20:51 21 января

Экипажи Ан-26 отрабатывают бомбометание на полигоне в Ленинградской области

Экипажи транспортных самолетов Ан-26 авиаполка, дислоцированного в Ленинградской области, отрабатывают бомбометание на полигоне Кингисепп, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Западного округа.

Экипажи Ан-26 отрабатывают бомбометание на полигоне в Ленинградской области


Экипажи самолетов Ан-26 выполнят боевое бомбометание на точность по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника несколькими способами (с кабрирования, пикирования). Отработка задач практического бомбометания экипажами эскадрильи транспортно-десантных самолетов Ан-26 смешанного транспортного авиаполка ЗВО будет проходить в течение нескольких дней в дневное и ночное время,
говорится в релизе.


Сообщается, что «поражение условных целей в темное время суток проводится с высот от 500 до 900 метров практическими авиабомбами П-50Т». Это одна из сложнейших учебно-боевых задач в курсе подготовки экипажей военно-транспортной авиации.

В пресс-службе пояснили, что в случае необходимости боевого применения Ан-26 может выполнять задачи легкого бомбардировщика. Для этого «авиатехники крепят на крыльевых пилонах самолета специальные балочные держатели и подвешивают авиабомбы ОФАБ-100 или П-50Т», а в кабине Ан-26 устанавливается прицельное устройство.

Использованы фотографии: http://oruzhie.info
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Комментарии 56

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  1. Андрей К Сегодня, 17:02
    ...Экипажи транспортных самолетов Ан-26 авиаполка, дислоцированного в Ленинградской области, отрабатывают бомбометание на полигоне Кингисепп...

    Хана!!!
    Сейчас прибалты по лесам окапываться начнут, вызовут в помощь Нату и будут озабоченности агрессией России высказыватьlaughing
    Андрей К
    1. Вадим237 Сегодня, 17:13
      У прибалтов уже ПЗРК есть, надо думать что скоро и комплексы ПРО появятся.
      Вадим237
      1. oleg-gr Сегодня, 17:22
        Приебалтам своя армия и вооружение не нужны. Им НАТО должно прислать "охранителей от ахрессора". Клумбы, и разного рода закоулки, для справления различного рода нужд уже подготовлены. Сантехники - тоже.
        oleg-gr
      2. Громобой Сегодня, 17:22
        Цитата: Андрей К
        Сейчас прибалты по лесам окапываться начнут, вызовут в помощь Нату и будут озабоченности агрессией России высказывать

        Они тоже тренировки проводят,так-что всё по честному,1:1 и все довольны.
        ТАЛЛИН, 18 янв — РИА Новости. Американские стратегические бомбардировщики B-52 на этой неделе примут участие в учениях в Эстонии, в ходе которых на военном полигоне сбросят бомбы без взрывчатого вещества, сообщил Главный штаб Сил обороны республики.
        B-52 будут отрабатывать учебные полеты на высоте не менее шести километров, вес сбрасываемых бомб — 226 кг.

        "Совместные учения с тяжелыми бомбардировщиками дают хорошую возможность отработать нанесение массированных авиаударов по наземным целям", — сказал исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии полковник Рийво Валге.
        В учениях будут участвовать авианаводчики из Эстонии, Латвии и Литвы, а также из размещенных в странах Балтии подразделений НАТО из Великобритании и Дании, дополнили в Главном штабе.
        РИА Новости https://ria.ru/world/20180118/1512881541.html
        Громобой
        1. андрей юрьевич Сегодня, 17:29
          Сообщается, что «поражение условных целей в темное время суток проводится с высот от 500 до 900 метров практическими авиабомбами П-50Т». Это одна из сложнейших учебно-боевых задач в курсе подготовки экипажей военно-транспортной авиации.
          то есть в Сирии с 5000 метров,а тут с 900...славная подготовка...при том что ПЗРК ныне как тараканы расползаются, какой безумец с "траспорта" будет "бомбить" ? what
          андрей юрьевич
          1. 210окв Сегодня, 17:39
            Вот и я думаю.Чистой воды самоубийство.Только разве что для практики..
            Цитата: андрей юрьевич
            Сообщается, что «поражение условных целей в темное время суток проводится с высот от 500 до 900 метров практическими авиабомбами П-50Т». Это одна из сложнейших учебно-боевых задач в курсе подготовки экипажей военно-транспортной авиации.
            то есть в Сирии с 5000 метров,а тут с 900...славная подготовка...при том что ПЗРК ныне как тараканы расползаются, какой безумец с "траспорта" будет "бомбить" ? what
            210окв
            1. Лелёк Сегодня, 17:53
              Цитата: 210окв
              Вот и я думаю.Чистой воды самоубийство.Только разве что для практики..


              Думается, что проводится тестирование новых прицелов бомбометания. Транспортник для этого самое то (и скорость, и высота, и треугольник выкладки, и рапид-съёмка).
              Лелёк
          2. LSA57 Сегодня, 17:54
            Цитата: андрей юрьевич
            то есть в Сирии с 5000 метров,

            там война и реальные боевые цели. там работали бомбардировщики, здесь учения ВТА
            ,а тут с 900...славная подготовка.

            обратите внимание на это
            Сообщается, что «поражение условных целей в темное время суток проводится с высот от 500 до 900 метров практическими авиабомбами П-50Т». Это одна из сложнейших учебно-боевых задач в курсе подготовки экипажей военно-транспортной авиации.

            на учениях отрабатываются все варианты применения
            какой безумец с "траспорта" будет "бомбить" ? what
            до ВОВ самолёт ПО-2 был учебно тренировочным. во время войны стал лёгким ночным бомбардировщиком. как успешно он применялся рассказывать не буду. и командованию ВВС лучше знать как использовать тот, или иной вид авиации
            LSA57
        2. ПалБор Сегодня, 17:50
          Цитата: Громобой
          Цитата: Андрей К
          Сейчас прибалты по лесам окапываться начнут, вызовут в помощь Нату и будут озабоченности агрессией России высказывать

          Они тоже тренировки проводят,так-что всё по честному,1:1 и все довольны.
          ТАЛЛИН, 18 янв — РИА Новости. Американские стратегические бомбардировщики B-52 на этой неделе примут участие в учениях в Эстонии, в ходе которых на военном полигоне сбросят бомбы без взрывчатого вещества, сообщил Главный штаб Сил обороны республики.
          B-52 будут отрабатывать учебные полеты на высоте не менее шести километров, вес сбрасываемых бомб — 226 кг.

          "Совместные учения с тяжелыми бомбардировщиками дают хорошую возможность отработать нанесение массированных авиаударов по наземным целям", — сказал исполняющий обязанности командующего ВВС Эстонии полковник Рийво Валге.
          В учениях будут участвовать авианаводчики из Эстонии, Латвии и Литвы, а также из размещенных в странах Балтии подразделений НАТО из Великобритании и Дании, дополнили в Главном штабе.
          РИА Новости https://ria.ru/world/20180118/1512881541.html

          Что такое ихние В-52 по сравнению с нашими Ан-26.Тьфу! lol
          ПалБор
      3. Громобой Сегодня, 17:33
        Цитата: Вадим237
        надо думать что скоро и комплексы ПРО появятся.

        Литва приобретает NASAMS(($128 млн),поставка 2018-20 г.г.
        Громобой
      4. Андрей К Сегодня, 17:34
        Цитата: Вадим237
        ...У прибалтов уже ПЗРК есть, надо думать что скоро и комплексы ПРО появятся...

        В армии Литвы - 20 ПЗРК RBS-70 и 18 ЗУ.
        В армии Латвии - 20 ПЗРК RBS-70, 8 «Стингеров» и ЗУ-23-2.
        В армии Эстонии - ЗУ-23-2, шведские б/у 40-мм зенитные орудия, французские ПЗРК "Мистраль".
        До кучи в 2003 году, США по договору поставили трехкоординатную радиолокационную станцию FPS-117 в Эстонию.
        Недооценивать эту "мощь" не стоит. "Горячие финские парни" и с этой техникой проблемы могут создать.
        Андрей К
      5. LSA57 Сегодня, 17:45
        Цитата: Вадим237
        У прибалтов уже ПЗРК есть, надо думать что скоро и комплексы ПРО появятся.

        да пусть, что угодно коллекционируют. всё равно на них никто нападать не собирается. а то, что коллекция дорогая для нищих стран, то это ихние проблемы
        LSA57
      6. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:00
        Вадим237
        У прибалтов уже ПЗРК есть, надо думать что скоро и комплексы ПРО появятся.
        Бомбометание с Ан 26 отрабатывают для того чтобы было.И уж точно Ан 26 это не самолёт прорыва и нанесение удара по пво и штабам и тд.Пилоты должны уметь бомбить с транспортников.На всякий случай.Вдруг подвернётся момент какие позиции отутюжить.Ан 26 ещё и с грунта взлетает.
        Наблюдатель2014
      7. Не либероид Русский Сегодня, 19:25
        ну значит на карте прибалтики в генштабе нарисуют пару мишеней для калибров-искандеров и им подобным ракетам :)
        Не либероид Русский
      8. Семен Семеныч Сегодня, 20:44
        Главное-лопат саперных мало.
        Семен Семеныч
  2. ul_vitalii Сегодня, 17:12
    Вот это "старичок", не ожидал.
    ul_vitalii
    1. avt Сегодня, 18:16
      Цитата: ul_vitalii
      Вот это "старичок", не ожидал.

      Точнее просто не знали . На Ан-12 вообще транспортёр ставили и он отсыпал с конвеера
      avt
  3. Немезида Сегодня, 17:14
    Что это за новости?! Кого собираются бомбить с этих кукурузников?! Ан-26 может быть только самолетом для камикадзе,но не бомбардировщиком!
    Немезида
    1. Мих1974 Сегодня, 17:36
      belay
      Поддерживаю. После успехов в Сирии по бомбежке с безопасной высоты и тем более после принятия на вооружения и поставке на технику "гефеста" , то чем они занимаюся - это "мастурбирование". Как бы сложно это ни было - это тупое расходование ресурса самолета и керосина. fool Данное умение им НИКОГДА не понадобится. Не знаете чем занять пилотов - отрабатывайте сброс грузов в палетах good . Очень не хочется видеть на месте эти Сирийцев, которые руками собирали зерно из разорвавшихся сброшеных мешков, наших людей. negative Уж если не дай бог и придется что то "бомбить" с Ан-26 то пусть ВСЕ будет доставленно в целости и сохранности.
      Мих1974
    2. LSA57 Сегодня, 17:55
      Цитата: Немезида
      ! Кого собираются бомбить с этих кукурузников?

      кукурузник ПО-2 наводил ужас на фашистов!!!!!
      LSA57
      1. Немезида Сегодня, 18:13
        Сейчас не те времена и даже ПЗРК не оставит никаких шансов достаточно крупному тихоходному самолету на низких высотах
        Немезида
        1. LSA57 Сегодня, 18:28
          Цитата: Немезида
          Сейчас не те времена и даже ПЗРК не оставит никаких шансов достаточно крупному тихоходному самолету на низких высотах

          по вашему в штабах ВКС сидят недоучки которые всего этого не знают??? раз отрабатывают бомбометание, значит в этом есть смысл!!! такой вариант в голову не приходит, что пилот ВТА может в случае крайней необходимости заменить лётчика на самолёте бомбардировщике в качестве штурмана? ведь именно штурман производит бомбометание
          LSA57
          1. Немезида Сегодня, 18:30
            А вы считаете,что там сидят профи?! Судя по тому.что в Сирии сбили несколько Ми-8 и Су-24,посланных на задание без прикрытия истребителей и штурмовых Ми-24,профессионализмом там не блещут,да и нельзя его ждать от наследников Паши Грачева...
            Немезида
  4. APASUS Сегодня, 17:17
    Для этого «авиатехники крепят на крыльевых пилонах самолета специальные балочные держатели и подвешивают авиабомбы ОФАБ-100 или П-50Т», а в кабине Ан-26 устанавливается прицельное устройство.

    На Ан-26 балочные (БД) крепятся на корпус ,если память мне не изменяет
    APASUS
    1. rocket757 Сегодня, 17:26
      За грузы или ещё что тяжеленное, понятно! Но бомбЫ, на пилонах! А наф?????
      rocket757
  5. iaroslav.mudryi Сегодня, 17:26
    Новость удивила, но как оказалось, это давно не новость. Интересная статья на этом же ресурсе от 15 марта 2016 года:
    https://topwar.ru/92231-bombardirovschiki-antonov
    a.html
    iaroslav.mudryi
  6. мичман Сегодня, 17:27
    Что делать нечего? Бомбометание с Ан-26. Есть штурмовики. Мы готовили экипажи штурмовиков на полигоне в Латвии и Литве . Проблем нет, погрешность поражения целей 20 метров ( с высот 5000 м). Прочтите "Поручено повысить точность ракетно бомбовых ударов". Честь имею.
    мичман
    1. LSA57 Сегодня, 18:00
      [quote=мичман]Что делать нечего? Бомбометание с Ан-26. [/quote]
      [quote]Сообщается, что «поражение условных целей в темное время суток проводится с высот от 500 до 900 метров практическими авиабомбами П-50Т». Это одна из сложнейших учебно-боевых задач в курсе подготовки экипажей военно-транспортной авиации.[/quote]
      может всё таки командование ВКС РФ лучше знает чему и как обучать экипажи самолётов? и конструкторы не зря предусмотрели подвески для бомб
      LSA57
  7. san4es Сегодня, 17:35
    Экипажи транспортных самолетов Ан-26 авиаполка, дислоцированного в Ленинградской области, отрабатывают бомбометание

    Октябрь 2015 soldier
    san4es
    1. svp67 Сегодня, 17:40
      Цитата: san4es
      Октябрь 2015

      О то, "секрет полишинеля". В СССР вся техника имела вариант военного использования. И все уже было заранее, еще при этапе первоначального проектирования рассчитано.
      svp67
      1. Вадим237 Сегодня, 19:44
        На Запорожец КПВТ то же можно было поставить?
        Вадим237
  8. ЦУС-ВВС Сегодня, 17:37
    Что это? дефицит техники? Когда полупассажирский самолёт используют как бомбер?
    ЦУС-ВВС
    1. svp67 Сегодня, 18:06
      Цитата: ЦУС-ВВС
      Что это? дефицит техники? Когда полупассажирский самолёт используют как бомбер?

      Это тогда, когда - Все для фронта! Все для Победы. В момент высадки десанта - еще одну бомбу на голову врага.
      svp67
  9. svp67 Сегодня, 17:38
    Интересно, а у Ил-112 тоже возможность бомбометания останется? И почему, до сих пор у нас так и не сделали на базе "транспортника" - "ганшип"? В тех вооруженных конфликтах, что участвует нынешняя России, он бы точно пригодился.
    svp67
  10. Геркулесыч Сегодня, 17:49
    Предлогаю Ту 154 переделать в бомбордировщики, или даже бронировать, поменять движки, с считать штурмовиками! Докатились, скоро реально массово По2 начнем для армии строить! fool
    Геркулесыч
    1. svp67 Сегодня, 18:10
      Цитата: Геркулесыч
      Предлогаю Ту 154 переделать в бомбордировщики

      А хотя бы эскадрилью летающую наберете?
      svp67
      1. Немезида Сегодня, 18:15
        Если ничего не ремонтировать и почти ничего не строить,то скоро придется мечтать о ступе,с бабою Ягой...
        Немезида
  11. intuzazist Сегодня, 17:56
    Бред какой то!!! С транспортника бомбы кидать!??? Можно и с Ан-2 гранатами закидать....................................
    intuzazist
    1. svp67 Сегодня, 18:14
      Цитата: intuzazist
      Бред какой то!!! С транспортника бомбы кидать!???

      А бред то в чем? Что он это сделать не смог? И почему Вы считаете, что на войне это не пригодится?
      Цитата: intuzazist
      Можно и с Ан-2 гранатами закидать....................................

      Можно. Но на него и более мощное вооружение поставить можно
      svp67
    2. LSA57 Сегодня, 18:34
      Цитата: intuzazist
      Бред какой то!!! С транспортника бомбы кидать!

      действительно, кругом недоучки и неумные люди. и конструкторы которые предусмотрели подвеску авиабомб. и штабах ВКС которые проводят такие учения. а может подумаете, что просто так никто такие учения проводить не будет? командование ВКС уже показало свой профессионализм в Сирии. а тут внезапно в маразм ударилось?????
      LSA57
    3. капрал Сегодня, 19:02
      Цитата: intuzazist
      С транспортника бомбы кидать!???

      Выше есть ссылка
      Цитата: iaroslav.mudryi
      https://topwar.ru/92231-bombardirovschiki-antonov
      a.html

      Цитата: avt
      На Ан-12 вообще транспортёр ставили и он отсыпал с конвеера

      капрал
  12. тасха Сегодня, 18:04
    Да уж...Не, ну навыки должны быть..
    Убеждён, что России нужен ударный самолёт - аналог американского AC-130 Spectre. И в спецоперациях против разного рода формирований помочь. И, при необходимости, вокруг авиабазы какой патрулировать. Всяко лучше, чем самолёты ВТА посылать по чужим кострам, например...

    Ещё вот придумал - надо какие-нибудь водяные бомбы, чтобы пожары тушили и тренировались :)
    тасха
  13. sabakina Сегодня, 18:38
    Мужики, как ни крути, но ПО-2 нам придётся делать. прочему, думаю, ОБЪЯСНЯТЬ НЕ НАДО.
    sabakina
    1. трассер Сегодня, 19:23
      "Ибо нефиг" ?
      трассер
  14. ВЕРЕСК Сегодня, 18:50
    Отличная машина.Но его время ушло. Про ПО-2-я сказал с месяц назад.Но он-не панацея.А гул движков-это песня! Но,есть и поновее.
    ВЕРЕСК
  15. ODERVIT Сегодня, 19:09
    Ан-26 уже достояние истории и прошлое ВВС. Либо что-то мы не знаем, либо.....? Хотя, просто так не стали бы.
    ODERVIT
    1. Вадим237 Сегодня, 19:46
      Им просто видать заняться путным не чем - вот они и занимаются хренотенью по бомбаметанию с транспортника.
      Вадим237
  16. трассер Сегодня, 19:22
    Я конечно не стратег, а бывший сержант командир отделения, но я как то с трудом представляю себе область применения таких бомберов. У него высоты полетов для пзрк доступны в любом диапазоне. Маневреность никакая, а с бомбовой нагрузкой вообще никакущая...зачем ему бомбером то быть? Это глубоко тыловая машина " небесный тихоход"..
    трассер
  17. groks Сегодня, 19:29
    Ну и зачем такое может понадобиться? Ведь даже при наличии крупнокалиберного пулемёта на земле транспортнику хана.
    Уже понятно, что наше правительство нас очень боится и активно готовится к подавлению возможных волнений. Но чтоб таким извращённым способом ... .
    groks
  18. Bort Radist Сегодня, 19:43
    Если вооружение есть, то его надо уметь применять. В 70 х прошлого века бомбометание с АН-12 было не редкость. Бомбы разные бывают, осветительные, сигнальные, всё что можно сбросить не перечислить.
    "...Бомбардировочное вооружение [Ан-12] включает:
    2 фотографические бомбы ФОТАБ-100-80 или 2 ночные ориентирно-сигнальные авиабомбы НОСАБ-100 или 2 дневные ориентирно-сигнальные авиабомбы ДОСАБ-100 для сбрасывания с балочных держателей;
    6 цветных ориентирно-сигнальных авиабомб ЦОСАБ-10 или 6 ночных ориентирно-морских авиабомб ОМАБ-25-8Н или 6 дневных ориентирно-морских авиабомб ОМАБ-25-12Д или 6 радиозондов для сбрасывания из ящичного держателя ДЯ-СС-АТ;
    70 авиабомб калибра 100 кг (ОФАБ, ЗАБ) или 29-32 авиабомб калибра 250 кг (ОФАБ, ЗАБ, ПТАБ, РБК) или 18-22 авиабомбы калибра 500 кг (ФАБ, ЗАБ, ФЗАБ, РБК) или 18 авиамин УДМ-500 для сбрасывания с транспортера ТГ-12MB.
    Для прицельного бомбометания и сброса десантируемых грузов в кабине штурмана установлен прицел НКПБ-7. Два наружных балочных бомбодержателя расположены в передней части обтекателей шасси и два - в задней части внутри. Ящичный держатель ДЯ-СС-АТ для вертикальной подвески 6 бомб находится в хвостовой части фюзеляжа между шп. № 62 и шп. № 64...".
    Транспортная авиация в своём применении непредсказуема. soldier
    Bort Radist
  19. shura7782 Сегодня, 19:51
    Странно, что это новость. В Курсе боевой подготовки ВТА есть упражнение на бомбометание и это делается довно с незапамятных времён СССР. На гражданских самолётах предусматривалась такая возможность в случае необходимости.Недавно смотрел как бомбят АН-124. Если кто не знал, авиация может производить минирование.
    shura7782
    1. NN52 Сегодня, 20:04
      Дело не в этом видимо...
      До недавнего времени, чтобы лётчику-истребителю сдать на 1 класс, необходимо было кинуть бомбу,
      для сдачи на класс...
      Cейчас вроде бы)))) достаточно допуска ..
      Как у ВТА сейчас не знаю....
      NN52
      1. shura7782 Сегодня, 20:22
        ВТА, АА, ИБ, РА, ПА, АРВСН и др. У всех свой Курс боевой подготовки со своими особенностями и типом ЛА. Как сейчас не знаю. Смотрю на молодых идущих с полётов, аж шею сворачиваю. Завидно!)))
        shura7782
        1. NN52 Сегодня, 20:26
          Я слегка , помоложе Вас...
          NN52
          1. shura7782 Сегодня, 20:50
            Тогда, вам, досталось не самое хорошее времена службы. Я думал, что в девяностых в авиации время остановилось. Сейчас работают постоянно. Не знаю какой наёт. Если 170-200ч в ИА, ИБ , РА тогда очень хорошо.
            shura7782
  20. Sewer Krainiy Сегодня, 20:30
    Цитата: капрал
    Сегодня, 19:02 ↑ Новый
    Цитата: intuzazist
    С транспортника бомбы кидать!???

    На Ан-12 вообще транспортёр ставили и он отсыпал с конвеера
    Так и я об этом. Много раз пассажиром в грузовом отсеке АН-26 (грузовой аналог пассажирского АН-24)... летать приходилось, места море, ставь транспортер и отсыпай бомбы, мины и т.д. А здесь специальные держатели... подвеска... Что-то автор не того, самолета не видел.
    О возможности применения в качестве бомбера - ничего не говорю.
    Sewer Krainiy
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