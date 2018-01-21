Париж призвал Анкару к сдержанности

Франция внимательно относится к безопасности Турции, её территории и её границ. Она призывает власти Турции действовать сдержанно в сложном контексте ухудшения гуманитарной ситуации в нескольких регионах Сирии в связи военными действиями, осуществляемыми режимом Дамаска и его пособниками,

Франция призывает Турцию действовать сдержанно в контексте ухудшения гуманитарной ситуации в сирийских регионах, передает РИА Новости заявление французского МИД по итогам телефонных переговоров министров иностранных дел Жан-Ива Ле Дриани и Мевлюта Чавушоглу.Министры утром в воскресенье обсудили ситуацию в Сирии, «в частности – развитие событий в Африне, Идлибе и Восточной Гуте, рядом с Дамаском».говорится в документе.Париж также подчеркнул «приоритетность ведения до конца миссии международной коалиции против ИГ (группировка запрещена в РФ) и напоминает о важности создания на местах необходимых условий для стабилизации Сирии и для устойчивого политического решения».«В этом контексте Франция настаивает на соблюдении всеми сторонами гуманитарного права. Она самым серьёзным образом осуждает осуществлённые в последние недели сирийским режимом в провинции Идлиб неизбирательные бомбардировки, касающиеся, в частности, жилых зон или медицинской инфраструктуры. Она призывает к незамедлительному открытию гуманитарного доступа в Восточную Гуту, где 400 тысяч осаждённых мирных жителей находятся в критическом положении», говорится в заявлении.Французское ведомство также призывает «гарантов Астанинского соглашения к обеспечению соблюдения зон деэскалации, установленных в Идлибе, на севере провинции Хомс, в Гуте и на юго-западе Сирии».«В связи с последним развитием событий на местах Франция просит об экстренном созыве СБ ООН по ситуации в Сирии», – отметили в МИД.Напомним, в субботу генштаб Турции объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.