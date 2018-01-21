Украинские силовики обстреляли автобус с мирными жителями
Украинские военнослужащие открыли огонь по автобусу в районе пункта пропуска «Еленовка», передает РИА Новости.
Как сообщил представитель оперативного командования ДНР, инцидент произошел в 13:20 по местному времени. В результате обстрела один человек погиб и как минимум еще один получил ранения. Информация о других пострадавших уточняется.
Власти Донецкой республики пообещали расследовать это происшествие.
Ранее в республике сообщили, что за сутки ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв семь населенных пунктов.
По данным командования, «противник применял артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие».
В свою очередь украинский штаб АТО обвинил ополченцев в шести обстрелах, в результате которых пострадали пятеро военнослужащих.
Как сообщил представитель оперативного командования ДНР, инцидент произошел в 13:20 по местному времени. В результате обстрела один человек погиб и как минимум еще один получил ранения. Информация о других пострадавших уточняется.
Власти Донецкой республики пообещали расследовать это происшествие.
Обращаем внимание миссии ОБСЕ и всего мирового сообщества на очередной факт убийства мирных граждан украинскими карателями,заявили в военном ведомстве.
Ранее в республике сообщили, что за сутки ВСУ 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв семь населенных пунктов.
По данным командования, «противник применял артиллерию калибром 122 миллиметра, минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие».
В свою очередь украинский штаб АТО обвинил ополченцев в шести обстрелах, в результате которых пострадали пятеро военнослужащих.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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