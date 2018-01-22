Стратегия мирового господства США

8 января 1918 года Вашингтон предложил свой новый мировой порядок. Этот план вошёл в историю как «14 пунктов Вильсона».По сути, Вашингтон предлагал новый послевоенный мировой порядок. Этот— Открытые мирные договоры, открыто обсуждённые, после которых не будет никаких тайных международных соглашений какого-либо рода, а дипломатия будет действовать откровенно и на виду у всех. Этот был удар по тайной дипломатии старых западных держав: Германии, Франции и Великобритании, которые должны были уступить первое место американской сверхдержаве, новому лидеру западного мира. Англия и Франция в начале войны заключили договора о разделе добычи, теперь им надо было согласовать свои позиции с США.— Абсолютную свободу торгового мореплавания в мирное и военное время; уничтожения препятствий для международной торговли. Эти пункты разрушали хозяйственную автономию стран и вели к установлению экономического господства США – самой мощной в мире экономики. Американские товары, как более качественные (чаще всего) и дешёвые вытесняли и уничтожали конкурентов. «Свобода морей» окончательно разрушала прежнюю гегемонию Англии, показывала притязания США на главенство в мировой торговле. Всё это мы видим и в современном мире, когда США сделали всё чтобы уничтожить и захватить рынки стран бывшего социалистического блока и СССР-России. После этого эти страны стали финансово-экономическими колониями и странами-донорами (поставщиками дешёвых ресурсов) для США и других стран ядра капиталистической (паразитарно-хищнической) системы.— Справедливые гарантии того, что национальные вооружения будут сокращены до предельного минимума совместимого с государственной безопасностью. То есть США (претендент на мировое господство) предлагали другим государствам разоружиться. США могли в мирное время иметь минимальные вооруженные силы (особенно сухопутные), так как не имели сопоставимых соперников на суше (американском континенте), а от других великих держав их защищали Атлантический и Тихий океаны. При этом в военное время, опираясь на мощную и передовую экономику, США могли быстро нарастить военный потенциал. А их более слабые в хозяйственном и технологическом планах конкуренты сделать этого не могли. Им требовалось время и большие усилия.В современном мире всё это повторяется. США и их младшие партнеры и сателлиты предлагают другим национальным государством разоружиться, отказаться от оружия массового поражения, отказаться от программ развития атомных и ракетных технологий. Страны второго-третьего мира должны остаться в прошлом, не развивать передовые технологии. В случае неповиновения – санкции и военные операции. К примеру, в последние годы по этому сценарию идет ситуация с КНДР (Северная Корея) и Ираном. Идёт давление и на Россию, чтобы она отказалась от своих «избыточных» арсеналов и особенно от ракетно-ядерного оружия.— Свободное, чистосердечное и абсолютно беспристрастное разрешение всех колониальных споров, основанное на строгом соблюдении принципа, что при разрешении всех споров, касающихся суверенитета, интересы населения должны иметь одинаковый вес по сравнению со справедливыми требованиями того правительства, права которого должны быть определены.Очень циничное и хитрое предложение о «свободном, чистосердечном и абсолютно беспристрастном разрешении всех колониальных споров» от американского хищника. Вашингтон опоздал к разделу «колониального пирога». Основные куски достались Франции, Англии, Испании, Португалии, Голландии, Бельгии и т. д. США начали постепенно теснить старых хищников и теперь предлагали свободно разрешить «колониальные споры», то есть пустить американский капитал и товары в их владения-колонии. Хозяевам США требовались новые рынки сбыта, источники сырья. Поэтому Вашингтон начал наступление на старый колониальный мир. Хозяева Запада, сделавшие Соединенные Штаты своим новым «командным пунктом» переводили планету на «рельсы» неоколониализма, откровенная колониальная система, основанная в основном на силовом приоритете, уходила в прошлое.Хозяева Запада тысячелетиями строят один и тот же «новый мировой порядок» — глобальную невольничью, рабовладельческую цивилизацию.— Германия должна была освободить все оккупированные территории. Туманно обещалось урегулировать все затрагивающие Россию вопросы.— Освобождение и восстановление Бельгии; возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии, очищение и восстановление французских областей; исправление границ Италии на основе национальных границ; автономия народов входящих в состав Австро-Венгрии; эвакуация германской армии из Румынии, Сербии и Черногории, обеспечение Сербии доступа к морю; автономия народов входящих в состав Турции, открытие Дарданеллы для судов всех стран; создание независимой Польши с выходом к морю и присоединением территорий, населенных поляками.— США предлагали создать союз наций на основе особых статутов в целях создания взаимной гарантии политической независимости и территориальной целостности как больших, так и малых государств.То есть Вашингтон предлагал создать прообраз «мирового правительства», где все козыри в итоге должны были остаться у хозяев США. Напыщенный лозунг о создании Лиги наций, как барьере на пути будущих войн, был ложен. «Мировое сообщество» создавали как охранника той мировой системы, которая сложится после войны. То есть для закрепления несправедливого мирового порядка, построенного на развалинах прежнего, в том числе и на руинах русской цивилизации – разграбленной, поделённой на сферы влияния и колониальные «самостийные» бантустаны.Вся мировая пресса, включая газеты II Интернационала, хвалила «демократический» характер пунктов Вильсона. Но сами Вильсон признавал, что его пункты выдвинуты в том числе и как ответ на социалистическую революцию в России. Впервые в истории, хотя об этом в современной «демократической» и «капиталистической» России предпочитают молчать,«Яд большевизма, — отмечал Вильсон, — только потому получил такое распространение, что являлся протестом противТеперь очередь за нами, мы должны отстоять на мирной конференции новый порядок, если можно – добром, если потребуется – злом!»На рубеже XIX—XX вв. США были превращены в главный «командный пункт» западного мира. Великобритания, хоть и сопротивляясь, уступала своё место Америке (процесс шел до завершения Второй мировой войны, когда США окончательно вышли на первое место), становясь младшим партнером в тандеме «золотой элиты» (финансового интернационала) Англии и США.Банковско-ростовщические монополии США и Англии (при участии «финансовых домов» из других западных стран) поработили две трети мира. Ими была создана самая эффективная паразитарная система глобального грабежа стран и народов – финансовый империализм и неоколониализм. Кучка глобальных паразитов претендовала на мировое господство, строила огромную рабовладельческую «пирамиду».США стали главной «базой» мировых паразитов. Именно они развязали мировую войну, чтобы разрушить и захватить рынки старых монархических империй: России, Австро-Венгрии, Германии, Турции. При этом решался «русский вопрос» — завершалось тысячелетнее противостояние Запада и Руси, двух центров имеющих концепции и возможности для создания глобального мирового порядка. Хозяева США чудовищно обогатились во время мировой войны, напились «крови» воюющих держав. Теперь США претендовали на мировое господство с помощью «демократических ценностей», «прав человека» и финансово-экономического приоритета. Российская империя уже рухнула, на грани краха были Австро-Венгрия, Германия и Турция. Вашингтон решил, что пора получить плоды победы. США претендовали на захват мировых рынков через требования абсолютной свободы торгового мореплавания и уничтожения препятствий для мировой торговли.Президент США Вудро ВильсонЕщё в 1916 году среди хозяев США родился т. н. «план Хауса». Он был назван в честь «серого кардинала» В. Вильсона – Эдварда Мандела Хауса (Хауза). Американский политик, дипломат, советник президента Вильсона был известен под прозвищем «полковник Хауз», хотя к армии США отношения не имел: звание полковника в данном случае является почётным уважительным титулом к заслуженному гражданину штата, принятым на американском Юге. Хаус фактически направлял и регулировал политику американского президента. Он подмял под себя весь госдепартамент, аппарат Белого дома и без лишней скромности говорил «я – власть позади трона». А через самого Хауса действовали настоящие хозяева США – финансовые олигархи. Не зря Вильсона называли «марионеткой Ротшильдов» (и их ставленников в США — Моргана, Шиффа, Баруха и пр.).Россию Хаус, как и прочие хозяева США, ненавидел, считая главным конкурентом Америки. Когда началась мировая война, хозяева США сделали ставку на победу Антанты, но без России. Соединенные Штаты, вернее, их настоящие хозяева (простой народ в массе своей прозябал в нищете и безнадёге), сказочно обогатились на войне. Штаты из мирового должника стали мировым кредитором. Экономический потенциал ведущих великих европейских держав, Германии, России и Франции, был подорван. Значительная часть Старого Света стала полем боя. Позиции Великобритании также были ослаблены. А в Америки военные заказы вызвали экономический бум – строились новые фабрики, заводы, создавался мощные военно-промышленный комплекс. При этом Вашингтон готовился вступить в войну: формируется сильная сухопутная армия, строится огромный военный флот. Население США растёт за счёт бегущих от войны людей, включая квалифицированных рабочих, инженеров, учёных, представителей творческой интеллигенции. Америка получает мощный приток творческих, научно-технических кадров и дешёвой рабочей силы.Суть «стратегии Хауса» (понятно, что автор был не один, а коллектив представителей американской элиты) –При этом эту задачу предполагалось решить в основном не военными, а политическими, финансово-экономическими и информационно-идеологическими методами.После того, как США пожали все плоды нейтралитета, необходимо было пожать и плоды победы. Америка должны была вступить в войну после падения русского самодержавия и Российской империи. Срок определялся на весну 1917 года. Россия должна была выйти из войны, утратив место в лагере победителей и разделив участь побеждённых. Более того, пасть окончательно, утратив статус векового врага коллективного Запада.После падения Русской империи осложнялось положение держав Антанты. Центральные державы могли собрать все силы на Западном фронте и нанести новый решительный удар по Франции, Англии и Италии. Французам, англичанам и итальянцам теперь приходилось надеяться на помощь уже не со стороны русских, а только американцев. А США не страдали широкими порывами души. Голый расчёт, прагматизм и цинизм. То есть США получали возможность диктовать любые условия союзникам. Державам Старого света приходилось уступать, так как им нужна была поддержка мощной американской промышленности, американский флот и армия, чтобы завершить войну победой, не затягивая её на новые кампании.США рассчитывали одержать победу над Германией и союзниками не столько военными, сколько информационными методами. Истощенные затяжной и кровавой войной страны планировали взорвать изнутри. Как до этого Россию. Ставку делали на различные «демократические и прогрессивные», национальные, революционные элементы, которые должны были добить собственные монархии. В результате США избегали больших военных потерь и расходов, в отличие от уже давно воюющих держав. А после победы в разваленных монархических империях устанавливались «демократические» режимы, которые с радостью брала под своё крыло Америка.После победы выдвигался проект «фактического пересмотра системы международных отношений». США ранее традиционно придерживались политики «изоляционизма», ограничивая свою сферу влияния Американским континентом и в дела Старого света не лезли. Набирались сил и опыта. А европейские державы были связаны сложной системой взаимных интересов и противоречий, договоров и соглашений, включая тайные. Всё это предлагалось разрушить – отсюда лозунг «отмены тайной дипломатии». Старую дипломатию объявляли «плохой», разрушали и отбрасывали, чтобы на её месте построить новую, с учётом доминирования США в мире.Главным стратегическим партнером США в достижении «нового мирового порядка» была Великобритания, уступавшая положение главного «командного пункта» западного проекта своей бывшей колонии. Понятно, что британцы кочевряжились, как могли вставляли палки в колеса, но в целом выхода у них не было. Англия потеряла статус «мировой мастерской» и «владычицы морей». При этом американцы исподтишка рушили Британскую колониальную империю, проникая в её сферу влияния.Таким образом, хозяева США (глобальный паразит) строили «новый мировой порядок». А с образованием «мирового правительства» США становились мировым лидером. При этом создавалась иллюзия победы «свободы» и «демократических ценностей». Рабы должны были радоваться новым цепям. Все бедствия мировой войны объяснялись агрессивной сущностью абсолютизма, старых монархий, недостаточной «демократией» тевтонов и русских варваров. «Подлинная демократия» (а её светочем были Штаты) должна была предотвратить новую катастрофу в будущем. А США получали в этом случае роль мирового учителя демократии – мирового арбитра. Америка могла лезть внутренние дела других стран, оценивать их «демократичность». Всё это мы наблюдаем и в современном мире.Американский политик Эдвард Мандел Хаус