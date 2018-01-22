21:04 22 января

Штурм Африна как решение проблем России при помощи турецкой крови



Курдские силы самообороны в Африне обречены. Обречены с того самого момента, как связали свою судьбу с США, а Турция стала их врагом. Уже после этого их поражение стало лишь вопросом времени и удобного момента, который выберет Анкара, чтобы уничтожить анклав своего давнего врага...

«Щит Евфрата»


Уничтожение курдских анклавов в северной Сирии стало официальной доктриной турецкого правительства сразу после неудавшегося государственного переворота летом 2016 года. Вторжение турецкой армии в августе того же года под кодовым названием «Щит Евфрата» имело целью не дать соединиться всем курдским территориям в одно целое и по возможности отбросить курдские военные формирования за Евфрат.



А еще они тем самым нанесли важнейший удар, расстроивший оборону ИГИЛ в северной Сирии, что позволило в будущем САА провести серию блестящих наступательных операций, окончившихся занятием ею всего западного берега Евфрата (о чем Дамаск и Москва не могли и мечтать за год до этого).

В 2016 году курдскую проблему Турции удалось решить только отчасти. Турецкие силы увязли в битве за Эль-Баб, который они безуспешно штурмовали почти полгода. Именно это, а также демарш США, тогда давших понять, что они будут защищать своих курдских союзников до конца, остудили планы Анкары, и они поспешили сделать вид, что удовлетворены достигнутым.

В чем-то сохранить свой имидж перед своим населением им помогли русские «партнеры», создавшие зоны безопасности между протурецкими и курдскими формированиями, что позволило Эрдогану не отвечать на вопрос, почему ВС Турции не смогли додавить курдов.

На этом первый этап турецкой «агрессии» в Сирии был окончен. Да, Анкара вынуждена была отступить, но это не заставило ее отменить свои планы.

Подготовка операции по решению «афринского вопроса»

Буквально сразу же по окончании битвы за Эль-Баб и заключения временного перемирия с курдами Турция начала готовить новую операцию. С ее стороны было логичным продолжить решение курдского вопроса, очистив от их влияния сперва анклав Африн, который по итогу боев конца 2016 — начала 2017 годов очутился практически в полной изоляции.



С трех сторон его окружали турецкие силы, а с четвертой — идлибский анклав. Лишь небольшой свой частью Африн сообщался с правительственной территорией, через которую он получал гуманитарные грузы, а военное снаряжение поставлялось США через аэродром Мининг, который курдские силы сумели захватить в результате боев лета и осени 2016 года.

Между тем тучи над анклавом начали быстро сгущаться. Уже к концу зимы 2016-2017 годов Турция смогла полностью взять под свой контроль идлибский анклав, и замысел новой операции против курдов начал быстро вырисовываться в турецком Генштабе.

Штурм Африна как решение проблем России при помощи турецкой крови


Основная его идея состояла в том, чтобы, используя практически полное окружение Африна и абсолютное превосходство в силах и особенно в тяжелом вооружении, создать на курдские отряды давление сразу со всех сторон. Тем самым протурецкие силы лишат курдов единственного их преимущества — действия по внутренним оперативным линиям. Вынужденные защищать свою территорию сразу и везде курдские отряды не смогут маневрировать резервами, а их сопротивление сразу же превратится в очаговое, которое протурецкие силы при поддержке турецкой регулярной армии быстро подавят.

В целом к лету 2017 года Анкара окончила все подготовительные операции и лишь ждала удобного момента, чтобы нанести свой удар. Ее главный новый «партнер» по региону, Россия, была категорически против проведения операции против Африна до того момента, пока не будут сокрушены игиловские войска (ИГ запрещено в РФ). И это произошло только в последних числах декабря 2017 года.

К этому моменту Турция вследствие «аннусровского» («Ан-Нусра» запрещена в РФ) переворота потеряла контроль над Идлибом и была вынуждена в октябре 2017 года объявить ее боевикам ультиматум. Или они отдают северную часть провинции, чтобы Турция смогла и далее держать Африн в окружении, либо она им грозила войной. В итоге в середине октября 2017 года турецкие войска вошли в Идлиб и, не встретив сопротивления, вновь заняли свои позиции напротив курдов.

Итак, к началу 2018 года подготовка и обязательные условия для начала операции против Африна были выполнены.

Проблемы США. Почему Турция таскает каштаны для России?

У США сейчас на Ближнем Востоке одна проблема следует за другой. В целом им так и не удалось реализовать свои стратегические планы на 2017 год:



Пробить коридор от Ракки к Иордании и «освободить» большую часть Сирии, увязав все подконтрольные им в Сирии анклавы в одно целое.

Одновременно с турецким ультиматумом Идлибу в середине октября 2017 года другой проамериканский протеже в регионе, иракский Курдистан, получил ультиматум Ирана и Ирака и вынужден был очистить Киркук и еще ряд стратегически важных территорий.

Не успели забыться эти неприятности, как возникла новая. Дамаск, воспользовавшись «случайным» появлением на территории идлибского анклава банд ИГИЛ, начал военную операцию против местных боевиков. Таким образом, один из главных опорных пунктов США в регионе также очутился под угрозой. А теперь вот возникла и еще одна, пусть и давно ожидаемая проблема…



На самом деле выбора у США нет. Помочь своим курдским союзникам в Африне они уже ничем не могут после того, как единственная ниточка, их связывающая, аэродром Мининг, был выведен из строя. Ставить на кон свой авторитет они не решились, понимая, что в этом случае поражение в Африне может обернуться для них катастрофой в Сирии.

Восток — дело тонкое, и если ты дал обещание защитить союзника и не выполнил его, то завтра от тебя откажутся все.

Именно поэтому Вашингтон предпочел в этой стопроцентно проигрышной ситуации отступить и оставить афринцев один на один с турками. Курды теперь могут надеяться только на помощь Асада. То есть могут принять его власть и объявить себя территорией подконтрольно правительству. Именно на это утром 20 января намекали им турки и именно такой вариант был предложен местным лидерам Москвой. Но курды ответили гордым отказом, после которой и началась наземная часть турецкой операции.

Это было красиво, но глупо. Даже с учетом довольно слабой как для одной из лучших армий НАТО выучки Турция превосходит Африн на порядки, а значит, долго тот не продержится. А значит, по итогу он будет вынужден просить Москву о помощи, чего та уже давно и добивается.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 25

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  1. Мар.Тира Сегодня, 15:19
    Курды контролируемые,и поддерживаемые США априоре не могли ответить согласием Асаду.А вообще логика у них(курдов) конечно интересная.Мы будем поддерживать США,но вы русские заступайтесь за нас.А не заступились,значит вы такой же кровавый диктатор,как Эрдоган.Это уже явное науськивание американцев.В общем война всех,со всеми,это конёк ЦРУ.И он им явно удаётся.
    Мар.Тира
    1. Doliva63 Сегодня, 16:12
      По-любому, конкретно эти курды своё заслужили.
      Doliva63
      1. Мар.Тира Сегодня, 16:27
        Народ не заслужил.Заслужили продажные наёмники на службе у США.Это же надо было такое нам сказать!!!!!«Россия в настоящее время является союзником турецкого государства (…) и находится на грани войны с нами (…). У нас были свои договоренности с Россией, но она проигнорировала их, предав нас», — отметил курдский главнокомандующий курдских бойцов YPG Сипан Хемо .Он наверно не знает,что нам без разницы,кого вдалбливать в сирийский песок.Полезут,будет тоже самое что и с ИГил.
        Мар.Тира
      2. boboss Сегодня, 17:24
        курды....такие разные
        boboss
        1. 97110 Сегодня, 18:23
          Цитата: boboss
          курды....такие разные

          Ничего, можно объединить и обвинить в геноциде православных в 1915 году. В котором они действительно виноваты. Пусть каются и прощения просят. А турок пока правильно себя ведут - не обвинять.
          97110
  2. Anyone Сегодня, 16:05
    Курдские силы самообороны в Африне обречены. Обречены с того самого момента, как связали свою судьбу с США, а Турция стала их врагом...

    Это первое предложение в заметке. После фразы "а Турция стала их врагом" даже дальше даже читать не стал. Очевидно, автор полагает, что проблемы во взаимоотношениях курдов с Анкарой начались вот именно тогда, когда курды связались с янки. Вообще-то в Турции проживает около 20 млн (или больше) курдов. У них нет собственной системы обучения на своем языке, их партия подвергается преследованиям и арестам, их представители находятся в тюрьмах, с 1984 года продолжается т.н. турецко-курдский вооруженный конфликт. Я уже не говорю о 1938, когда турки вырезали десятки тысяч курдов в Тунжеле...
    Так что, Турция "не стала вдруг врагом курдов", как написал автор, а всегда таковым являлась.
    Anyone
    1. Dart2027 Сегодня, 19:26
      Цитата: Anyone
      Очевидно, автор полагает, что проблемы во взаимоотношениях курдов с Анкарой начались вот именно тогда, когда курды связались с янки

      Вообще-то речь идет не о курдах вообще, а о вполне конкретной группе.
      Dart2027
      1. Anyone Сегодня, 19:36
        Вы правы, Рожава и Африн - это не все курды. Но они и их ближайшие предки вполне разделяют судьбу этого народа (этноса) в разрезе взаимоотношений с Турций.
        А их ставка на США была вполне очевидна - больше им ставить было не на кого.
        Anyone
  3. Лексус Сегодня, 16:10
    Не на ту "лошадку" курды поставили. Заплатят за это своими жизнями. Печально.
    Лексус
  4. vlad007 Сегодня, 16:14
    У Эрдогана нет выбора - через сирийских курдов в том числе и в ПРИГРАНИЧНОМ Африне оружие (из США) попадает к турецким курдам - на юг Турции, где идет гражданская война между турецким правительством и турецкими курдами.Не удивлюсь, если турецкие войска оккупируют приграничную полосу, вопрос в том ненадолго или навсегда, как северный Кипр.
    vlad007
    1. mkop Сегодня, 16:28
      Не уйдут оттуда турки, иначе - это просто пустая трата времени, денег и людей. Или им там придется просто все живое уничтожать.
      mkop
  5. совушка Сегодня, 16:35
    Я думаю, что на подмогу сирийским курдам встанут турецкие курды и очаг войны заполыхает в Турции...
    совушка
  6. BAI Сегодня, 16:46
    В свое время Дарья Асламова из КП широко и полно осветила проблему курдов. Причем не сидя на диване, а непосредственно из всех курдистанов - турецкого, сирийского, иракского, в том числе и из окопов. Целиком и полностью согласен с ней, что России лучше иметь курдов в союзниках, чем во врагах. Тем более, что дипломатическое представительство курдов в России имеется.
    BAI
    1. ADmA_RUS Сегодня, 17:29
      Для чего лучше?
      У курдов есть государство? Нет.
      У курдов есть длительная история существования как единой нации? Нет.
      У курдов из разных стран есть единое видение будущего и общие цели и задачи? Нет.
      Курды это субъект большой игры. С ними и ими можно играть, но не дружить.
      ADmA_RUS
    2. Foxmara Сегодня, 19:17
      Цитата: BAI
      России лучше иметь курдов в союзниках, чем во врагах.

      Кто б спорил. Но упрямство и негибкость последних ставит их в печальное положение. Ставка на янки, которые вроде бы самые на планете сильные оказалась ошибкой, причем роковой. А могли бы поинтересоваться, как янки защищают союзников (Израиль не в счет), там особая ситуация, сколько раз кинули "своих".. Россия не может и не будет помогать союзникам янки. Очевидно, что курдам предлагали сменить сторону, но они предпочли "стоять на своем". Народ и правда жаль. Но надо же учитывать реалии.
      Foxmara
      1. Антианглосакс Сегодня, 20:11
        Цитата: Foxmara
        Но упрямство и негибкость последних ставит их в печальное положение.

        Однако, весьма политкорректно! И верно на все 100.
        Поэтому и государства у них нет - отказ от компромиссов к добру не приведёт. Гордые и очень-очень глупые курды...
        Антианглосакс
  7. Siberia 9444 Сегодня, 16:50
    В Сирии все только начинается к сожелению recourse
    Siberia 9444
  8. ALSur Сегодня, 17:01
    А как вам эта статья: https://topwar.ru/134325-verhushka-ypg-rossiya-pr
    edala-kurdov-v-afrine.html
    Один сайт, противоположные посылы..
    Это инфо война США, сваливающей свою головную боль на России или на самом деле Россия не держит своё слово?
    ALSur
    1. Foxmara Сегодня, 19:21
      Ничего, что ИГИЛ летом фактически сдал позиции курдам и они как бэ завоевали часть Сирии? Не получается быть самыми хитрожо пыми. А Россия опять виновата во всем? Кто там соблюдал и не соблюдал - еще вопрос.
      Foxmara
  9. DiViZ Сегодня, 17:13
    еще одна хитраЯ провакация. столкнуть россию и турцию в войне.
    DiViZ
    1. Рязанец87 Сегодня, 18:32
      1. РФ никогда не посмеет в Сирии противодействовать вооруженной силой ни Турции, ни США (ни даже Израилю).
      2. И Турция, и США, и Израиль могут, в случае чего, открыто («от своего лица», а не просто поддерживая своих «прокси») громить асадовские силы, и РФ им в этом помешать не сможет.
      Это такая данность и, надеюсь, достижение понимания "почему так" будет не очень сложным.
      Рязанец87
      1. ALSur Сегодня, 19:40
        Вы не правы, Турция и Израель, в эту которту государств не входит. США конечно и может, но не всё. Ей то же всегда нужна коалиция, если вы видите.
        ALSur
  10. Михаил Зубков Сегодня, 17:43
    Из какого Подола вылез этот умник Подоляка? Или из каких Сум? Карты абсолютно с "того света". Мысли тоже, если то, что написано, можно считать мыслями. Провокация укроамерская вся эта якобы статейка. Укроавтор плохо излагает какую-то црушную галиматью на тему - американцы рулят в Сирии, а турки и русские дураки, слегка пудря следы НАТОзаказа на "мути больше".
    Михаил Зубков
    1. Alexey RA Сегодня, 19:27
      "Россия предала курдов! Россия должна курдам!"
      Ничего не напоминает? wink
      Alexey RA
  11. pastooh37 Сегодня, 20:36
    Как-то так: " не хочешь хорошо по плохому, получишь плохо по хорошему" ли на оборот.
    pastooh37
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