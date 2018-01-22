Кровавая дорожка к короткой славе. Кому сказать спасибо?

Просто омерзительно порой быть пророком в своем отечестве. Но увы, не прошло и недели, как пермская эпидемия начала шествие по стране.Слава богу, пока не пандемия. Но – пока.Почему я решил тогда, что повторения будут?Потому что стадо. И законы стада едины для всех, от Калининграда до Камчатки.Что нужно стаду? Стаду нужны вожаки, примеры для подражания и лайки.Без лайков любая особь обречена на роль простого стадного потребителя. Два урода, размахивавших ножами, в глазах стада выглядят если не мессиями, то апостолами.Как же, «круто пропиарились».Не я придумал, цитировал завистливые вздохи один из читателей блогера Зергулио.Но ведь, по сути, подражатели-воздыхатели малолетних подонков правы.Страна, в которой культивируется тупость, предательство и бескультурье, обречена именно на появление таких вот потенциальных граждан.Они не умеют думать. Они не смогут, да, просто не смогут придумать нечто такое, что возвысит их над остальными. Их мир туп и ущербен, ибо выращен на соцсетях и ютубе.И у них за всю короткую жизнь не было перед глазами достойных примеров.А откуда им взяться? Скажете, приметы той великой войны? Которую проходят в школах за неделю? Которую оболгали и оплевали десятки заслуженных людей с государственными наградами на грудях?Нет.Кстати, и телевидение тоже «при кассе». Оно понятно, что молодежь телик не почитает, но отзвуки проникают и в Интернет.И, простите, кого им покажут на экранах другие заслуженные люди с государственными наградами на тех же местах — типа Эрнста?А покажут всю ту же девицу легкого поведения Шурыгину в очередной раз. В очередной, да. На «первом». И на ТНТ в качестве советчицы по обустройству личной жизни.Паренька из Сибири, который из пожара детей таскал, покажут?Нет. Никогда и ни при каких условиях. Потому что парень рисковал, сжег себе руки, но вел себя как человек.Это не в тренде.Как не в тренде солдаты, честно выполнившие свой долг. Не важно, где. В Крыму, в Донецке или под Иловайском. Или в Сирии. «Ихтамнеты» сидят под лавками и молчат. Хорошо, что хоть за деньги молчат.Но на телевидении или в Интернете им делать нечего.На всеобщее обозрение надо выставлять шлюх, воров, убийц. Ну, еще светских львов и львиц, гомосексуалистов и прочих ЛГБТ.Да, на таком фоне наши власти выглядят чуть ли не святыми.Но даже тупой особи стада породы «Йе-гэ» понятно, что власть ему не светит. Там все расписано вплоть до его смерти. Нет, есть конечно, друг Леша Навальный, который обещает много. Но там с выполнением плоховато будет.Да и когда все оно случится…А хочется сейчас. Хочется пиара, славы, лайков. И чтобы все понимали крутость и неразбавленность особи.Потому нож, потому школы, потому и в жертвах те, кто однозначно слабее. Закон стада, закон джунглей.А ведь мозгов-то реально не хватает для того, чтобы понять, что за преступлением последует наказание.И у почитателей тоже не хватает. Не вырастили мозги.Но – хочется. Минутной, секундной славы. Признания и понимания, что ты не часть стада, ты личность, которая способна на поступок.Вся проблема в том, что Личностей, способных на Поступки, растили и ковали в прошлом. А в уже упомянутом «светлом российском будущем» их быть не должно.Там место для пастухов и стада. Увы.Не заложили в головы. Незачем.Потому можно ставить металлодетекторы, сажать на входы не тетенек и пенсионеров в форме ЧОПа, а бывших десантников. На что хватит родительских кошельков. Вот только не поможет.Есть много вариантов, как это все обойти. Приводить не стану, дабы борцуны из надзоров не возбуждались. Где надо, там уже обсудили, как обойти при желании детекторы.Проблема в другом. И ее давно озвучили люди заведомо поумнее меня. Проблема не в металлодетекторах. Проблема в головах. А это детекторами не отлавливается.А нам остается смотреть и гадать, сколько еще ЧП должно случиться, чтобы до властей дошло, что не в детекторах дело.Думаю, что не дойдет. Просто потому, что все это – часть успешно выполняемого плана по оболваниванию населения страны.Продолжаем наблюдать?