Коэн: в США нет противников новой холодной войны с Россией

Есть ли оппозиция этой новой войне среди американского политического истеблишмента, есть ли она в прессе? Ноль, никого. Оппозиции нет совершенно, и это беспрецедентно. За исключением, может быть, президента Трампа, но это совсем другое дело,

Президент Кеннеди смог разрешить Карибский кризис в 1962 году, потому что он пользовался доверием внутри страны,

Ничего подобного еще не было в истории российско-американских отношений,