечего сказать.

                Лучше промолчите,
                Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
                Доказательства где? Только не на СМИ-вонючках, а реальные.

                Доказательств не будет,а эта говорильня Асад такой,Асад такой мясник,диктатура Асада началась не 7 лет назад,а когда Асад катарских шейхов и нефтегазовые консорциумы Европы и США послал вместе с их трубой.Тут то он тут же стал кровавым диктатором,а до этого он был ну не пай мальчиком.но рукопожатен,с Израилем конечно терки были,но такие как у нас Украиной косо смотрим.но не стреляем.вот Игил образовался в Ираке в 2006 году,а как пошла заваруха в Сирии в 2011 тут же хлынул в страну.как и Аль Каида,а то народ народ.
                влад66
          3. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 15:15
            Асад грабит Сирию? А вы, пардон, свечку при этом держали? Доказательства где? Только не на СМИ-вонючках, а реальные.
            Генерал Песчаных Карьеров
          4. poquello Сегодня, 15:21
            Цитата: xetai9977
            "Россию туда пригласили!"
            Пригласил кто? Этот Асад, семья которого грабит Сирию уже более 50 лет? Он не нашел ничего умнее.чем расстрел мирного населения, когда никакого ИГИЛА ещё не было, вызвал гражданскую войну ,разрушил страну и теперь пытается изображать из себя "значимого лидера".

            это то что Вы ниже написали? ))))) , Асад законный правитель Сирии, остальное болтовня.
            Укропы свой народ куда больше гнобят и ничего - не кровавые.
            poquello
          5. Angel_and_Demon Сегодня, 15:27
            а Алиевы не грабят вас?
            Angel_and_Demon
          6. Scoun Сегодня, 15:43
            Цитата: xetai9977
            Пригласил кто? Этот Асад, семья которого грабит Сирию уже более 50 лет? Он не нашел ничего умнее.чем расстрел мирного населения, когда никакого ИГИЛА ещё не было,

            Вместо Сирия и Асад, напишите Украина и Янукович, Ливия, Ирак, Югославия да и в Вильнюсе, кроваваяГеБня расстреливала людей и действительно...
            Цитата: Angel_and_Demon
            а Алиевы не грабят вас?

            Действительно, взращивают так что оппозицию быстро вывели в чистую.
            Эрдоган, кристальной душонки человек, он Сирии и сирийцам, мстил за то что глупая Асма озвучила то, чего не стоило говорить, что Эрдоган злой, мелочный и не "воспитанный" человек а они ведь семьями отдыхали а потом чьи нефтевозы горели сотнями, кто помогал террористам и народу Сирии скупая нефть, вывозя исторические сокровища и ценности, и даже просто оборудование.
            И для этого мне не надо TV России или Азербайджана/Турции.
            Scoun
          7. Svist Сегодня, 16:53
            А сколько у власти клан Алиева? Тоже власть по наследству передалась.
            Svist
          8. Ныробский Сегодня, 17:10
            Цитата: xetai9977
            Пригласил кто? Этот Асад, семья которого грабит Сирию уже более 50 лет? Он не нашел ничего умнее.чем расстрел мирного населения, когда никакого ИГИЛА ещё не было, вызвал гражданскую войну ,разрушил страну и теперь пытается изображать из себя "значимого лидера".

            Вот прям взял бы и прибил этого негодяя Порошенко! Гнусный тип! Надо же, какой геноцидище устроил гад против своего народа в Донецкой и Луганской областях.
            Цитата: xetai9977
            "где и когда Ассад расстрелливал" Если вы этого не знали до сих пор, а прошло 7 лет уже, с 2011, то мне уже нечего сказать.
            Внатуре. На Крещатике и на Банковской улице сотня небесная полегла от пуль Турчининских и Яценюковских. Развели гражданскую войну понимаешь... а прошло 3 года, с 2014. мне нечего сказать.
            Нормально шпарите, в ключе либеральной, про западно ориентированной публики. На Эхо Москвы, Дожде и Медузе вас явно не хватает.
            Ныробский
      2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:03
        Чем занимается Россия и чем Турция.Не путайте мягкое с пушистым.
        ВЕРЕСК
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:28
          Цитата: ВЕРЕСК
          Не путайте мягкое с пушистым.

          или - твердым
          Angel_and_Demon
        2. Viktor.12.71 Сегодня, 15:35
          Цитата: ВЕРЕСК
          Чем занимается Россия и чем Турция.Не путайте мягкое с пушистым.

          А в чем различие? Одних пригласил Асад, вторых туркоманы, а дядю Сэма курды.
          Viktor.12.71
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:07
            Вот именно.Постарайтесь понять.Для начала-мягкое с пушистым связать. Это как лыжи с санками.
            ВЕРЕСК
          2. Mavrikiy Сегодня, 17:46
            Цитата: Viktor.12.71
            Цитата: ВЕРЕСК
            Чем занимается Россия и чем Турция.Не путайте мягкое с пушистым.

            А в чем различие? Одних пригласил Асад, вторых туркоманы, а дядю Сэма курды.

            Отличие в легитимности, т.е., законности. Сын-школьник пригласят людей с улицы к тебе в квартиру пожить и будешь искать различие в правах?
            Mavrikiy
      3. Варна Сегодня, 16:55
        Цитата: xetai9977
        ."В чужой стране Турция пытается решить свою проблему"
        А сама Россия не этим же занимается? У всех свои интересы.


        Но так мы , если что , народ - богоносец , нам так Третий Рим и Газпром велят - лезть куда ни попадя .
        А - вы куда , с таким - то рылом , да в калашный ряд ? ( фигурально , по - народному выражаясь ) . Какие такие у вас , извиняюсь , документы , а ? Какие обоснования ? Просто курдов пострелять ?
        Так для этого и в Сирию заходить не надо , курдов и в Турции навалом .
        Варна
    2. Shahno Сегодня, 15:02
      Более того Турция не то что плюет на всех, на межд. право, на штаты, на союзников. Она просто вызывает недоумение. Похожа на зарвавшегося, безумного пса. Неужели не понимают последствий. Они не оттяпуют никаких территорий, пока не заплатят за это цену.
      Shahno
      1. Голован Джек Сегодня, 15:10
        Цитата: Shahno
        Турция не то что плюет на всех, на межд. право, на штаты, на союзников

        Не на всех. Союзников. Плюет не на всех, в смысле.

        То же, что Турция "плюет на Штаты", лично меня... забавляет, скажем.
        Голован Джек
        1. Shahno Сегодня, 15:19
          Неизвестны ваши отношения с турками. Но союзник весьма ненадежный. Иногда лучше Израиль, который агрессивен, но конкретен. Чем турки которые сами не знают что хотят
          Shahno
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:30
            Цитата: Shahno
            Иногда лучше Израиль, который агрессивен, но конкретен.

            такого лучше держать во врагах, будешь знать что ожидать
            Angel_and_Demon
          2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:47
            Чем турки которые сами не знают что хотятОтличная фраза! good Дружите с нами-и всё будет пучком. drinksтакого лучше держать во врагах,От них-ничего нельзя ожидать конкретного.Толковая страна.Импровизация.Поэтому она и живёт.Воевать с Израилем-себе дороже.
            ВЕРЕСК
            1. Cartalon Сегодня, 16:28
              Дружить с Турцией классный юмор турками нам враги, были есть и будут, исламизм, пантуркизм и 400 лет войн, друзья нашлись, уже про нож в спине забыли, подождите ещё будут.
              Cartalon
          3. Mavrikiy Сегодня, 17:59
            Цитата: Shahno
            Чем турки которые сами не знают что хотят

            Что же так, обидно опускаете турок? Знают они чего хотят. Там звездочеты есть. Повелитель встал с левой ноги. - "Луноликий-солнцеподобный, звезды говорят идти на юг!"
            Повелитель встал с правой ноги. - "Луноликий-солнцеподобный, звезды говорят идти на восток!" feel
            (Когда идти США или Грецию гонять звездочеты собирают Большой Диван и берут баранью лопатку).
            Mavrikiy
      2. poquello Сегодня, 15:25
        Цитата: Shahno
        Более того Турция не то что плюет на всех, на межд. право, на штаты, на союзников. Она просто вызывает недоумение. Похожа на зарвавшегося, безумного пса. Неужели не понимают последствий. Они не оттяпуют никаких территорий, пока не заплатят за это цену.

        и не собираются
        poquello
      3. APASUS Сегодня, 15:32
        Цитата: Shahno
        Более того Турция не то что плюет на всех, на межд. право,

        Смешно читать сожаления о международном праве , жителя Израильского государства.
        Цитата: Shahno
        Она просто вызывает недоумение. Похожа на зарвавшегося, безумного пса. Неужели не понимают последствий. Они не оттяпуют никаких территорий, пока не заплатят за это цену.

        Второй израильтянин прогнозирует проигрыш турков .Может объясните на чем основано Ваше утверждение.Это мнение основано на какой то информации или Вас просто интересует сам сирийский конфликт с его затягиванием .Ведь это очень выгодно Израилю.
        APASUS
        1. Shahno Сегодня, 16:20
          Смешно, не смешно. Турция обьявила Сирии войну? Нет, вроде.

          Есть конечно некоторые аналитические доводы,в любом случае, действия турков это разжигание конфликта на пустом месте.
          Shahno
          1. APASUS Сегодня, 16:28
            Цитата: Shahno
            Смешно, не смешно. Турция обьявила Сирии войну? Нет, вроде.

            Нет вроде,но я не об этом,я о международном праве и Вашем государстве.
            Цитата: Shahno
            Есть конечно некоторые аналитические доводы

            Не познакомите случаем ,может у Вас другая инфа
            Цитата: Shahno
            ,в любом случае, действия турков это разжигание конфликта на пустом месте.

            В этом узле сплелись слишком много факторов .И основной думаю в том что Эрдоган хочет построить буферную зону,между курдами Турции и Сирии.
            APASUS
            1. Shahno Сегодня, 16:39
              Если уж вы б этом. Нам часто пришлось защищаться. И поддвергнуть сомнению это право... Тут либо межд. право и институты ООН не совершенны, либо мы должны были потерять государство.
              Shahno
            2. Shahno Сегодня, 16:42
              Если это конечно затеяно с целью создания буферной зоны, в данной ситуации можно понять.
              Shahno
      4. Маз Сегодня, 16:19
        Цитата: Shahno
        Неизвестны ваши отношения с турками. Но союзник весьма ненадежный. Иногда лучше Израиль, который агрессивен, но конкретен. Чем турки которые сами не знают что хотят



        Зато даже Израиль теперь подует на воду, после того, как заплатил за "мави мармару" миллионы туркам. А там даже военных не было. А как лупили палками избранных воинов света из "сайерет маткаль" это надо было видеть.
        Турция не друг Израиля и за один лишь позор с этим "кораблем" любой гражданин земли обетованной будет желать поражения османам. А тем более ЦАХАЛ и его генштаб. Оказавшихся в позиции мальчика для бития в итоге
        Маз
      5. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 17:22
        Ну и когда Эрдоган ставил под сомнение территориальную целостность своих соседей ссылку можете дать. А так вообще Израиль признает территориальную целостность своих соседей?
        Спайков Джавелин Тоувич
    3. 210окв Сегодня, 15:02
      То то и оно.Турки решают свои проблемы.Я нисколько не симпатизирую курдам хотя бы из за того что они отказались договариваться с Асадом. Но и действия турков граничат с аннекстей территории Сирии.
      Цитата: ВЕРЕСК
      Нехороший замес.В чужой стране Турция пытается решить свою проблему-отхватить кусочек территории.Зря это.С курдами сирийцы могут и сами разобраться с нашей поддержкой.Эрдоган заметался,как та лиса.
      210окв
    4. Геркулесыч Сегодня, 15:05
      ВЕРЕСК - hi День добрый! hi Турки создают прицендент, когда соседи начнут выбивать неугдные народы или племена на территории соседа! Тогда взорвется весь регион, и никто не спрячется ибо уже некуда бежать и прятаться! !!
      Геркулесыч
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:10
        Ой-бой.Однако будет не слишком приятно.У меня такое мнение,Геркулесыч,что мы уже в состоянии войны.
        ВЕРЕСК
    5. Пленник Сегодня, 15:51
      Пусть курды с турками бодаются. Потом будем посмотреть.
      Пленник
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:57
    Увы, без боя не обошлось...
    Горный стрелок
  4. Геркулесыч Сегодня, 14:57
    Эрдогад сам себя загнал в ловушку, и как говорится в одном фильме у него теперь есть два путя -идти только невзирая на потери, или замерить где есть, на месте, и не снижая
    интенсивности обстрелов подтянуть подкрепление. А также активнее использовать авиацию! Зря он туда полез, не понимая главного -провал операции может быть началом его конца как диктатора и руководителя Турции! Всегда найдется некто, кто его косяки использует для смены власти! Это кстати, может быть и руководство одной из соседних стран. ..
    Геркулесыч
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:01
      Эрдогад сам себя загнал в ловушку Здорова,Геркулесыч!Одно мне непонятно.Страна в НАТО,хает хозяина в хвост и гриву.Даже угрожает.Наши психологи поработали или он сам свихнулся
      ВЕРЕСК
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:04
        Цитата: ВЕРЕСК
        Страна в НАТО,хает хозяина в хвост и гриву.Даже угрожает.

        хозяинхотел устроить переворот, но не прокатило, вот теперь огребает по полной, и напасть не может - ведь член наты
        Angel_and_Demon
        1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:07
          ведь член наты Кусается пробует.Посмотрим далее. drinks
          ВЕРЕСК
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:14
            Цитата: ВЕРЕСК
            Кусается пробует.

            уже не пробует - а берет то, что считает нужным, полосатые сами загнали себя в угол - или позор, или мировая врйна, вот как то так request
            Angel_and_Demon
            1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:18
              а берет то, что считает нужным, Не выходит.Только своих людей ложит под обстрелами.Одна из мощных армий в НАТО в боеготовности проигрывает курдам.
              ВЕРЕСК
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:32
                Цитата: ВЕРЕСК
                Одна из мощных армий в НАТО в боеготовности проигрывает курдам.

                если бы проигрывала - курды бы не бежали под прикрытие мирного населения, у нас всегда выходили в чисто поле
                Angel_and_Demon
                1. Svist Сегодня, 17:05
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  у нас всегда выходили в чисто поле

                  Ну это у нас. Да и в современных условиях от городских боёв никуда не деться...
                  Svist
    2. 210окв Сегодня, 15:04
      Я думаю что со своей задачей турки справятся.
      Цитата: Геркулесыч
      Эрдогад сам себя загнал в ловушку, и как говорится в одном фильме у него теперь есть два путя -идти только невзирая на потери, или замерить где есть, на месте, и не снижая
      интенсивности обстрелов подтянуть подкрепление. А также активнее использовать авиацию! Зря он туда полез, не понимая главного -провал операции может быть началом его конца как диктатора и руководителя Турции! Всегда найдется некто, кто его косяки использует для смены власти! Это кстати, может быть и руководство одной из соседних стран. ..
      210окв
    3. Dreamboat Сегодня, 15:43
      Думаю не все там так просто, вполне возможно, что турки через Россию договорились с тем же Ассадом. ..
      Сейчас пресанут курдов (+100 к имиджу Эрдогана в лице избирателей) заодно разбомбят склады с американским оружием, курды, поняв, что поддержки от США нет, кинуться договариваться с Ассадом, а Россия всех "помирит".
      Не зря же турки к нам на консультации летели, наверняка нашли компромиссный план.
      Dreamboat
      1. прохожий5 Сегодня, 17:30
        так-то да, нам не с руки склады с амерским оружием бить. а тут союзники разбомбили, и взятки гладки)))))
        прохожий5
    4. Маз Сегодня, 16:36
      Цитата: Shahno
      Неизвестны ваши отношения с турками. Но союзник весьма ненадежный. Иногда лучше Израиль, который агрессивен, но конкретен. Чем турки которые сами не знают что хотят

      Цитата: Геркулесыч
      Эрдогад сам себя загнал в ловушку, и как говорится в одном фильме у него теперь есть два путя -идти только невзирая на потери, или замерить где есть, на месте, и не снижая
      интенсивности обстрелов подтянуть подкрепление. А также активнее использовать авиацию! Зря он туда полез, не понимая главного -провал операции может быть началом его конца как диктатора и руководителя Турции! Всегда найдется некто, кто его косяки использует для смены власти! Это кстати, может быть и руководство одной из соседних стран. ..

      Из всего вышеизложенного имеем турецкую весну. Похоже что турки тоже шнуровали свои берцы, а не смотрели в рот белому дому и Евросоюзу из позы серны на водопое. Идея великой османской империи ещё жива в сердце каждого правоверного. А уж место Турции идеально для любой экспансии. И заигрывать с ними вынуждены все. От Европы, России, США и даже Китай с Индией
      Маз
  5. 264 Сегодня, 14:58
    отряды которых отходят от границы вглубь сирийской территории.
    А там они нужны кому?
    264
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 15:04
      Пески пустоши всех примут........
      ВЕРЕСК
  6. Чёрный Сегодня, 15:38
    Цитата: xetai9977
    А где вы видели совесть в политике?

    А где вы видели совесть у турков? ( я про политиков) wink
    Чёрный
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 15:57
    Турков Россия била всегда.Нынче Эрдоган заметался.А,вот табачёк турецкий и сейчас в моде!
    ВЕРЕСК
  8. Маз Сегодня, 16:22
    Цитата: Shahno
    Неизвестны ваши отношения с турками. Но союзник весьма ненадежный. Иногда лучше Израиль, который агрессивен, но конкретен. Чем турки которые сами не знают что хотят

    Так не подставляйте турков, и будут вам помидоры.
    Маз
  9. voyaka uh Сегодня, 16:42
    Представитель Северного Курдистана в Москве Роди Осман обратился к России:

    "Турецкие ВВС начали бомбить провинцию Булбул... Одобрение такой операции против Африна –
    большая ошибка. России необходимо остановить и отменить тот зеленый цвет на операцию, который
    дан Турции и не быть на стороне такого режима. Россия сама знает, что фашистский турецкий режим
    является очагом и пособником террористов".

    Сейчас ему МИД России убедительно разъяснит, что он не прав.
    voyaka uh
    1. Scoun Сегодня, 17:53
      Цитата: voyaka uh
      Одобрение такой операции против Африна –
      большая ошибка. России необходимо остановить и отменить тот зеленый цвет на операцию, который
      дан Турции и не быть на стороне такого режима.

      Ну это как обычно, хотят что-бы Россия для всех "каштаны" таскала. Курды для начала могли бы влиться в армию Сирии и правительства и уже после окончания войны просить автономии или иного образования в составе Сирии а они сразу кинулись бойко права качать, по сути усгубляя тамошний бардак.
      Scoun
      1. voyaka uh Сегодня, 18:13
        Да они марксисты, отмороженные по полной. Вы видели, чтобы
        коммунисты куда-то вливались? Они хотят, чтобы все "вливались"
        к ним, в "единственно правильное учение".
        Асад и турки - для них фашисты, американцы - империалисты, израильтяне -
        пособники империалистов, ИГИЛ и Нусра - религиозные фанатики.
        Русских они - по инерции - любили, думая, что они до сих пор - пролетарский СССР.
        voyaka uh
  10. Хаджи Мурат Сегодня, 17:04
    курды попали меж четырех сторон...как бы и не сокрушили....
    Хаджи Мурат
  11. МЮД Сегодня, 19:50
    Появилось видео и фото пораженного турецкого "Леопарда"

    Пишут, что повреждены только дымовые гранаты, но по моему там явно дырка видна в башне.
    МЮД
  12. А.Каледин Сегодня, 20:17
    Цитата: xetai9977
    Болтать могут всё что угодно. На деле же турки планомерно делают всё, что хотят. Притом основательно. Судя по кадрам, население встречает турецкие бронемашины с воодушевлением. Курды покинули открытую местность и укрылись в населённых пунктах, очевидно желая навязать туркам войну в городских условиях. А Дамаск может спрятать своё "осуждение" в полость своего тела с тыльной стороны. Довели страну до гражданской войны, разрушили до основания, а теперь пытаются качать какие-то права.

    Ты под каждым постом одни и те же комментарии пишешь, зачем? Тебе за это зарплату выдают?
    А.Каледин
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