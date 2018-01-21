Эрдоган – США: «Не покушайтесь на наши границы»

Не покушайтесь на наши границы, не провоцируйте нас. Иначе у нас терпения не хватит. Я это и уважаемому (экс-президенту США Бараку) Обаме говорил. Жаль, что так и не получил ответа. Мы говорили: "Придем неожиданно ночью". Ждали-ждали, а потом ударили. Те, кто говорит, что за ними стоят США, не справятся с турецким народом. Это наша народная борьба,

Президент Турции Тайип Эрдоган сегодня призвал США не провоцировать Турцию и не посягать на ее границы, передает РИА Новости сказал Эрдоган, выступая в провинции Бурса.Президент вновь напомнил о военной поддержке США курдских вооруженных формирований в Сирии. По его словам, США направили сирийским курдам «пять тысяч грузовиков с оружием».Ранее генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Операция началась в субботу в 17.00 мск. К настоящему времени, по данным военных, поражены 153 объекта YPG.В воскресенье премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о начале наземной операции в Африне.