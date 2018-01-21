20:55 21 января

Политолог: «Джавелины» не спасут Украину

Если Вооруженные силы России применят все свои военные возможности, Киеву не помогут ни американские противотанковые комплексы, ни любое другое оружие, передает РИА Новости заявление бывшего представителя МИД Украины (при Викторе Януковиче), ныне политолога Олега Волошина.



Говоря о противотанковых ракетных комплексах Javelin, которые Вашингтон планирует поставить ВСУ, бывший дипломат заметил, что «современные войны, в первую очередь, ведутся с помощью авиации». Он назвал основой воздушной мощи России самолеты и крылатые ракеты.


По его словам, американские ПТРК в такой войне будут бесполезны.

Не спасут от российской стратегической авиации, от крылатых ракет, бомбардировок и так далее. Я уверен, все прекрасно понимают, что войну с Россией с применением всей мощи российской армии мы проиграем в течение недели максимум,
сказал Волошин в эфире «112 Украина».

Он добавил, что «конфликт на Донбассе принес колоссальное количество жертв, но современной войной с применением всех средств поражения его назвать нельзя».

Киевские власти постоянно говорят о «российской агрессии». Недавно президент Украины Порошенко заявлял об угрозе «полномасштабной войны». При этом в Москве отвергают подобные заявления, подчеркивая, что Россия не имеет отношения к конфликту в Донбассе и заинтересована в преодолении украинского кризиса.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 53

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  1. 264 Сегодня, 15:29
    А что спасёт?В этом её состоянии,терзают меня смутные сомнения,что уже ничего не спасёт.Ни Бог,ни Царь,и не Герой.
    264
    1. Sharky Сегодня, 15:32
      «Джавелины» не спасут Украину

      Что спасёт?... А спасёт их только покаяние перед смертью. И то, там уже Бог решать будет.
      Sharky
      1. 210окв Сегодня, 15:36
        Кому покаяние?!Богу?Золотому тельцу они молятся..И Халяве,спутника студенчества и укропства..
        Цитата: Sharky
        американские ПТРК в такой войне будут бесполезны.

        Что спасёт?... А спасёт их только покаяние перед смертью. И то, там уже Бог решать будет.
        210окв
        1. Тралл Сегодня, 16:08
          Их спасёт Великий Гудвин.
          Петю закодирует, Юлу отведет к логопеду, Гройсману даст русскую фамилию, Сене - морковку, Мише - калорийный галстук, Виталика сделает знаменитым стендапером. smile
          Тралл
          1. oldseaman1957 Сегодня, 16:43
            Сене - морковку, ,,,Петю закодируют,...
            - Дожили! Уйму времени тратим на ничтожеств! Россия тупо устала от "своей" толерантности. Ошизевшие хохлоклоуны правят бал не чувствуя ни капли страха. А не пора ли готовить для них персональные лагеря на Магадане, вывесив фото с этими лагерями и с ФИО будущих сидельцев в инете?
            oldseaman1957
          2. Ныробский Сегодня, 17:14
            Цитата: Тралл
            Петю закодирует, Юлу отведет к логопеду, Гройсману даст русскую фамилию, Сене - морковку, Мише - калорийный галстук, Виталика сделает знаменитым стендапером.
            Есть варианты....
            Ныробский
            1. Скоробей Сегодня, 17:38
              "Виталика сделает знаменитым стендапером."
              Скоробей
          3. Лелёк Сегодня, 17:28
            Цитата: Тралл
            Тралл

            hi
            Смех смехом а кактуасы готовятся к войне капитально. Разведкой установлено, что авиация ВСУ приготовилась к работе в серой зоне, а это уже новая ступенька эскалации.
            Лелёк
    2. Чёрный Сегодня, 15:32
      Цитата: 264
      А что спасёт?

      Безоговорочная капитуляция, суд, и лес валить wassat
      Чёрный
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 15:35
        Цитата: Чёрный
        Безоговорочная капитуляция, суд, и лес валить

        но как-то много времени дали - целую неделю, это что, намекают что 6 дней будут бухать?
        Angel_and_Demon
        1. Оверлок Сегодня, 15:58
          3 дня - с горя, затем 3 дня- с радости. А может наоборот
          Оверлок
      2. rocket757 Сегодня, 15:40
        Да пускай спасаются сами, как хотят.
        У них советчик, галстукоед имеется!
        Народу лучше кастрюли снять и подумать, а что потом делать?
        rocket757
    3. 210окв Сегодня, 15:34
      Что спасет "отца украинской демократии"?!Ну,наверное очередной транш...И без задержек..
      Цитата: 264
      А что спасёт?В этом её состоянии,терзают меня смутные сомнения,что уже ничего не спасёт.Ни Бог,ни Царь,и не Герой.
      210окв
      1. rocket757 Сегодня, 16:12
        Отца то спасут! А вот "дети его" лучше б думать начали, а за них кто то заботу проявит???
        rocket757
      2. Лелёк Сегодня, 17:32
        Цитата: 210окв
        Что спасет "отца украинской демократии"?!Ну,наверное очередной транш.


        hi , Дмитрий.
        А что такое "очередной транш" и откуда берутся деньги на него? Правильно. Даёт Россия.
        Лелёк
    4. Балу Сегодня, 16:30
      Цитата: 264
      Политолог: «Джавелины» не спасут Украину

      Цитата: 264
      А что спасёт?В этом её состоянии,терзают меня смутные сомнения,что уже ничего не спасёт.Ни Бог,ни Царь,и не Герой.

      Сами украинцы спасут Украину, ликвидировав киевскую ОПГ и вышвырнув вон всех до одного американцев. Иначе страна погибнет.
      Балу
      1. rocket757 Сегодня, 17:04
        Да мы кажись не призываем их к смертоубийству ... по доброму советуем кастрюли снять, прыгать перестать и начать думать за жизнь, сначала за свою. а потом пошире!!!
        rocket757
    5. влад66 Сегодня, 16:56
      Цитата: 264
      Ни Бог,ни Царь,и не Герой.

      Если хочет Бог наказать ,он лишает разума,тут полнейшая деградация,тут кроме них самих их никто не спасет,но желания не видно. yes
      влад66
  2. хмурый лис Сегодня, 15:31
    Только кража спасет нас от проверки .330 каждому ! согласен. laughing
    хмурый лис
  3. Ирек Сегодня, 15:33
    Во смутьян какой, взял и опозорил сильнейшую в галактике...
    Ирек
  4. anjey Сегодня, 15:36
    Политолог: «Джавелины» не спасут Украину
    Украину может спасти только Разум и историческая идеология добрососедских и братских отношений с Россией, с выкорчевыванием коричневого бандеровского дерьма....
    anjey
    1. 210окв Сегодня, 15:44
      Андрей,Вы говорите правильные вещи..Но Вы-идеалист...Там уже сформировано поколение русофобов.И это все будет по нарастающей.Это "поленья 2.0"..К сожалению..
      Цитата: anjey
      Политолог: «Джавелины» не спасут Украину
      Украину может спасти только Разум и историческая идеология добрососедских и братских отношений с Россией, с выкорчевыванием коричневого бандеровского дерьма....
      210окв
      1. rocket757 Сегодня, 16:18
        Программу действия прыгунам заложили и утрамбовали конкретно и как её развоплатить??? некоторым только с башкой ...у многих ещё и кастрюли на ентом месте, где мысли должны шевелится!
        rocket757
        1. anjey Сегодня, 19:25
          Да я понимаю что все не так просто в мире где постоянно идет борьба,кто кого,вот и хитрые украинцы поставили на более сильного,как они считают-сша и европу,только вот как бы не просчитались,не будут по серьезке сша вписыватся за украину,им нужна война не важно где, но чужими руками,украинскими дуболомами порошенко,курдскими отрядами или армией южной кореи ,оставляя себе поле для хитрого маневра и конечно же слабый противник,вот тогда они могут навалится ,так что России просто необходимо быть сильной как в военном,идеологическом и экономическом планах и тогда к ней потянутся и посыплется русофобский буфер создаваемый западом вокруг России, конечно для этого нужна серьезная государственная стратегия .....
          anjey
  5. Masya Masya Сегодня, 15:37
    пусть даже не думают проверять и рыпаться не советую... кирдык будет однозначно! wink
    Masya Masya
    1. 210окв Сегодня, 15:46
      Марина,добрый день.Точнее у вас ближе к ночи..Скорее всего будет это все пылится под охраной "хозяев"
      Цитата: Masya Masya
      пусть даже не думают проверять и рыпаться не советую... кирдык будет однозначно! wink
      210окв
      1. Masya Masya Сегодня, 15:55
        Дмитрий, приветик! love
        Цитата: 210окв
        Скорее всего будет это все пылится под охраной "хозяев"

        так ежели без присмотра- продадут, пропьют, сломают... дай д.... стеклянный ..., он его сломает laughing
        love
        Masya Masya
    2. БАРХАН Сегодня, 19:56
      Цитата: Masya Masya
      пусть даже не думают проверять и рыпаться не советую... кирдык будет однозначно! wink

      Экая Вы сегодня воинственная....просто ужас...
      БАРХАН
  6. Геркулесыч Сегодня, 15:43
    "Вся мощь Российской армии" -во как у них крышу то снесло fool !Они еще вообще против даже роты нашего спецназа не воевали, а готовы воевать против всей Армии России! fool Излишняя самоуверенность и самонадеянность могут привести к очень трагическим результатам! Я так понял, что они даже не удосужились выводы из двух котлов, в которых их вояки побывали, толком не сделать! Много для них всей нашей армии -хватит пары дивизий конктратников. Ну, можем еще и Чеченский спецназ впрячь, чтобы Кадыров проконтролировал лично, как в Киеве улицы отмывать будут "хыборгы "!
    Геркулесыч
    1. частное лицо Сегодня, 15:59
      Воевать на своей территории с ополчением одно а с армией противника другое. Тут поднимется весь хохлядский народ и мало не покажется ни им ни нам, война будет долгая и кровопролитная.
      частное лицо
      1. Геркулесыч Сегодня, 16:24
        Они вояки только против мирного населения! И вся страна не подымется, там 90 процентов хатаскрайников, им пофиг кто у власти! После майдана что то не сильно эта как бы страна поднялась против нациков и бендерщины! 30 -50 тысяч отморзков и примазвшихся к ним делают что хотят, а эта ваша как бы страна утерлась, и молча глотает любые выходки псевдовластей укроины, и ее как бы армии, в которой то и служить не особо и желают!
        Геркулесыч
        1. частное лицо Сегодня, 18:43
          Не забывайте они как и мы славяне и у нас тоже не все согласны воевать. Тем более не известно ради чего нам стоит воевать проще перекрыть границу . А на счёт воевать против мирного населения так они же думают что воюют с ВС РФ.
          частное лицо
          1. Геркулесыч Сегодня, 18:52
            Вона как!Просто закрыли границу и все!А в ФСБ то которое отлавливают пачками их шпионов и не в курсе! belay А когда нас жестко поставят перед выбором когда на мою Донскую землю массово начнут падать укроинские бомбы , снаряды и ракеты , я так и быть, вашего совета спрошу -"шо зробыть "??? sad Нет уж -я не хочу чтобы мою Ростовскую землю, как и любую другую землю нашей России даже случайно обстреливали! Поэтому, если на нашу землю упадут укроинские снаряды, я буду там и не один, и не с пустыми руками! !!
            Геркулесыч
            1. частное лицо Сегодня, 19:46
              А разве они собрались напасть на Россию? Их рада это шавки ну приняли они закон ну прислали им эти "джавалины" так они что так сразу нападут? Наша дума тоже принимает законы и что они все в действии. Украина -это внешний раздражитель для России в руках америкосов.
              частное лицо
              1. Геркулесыч Сегодня, 20:06
                Назовите мне дату когда наша Дума, или Верховный Совет, причислили укроину к "агрессорам против России "?Когда мы решили зачистить от укроинцев, ну к примеру Харьковскую и Сумскую облости, как укроинцы Донецк и Луганск назвали "терроритсическими оброзованиями " , а мирное население "боевиками "!Жду от вас дат принятия таких указов нашими властями!
                Геркулесыч
                1. Антарес Сегодня, 20:31
                  Цитата: Геркулесыч
                  наша Дума, или Верховный Совет

                  ну 1 марта 2014 разрешил же Совет Федерации использование ВС РФ в Украине(по просьбе П. РФ), как пишут, с нарушением регламента.(однако СФ отвергает нарушения, мотивируя, что внеочередное было)
                  Пока же нет случая, чтобы Верховна Рада разрешила использование ВСУ вне пределов Украины.Даже тот же Крым Киев исключительно "дипломатическим путем"
                  Антарес
  7. Горный стрелок Сегодня, 15:48
    Вообще ни о чем, эти "Джавелины". Как фетиш для маньяка...
    Горный стрелок
  8. МИХАН Сегодня, 15:52
    «Джавелины» не спасут Украину

    Но спасут элиту бандеровскую и еврейскую ! (прикрывать будут аэродромы и т.д.)))Когда они с мешаками награбленными побегут Все к этому идет! Яйценюх , тот давно унюхал , что будет хе хе
    МИХАН
  9. Оверлок Сегодня, 16:02
    Цитата: 210окв
    .Там уже сформировано поколение русофобов.И это все будет по нарастающей.

    совершенно верно. И дальше- таких будет больше. Влияние ящика огромно. Я это влияние недооценивал. Когда лично столкнулся - ошалел. Большие деньги в это вложено. Впрочем, как и у нас
    Оверлок
  10. Александр Свистоплясов Сегодня, 16:12
    В Эстонии расследуют причины, по которым учебные стрельбы из закупленных в США противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Джавелин" завершились неудачей. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Эстонии.

    Там рассказали, что эстонские военные впервые получили возможность использовать систему "Джавелин". Большая часть ракет попала в цель. Однако далеко не все. "Мы проведем анализ результатов учений и, если необходимо, внесем корректировки", — заявил представитель пресс-службы Роланд Муроф.

    Стало известно, что одна из трех выпущенных в ходе тренировочных стрельб ракет не попала в цель. В ходе расследования Силы обороны намерены связаться с фирмой-производителем ракет, передает ТАСС.

    Учебные стрельбы из ПТРК "Джавелин" провели накануне на полигоне в Сиргала военнослужащие-срочники противотанковой роты 1-й пехотной бригады, а также кадеты военного училища. Из трех выстрелов в цель попали два. Других учений с ПТРК "Джавелин" эстонская армия в этом году проводить не планирует, сообщают СМИ.

    Контракт на приобретение у США ПТРК "Джавелин" Эстония заключила в 2014 году. Таллин приобрел за 40 миллионов евро 80 ракетных систем с возможностью в будущем закупить еще сорок. В январе 2016 года силы обороны Эстонии провели первые успешные боевые стрельбы закупленными ракетными комплексами.
    Александр Свистоплясов
  11. VOENOBOZ Сегодня, 16:15
    Бред , что у них не было танков , пушек и всего остального . Хлопушки американские панацея . Не ужели нельзя просто жить по человечески.
    VOENOBOZ
  12. лысова Сегодня, 16:22
    Если реально, при втягивании России в войну на Украине, то конечно же она продлится, не неделю, две, три, а более. Забываем про населённые пункты, с населением, которое будет заложником и щитом коричневой дряни ( простые военнослужащие сдадутся ). Долбить их прямой наводкой не сможем. Ничего, Голь на выдумки хитра.
    лысова
    1. APASUS Сегодня, 16:47
      Цитата: лысова
      Если реально, при втягивании России в войну на Украине, то конечно же она продлится, не неделю, две, три, а более. Забываем про населённые пункты, с населением, которое будет заложником и щитом коричневой дряни ( простые военнослужащие сдадутся ). Долбить их прямой наводкой не сможем. Ничего, Голь на выдумки хитра.

      Ну какая война?
      Сколько есть реальных целей в стране?
      5-10-20 Трансформаторные станции рядом с АЭС ,газ можно перекрыть на нашей территории.Сколько продержится вся страна в таких условия и они вполне в курсе.Никакая поддержка США не наполнит краны водой и дома теплом ,не заведет станки .Это просто будет коллапс .
      APASUS
      1. лысова Сегодня, 17:50
        Хорошо, если так. Только вот дело имеем с фанатиками, руководящими безумным стадом.
        лысова
        1. APASUS Сегодня, 19:10
          Цитата: лысова
          Только вот дело имеем с фанатиками, руководящими безумным стадом.

          Насколько стадо безумно ,можно судить по проблемам с набором ,дезертирству с передовой и недокомплекту в войсках.Там вполне есть адекватные и даже те кто скакал на Майдане опять готовы скакать ,но уже не за Порошенко.Люди потихоньку прозревают ,что их кинули в очередной раз
          APASUS
          1. лысова Сегодня, 20:26
            Прозревают, но не дальше садового инструмента - грабли. Лидера нормального не видно.
            лысова
  13. изя топ Сегодня, 16:36
    ну ка,хватить пэремоги в зрады превращать! no
    изя топ
  14. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:50
    Секта святого "Джавелина"...
    Безвиз и джавелин, больше Украине не надо.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. Антарес Сегодня, 20:36
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Секта святого "Джавелина"...
      Безвиз и джавелин, больше Украине не надо.

      в Российских СМИ я вижу это больше, чем в отечественных. Может складывается впечатление ложное, если печатать побольше о Джавелинах и безвизе? Очень многие украинцы не видят ажиотажа российской и украинской прессе в жизни, и мало кто знает об ПТРК и страстях вокруг них.
      Антарес
  15. Кот_Кузя Сегодня, 17:01
    Политолог: «Джавелины» не спасут Украину

    Только кастрюльки будут скакать за Порошенко и верить ему, что "украинская армия сильнейшая на континенте" wassat Это же каким надо быть упоротым, чтобы вещать такую дичь? И ведь самое главное - скакуасы в это верят!
    Кот_Кузя
  16. Altona Сегодня, 17:07
    Цитата: oldseaman1957
    Дожили! Уйму времени тратим на ничтожеств! Россия тупо устала от "своей" толерантности

    ----------------------------------------
    Мы делаем вид, что Украина-это состоявшееся государство и что в ней проживают только украинцы, не связанные с нами общей историей. У России есть симулякр объединительной идеи в виде ЕАЭС, но этого мало для объединения постсоветского пространства. У США всегда находитя разъединительный лом в виде поощрения оголтелого национализма.
    Altona
  17. taiga2018 Сегодня, 17:43
    политолог большооой оптимист...неделя...трое суток интенсивных ударов по схеме пво-аэродромы-мосты-скопления войск и техники-склады с вооружением...а ополчение ДНР и ЛНР довершат дело...
    taiga2018
  18. Нормаль ок Сегодня, 19:15
    “Не спасут от российской стратегической авиации, от крылатых ракет, бомбардировок и так далее. Я уверен, все прекрасно понимают, что войну с Россией с применением всей мощи российской армии мы проиграем в течение недели максимум

    "Джавелины" и не должны "спасать Украину". Это чисто политический жест. Не возможность же прямого наступления России на Украину проистекает из такого понятия как "неприемлимый/недопустимый ущерб".
    Нормаль ок
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