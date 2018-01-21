Коэн: в США нет противников новой холодной войны с Россией
В Америке нет противников новой холодной войны с Россией ни среди политического истеблишмента, ни в прессе, приводит ТАСС мнение политологи и историка, профессора Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивена Коэна.
По его мнению, то, что в ответ на любые попытки Трампа сотрудничать с Россией его называют «предателем», является очень серьезной угрозой для двусторонних отношений.
У Трампа же такой возможности может не быть.
В пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис представил обновленную Стратегию национальной обороны, в которой Россия и Китай отнесены к первой из «трех крупных групп бросающих вызов» Соединенным Штатам, то есть к «ревизионистским державам». По мнению военных, эти страны поставили цель обеспечить такое мироустройство, которое противоречит «американским интересам и ценностям».
Есть ли оппозиция этой новой войне среди американского политического истеблишмента, есть ли она в прессе? Ноль, никого. Оппозиции нет совершенно, и это беспрецедентно. За исключением, может быть, президента Трампа, но это совсем другое дело,сказал Коэн в интервью Первому каналу.
По его мнению, то, что в ответ на любые попытки Трампа сотрудничать с Россией его называют «предателем», является очень серьезной угрозой для двусторонних отношений.
Президент Кеннеди смог разрешить Карибский кризис в 1962 году, потому что он пользовался доверием внутри страны,отметил политолог.
У Трампа же такой возможности может не быть.
Ничего подобного еще не было в истории российско-американских отношений,подчеркнул Коэн.
В пятницу глава Пентагона Джеймс Мэттис представил обновленную Стратегию национальной обороны, в которой Россия и Китай отнесены к первой из «трех крупных групп бросающих вызов» Соединенным Штатам, то есть к «ревизионистским державам». По мнению военных, эти страны поставили цель обеспечить такое мироустройство, которое противоречит «американским интересам и ценностям».
Использованы фотографии: https://ru-open.livejournal.com
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