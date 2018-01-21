20:52 21 января

Эрдоган – США: «Не покушайтесь на наши границы»

Президент Турции Тайип Эрдоган сегодня призвал США не провоцировать Турцию и не посягать на ее границы, передает РИА Новости.



Не покушайтесь на наши границы, не провоцируйте нас. Иначе у нас терпения не хватит. Я это и уважаемому (экс-президенту США Бараку) Обаме говорил. Жаль, что так и не получил ответа. Мы говорили: "Придем неожиданно ночью". Ждали-ждали, а потом ударили. Те, кто говорит, что за ними стоят США, не справятся с турецким народом. Это наша народная борьба,
сказал Эрдоган, выступая в провинции Бурса.


Президент вновь напомнил о военной поддержке США курдских вооруженных формирований в Сирии. По его словам, США направили сирийским курдам «пять тысяч грузовиков с оружием».

Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. К настоящему времени, по данным военных, поражены 153 объекта YPG.

В воскресенье премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о начале наземной операции в Африне.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 61

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  1. 210окв Сегодня, 17:45
    Заштатники разгневали султана..Далеко ли это зайдет?Хотя неужели враг моего врага-мой друг?Ну уж нет!Не надо нам таких друзей..
    210окв
    1. cniza Сегодня, 17:56
      Президент вновь напомнил о военной поддержке США курдских вооруженных формирований в Сирии. По его словам, США направили сирийским курдам «пять тысяч грузовиков с оружием».


      "Весело" там будет , кто с кем и за кого нам тяжело разобраться.
      cniza
      1. хрыч Сегодня, 18:26
        Цитата: cniza
        "Весело" там будет , кто с кем и за кого нам тяжело разобраться.

        Да, нет, есть мы и наш, так сказать дорогой Друг - Асад и все остальные, которые должны друг-друга ушатать. Я бы сказал, мол величайшее достижение нашего политического руководства перед окончательным решением украинского вопроса good
        хрыч
        1. cniza Сегодня, 18:33
          Не просто это будет сделать , если удастся руками Турции выдавить США , будет большое достижение.
          cniza
          1. хрыч Сегодня, 18:43
            Курды уже подбили пять турецких танков. Легкая прогулка не удалась.
            хрыч
            1. cniza Сегодня, 18:46
              Там мясорубка будет ещё та , но будет очень много информационных вбросов , тяжело будет разбираться.
              cniza
            2. Саша Крымский Сегодня, 19:03
              хрыч Новый ↑
              Сегодня, 18:43
              Курды уже подбили пять турецких танков. Легкая прогулка не удалась


              По ходу Россия опять не на нужную лошадку поставила. Турки уже не воины- они гопники- щипачи Европы и России.
              Он инклюзив блин!
              Саша Крымский
              1. хрыч Сегодня, 19:08
                Цитата: Саша Крымский
                По ходу Россия опять не на нужную лошадь поставила.

                А она ставила? Сейчас идет утилизация антиасадовской ССА с туркоманами и утилизация антиасадовских сил YPG. Мало того РФ выступит миротворцем и растащит потрепанных турок и курдов laughingА американских «пять тысяч грузовиков с оружием» используют против пока еще страны НАТО laughing
                хрыч
                1. Саша Крымский Сегодня, 19:22
                  Да. Вариант! Вопрос , на сколько это жизненно важно для России, и как интерестна эта игра "монополь" для штатов?
                  Саша Крымский
              2. APASUS Сегодня, 19:23
                Цитата: Саша Крымский
                По ходу Россия опять не на нужную лошадку поставила. Турки уже не воины- они гопники- щипачи Европы и России.

                Вам похоже не видно ,но Россия не ставила на турков.Это все Ваши домыслы. Курды выбрали сами свой путь ,приглашение в общую Сирию не сработало .
                APASUS
                1. Саша Крымский Сегодня, 19:29
                  APASUS ↑
                  Сегодня, 19:23
                  Вам похоже не видно ,но Россия не ставила на турков.Это все Ваши домыслы. Курды выбрали сами свой путь ,приглашение в общую Сирию не сработало .

                  Они выбрали , Да! Но у Курдов нет другого пути.
                  Или вечное рабство и унижения!
                  Саша Крымский
                  1. APASUS Сегодня, 20:11
                    Цитата: Саша Крымский
                    Они выбрали , Да! Но у Курдов нет другого пути.
                    Или вечное рабство и унижения!

                    Фантазии ,просто фантазии.Вот что пишет Ваша пресса
                    Джошуа М.Лэндис (Оклахомский университет) в интервью что США фактически "поддерживают независимое государство к северу от реки Евфрат", которое контролирует значительную часть нефтегазовых месторождений Сирии и крупнейшую плотину с ГЭС, а также имеет собственную армию и программу школьного обучения на курдском языке.

                    "Оно превратится в фактическое государство под управлением кудров, если США будут и впредь защищать и финансировать его", – полагает Лэндис.

                    "По словам Лэндиса, эти силы – возможно, не столько результат долгосрочных обязательств перед курдами, сколько "фиговый листок", прикрытие для сохранения американского присутствия в противовес иранским силам в этих местах", – пишет издание.

                    "На фоне этих неясностей курды подстраховываются. Они сотрудничают не только с американцами, но также, все более открыто, с россиянами. По словам аналитиков и официальных лиц, сохранение каналов связи с россиянами дает курдам рычаги влияния на США и Турцию, а также обеспечивает им "запасной выход" – способ помириться с сирийским правительством, если все остальные варианты не сработают"

                    Где тут ставка на Турцию? Даже Ваша пресса более адекватно оценивает конфликт
                    APASUS
              3. Megatron Сегодня, 19:34
                Как то неуклюже "богоизбранный" пытается дров подбросить.
                Megatron
                1. Саша Крымский Сегодня, 19:41
                  А что , у вас в деревне мегатроны в печах - дровами заправляют?
                  Саша Крымский
          2. СРЦ П-15 Сегодня, 18:44
            Чую, дело идёт к тому, что Эрдоган вместе с Асадом начнут выдавливать США из Сирии. Дело за малым: заставить их помириться. А это уже прерогатива России.
            СРЦ П-15
            1. cniza Сегодня, 18:45
              Похоже Россия на это и делает ставку , главное выдавить США.
              cniza
    2. Маз Сегодня, 20:44
      Кому как. Для кого и собственный конь враг. Хотя везёт, слушается и галопом скачет если надо. И голову несет впереди свою, подставляя и , защищая вашу макитру.
      Маз
  2. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 17:45
    Во прикольно будет посмотреть на то, как США будет отвоёвывать свою базу НАТО в Инджирлике.)
    Дмитрий Беловецкий
    1. А. Привалов Сегодня, 18:00
      Цитата: Дмитрий Беловецкий
      Во прикольно будет посмотреть на то, как США будет отвоёвывать свою базу НАТО в Инджирлике.)

      Не вижу ничего прикольного. Это не американская база. Там 10 тыс турков сидят, а по договору, 20 лет 39-е авиакрыло ВВС США арендует.
      А. Привалов
      1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 18:11
        Достаточно того, что военная база "Инджирлик" имеет самое большое ядерное хранилище НАТО. -
        Дмитрий Беловецкий
        1. А. Привалов Сегодня, 18:23
          Цитата: Дмитрий Беловецкий
          Достаточно того, что военная база "Инджирлик" имеет самое большое ядерное хранилище НАТО. -

          Кому "достаточно"? Это не самое большое хранилище, причём не НАТО, а американское. Тем паче, что, с прошлого года элементы ЯО перевозят на румынскую базу Девеселу.
          А. Привалов
          1. Дмитрий Беловецкий Сегодня, 19:04
            .... А в чём разница между НАТО и солдатами США?
            Я думаю -никакой разницы.
            С 2016 года идёт эта тягомотина с переброской ЯО в Румынию...-а воз и ныне там....
            И потом :Очень интересно ! А что говорит Договор о нераспространении ядерного оружия ?!
            Или как всегда амерам всё можно ?!
            Российские самолёты используют иранский аэродром - это запрещённое расрпостранение,
            а ввоз ядерного оружия на территорию страны, не обладающей ранее таким оружием - это норма ! Ахренеть! "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу"
            Дмитрий Беловецкий
          2. Маз Сегодня, 20:47
            Всё таки перевозят?
            Маз
  3. Геркулесыч Сегодня, 17:51
    Эрдоган, повтори все сказанное, слово в слово, стоя на лужайке перед белым домом в сша! Ждем прямого эфира из америки, с выступлением эрдогада!
    Геркулесыч
    1. А. Привалов Сегодня, 18:03
      Цитата: Геркулесыч
      Эрдоган, повтори все сказанное, слово в слово, стоя на лужайке перед белым домом в сша! Ждем прямого эфира из америки, с выступлением эрдогада!

      Геркулесыч, ну скажите на милость, зачем вам это нужно?
      А. Привалов
      1. Геркулесыч Сегодня, 18:39
        Привалов hi -скажу с удовольствием hi !Желаю эрдогада поймать за руку на лжи и лицемерстве! am А еще страстно желаю, чтобы курды сбили как можно больше турецких военных бортов! Мы не отомстили за наш самолет, так пускай эта месть придет турчатине от ПЗРК или зениток курдов! am Вы ее поверите, но я пишу честно, что каждому сбитому турецкому самолету или вертолет я буду страшно сильно рад! hi
        Геркулесыч
        1. Маз Сегодня, 20:49
          Мечтать не вредно, однако султан с высокой порты теперь носа не покажет наружу.
          Маз
  4. Aleksandr21 Сегодня, 17:56
    Заявлять можно всё что угодно, а вот хватит ли смелости Эрдогану уничтожить проамериканских Курдов, под которыми значительная часть территории Сирии, или только курдов под Африном получается бомбить ? Курды то в Сирии разные есть, и прилетает сейчас тем курдам, которые больше к Сирии и России тянулись, чем к США, в Африне были наши военные из центра примирения сторон, а не американские "добродетели". А вот проамериканские курды поживают на своей территории пока весьма неплохо, и очень сомнительно что Эрдоган по ним ударит.
    Aleksandr21
  5. изя топ Сегодня, 18:00
    да чтоб вы все в этом нате paзocpaлись
    изя топ
  6. taiga2018 Сегодня, 18:01
    пока Эрдогану удаётся сидеть на двух стульях,американском и российском,мало того ещё и ноги класть на табуретку ЕС...
    taiga2018
  7. Саша Крымский Сегодня, 18:06
    Интересно! Главный турок , когда это будет нужно , пойдёт с Путиным на такой же честный делёж Украины?
    Саша Крымский
    1. Дормидонт Сегодня, 18:18
      Израиль гораздо ближе к Турции
      Дормидонт
      1. Саша Крымский Сегодня, 19:57
        Дормидонт ↑
        Сегодня, 18:18
        Израиль гораздо ближе к Турции

        Положа руку на сердце , признаюсь: Что нам в Израиле всего лиш 2 лимона кантуженых на голову людей из газы , создают не мало проблем и головняк.
        А курды - это 40+ лямов населения.
        Это вам не Чечено-ингушетия.
        Саша Крымский
    2. активатор Сегодня, 18:33
      Цитата: Саша Крымский
      Интересно! Главный турок , когда это будет нужно , пойдёт с Путиным на такой же честный делёж Украины?

      А ,что с нас взять кроме долгов? laughing И честно мне пофигу пусть приходят хуже чем есть не будет.
      активатор
      1. Саша Крымский Сегодня, 19:17
        good
        Да я всё это помню ещё с 91 года в Крыму,после первого риферендума, мы хотели объявить туркам войну и сразу здатся в плен! yes
        Саша Крымский
        1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 20:47
          "риферендум"
          "здатся"
          Нда,русский язык это не твоё.
          И ты не крымский,в Крыму по русски говорят хорошо.
          Крановщик Нахамкинсон
    3. влад66 Сегодня, 18:43
      Цитата: Саша Крымский
      Интересно! Главный турок , когда это будет нужно , пойдёт с Путиным на такой же честный делёж Украины?

      Да он уже попробовал с Порошенко договорится и что из этого вышло fellow
      влад66
  8. Пленник Сегодня, 18:14
    Давай, Эрдоганыч, жги! Нехай не топчут американские сапоги ридну Сирийщину! winked
    Пленник
  9. Дормидонт Сегодня, 18:17
    Почему бы турции не повоевать с сша?
    Дормидонт
  10. ВЕРЕСК Сегодня, 18:19
    Не покушайтесь на наши границы, не провоцируйте нас Загрубил парниша с хозяином.Уже не шавка.А вполне себе сильный волчара.
    ВЕРЕСК
  11. tosha.chuhontzev Сегодня, 18:21
    Смешно, Эрдоган заглотил американскую наживку. Турецкий поток прикажет долго жить.
    tosha.chuhontzev
    1. Голован Джек Сегодня, 18:34
      Цитата: tosha.chuhontzev
      Эрдоган заглотил американскую наживку

      Какую это такую?
      Цитата: tosha.chuhontzev
      Турецкий поток прикажет долго жить

      Не улавливаю связи. Растолмачьте, будьте любезны wink
      Голован Джек
    2. влад66 Сегодня, 18:48
      Цитата: tosha.chuhontzev
      Смешно, Эрдоган заглотил американскую наживку. Турецкий поток прикажет долго жить.

      Конечно очень смешно good Перед этим правда в Москву начальник турецкого Генштаба съездил к нашему начальнику Генштаба и к Шойгу.Да и вторую нитку уже тянут....на турецкой стороне. wink Так что смеемся дальше,можно хохотать во все горло. laughing wink
      влад66
    3. Dart2027 Сегодня, 19:47
      Цитата: tosha.chuhontzev
      Турецкий поток прикажет долго жить

      Вообще-то именно теперь все документы и подписали.
      Dart2027
    4. Пленник Сегодня, 20:22
      Это типа параллельная реальность или "мечты- мечты, где ваша сладость"? winked
      Пленник
  12. zivXP Сегодня, 18:32
    Вот интересно, смогет ли Эрдоган за сирийский Ефрат перейти? А то издалека гавкать на США это каждый может.
    zivXP
  13. Анатольевич Сегодня, 18:43
    Цитата: 210окв
    Заштатники разгневали султана..Далеко ли это зайдет?Хотя неужели враг моего врага-мой друг?Ну уж нет!Не надо нам таких друзей..

    Они просто инструмент в руках англосионистов, который не раз был направлен против России, сейчас таким инструментом стали украинцы,и что, они тоже враги? Торопитесь всех записывать в них.
    Анатольевич
  14. mavrus Сегодня, 19:28
    Цитата: хрыч
    Курды уже подбили пять турецких танков. Легкая прогулка не удалась.

    5 танков в одном месте, 2 в другом. В сумме 7.
    Но это если верить курдам. Но один точно. Видеоотчет есть. И это только начало.
    mavrus
  15. APASUS Сегодня, 20:04
    Эрдоган ставит по крупному.
    Смотрю все больше в этой игре стали организовываться стороны противостояния.Похоже даже Израиль определяется в сторону поддержки курдов
    APASUS
    1. Саша Крымский Сегодня, 20:17
      APASUS
      Сегодня, 20:04
      Эрдоган ставит по крупному.
      Смотрю все больше в этой игре стали организовываться стороны противостояния.Похоже даже Израиль определяется в сторону поддержки курдов
      .
      А Израиль всегда был на стороне угнетённых.
      Первая Коммунистическая страна на БВ, первый кибуц " Кинерет" 1912 г, в России в это время ещё даже не разкулачивали в пользу колхозов.
      И позже самая народная демократия.
      Ни знаю что дальше будет.
      Саша Крымский
      1. Пленник Сегодня, 20:24
        Вот откуда зараза коммунистическая. Не пора ли покаяться? wink
        Пленник
        1. Саша Крымский Сегодня, 20:32
          Нема за шо каяться.
          Эти колхоэы(кибуцы) до сих пор живут и пахнут(иногда), а быть членом колхоза позволяют только семьям с правельной идеалогией или приличным счётом в банке.
          Саша Крымский
  16. Чарик Сегодня, 20:21
    Опаньки дело меняет оборот
    Чарик
  17. Чарик Сегодня, 20:27
    Цитата: Дмитрий Беловецкий
    Достаточно того, что военная база "Инджирлик" имеет самое большое ядерное хранилище НАТО. -

    вот поэтому там 10000 турков её стерегут чтоб ни какая птичка амерская не вспархнула с чем не надо
    Чарик
  18. tosha.chuhontzev Сегодня, 20:32
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: tosha.chuhontzev
    Эрдоган заглотил американскую наживку

    Какую это такую?
    Цитата: tosha.chuhontzev
    Турецкий поток прикажет долго жить

    Не улавливаю связи. Растолмачьте, будьте любезны wink

    Турки бьют не по сирийским курдам, а дают в очередной раз унизительную пощёчину России.Российский МИД постоянно бубнит о целостности Сирии и... Турки ещё раз показывают нелигитимность режима Ассада. Американцы убивают двух, а то и трёх зайцев: показывают России её место в Сирии, заманили Эрдогана в курдскую мышеловку и Турцию ждёт экономический колапс.
    tosha.chuhontzev
    1. Голован Джек Сегодня, 20:37
      Цитата: tosha.chuhontzev
      Турки бьют не по сирийским курдам...

      ... правильно. По проамериканским.
      Цитата: tosha.chuhontzev
      Турки ещё раз показывают нелигитимность режима Ассада

      Бред.
      Цитата: tosha.chuhontzev
      Американцы убивают двух, а то и трёх зайцев...

      Точно. Старательно вскормленных ими курдов мочит их же союзник по НАТО. Profit fellow
      Все понятно с Вами, короче yes
      Голован Джек
    2. Саша Крымский Сегодня, 20:40
      Похоже калапс будет не только экономический.
      Главный турок на минуточку забыл, что он не кащей- бессмертный.
      А Бакинские помидоры намного вкуснее и полезнее!
      Саша Крымский
  19. tosha.chuhontzev Сегодня, 20:44
    Цитата: Голован Джек
    Цитата: tosha.chuhontzev
    Турки бьют не по сирийским курдам...

    ... правильно. По проамериканским.
    Цитата: tosha.chuhontzev
    Турки ещё раз показывают нелигитимность режима Ассада

    Бред.
    Цитата: tosha.chuhontzev
    Американцы убивают двух, а то и трёх зайцев...

    Точно. Старательно вскормленных ими курдов мочит их же союзник по НАТО. Profit fellow
    Все понятно с Вами, короче yes

    На таких как Вы и рассчитывают американцы.
    tosha.chuhontzev
    1. Голован Джек Сегодня, 20:46
      Цитата: tosha.chuhontzev
      На таких как Вы и рассчитывают американцы

      Свободны. Больше сегодня не кормлю.
      Вашу долю сегодня съел Путник laughing
      Голован Джек
  20. tosha.chuhontzev Сегодня, 20:47
    Цитата: Саша Крымский
    Похоже калапс будет не только экономический.
    Главный турок на минуточку забыл, что он не кащей- бессмертный.

    Будет смешно, если через некоторое время подтвердится,что Эрдоган играет американскую партию против России в Сирии. А курды, как хохлы на размене,туда-сюда и так далее.
    tosha.chuhontzev
  21. tosha.chuhontzev Сегодня, 20:49
    Цитата: tosha.chuhontzev
    Цитата: Саша Крымский
    Похоже калапс будет не только экономический.
    Главный турок на минуточку забыл, что он не кащей- бессмертный.

    Будет смешно, если через некоторое время подтвердится,что Эрдоган играет американскую партию против России в Сирии. А курды, как хохлы на размене,туда-сюда и так далее.

    А вот и подтверждение моих слов: Госдепартамент США призвал Турцию к «скрупулезности» в проведении военной операции на северо-западе Сирии, где накануне Анкара нанесла более ста авиаударов. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепа Хезер Науэрт.
    tosha.chuhontzev
Картина дня