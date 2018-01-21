Политолог: «Джавелины» не спасут Украину

Не спасут от российской стратегической авиации, от крылатых ракет, бомбардировок и так далее. Я уверен, все прекрасно понимают, что войну с Россией с применением всей мощи российской армии мы проиграем в течение недели максимум,

Если Вооруженные силы России применят все свои военные возможности, Киеву не помогут ни американские противотанковые комплексы, ни любое другое оружие, передает РИА Новости заявление бывшего представителя МИД Украины (при Викторе Януковиче), ныне политолога Олега Волошина.Говоря о противотанковых ракетных комплексах Javelin, которые Вашингтон планирует поставить ВСУ, бывший дипломат заметил, что «современные войны, в первую очередь, ведутся с помощью авиации». Он назвал основой воздушной мощи России самолеты и крылатые ракеты.По его словам, американские ПТРК в такой войне будут бесполезны.сказал Волошин в эфире «112 Украина».Он добавил, что «конфликт на Донбассе принес колоссальное количество жертв, но современной войной с применением всех средств поражения его назвать нельзя».Киевские власти постоянно говорят о «российской агрессии». Недавно президент Украины Порошенко заявлял об угрозе «полномасштабной войны». При этом в Москве отвергают подобные заявления, подчеркивая, что Россия не имеет отношения к конфликту в Донбассе и заинтересована в преодолении украинского кризиса.