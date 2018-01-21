Экипажи Ан-26 отрабатывают бомбометание на полигоне в Ленинградской области

Экипажи самолетов Ан-26 выполнят боевое бомбометание на точность по мишеням, имитирующим боевую технику условного противника несколькими способами (с кабрирования, пикирования). Отработка задач практического бомбометания экипажами эскадрильи транспортно-десантных самолетов Ан-26 смешанного транспортного авиаполка ЗВО будет проходить в течение нескольких дней в дневное и ночное время,

Экипажи транспортных самолетов Ан-26 авиаполка, дислоцированного в Ленинградской области, отрабатывают бомбометание на полигоне Кингисепп, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Западного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «поражение условных целей в темное время суток проводится с высот от 500 до 900 метров практическими авиабомбами П-50Т». Это одна из сложнейших учебно-боевых задач в курсе подготовки экипажей военно-транспортной авиации.В пресс-службе пояснили, что в случае необходимости боевого применения Ан-26 может выполнять задачи легкого бомбардировщика. Для этого «авиатехники крепят на крыльевых пилонах самолета специальные балочные держатели и подвешивают авиабомбы ОФАБ-100 или П-50Т», а в кабине Ан-26 устанавливается прицельное устройство.