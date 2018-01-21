20:50 21 января

Коэн: в США нет противников новой холодной войны с Россией

В Америке нет противников новой холодной войны с Россией ни среди политического истеблишмента, ни в прессе, приводит ТАСС мнение политологи и историка, профессора Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивена Коэна.

Коэн: в США нет противников новой холодной войны с Россией


Есть ли оппозиция этой новой войне среди американского политического истеблишмента, есть ли она в прессе? Ноль, никого. Оппозиции нет совершенно, и это беспрецедентно. За исключением, может быть, президента Трампа, но это совсем другое дело,
сказал Коэн в интервью Первому каналу.


По его мнению, то, что в ответ на любые попытки Трампа сотрудничать с Россией его называют «предателем», является очень серьезной угрозой для двусторонних отношений.

Президент Кеннеди смог разрешить Карибский кризис в 1962 году, потому что он пользовался доверием внутри страны,
отметил политолог.

У Трампа же такой возможности может не быть.

Ничего подобного еще не было в истории российско-американских отношений,
подчеркнул Коэн.

В пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис представил обновленную Стратегию национальной обороны, в которой Россия и Китай отнесены к первой из «трех крупных групп бросающих вызов» Соединенным Штатам, то есть к «ревизионистским державам». По мнению военных, эти страны поставили цель обеспечить такое мироустройство, которое противоречит «американским интересам и ценностям».

Использованы фотографии: https://ru-open.livejournal.com
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Комментарии 47

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  1. Дормидонт Сегодня, 18:21
    Раскрыт ещё один секрет Полишинеля
    Дормидонт
    1. хрыч Сегодня, 18:29
      Цитата: Дормидонт
      Раскрыт ещё один секрет Полишинеля

      Скажи очевидное и прослывешь мудрецом. laughingТак умственно-отсталого Эйнштейна, который не говорил до 9 лет, записали в гении laughing
      хрыч
      1. cniza Сегодня, 18:37
        Интересные события нас ждут в ближайшее будущее , "игра" идет не на шутку.
        cniza
        1. тол100в Сегодня, 19:42
          Цитата: cniza
          Интересные события нас ждут в ближайшее будущее , "игра" идет не на шутку.

          Да и на игру это все меньше и меньше похоже! Какие уж тут шутки!
          тол100в
      2. Кент0001 Сегодня, 18:43
        Князь Потемкин-Таврический тоже долго в детстве не разговаривал и что? А Эйнштейн-гений, но оне принял квантовую физику и работал над теорией "Всего", но не судьба.... Странный у вас коммент.
        Кент0001
        1. хрыч Сегодня, 18:47
          Цитата: Кент0001
          А Эйнштейн-гений

          Согласно желтой прессе. Это один из примеров, когда пиар вознес на вершину идиота.

          Ну и еще не возбраняется устроиться работать в патентное бюро wassatэкспертом III класса
          хрыч
    2. влад66 Сегодня, 18:56
      По мнению военных, эти страны поставили цель обеспечить такое мироустройство, которое противоречит «американским интересам и ценностям».

      То бишь весь мир это американские интересы и ценности. yes Гитлер довольно хлопает в аду в ладошки yes Его дело живет и процветает.
      влад66
    3. Маз Сегодня, 20:23
      Ну , что, шапками закидаем? Тут над мозгами, а не комментами. Хотя и это не помешает в разумных пределах.
      Маз
  2. oleg-gr Сегодня, 18:22
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис представит любые доказательства враждебности РФ, раз за это увеличивается бюджет его конторы. Заодно и его статус в правительстве америкосов.
    oleg-gr
    1. Балу Сегодня, 18:55
      Цитата: oleg-gr
      Глава Пентагона Джеймс Мэттис представит любые доказательства враждебности РФ, раз за это увеличивается бюджет его конторы. Заодно и его статус в правительстве америкосов.

      ВПК США весь в частных руках, в консультантах бывшие или действующие генералы. Разве они когда-нибудь угомонятся? Маккейн-самая известная личность из тех, кто заказывает войны и перевороты.
      Балу
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 18:22
    В Америке нет противников новой холодной войны с Россией Вторая попытка-не пытка.Но-так и не поняли итог.противоречит «американским интересам и ценностям» А сша-это где?Возможно,наши ученики скоро такой вопрос будут задавать и нам,старикам angry ."Если Бог решил наказать человека-он лишает его разума."
    ВЕРЕСК
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:33
      ВЕРЕСК hi -скоро в америке не будет противников горячей войны с нами-их СМИ постораются, вынесут остатки мозгов обывателю сша!
      Геркулесыч
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 18:47
        -скоро в америке не будет противников горячей войны с нами Геркулесыч! hi Ты сам-то в это веришь? drinks
        ВЕРЕСК
        1. Геркулесыч Сегодня, 18:55
          ВЕРЕСК hi -я этого просто не желаю, но мое желание не совпадает с решениями того же госдепа сша, назвавшего нас главной угрозой на планете! hi drinks soldier
          Геркулесыч
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:03
            good good good drinks hi ..................................
            ВЕРЕСК
  4. антивирус Сегодня, 18:24
    30 лет назад СССР полетел по наклонной.
    Обьем ВВП и сам ВВП малы перед амерским .
    слабое звено -или порвется или станет сильным.

    много раз писал--

    антивирус 2 22 июля 2017 21:10 |Антиоккупанты, к доске! С картой…
    я много раз --- все зависит от тети РОЗЫ ГАЛЕЕВОЙ, уборщицы в раздевалках гл конвейера УАЗа.
    Как выгонит на смену( С КАКИМ НАСТРОЕНИЕМ) , чтоб быстрее убраться после их обеда и домой быстрее уйти-- ТАК И БУДУТ ОБ РОС АВТОПРОМЕ И ВСЕМ МАШИНОСТРОЕНИИ СУДИТЬ заграничники
    антивирус 2 22 июля 2017 21:10 ↑
    я много раз --- все зависит от тети РОЗЫ ГАЛЕЕВОЙ, уборщицы в раздевалках гл конвейера УАЗа.
    Как выгонит на смену( С КАКИМ НАСТРОЕНИЕМ) , чтоб быстрее убраться после их обеда и домой быстрее уйти-- ТАК И БУДУТ ОБ РОС АВТОПРОМЕ И ВСЕМ МАШИНОСТРОЕНИИ СУДИТЬ заграничники
    Ответить

    20 ЛЕТ ПАДАЛИ ВНИЗ И 20 ПОДНИМАТЬСЯ В ГОРУ( ОТ 2007Г). ТОЛЬКО ВЫЙТИ НА УРОВЕНЬ СССР--КОГДА НАС НЕ МОГЛИ СОЖРАТЬ
    антивирус
    1. svp67 Сегодня, 18:27
      Цитата: антивирус
      Обьем ВВП и сам ВВП малы перед амерским

      А каково сравнение ВВП США и КНДР?
      svp67
      1. антивирус Сегодня, 18:31
        НЕ ДАЕТ амерам БАБЛА действие под названием "ГНУТЬ" КОРЕЙЦЕВ -и не гнут.
        а гору лезть нам все равно надо. не глядя на корейцев
        антивирус
        1. svp67 Сегодня, 18:42
          Цитата: антивирус
          а гору лезть нам все равно надо. не глядя на корейцев

          Даже не обсуждается....
          svp67
      2. тол100в Сегодня, 19:46
        Цитата: svp67
        А каково сравнение ВВП США и КНДР?

        И кто заднюю включил?
        тол100в
        1. svp67 Сегодня, 19:54
          Цитата: тол100в
          И кто заднюю включил?

          Тут даже без сомнения - американцы... Так браво начали, а в результате - пшик. Ын, же еще год назад заявил, что до момента создания полноценных ракетно-ядерных сил, он не на какие переговоры не пойдет. КНДР создал такие силы и сел за стол переговоров, но не с американцами, а со своими единокровными братьями. Им есть, что сейчас предложить вроде более развитой Республике Корея. Они сейчас фактически РАВНОПРАВНЫ.
          svp67
      3. Ныробский Сегодня, 20:48
        Цитата: svp67
        Цитата: антивирус
        Обьем ВВП и сам ВВП малы перед амерским

        А каково сравнение ВВП США и КНДР?

        А сколько % ВВП США уходит на обслуживание 20 триллионного долга? winked
        Ныробский
    2. Esoteric Сегодня, 19:43
      Цитата: антивирус
      Обьем ВВП и сам ВВП малы перед амерским .

      Что-то вдруг вспомнилось:
      — Я очень сильно в Вас разочаровался, центурион Передрейфус!
      — Антивирус… Меня зовут Антивирус…
      — Римская империя несокрушима! Если враг атакует, Империя наносит ответный удар!
      — Совсем спятил… Так ведь и задушить недолго…

      Иногда объём увеличивается, даже, если двигаться в плоскости. Пример снежного шара. Главное, чтобы прилипало, а не рассыпалось... laughing
      Что касается России и США: первый удар по каким-нибудь взявшимся не в том месте и не в то время американским воякам (в любом виде и с любой техникой) избавит их от всякого желания воевать с Россией. Даже являясь единственным обладателем ЯО они не смогли себя заставить пойти дальше разработки планов нанесения ядерных ударов по городам СССР. request
      soldier
      Esoteric
  5. taiga2018 Сегодня, 18:29
    это потому,что у США давно не было "нового" Вьетнама и Кореи...вседозволенность и безнаказанность оно лишает население инстинкта самосохранения...
    taiga2018
  6. Vard Сегодня, 18:31
    Соскучились они... ох соскучились... по крепким русским тумакам...
    Vard
    1. svp67 Сегодня, 18:43
      Цитата: Vard
      Соскучились они... ох соскучились... по крепким русским тумакам...

      Они просто потеряли СТРАХ. Они перестали боятся, того что кто то может им нанести СМЕРТЕЛЬНЫЙ вред
      svp67
      1. тол100в Сегодня, 19:56
        Цитата: svp67
        Они просто потеряли СТРАХ. Они перестали боятся, того что кто то может им нанести СМЕРТЕЛЬНЫЙ вред

        Они потеряли реалии Мира. Им все кажется , что они еще Главнюки, причем исключительные, чуть ли богом не назначенные. А на деле свора воров и бандитов, сбежавших из Гейропы и уничтоживших 15-20 миллионов коренного населения С.Америки! И сейчас у Госдепа процветает ложь и лицемерие. Только одно заявление СГА вызывает улыбку: Они победили ИГИЛ! А ведь нужно говорить - СГА создали ИГИЛ, да и не только!
        тол100в
  7. Геркулесыч Сегодня, 18:31
    Если они сами долгие годы своему обывателю кричали, что Россия корень зла, и причина всех бед в сша, и даже во всем мире, стоит ли удевлятся тому, что они докричались до такого состояния, что и сами верят своей лжи! А обыватель в сша, которому ложью 24часа в сутки, 7 суток в неделю напрочь вынесли мозги, поверит во все! Здравомыслющих, и с непромытыми мозгами там очень мало, и к СМИ их не допускают, дабы те лишнего не ляпнули! А то кто то вдруг начнет '"неправильно говорить " , что в сша народ зомбирован СМИ, и живет веря в ложь! !! belay
    Геркулесыч
  8. afrikanez Сегодня, 18:32
    В Америке нет противников новой холодной войны с Россией ни среди политического истеблишмента, ни в прессе
    Такое впечатление, что в штатах живёт лишь истеблишмент и представители прессы.(народ напрочь отсутствует в этой самой демократичной стране). Даже понятно почему нет противников, жить то надо на что то!
    afrikanez
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 18:36
    Политики-пущай тарахтят.Сюда их.На улице -53!Мозги бы на место вставились всяким америкосам. и иже с ними.
    ВЕРЕСК
  10. poquello Сегодня, 18:51
    В Америке нет противников новой холодной войны с Россией ни среди политического истеблишмента, ни в прессе

    про политиков явно враньё, конгресс демократических мартышек ещё не все политики, ну а пресса, как оказалось, у них подневольная, солидные издания полны откровенного вранья
    poquello
  11. polpot Сегодня, 18:51
    Пройдет еще 3 года и мы увидим президента Опру вот тогда похохочем
    polpot
  12. синоби Сегодня, 18:55
    Да пусть что угодно балаболят,только сидят у себя за большой лужей.А нам подымать и развивать своё.Пусть будет хуже,на начальном этапе,но своё.И перестать оглядываться на запад,гнуть свою линию.
    PS:немного не по теме,наблюдал тут давеча учебные стрельбы "Панциря" по мишеням.Внезапно дошло что мишени не что иное как ракеты от С-75.Скорость 3 маха.Так чего там матрасники вещали о нашей беззащитности от их "Томагавка"?
    синоби
  13. Приговор Сегодня, 18:56
    Тезис о том, что при ЛЮБОМ строе мы всегда будем для них врагами подтверждений уже не требует. Вопрос не в том, будет ли война, вопрос в том, когда она будет. Очень жаль, что руководство нашей страны не может донести простую мысль до тех в США, кто её задумал. Отсидеться в тишине не получится. Для каждой из трёхсот семей американских упырей должна быть приготовлена ПЕРСОНАЛЬНАЯ боеголовка. Эти, так сказать, люди должны понимать, что прилетит не только по военной и гражданской инфраструктуре, прилетит ещё и персонально по их поместьям, где бы они не находились. Потерявшая всякие берега, одуревшая от безнаказанности, мразь должна понимать, что дать ответ придётся по любому. И не абы как, а жизнями своих семей, родными и близкими, собственными жизнями. Вот если до них это дойдёт, только конкретно, до ума, до сердца, до всего их насквозь гнилова ливера, вот тогда может быть, нам удасться удержать этот мир от ядерного апокалипсиса.
    Приговор
  14. БАРХАН Сегодня, 18:59
    Только уничтожение государства США (желательно изнутри) может принести мир и спокойствие на планету.Сатанинское,бесчеловечное,жестокое и кровавое образование ,созданное отбросами человечества и всю свою историю существующее на пожирании людей.Государство-людоед заражённое бешенством.Американская мечта это...сожри ближнего и и живи по колено в крови слабого.США -это тупик человеческой цивилизации.
    БАРХАН
    1. polpot Сегодня, 19:30
      Они сами себя изнутри уничтожат а потом их добьют латиносы как их любимый древний Рим добили варвары
      polpot
  15. Симон Сегодня, 19:06
    Цитата: svp67
    Цитата: антивирус
    Обьем ВВП и сам ВВП малы перед амерским

    А каково сравнение ВВП США и КНДР?

    Сравнения конечно никакого, но Трамп явно испугался маленькую КНДР! request laughing
    Симон
    1. onix757 Сегодня, 19:10
      Правда и 100 лярдов КНДР не держит в амерских долговых расписках. Они свободны в принятии решений и это пугает американцев
      onix757
  16. ВЕРЕСК Сегодня, 19:08
    новой холодной войны Хотите горячую? Мы помним и многое знаем и умеем.
    ВЕРЕСК
    1. cniza Сегодня, 20:42
      Дмитрий , спасибо , мы никогда не хотели войны , но воевать мы умеем.
      cniza
  17. Анатольевич Сегодня, 19:11
    Цитата: Балу
    Цитата: oleg-gr
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис представит любые доказательства враждебности РФ, раз за это увеличивается бюджет его конторы. Заодно и его статус в правительстве америкосов.

    ВПК США весь в частных руках, в консультантах бывшие или действующие генералы. Разве они когда-нибудь угомонятся? Маккейн-самая известная личность из тех, кто заказывает войны и перевороты.

    Не совсем верно. Маккейн просто престарелый таракан. Заказывают англосионисты, евромасонская шушара, окопавшаяся в лондоне и вашингтоне. И заказавют уже давно, лет так 200 уже.
    Анатольевич
  18. APASUS Сегодня, 19:14
    Коэн: в США нет противников новой холодной войны с Россией

    Можно смело констатировать ,что в США нет противников и горячей войны с Россией! Они стали заложниками собственной политики,где исключительность стала во главу угла.Они сами поверили в то что было адресовано скорее всему миру
    Мир катится к войне
    APASUS
    1. Маз Сегодня, 20:17
      Исключительность, особенность, избранность и гениальность США? И Де я это уже слышал? Никак не припомню laughing
      Маз
  19. HAM Сегодня, 19:25
    Выходит, что в холодной войне уже применено против штатов "холодное оружие!??Сопли от несильных морозов уже замёрзли и газ подорожал.... laughing
    HAM
  20. Анатольевич Сегодня, 19:25
    Цитата: БАРХАН
    Только уничтожение государства США (желательно изнутри) может принести мир и спокойствие на планету.Сатанинское,бесчеловечное,жестокое и кровавое образование ,созданное отбросами человечества и всю свою историю существующее на пожирании людей.Государство-людоед заражённое бешенством.Американская мечта это...сожри ближнего и и живи по колено в крови слабого.США -это тупик человеческой цивилизации.

    Золотые слова. Но эти отбросы человечества считают, что они элита, золотой миллиард, а все остальные, это отбросы и гои.
    Анатольевич
  21. General70 Сегодня, 20:15
    Коэн: в США нет противников новой холодной войны с Россией- Тем хуже для США

    hi smile laughing
    General70
    1. cniza Сегодня, 20:47
      Станислав , оно то хуже , но цена может быть очень высокой , попробуем без войны с ними разобраться , тем более они её боятся больше нас.
      cniza
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