20:51 21 января

Украинские силовики обстреляли автобус с мирными жителями

Украинские военнослужащие открыли огонь по автобусу в районе пункта пропуска «Еленовка», передает РИА Новости.



Как сообщил представитель оперативного командования ДНР, инцидент произошел в 13:20 по местному времени. В результате обстрела один человек погиб и как минимум еще один получил ранения. Информация о других пострадавших уточняется.


Власти Донецкой республики пообещали расследовать это происшествие.

Обращаем внимание миссии ОБСЕ и всего мирового сообщества на очередной факт убийства мирных граждан украинскими карателями,
заявили в военном ведомстве.

Ранее в республике сообщили, что за сутки ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв семь населенных пунктов.

По данным командования, «противник применял артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие».

В свою очередь украинский штаб АТО обвинил ополченцев в шести обстрелах, в результате которых пострадали пятеро военнослужащих.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 34

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  1. МИХАН Сегодня, 16:07
    Стрелять им хочется...! Ну ну..
    МИХАН
    1. Андрей К Сегодня, 16:14
      Цитата: МИХАН
      Стрелять им хочется...! Ну ну..

      Ну так автобус в ответ не "огрызнётся".
      Да и слепо-глухо-немой ОБСЕшник Хуг, ничего в очередной раз не заметит.
      Гореть этим ВСУшным вурдалакам в аду negative
      Андрей К
    2. Владыка Ситх Сегодня, 16:19
      Видео чуть позже будет, журналисты только час назад туда поехали.
      Владыка Ситх
      1. Балу Сегодня, 16:21
        Цитата: Владыка Ситх
        Видео чуть позже будет, журналисты только час назад туда поехали.

        На Звезде фильм идет "Военный корреспондент", все таки больше на агитку похож, но достаточно реалистично. Я так понимаю это про американца, он еще не женился там у вас?
        Балу
        1. Владыка Ситх Сегодня, 16:26
          Техас? Не помню. Другие женились, Патрик Ланкастер например.
          Владыка Ситх
          1. rocket757 Сегодня, 17:29
            Эт война. Озвирин в комплекте прилагается???
            rocket757
    3. Владыка Ситх Сегодня, 19:35
      В общем есть видео короткое с Россия24




      Владыка Ситх
  2. 210окв Сегодня, 16:07
    Фашисты одним словом.И провокаторы.Больше слов подходящих нет.Уничтожать и уничтожать этот сброд!
    210окв
  3. 264 Сегодня, 16:07
    Да надо ответить хоть раз как Святое Писание учит-око за око.Не поймут иначе.
    264
    1. 210окв Сегодня, 16:09
      Да отвечают им.Посмотрите сегодняшнее видео Ситха-Сергея..
      Цитата: 264
      Да надо ответить хоть раз как Святое Писание учит-око за око.Не поймут иначе.
      210окв
      1. Теренин Сегодня, 16:44
        Это наше негодование вон ещё с каких времён: "...Досадно было, боя ждали, ворчали старики: «Что ж мы? на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры о русские штыки?»
        М.Лермонтов, БОРОДИНО.
        Теренин
  4. Masya Masya Сегодня, 16:11
    только и могут обстреливать тех, кто сдачи дать не может... удоды...
    Masya Masya
    1. LSA57 Сегодня, 17:13
      Цитата: Masya Masya
      только и могут обстреливать тех, кто сдачи дать не может... удоды...

      вот это показательно
      Ранее в республике сообщили, что за сутки ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв семь населенных пунктов...В свою очередь украинский штаб АТО обвинил ополченцев в шести обстрелах, в результате которых пострадали пятеро военнослужащих.

      во и понятно кто с кем воюет
      Привета laughing
      LSA57
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 16:16
    Да ёкарный бабай!Сколько можно уже?Когда уже Президент даст отмашку ЛДНР?Дети гибнут.Я понимаю,что пока не время.Но не понимаю-когда оно наступит.
    ВЕРЕСК
    1. 210окв Сегодня, 16:20
      С нынешней властью не наступит.Послушайте Пескова,он все озвучивает..Это надо было решать четыре года назад.Время ушло.
      Цитата: ВЕРЕСК
      Да ёкарный бабай!Сколько можно уже?Когда уже Президент даст отмашку ЛДНР?Дети гибнут.Я понимаю,что пока не время.Но не понимаю-когда оно наступит.
      210окв
      1. LSA57 Сегодня, 17:14
        Цитата: 210окв
        Это надо было решать четыре года назад.

        что именно четыре года назад надо было решать?
        LSA57
        1. 210окв Сегодня, 18:04
          Вопрос Харьковской,Луганской,Донецкой,Запорожской,Херсон
          ской,Николаевской и Одесской областей в составе Новороссии.
          Цитата: LSA57
          Цитата: 210окв
          Это надо было решать четыре года назад.

          что именно четыре года назад надо было решать?
          210окв
          1. LSA57 Сегодня, 18:14
            Цитата: 210окв
            Вопрос Харьковской,Луганской,Донецкой,Запорожской,Херсон
            ской,Николаевской и Одесской областей в составе Новороссии.

            они пытались создать Новороссию и сами не договорились. и вот как физически Россия могла это сделать?
            LSA57
            1. влад66 Сегодня, 18:25
              Цитата: LSA57
              они пытались создать Новороссию и сами не договорились. и вот как физически Россия могла это сделать

              А они и сейчас не могут договориться request Между Луганской и Донецкой Республиками до сих пор таможня имеется и как тут объединять what
              влад66
          2. Orionvit Сегодня, 20:01
            Харьковской,Луганской,Донецкой,Запорожской,Херсон
            ской,Николаевской и Одесской областей в составе Новороссии.
            Днепропетровскую забыли.
            Orionvit
            1. Антарес Сегодня, 20:40
              Цитата: Orionvit
              Харьковской,Луганской,Донецкой,Запорожской,Херсон
              ской,Николаевской и Одесской областей в составе Новороссии.
              Днепропетровскую забыли.

              Спасибо. "Русский мир" в ОРДиЛО непривлекательный образец, который похож больше на реинтеграцию, чем на какую то вразумительную рекламу идеи.
              Антарес
  6. svp67 Сегодня, 16:17
    Обращаем внимание миссии ОБСЕ и всего мирового сообщества на очередной факт убийства мирных граждан украинскими карателями,
    Не заметят...или скажут, что виновные НЕ УСТАНОВЛЕНЫ.
    Мои соболезнования семье и близким погибшего.
    svp67
  7. Геркулесыч Сегодня, 16:17
    А что еще от этих скатов ждать? Крыша едет, сидят сиднем, мозги пропиты, вот и стреляют, как в тире, по мирному населению, по машинам, автобусам! Когда в плен попадут, то нужно будет по закону военного времени, пачками к стенке таких ставить! Иначе эта зараза к нам в Россию перекинется!
    Геркулесыч
  8. ul_vitalii Сегодня, 16:31
    Я даже не представляю, что могло сподвигнуть к обстрелу мирного транспорта этими недочеловеками.
    ul_vitalii
    1. изя топ Сегодня, 16:39
      Цитата: ul_vitalii
      Я даже не представляю, что могло сподвигнуть к обстрелу мирного транспорта этими недочеловеками.

      алкоголь,наркота...а может,граждане не захотели с воинами нарнии грошами делиться request
      изя топ
    2. LSA57 Сегодня, 17:16
      Цитата: ul_vitalii
      Я даже не представляю, что могло сподвигнуть к обстрелу мирного транспорта этими недочеловеками.

      нацистская идеология + алкоголь + наркота + вседозволенность
      LSA57
  9. Баберметис Сегодня, 16:42
    А почему обстрел из БМП хотябы не подавляют?
    Баберметис
  10. Анатольевич Сегодня, 17:13
    Цитата: Баберметис
    А почему обстрел из БМП хотябы не подавляют?

    Это в Израиле адекватно реагируют на террор, а в ЛДНР Басурин привычно пожует сопли про нарушения режима перемирия. Про учения и возросшую выучку армии молодых республик расскажут. И так до следующего убийства. Ну возможно, что этот идиотизм из Москвы идет, ну а сами то, что?
    Анатольевич
    1. LSA57 Сегодня, 18:18
      Цитата: Анатольевич
      И так до следующего убийства.

      а ЛДНР не отвечает?
      В свою очередь украинский штаб АТО обвинил ополченцев в шести обстрелах, в результате которых пострадали пятеро военнослужащих.

      и это, что они говорят. а по факту там другие цифры.
      [quote Ну возможно, что этот идиотизм из Москвы идет,][/quote]
      и в чём идиотизм? в том, что поставляют туда технику, боеприпасы, аммуницию, населению гуманитарную помощь. это идиотизм????
      LSA57
  11. taiga2018 Сегодня, 17:49
    реинтегрируют...каждый новый погибший мирный житель отдаляет неподконтрольные киеву территории от украины...
    taiga2018
  12. Vard Сегодня, 18:26
    Автобусы у них любимая цель... помнится монкой подорвали а на ополчение пытались свалить...
    Vard
    1. Балу Сегодня, 19:55
      Цитата: Vard
      Автобусы у них любимая цель... помнится монкой подорвали а на ополчение пытались свалить...

      Волноваха? При чем на видео с вышки на посту видно, как взрывы от ракет ложатся как по нитке с одинаковым интервалом, но не одна не попала на шоссе.
      Балу
  13. Труд Сегодня, 19:01
    Чем кровавей, тем резонансней, давайте мол введем войска (типа ООН) на границу с Россией.
    Труд
  14. Нормаль ок Сегодня, 19:09
    Украинские силовики обстреляли автобус с мирными жителями

    В штабе АТО заявляют прямо противоположное. Ху ис ху станет ясно не раньше, чем лет через 10.
    Нормаль ок
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