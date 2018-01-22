21:02 22 января

Кровавая дорожка к короткой славе. Кому сказать спасибо?

Просто омерзительно порой быть пророком в своем отечестве. Но увы, не прошло и недели, как пермская эпидемия начала шествие по стране.



Слава богу, пока не пандемия. Но – пока.


Почему я решил тогда, что повторения будут?

Потому что стадо. И законы стада едины для всех, от Калининграда до Камчатки.

Что нужно стаду? Стаду нужны вожаки, примеры для подражания и лайки.

Без лайков любая особь обречена на роль простого стадного потребителя. Два урода, размахивавших ножами, в глазах стада выглядят если не мессиями, то апостолами.

Как же, «круто пропиарились».

Не я придумал, цитировал завистливые вздохи один из читателей блогера Зергулио.

Но ведь, по сути, подражатели-воздыхатели малолетних подонков правы.

Страна, в которой культивируется тупость, предательство и бескультурье, обречена именно на появление таких вот потенциальных граждан.

Они не умеют думать. Они не смогут, да, просто не смогут придумать нечто такое, что возвысит их над остальными. Их мир туп и ущербен, ибо выращен на соцсетях и ютубе.

И у них за всю короткую жизнь не было перед глазами достойных примеров.

А откуда им взяться? Скажете, приметы той великой войны? Которую проходят в школах за неделю? Которую оболгали и оплевали десятки заслуженных людей с государственными наградами на грудях?

Нет.

Кстати, и телевидение тоже «при кассе». Оно понятно, что молодежь телик не почитает, но отзвуки проникают и в Интернет.

И, простите, кого им покажут на экранах другие заслуженные люди с государственными наградами на тех же местах — типа Эрнста?

А покажут всю ту же девицу легкого поведения Шурыгину в очередной раз. В очередной, да. На «первом». И на ТНТ в качестве советчицы по обустройству личной жизни.

Паренька из Сибири, который из пожара детей таскал, покажут?

Нет. Никогда и ни при каких условиях. Потому что парень рисковал, сжег себе руки, но вел себя как человек.

Это не в тренде.

Как не в тренде солдаты, честно выполнившие свой долг. Не важно, где. В Крыму, в Донецке или под Иловайском. Или в Сирии. «Ихтамнеты» сидят под лавками и молчат. Хорошо, что хоть за деньги молчат.

Но на телевидении или в Интернете им делать нечего.

На всеобщее обозрение надо выставлять шлюх, воров, убийц. Ну, еще светских львов и львиц, гомосексуалистов и прочих ЛГБТ.

Да, на таком фоне наши власти выглядят чуть ли не святыми.

Но даже тупой особи стада породы «Йе-гэ» понятно, что власть ему не светит. Там все расписано вплоть до его смерти. Нет, есть конечно, друг Леша Навальный, который обещает много. Но там с выполнением плоховато будет.

Да и когда все оно случится…

А хочется сейчас. Хочется пиара, славы, лайков. И чтобы все понимали крутость и неразбавленность особи.

Потому нож, потому школы, потому и в жертвах те, кто однозначно слабее. Закон стада, закон джунглей.

А ведь мозгов-то реально не хватает для того, чтобы понять, что за преступлением последует наказание.

И у почитателей тоже не хватает. Не вырастили мозги.

Но – хочется. Минутной, секундной славы. Признания и понимания, что ты не часть стада, ты личность, которая способна на поступок.

Вся проблема в том, что Личностей, способных на Поступки, растили и ковали в прошлом. А в уже упомянутом «светлом российском будущем» их быть не должно.

Там место для пастухов и стада. Увы.

Не заложили в головы. Незачем.

Потому можно ставить металлодетекторы, сажать на входы не тетенек и пенсионеров в форме ЧОПа, а бывших десантников. На что хватит родительских кошельков. Вот только не поможет.

Есть много вариантов, как это все обойти. Приводить не стану, дабы борцуны из надзоров не возбуждались. Где надо, там уже обсудили, как обойти при желании детекторы.

Проблема в другом. И ее давно озвучили люди заведомо поумнее меня. Проблема не в металлодетекторах. Проблема в головах. А это детекторами не отлавливается.

А нам остается смотреть и гадать, сколько еще ЧП должно случиться, чтобы до властей дошло, что не в детекторах дело.

Думаю, что не дойдет. Просто потому, что все это – часть успешно выполняемого плана по оболваниванию населения страны.

Продолжаем наблюдать?
Автор: Роман Скоморохов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 16

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  1. капрал Сегодня, 15:07
    А нам остается смотреть и гадать, сколько еще ЧП должно случиться, чтобы до властей дошло, что не в детекторах дело

    Роман, ты всерьёз считаешь, что властям неизвестно текущее положение дел?
    Они же и выстраивали эту систему на протяжении 20+ лет.
    А нападения на школы для них всего лишь издержки "производства" или случайное недоразумение. request
    капрал
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:59
      Кровавая дорожка к короткой славе. Кому сказать спасибо?
      - вопрос риторический?
      андрей юрьевич
      1. Лексус Сегодня, 16:13
        Если раньше говорили "улица воспитала". То теперь роль улицы прочно занял интернет. В наихудшем своём содержимом.
        Лексус
    2. сибиралт Сегодня, 17:16
      Бороться с молодёжь - несусветная тупость или это делается намеренно для создания протеста против власти и раскола общества. Сначала посмотрите, что им по ящику круглосуточно втюхивают и чему в школах учат belay
      сибиралт
  2. andrej-shironov Сегодня, 15:31
    Роман, странно что власть не противостоит этому оболваниванию! Вы не находите? Мне недавно на запрос в Администрацию Президента РФ и Президенту по поводу Коли с Уренгоя, пришёл любопытный ответ откуда бы вы думали....правильно- министерства образования. Кому интересен сей документ могу выслать в личку.
    andrej-shironov
    1. Hlavaty Сегодня, 16:25
      Цитата: andrej-shironov
      странно что власть не противостоит этому оболваниванию!

      Власть не противостоит оболваниванию, она им пользуется! А то ещё народ протрезвеет и начнёт вопросы задавать... А так оболваненным массам говорят, за кого голосовать, чем возмущаться, чему радоваться, что живут эти массы хорошо и что дела у России всё лучше и лучше. И народ доволен, и не мешает чиновникам и олигархам себя грабить.
      Hlavaty
    2. Doliva63 Сегодня, 16:28
      Как власть может противостоять тому, что сама и создаёт? belay
      А про ответ мионбра на запрос в адрес АП - это нормально, это в духе бюрократии, которую заботливо размножали и растили больше 20 лет(её, кстати, уже больше, чем во всём Союзе было laughing ).
      Давно как-то одна мамаша написала в ЦК - типа, "ребёнок" из армии пишет, что у них там вши у всех. Так ведь приехала тётка из ЦК(фамилию уже забыл) за 2 000 км.от Москвы, не поленилась! Вшей у того "ребёнка" нашли, у одного, по-моему, а командира части в тот же день уволили. Вот это - ответ на запрос! drinks
      Doliva63
  3. АлеБорС Сегодня, 16:20
    Согласен, не дойдёт до власти.. Вот и подготавливаю своих детей к жёсткому сопротивлению при нападении, опять же понимая, что всё равно их виноватыми сделают.. Зато хоть живы останутся...
    Такой вот парадокс... request
    АлеБорС
  4. OlfRed Сегодня, 16:42
    Мда годик начался... Пожинаем плоды, посеянные десятилетия назад. Кто бы мог вообще подумать что ТАКОЕ будет происходить в моей стране! Сразу стало ясно что рыбка гниет и уже давно. Вот и прос..ли поколение, не хочется конечно, что бы так было на самом деле, но... А чего вы хотели от всяческих министерств? Это как "министерство экономического развития" - министерство есть, развития - нет, и так похоже во многих сферах.
    Можно подумать что сильным мира сего есть дело, до нас, холопов (имею ввиду себя). Хозяева заняты как обычно, набиванием своих бездонных утроб деньгами, да пустой болтовней. Их дети уже давно пристроены и обеспечены, с какого перепуга они должны за других переживать? Боюсь даже подумать, какие еще неприятные сюрпризы выплывут, власть занята грызней, отстранилась от всего... Зараженный паразитами организм либо выживает, если лечить(не было бы поздно), либо умирает - третьего не дано. hi
    OlfRed
  5. rait Сегодня, 17:38
    Пост от человека который вообще не знаком с мат.частью.

    В любом обществе есть психически нездоровые люди,в любом. От состояния общества зависит их количество и проявление из болезни,а так же эффективность их контроля и лечения. И после любого громкого случая,после любого громкого теракта,массового убийства,громкой истории с ОПГ и тд. из них могут появляться подражатели. И происходило это еще до лайков,как пример дело советской банды "попрыгунчиков" в начале 20 века.

    Маньяк Муханкин Владимир Анатольевич открыто заявлял что является "учеником Чикатило".

    Таких подражателей было не один и не два в "доинтернетовской истории мира",без всяких лайков,а скорее всего и телевидения тоже. В том числе в столь превозносимом советском союзе,без всякого ЕГЭ.

    Потому что этому механизму все равно какой сейчас общественный строй,он срабатывает от известности преступления. И подражатели появились как только появились эффективные методы передачи информации,в наш информационный век их стало больше потому что и информация передается эффективнее. В интернете вы можете найти множество новостей которые с точностью описывают,показывают фото и видеокадры преступления.

    Запретить интернет? Во славу Роскомнадзора? Плюс еще телевидение,первый и второй которые массово со всех кадров обсасывают данные новости,щас еще очередное "Пусть говорят " снимут...не-не-не,власть на это не пойдет. Через кого же тогда нести провластную точку зрения? lol

    Где надо, там уже обсудили, как обойти при желании детекторы.


    Детекторы обходятся элементарно. Стоит их только поставить и начнутся огромные очереди,постоянные пищания на забытые в кармане ключи,постоянное потрошение рюкзаков с металлическими линейками и тд. Как итог сначала писк станет восприниматься как назойливый фоновый шум,а не как сигнал тревоги,после детекторы банально отключат что бы не было очередей и дети могли попасть в школу.

    Можно исключить пронос в школу опасных предметов,но:

    1. Для этого нужно как минимум перепланировать здания,а скорее всего строить полностью новые
    2. Для этого нужно закупать дорогостоящую аппаратуру на которую нет денег
    3. Нанимать дорогостоящих охранников на которых нет денег
    4. Это не решает проблему потому что плохое можно совершить и во время школьной линейки,и во время массового городского мероприятия и тд. и тп. Везде где есть скопление людей,но нет таких мощных средств безопасности.

    Что же тогда делать? В США над этим вопросом бьются уже 2 десятка лет. Научного ответа нет. Наука не знает как предотвратить подобное,а как эффективно реагировать очень даже знает.
    rait
    1. Hlavaty Сегодня, 19:52
      Цитата: rait
      Запретить интернет? Во славу Роскомнадзора? Плюс еще телевидение,первый и второй которые массово со всех кадров обсасывают данные новости,щас еще очередное "Пусть говорят " снимут...не-не-не,власть на это не пойдет. Через кого же тогда нести провластную точку зрения?

      Ну зачем сразу запрещать интернет? Это всё равно, что увидев матерную надпись на заборе пытаться запретить азбуку, вместо того чтобы найти автора и надрать ему задницу.
      У любого блога, сюжета, статьи есть автор! Конкретный человек с фамилией, именем и задницей для "надирания". Установить автора даже в интернете вполне реально. "Убедить" автора в его неправоте государство умеет очень хорошо. А вот почему государство этим не занимается? Вопрос к президенту и его компании.
      Интернет, телевидение, другие СМИ - это всё инструменты влияния на народ. И эти инструменты надо оберегать от дурных рук. А если эти дурные руки добрались до инструмента и начинают гадить, то надо эти руки просто "освободить" от инструмента. Желательно так, чтобы эти руки больше даже не тянулись в сторону СМИ. Государственная машина это умеет. Надо только дать команду "Фас!"
      Hlavaty
      1. Винни76 Сегодня, 20:13
        Цитата: Hlavaty
        У любого блога, сюжета, статьи есть автор! Конкретный человек с фамилией, именем и задницей для "надирания". Установить автора даже в интернете вполне реально. "Убедить" автора в его неправоте государство умеет очень хорошо.

        За неправильные статьи сразу будем расстреливать или после суда? Может пока государство сопли жует организуете аналог Миротворца?
        Винни76
      2. rait Сегодня, 20:39
        У любого блога, сюжета, статьи есть автор! Конкретный человек с фамилией, именем и задницей для "надирания". Установить автора даже в интернете вполне реально. "Убедить" автора в его неправоте государство умеет очень хорошо. А вот почему государство этим не занимается? Вопрос к президенту и его компании.


        Сразу понятно что вы не знаете как функционирует интернет. Для начала государство что-то может только на своей территории,стоит автору или целому авторскому коллективу переехать к примеру в...Латвию как руки РФ резко их не достанут. И все что они смогут это условно запретить доступ к ресурсу,условно потому что есть тысяча и один способ обхода блокировок которые работают даже с великим китайским файерволлом.

        Во вторых отнюдь не всегда можно разумными средствами установить автора. Особенно если этих авторов тысячи. Достаточно простой анонимизации и трафик приводить соответствующие службы на Кокосовые острова,а далее только применение неразумных средств. Я уже молчу о анонимизации в "темном интернете".

        Интернет нельзя контролировать потому что он глобален,он находится не в одной стране и не подчинен одному правительству. Так что единственный вариант его контролировать это запретить,"рубануть рубильник".
        rait
  6. Немезида Сегодня, 18:13
    Бардак в армии начался с того,что в армию стали призывать уголовников. Бардак в школе начался с того,что буйную публику перестали отправлять в спецшколы,где ей самое место...Всю эту шпану нужно осаживать в самом начале,чтобы 1) Она знала свое место. 2) Чтобы начала понимать,что если не изменит свое антисоциальное поведение,то сгниет в тюрьме....Кроме того нужно отменить все пределы самообороны в РФ...Отморозок должен знать,что если он поднял руку на человека,то его могут на законных основаниях убить,как бешеную собаку...Только это остудит желание всяких не нормальных типов размахивать ножами и бросаться на людей с арматурой,битами и кулаками...Виновным суд должен считать того,кто ударил первым ,или угрожал другому человеку насильственными действиями,получил предупреждение от оборонявшейся стороны ,но своих противоправных действий не прекратил и вся вина за последствия должна лежать на нападавшем...
    Немезида
    1. ARES623 Сегодня, 20:10
      Цитата: Немезида
      Бардак в школе начался с того,что буйную публику перестали отправлять в спецшколы,где ей самое место

      А когда это было? Или хотите сказать, что в 70-80-е возле школ не промышляли отморозки? Не скажу, что везде, но часто. Просто не говорили об этом. СМИ помалкивали.
      Цитата: Немезида
      Всю эту шпану нужно осаживать в самом начале,чтобы 1) Она знала свое место. 2) Чтобы начала понимать,что если не изменит свое антисоциальное поведение,то сгниет в тюрьме....Кроме того нужно отменить все пределы самообороны в РФ...

      В Вас какое-то зло бродит. Детские страхи? Вы жертва насилия? Как-то неглубоко мыслите... Шпана ведь не родилась шпаной. Ее кто-то старательно, а может не очень, вырастил. Не мы ли с Вами? Я думаю, надо внимание обращать на первые проявления отклонений в поведении ребенка. Причем это внимание должна проявить Школа, как полномочный представитель Общества. Ребенок прогулял, отстает по учебе - уже надо присмотреться к родительской работе с ребенком. Шпаной становятся дети, как правило, не успевающие, которым скучно, но желающие обратить на себя внимание. А кроме того, в большинстве случаев, эти дети имеют соответствующий негативный пример перед глазами или недостаток внимания от "чрезмерно" занятых родителей. И тогда, когда эти дети еще не могут принести значительных вред окружающим, надо комплексно влиять на семью в нужном Обществу направлении. Пример Германии показателен: не посетил ребенок урок - родитель попал в камеру. В одном нашем моногороде если директор школы жалуется директору градообразующего предприятия на поведение ученика, то родители получают реальную перспективу потерять работу, если не исправят ситуацию в школе. Метод работает. Вот только двоечников за уши тянуть не надо. Не успеваешь - получи справку.
      Цитата: Немезида
      Виновным суд должен считать того,кто ударил первым ,или угрожал другому человеку насильственными действиями,получил предупреждение от оборонявшейся стороны ,но своих противоправных действий не прекратил и вся вина за последствия должна лежать на нападавшем...

      Какая-то банальщина из сочинения 5 класса СШ. Суд Вам ничего не должен. Он обязан провести судебное расследование на основе всесторонне собранных материалов по делу и вынести решение согласно УК. Так что, рановато Вам возмездием заниматься. До этого надо созреть. Карающее решение должно быть мудрым, а не ожесточенным.ИМХО
      ARES623
  7. мичман Сегодня, 18:35
    Роман, я думаю, что с Вами согласны все нормальные люди. Телевидение в РФ стало антинародным, благодаря Правительству страны и лично министра "культуры". Это он хотел увековечить память в Ленинграде фашиста маннергйма. Где Худсовет по ТВ? Честь имею.
    мичман
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