09:00 22 января
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Бунт ВСУ

Новую войну на Донбассе, вероятность которой с принятием Верховной радой закона «о реинтеграции Донбасса» устремилась с 80 волкеровских процентов к 100, не так просто начать, как иным комментаторам кажется. Вашингтон и спецпредставитель его Курт Волкер, друг сенатора Джона Маккейна, разжигают войну как могут, оказывая поддержку радикальным националистическим силам в Киеве, но наступать на фронте предстоит ВС Украины под командованием начальника Генштаба Виктора Муженко, по приказу главнокомандующего Петра Порошенко.

Бунт ВСУ


Иные комментаторы говорят, что ВСУ настолько окрепло и набралось ума в котлах, что сломит сопротивление корпусов ВС Новороссии, особенно с помощью американского оружия. Вот только само ВСУ в этом сомневается, и наступать не хочет.


Напомним, что всю осень 2017 года американцы пытались бросить ВСУ в наступление на Донбасс, угрожая в противном случае майданом «имени Саакашвили» в Киеве, но министр обороны Полторак и начальник Генштаба Муженко, фактически, пригрозили главнокомандующему Порошенко своими отставками. Муженко дал пресс-конференцию, где выразил озабоченность большими потерями в случае наступления, и намекнул на встречу с президентом по этому поводу. Полторак ставил вопрос о разоружении наци-батов или подчинении их ВСУ, а в прессе циркулировали слухи об его отставке.

Эти отставки не состоялись, но и ВСУ в широкомасштабное наступление не пошли, ограничившись артиллерийскими обстрелами и «жабьими прыжками» в серой зоне на линии фронта, в которых утилизировали, по слухам, в первую очередь неонацистские батальоны. Курт Волкер, остановивший ради наступления на Донбассе майдан Саакашвили, остался ни с чем, по сути дела, его провели как мальчишку.

Издевательство в виде «жабьего наступления» и подвигло, видимо, спецпредставителя Волкера выступить с инициативой захвата Донбасса с помощью «миротворцев», под их крышей, поскольку силовой захват с помощью ВСУ провалился. Но «миротворческий» захват заблокировала Россия: Путин заявил, что не допустит в Донбассе резни как в югославской Сребренице, под прикрытием якобы «миротворцев».

Провал идеи «миротворческой» оккупации Донбасса воскрешает планы Вашингтона по военному решению с помощью принятия закона о войне, чтобы силой закона подтолкнуть ВСУ в наступление, сняв все формальные конституционные ограничения на военные действия в мирное время, за которые цепляются в украинском Генштабе. Не случайно в разработке закона «о реинтеграции Донбасса» принимают участие американские советники. Закон о «реинтеграции» позволяет как бы законно развязать войну — об этом говорят все эксперты, глава ДНР Александр Захарченко назвал его законодательным фундаментом для новой войны.

Однако, в вопросах войны и мира любой закон что дышло: куда повернёшь – туда и выйдет, одного «закона о войне» для начала войны мало. Чтобы войска пошли в бой, американцам нужно заменить командиров, которые ненадёжны, высказывают озабоченность о больших потерях, на тех, которые не будут смущаться большими потерями.

Другими словами, после того как Порошенко подпишет закон «о реинтеграции Донбасса», Вашингтону нужно будет, чтобы гарантировать себя от новых «жабьих прыжков», сменить руководство ВСУ, Полторака с Муженко, поставив на их место безбашенных откровенных нацистов. Для этого нужно убрать главнокомандующего Порошенко, ведь они его ставленники. Поэтому требования импичмента или добровольной отставки Порошенко не ослабевают, к ним, фактически, присоединяется коллективный Запад – «Атлантический совет США», МВФ, Евросоюз и Европарламент — своей якобы «антикоррупционной кампанией».

После подписания Порошенко закона о «реинтеграции» — войне, он становится помехой для Вашингтона и Курта Волкера, поэтому на Украине могут произойти очередные большие события, удобный повод для которых – четвёртая годовщина февральского майданного переворота. А именно: добровольная отставка или «народный импичмент» Порошенко, с возложением его обязанностей, например, на экс-премьера Арсения Яценюка, стойкого нордического националиста, недавно возвратившегося на Украину из США.

Вслед за Порошенко неизбежны отставки Полторака, Муженко и других недостаточно надёжных офицеров ВСУ. Фактически, это будет новый государственный переворот, для всех это будет очевидно, что бы мировая пресса ни лгала по этому поводу, как и его цель: начать войну на Донбассе, с возможными провокациями против «страны-агрессора». Как поведут себя ВСУ, Генштаб в условиях нового госпереворота, понимая что их погонят на убой на Донбассе?

Если США пойдут на силовое отстранение от власти Порошенко, возможен бунт ВСУ. Вопросы жизни и смерти очень усиливают мыслительные способности, а командирам ВСУ очередная «победа гидности» обещает массовую бойню на Донбассе только потому, что кому-то хочется испортить президентские выборы Владимиру Путину.

Какой-нибудь генерал или полковник ВСУ может воспользоваться этим как поводом для бунта. Такому восстанию в армии потребуется, конечно, знамя, и кандидаты на него имеются, взять хотя бы героя Украины Надю Савченко, ставшую оппозиционным политиком, депутатом Рады и высказывающую неординарные взгляды на решение конфликта на Донбассе. Для первоначального успеха восставшим военным нужно будет только разоружить наци-батальоны, отношения с которыми у ВСУ давно неприязненные.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 9

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  1. Балу Сегодня, 06:20
    Для первоначального успеха восставшим военным нужно будет только разоружить наци-батальоны,

    Разоружить? Фашистов? Они подлежат физическому уничтожению, больше никак.
    Одного "бунта" ВСУ мало. Есть еще подготовленные американцами части спецопераций и СБУ.
    Статья прожектерская, но есть новая информация. Спасибо.
    Балу
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:43
      нужно будет только разоружить наци-батальоны
      а еще переформатировать сознание "майданутых", а это долгое и кропотливое занятие !
      Uncle Lee
      1. антивирус Сегодня, 07:53
        короче--дайте дешевый газ
        антивирус
    2. dsk Сегодня, 08:56
      Цитата: Балу
      новая информация

      Цитата: Виктор Каменев
      министр обороны Полторак и начальник Генштаба Муженко, фактически, пригрозили главнокомандующему Порошенко своими отставками.
      Выпускники российских академий не горят желанием "таскать голыми руками каштаны из огня" для дяди Сэма.
      dsk
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:32
    Виктор hi , когда их части начнут массово оставлять свои позиции и возвращаться на зимние квартиры, тогда можно будет говорить о настоящем бунте ВСУ! А это все торги! За места в провительстве, за деньги, за вооружение -много за что! И поэтому войну еще не один раз попытаются начать кураторы из сша и европы.
    Геркулесыч
  3. Bastinda Сегодня, 06:46
    обещает массовую бойню на Донбассе только потому, что кому-то хочется испортить президентские выборы Владимиру Путину.

    Интересные сценарии, но этот меня особенно касается, в России живу. Да здравствует демократия!
    Bastinda
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:32
    По поводу возможного бунта ВСУ наверное пока говорить не стоит. Там тоже хватает своих отморозков. А вот возрастающий антагонизм между ВСУ и нацбатами можно только приветствовать. Пусть колошматят друг друга и чем больше, тем лучше.
    rotmistr60
  5. Егоза Сегодня, 08:15
    ВСУ пока "скромно молчат", но вот более 2000 контрактников отказались продлевать контракты, и это уже хорошо.
    Егоза
  6. vlad007 Сегодня, 08:18
    Судьба Порошенко зависит не от войны на Донбассе, а от экономического положения внутри страны, которое связано с выделением кредитов МВФ. Одним из условий выделения кредита является отмена моратория на продажу земли. Мораторий пока не отменили и именно это и не нравится американцам. Для них Украина это пирог, который они хотят нарезать и употреблять в пищу по своему усмотрению.
    vlad007
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