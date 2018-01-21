20:53 21 января

Париж призвал Анкару к сдержанности

Франция призывает Турцию действовать сдержанно в контексте ухудшения гуманитарной ситуации в сирийских регионах, передает РИА Новости заявление французского МИД по итогам телефонных переговоров министров иностранных дел Жан-Ива Ле Дриани и Мевлюта Чавушоглу.



Министры утром в воскресенье обсудили ситуацию в Сирии, «в частности – развитие событий в Африне, Идлибе и Восточной Гуте, рядом с Дамаском».


Франция внимательно относится к безопасности Турции, её территории и её границ. Она призывает власти Турции действовать сдержанно в сложном контексте ухудшения гуманитарной ситуации в нескольких регионах Сирии в связи военными действиями, осуществляемыми режимом Дамаска и его пособниками,
говорится в документе.

Париж также подчеркнул «приоритетность ведения до конца миссии международной коалиции против ИГ (группировка запрещена в РФ) и напоминает о важности создания на местах необходимых условий для стабилизации Сирии и для устойчивого политического решения».

«В этом контексте Франция настаивает на соблюдении всеми сторонами гуманитарного права. Она самым серьёзным образом осуждает осуществлённые в последние недели сирийским режимом в провинции Идлиб неизбирательные бомбардировки, касающиеся, в частности, жилых зон или медицинской инфраструктуры. Она призывает к незамедлительному открытию гуманитарного доступа в Восточную Гуту, где 400 тысяч осаждённых мирных жителей находятся в критическом положении», говорится в заявлении.

Французское ведомство также призывает «гарантов Астанинского соглашения к обеспечению соблюдения зон деэскалации, установленных в Идлибе, на севере провинции Хомс, в Гуте и на юго-западе Сирии».

«В связи с последним развитием событий на местах Франция просит об экстренном созыве СБ ООН по ситуации в Сирии», – отметили в МИД.

Напомним, в субботу генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. ul_vitalii Сегодня, 16:35
    Они бы были сдержанными сами, когда бомбили Ливию.
    ul_vitalii
    1. 210окв Сегодня, 16:45
      Париж!Когда там был Наполеон может быть его бы и послушали те же турки.Но сейчас там толерастное нечто..И его мнения никто не спрашивает.
      Цитата: ul_vitalii
      Они бы были сдержанными сами, когда бомбили Ливию.
      210окв
      1. cniza Сегодня, 17:58
        И все таки , там начинается дележ территории или попытка .
        cniza
    2. dauria Сегодня, 16:47
      Эрдоган зря армию задействовал. Раньше всё просто - захватил столицу, воткнул флаг над райсоветом - и всё, победа, конец войне. А современная война НАЧИНАЕТСЯ с этого- с флага над столицей. Потом корми, лечи, разгребай банды полууголовников-полупатриотов. Эх, Эрдоган, весь доход от помидоров и туризма уйдёт содержать эту ораву, да ещё под пристальным взором "прогрессивной мировой общественности ". Плюнешь и убежишь .
      dauria
    3. oldseaman1957 Сегодня, 16:49
      в субботу генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.
      - Если верхнее фото - с этой операции, то эти чудаки на бурухтайке вряд ли проедут дальше первого курдского дозора.
      oldseaman1957
      1. андрей юрьевич Сегодня, 16:57
        Цитата: dauria
        А современная война НАЧИНАЕТСЯ с этого- с флага над столицей.

        - над руинами...-вот это современная война.
        андрей юрьевич
    4. влад66 Сегодня, 18:31
      Цитата: ul_vitalii
      Они бы были сдержанными сами, когда бомбили Ливию

      Они были так "сдержаны",что летели в первых рядах бомбить. hi
      влад66
    5. Маз Сегодня, 20:31
      А франков огромные вложения в Сирию. Интересы. Бизнес. Это их летчик сидел за штурвалом ф-16, который сбил наш СУ-24. ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ
      Маз
  2. 264 Сегодня, 16:38
    Миротворцы.Нобелевскую им.Как Бараку Хусейновичу. laughing
    264
    1. volodya Сегодня, 16:58
      Цитата: 264
      Миротворцы.Нобелевскую им.Как Бараку Хусейновичу. laughing

      Погрозили пальчиком, как и Украине! Толерасты!
      volodya
  3. лысова Сегодня, 16:40
    А когда коалиция долбила по мирному населению, кстати Франция соучастник, это как понимать ?! Хотите сдерживание - не мелите языком, а сдержите ваших партнёров по НАТО - США и не надо прикидываться дураками, мол ничего не понимаете.
    лысова
  4. изя топ Сегодня, 16:41
    лягушатники уж хлебало то прикрыли бы
    изя топ
  5. Пленник Сегодня, 16:45
    Пока суд да дело турки и курды друг друга потреплют не слабо. И почему меня это не расстраивает? what
    Пленник
  6. Ныробский Сегодня, 16:51
    Открывай Эдик турецкие ворота для беженцев в Европу, а то по ходу дела европейцам заняться уже не чем. Пора бы их взбодрить.
    Ныробский
  7. ВЕРЕСК Сегодня, 16:57
    Чёрт.Холодно.Во францию,турцию и сирию-градусов так минимум -30.Поймут цель жизни.А в штаты-как у меня сейчас.-52.
    ВЕРЕСК
  8. parusnik Сегодня, 17:09
    Франция получает в 1922 году Мандат Лиги Наций на территорию Сирии, а в сентябре 1941 года предоставила независимость Сирии.Так что переживания французов понятны...Эрдоган не на свое покусился..
    parusnik
  9. Геркулесыч Сегодня, 17:44
    Французам советую уделять внемание своим женщинам, чтобы меньше было у вас бесполых существ! А туркам страна, свернувшая Каддафи не имеет морального права давать такие советы!
    Геркулесыч
  10. taiga2018 Сегодня, 17:51
    лицемеры,Анкару призывают к сдержанности,а сирийцев осуждают...
    taiga2018
  11. ПалБор Сегодня, 18:10
    Она призывает к незамедлительному открытию гуманитарного доступа в Восточную Гуту, где 400 тысяч осаждённых мирных жителей находятся в критическом положении», говорится в заявлении.
    Умница и красавица Мария Ходынская-Голенищева,один из лучших экспертов в МИДе по Сирии,рассказывала,как Асад народ в Восточной Гуте гнобит. wink
    Свободный проход без оружия в Дамаск и обратно для встречи с родственниками и всяческих закупок.
    С голоду там дохнут так,что В.Гута является одним из крупнейших поставщиков овощей,фруктов и масла на рынки Дамаска.
    Запад только лжёт и сам в свою ложь верит.А ведь сила - в правде.
    ПалБор
  12. afrikanez Сегодня, 18:47
    Французское лицемерие просто зашкаливает. Кто бы говорил о гуманитарных катастрофах, но только не "лягушатники"!
    afrikanez
  13. Теренин Сегодня, 18:58
    Только, что в предыдущей публикации "Сирию надо было разбомбить в 2013 г..." мы читали практически ответ на данную статью: " ...Далее эксперт упирает на то, что Париж для бомбёжек Сирии уже всё подготовил. Отказ же Обамы от бомбардировок внёс разлад в отношения США с Францией, а точнее, Обамы с Олландом. «Париж ожидал, — говорит Тертре, — что символический военный удар изменит ход войны. Наконец, Франция желала вернуться в игру в Сирии. Когда американцы пошли на попятную, французское руководство было шокировано». Как напоминает аналитик, в 2013 году во Франции всё было готово для нанесения удара: «Заправщики были в воздухе, а самолёты на взлётных полосах, готовые к взлёту. Ответственные лица были настроены очень решительно».
    Теренин
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