Записки Колорадского Таракана. Как быстро женить Гривну на Рубле, пока она корью не заболела?

Начну я сегодня несколько нетрадиционно. С России. У нас множество источников с явным удовольствием описывает ваши трагедии в школах. Я, грешным делом, тоже поинтересовался ситуацией. Согласен, это действительно трагедия. Более того, меня поразила самоотверженность ваших женщин. В обоих случаях. Правда, гвозди бы делать из этих людей...Позвольте высказать свою позицию по этим преступлениям. Наверное, многие факторы влияют на воспитание детей. А вы не задумывались, кто является главным воспитателем ваших детей? Мама? Папа? Учитель? Ой ли. А может, телефон и компьютер? Может, та информация, которую ребенок с раннего детства впитывает через сеть?Отсюда и автономная жизнь молодежи, почти не связанная с реальной жизнью родителей. Подростки самостоятельно формируют собственную культуру через общение в соцсетях. Относятся к чужой жизни как киногерои. Если я решил, что этот человек плохой, значит, имею право убить.Пример наших детей показал, что именно так мы и теряем контроль над собственной жизнью. Мы заняты реальным выживанием, а дети живут по законам, придуманным сетью. По собственным, если угодно, законам. Но это моё мнение. Основанное на наблюдениях уже за нашей молодежью.Вас, наверное, интересует, почему наша пресса так много внимания уделяет вашей трагедии? Всё просто. Необходимо "перебить" собственные детские смерти. Увы, но почти ежедневные.Я не про Донбасс. Я про эпидемию кори. Медицинская реформа и экономия на вакцинах сделали свое дело. Только за первый месяц (!) 2018 года зарегистрировано более 250 случаев кори. В большинстве своем болеют дети. Даже в Киеве заболело 100 человек. Причем интересно, что примерно 30% заболевших привиты. Странно?Не знаю. Люди умирают. Дети умирают. Правда, власти хитро "делают статистику". Регистрируется не смерть от кори, а смерть от различных осложнений. Умер от пневмонии. Статистика не пострадала. У нас сейчас грустно шутят: "Корь придет — порядок наведет".Странно, появились американские медицинские лаборатории – появились давно забытые болезни. И у животных, и у людей. Мы подопытные кролики? Не знаю. Фактов вроде нет, только ощущение. А если вспомнить, что ежегодно мы только по государственной статистике сокращаемся на 200 000 человек, то налицо ползучая депопуляция...Тут недавно по телевизору призывали прививаться всех, кто рожден после 1956 года. Странно, да? Сколько непривитых детей было в Советском Союзе в 60-е, 70-е, даже в 80-е годы? И что это за вакцина такая, после которой заболевают 30% привитых? Даже я знаю, что иммунитет от кори сохраняется на всю жизнь после прививки.А на очереди дифтерия. Минздрав уже предупредил об эпидемии и призвал прививаться. За собственный счет. И так, между прочим, сообщил, что у нас на всю Украину есть целых 900 доз (!) противодифтерийной сыворотки. Так что 900 человек, возможно, спасут. Остальные...Вспомнилась наша история. Незалежная. Точнее то, что мы "достигали". 1991-й год. Мы будем второй Францией! 2002 год. Мы будем второй Польшей! 2016 год. Догоним экономику Януковича через 20 лет! 2018 год. Шумеры, химеры, шаровары...Хватит о грустном. Расскажу-ка я вам о современных преступниках. У нас в Днестровском районе Киева, в парке Победы, преступники пытались ограбить... общественный туалет! Не смейтесь. Не грабили они тех, кто на горшках сидел. Даже у писсуаров никого не грабили. Они по специальности грабили. Чему в европах научились. Сами знаете основную специальность наших заробитчан в польских городах.Проще говоря, демонтировали унитазы и раковины. Оно, конечно, понятно. Зачем в общественном туалете унитазы? Проще надо быть. Декоммунизировать надо. Жить, как деды жили! Дырки в полу достаточно. А людям пригодится.В Луганской области возле населенного пункта Золотое-4 Попаснянского района исчезли 50 метров... железнодорожных путей. Ну, мы-то все понимаем. В Прибалтике после сокращения транзита из России тоже пути стали разбирать. Тренируемся пока. У нас ещё целую ГТС предстоит резать.Короче говоря, приехали мужики на КрАЗе. Порезали газовыми горелками рельсы по 4 метра и увезли на металлолом. Там их и нашли. В смысле, мужиков. А с другой стороны? Ну зачем нам теперь рельсы? Только экологию портят ржавчиной.Кстати, тут меня узнать просили, у вас где-то БАМ старый, довоенный, в тайге затерялся. Может, допустите наших специалистов на пару месяцев? Мы вам поможем восстановить статус-кво тайги. Бесплатно. Пункты приема металлолома же у вас есть? Зачем вам это напоминание о сталинском ГУЛАГе?Чуть не забыл упомянуть о продолжении истории с храмами РПЦ МП. Помните, в прошлых записках я писал о грабежах и блокадах храмов? Читают ВО в Киеве. Отреагировали быстро. Теперь храмы охраняет Национальная Гвардия.Только вот одна деталь малозаметная есть. Охраняют храмы РПЦ Киевского патриархата. Чтобы агрессивные старушки не хулиганили. Вам не понятно? Мне тут способ понимания украинской логики подсказали. Сам не пробовал. Просто ретранслирую. Есть среди читателей рисковые мужики?Итак, ровно в полночь надеваете кастрюлю на голову. Затем 3 раза проскакать по часовой стрелке вокруг дома. Дальше то же самое, но против часовой. Остается мелочь. 666 раз спеть Щеневмерлу. Только с тоской обязательно и на Луну смотреть. Крикнул СУГС и всё! Понимание нашей логики уже у вас в голове!А вообще, что-то у меня вот в голове вертится... Птицы дохнут, рыбы мрут, люди язвами покрываются, храмы рушатся... Где-то я подобное уже читал. Главное — книга известная, самая известная в мире.Да, у нас ещё и Гривна одурела. Замуж собралась. Сколько мы её уговаривали за доллар или евро выйти. Нет же, подавай ей агрессорский Рубль. Сепаратистка! Решила свою девичью толщину до российских стандартов довести. Чтобы, значит, пара красивая получилась. На диету села.А ведь совсем недавно какая дивчина была. Кровь с молоком! Недомерок этот, ваш Рубль, в четыре раза дохлее был. А сейчас уже вдвоем красавицу нашу обнимают. 52 копейки рубль стоит официально. Говорит, что замуж выйду, как только сравняемся. Правда вопрос возникает. Рубль-то в курсе? Может и не нужна она ему уже?Да, по поводу сала. Посмотрели и будет. В смысле, не будет больше сала. И сыра, и молока. Сами свиней кормите. Мы всё. Мы европейцы! Это раньше в азиатском СССР и не европейской Украине можно было продавать сало, молоко, сметану, творог. Даже яблоки и бурак можно было.Теперь мы Европа. Теперь у нас в соответствии с Соглашением об ассоциации (главой 4) европейские регламенты! Яценюк подписал распоряжение Кабмина от 24 февраля 2016 года № 228-р по которому с 2018 года устанавливаются "специальные гигиенические правила для пищевых продуктов животного происхождения".Теперь, если ты продаешь мясо, сало, молоко и прочие продукты, ты производитель. А значит, обязан иметь сертификаты, соблюдать регламент, контролировать. Вот селяне оживились. А ведь именно они больше всех кричали о возрождении АПК.Конечно, мясо и молоко у нас будут. От крупных производителей. У них денег хватит на все эти регламенты. Только вот сала нормального не будет. Колбасы домашней не будет. Молоко из-под коровы не будет. Будет точно так же как у вас. Вроде молоко. Вроде сметана. Вроде мясо. Вроде сало.Я конечно, по-свойски, вам скажу, как найти украинское сало теперь. Надо ехать в село. И вечером, в безлунную ночь, выпрашивать у бабки сальца и молочка. И огородами домой.Я помню, многие из нас, да и вас, думали, что Украина превратится в аграрный придаток Европы. Ан нет. Что-то мне подсказывает, что у нас другая судьба. Мы станем Болгарией. Солнце, воздух и вода. Старшее поколение помнит кучу болгарских банок в любом магазине СССР. Лечо, маринованные огурцы, перец, компоты, варенье из розовых лепестков...Было такое ощущение, что болгары всей страной на огородах живут. А и вкусно было...А теперь болгары забыли про свой болгарский же перец. Они его из Голландии получают. Правда для Украины и это проблематично.Мне тут высказали претензию. Чего это ты ничего украинского не рекламируешь? Исправляюсь. Ребята, вам фарфоровый завод не нужен? Монополист на Украине. Один он у нас. Всего за 151,1 миллиона гривен! Дружковский фарфоровый завод в Донецкой области?Мы даже аукцион наоборот проведем. Специально для вас. Редукцион! Кто не грамотный, это когда торгуются кто меньше даст. Правда меньше 94,5 млн гривен нельзя. На откаты не хватит. Зачем космической державе фарфоровая посуда? Надо экологически чистую из березы резать. Подумайте, очень кушать хочется...А сейчас я вас буду из кресел ронять. Предлагаю сразу лечь на пол, чтобы не падать высоко! Помните, в прошлых записках я вам рассказывал о закрытии автозавода КрАСЗ? Вы подумали, что мы теперь авто не производим. Как я вас? Теперь цитата:"Национальная полиция Украины пополнила свой автопарк техникой отечественного производства. Правоохранителям передали 400 лифтбэков Skoda Rapid, собранных на предприятии Еврокар в селе Соломоново Закарпатской области".Вот мы какие. Мы даже в селах автозаводы строим. Да и что там строить? Привезли кузов. На домкрате поднял, колеса прикрутил и всё. Наше производство! И всего-то за 372 тысячи гривен. А там ведь даже светодиодные проблесковые маячки! Куда там митсубисям и тайотам. Теперь у нас этот, лифтбэк, производят! Сало уронили! Хреново салу три раза! Мне по секрету рассказали, что там ещё два дебила в бейсболках должны быть.Правда, мысль опять у меня. Заглянул на сайт продаж у вас. Этот самый Рапид чешской сборки стоит почему-то всего 600 тысяч рублей. Меньше 300 тысяч гривен. Ах да, у вас же без светодиодных маячков...Ну и последнее. Наши университеты один за другим отправляют студентов на дистанционное обучение. Даже Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отправил. И правильно. А то примерзают к стульям. Отдирай их потом. А ведь там больше всего свидомых борцов.Может, пользуясь случаем, отправить их на заготовку дров? Вроде практики. На майдан-то они опять не пойдут. Платить им никто не будет. А на нет и вам нет. Может это природа? Большинство живых существ зимой не особо активны. А то и вовсе спят. Какое образование во сне?Честно скажу, совершенно не жалко этих студентов. Вот больных в Никополе жалко. Там в 1-й городской больнице уволились и уехали в Польшу, Россию, Чехию все (!) анестезиологи и почти все хирурги. Работает один со стажем работы 2 года. Вместо положенных 4-х на каждое дежурство.Ну ладно. Пойду на улицу. Поищу чего-нибудь для дома, для семьи. А вам счастья и скорейшего исполнения того, что вы там загадали на праздники. И улыбайтесь. Или рожицы стройте, как Эйнштейн на знаменитом фото. До встречи.P.S. Вот мокрица Деда Мороза подери. Прогулялся называется. Аж усики завернулись от холода. Кстати, сибиряки и северяне, так из какого меха шубы самые теплые, говорите? И этот, спирт, в каких пропорциях разводят? Для растираний, естественно...