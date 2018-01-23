Новинки оружия 2018: Мультикалиберный револьвер Taurus 692
Еще до начала одной из крупнейших выставок оружия и снаряжения SHOT Show в Лас-Вегасе, многие производители анонсировали свои новинки. Не стала исключением и бразильская компания Taurus, которая добавила в свой каталог новую модель револьвера. Примечательной особенностью данного оружия является то, что оно мультикалиберное, то есть может использовать различные боеприпасы, в частности речь идет о патронах .38 Special, .357 Magnum и 9x19, правда для последнего придется заменить ствол в револьвере. Думаю, что те, кто знают метрические параметры патронов и историю появления .357 Magnum, уже улыбаются от такой «мультикалиберности» оружия. Тем не менее, не лишним будет прояснить ситуацию.
Маркетинговая мультикалиберность револьвера Taurus 692
Что есть вообще мультикалиберность в представлении здравомыслящего человека? Мультикалиберность – возможность использования в оружии патронов, различных по своим метрическим и прочим характеристикам. Реализовать такую возможность на самом деле не так сложно, что и было неоднократно продемонстрировано различными производителями. Однако реальная возможность использовать различные боеприпасы в оружии требует минимум замены ствола под каждый боеприпас, а то и частичной замены затворной группы.
Другими словами, необходимо подогнать канал ствола под диаметр пули, а патронник под габариты гильзы оружия. В любом револьвере роль патронника исполняет камора барабана, который в Taurus 692 не меняется для всех трех вариантов боеприпасов и только для одного из них нужно заменить ствол оружия. То есть револьвер может использовать минимум два различных патрона без каких-либо изменений в конструкции, значит можно смело говорить о том, что оружие мультикалиберное. Но ведь всегда есть одно «но» и тысяча оговорок. Познакомимся поближе с боеприпасами .38 Special и .357 Magnum.
Патрон .38 Special появился аж 1898 году, долгое время был основным патроном для револьверов полиции США и до сих пор считается одним из лучших патронов для револьверов, используемых в качестве средства самообороны. Появился этот боеприпас не на пустом месте. Его предшественниками были .38 Long Colt и .38 Short Colt, все три боеприпаса отличаются только длиной гильзы и соответственно пороховой навеской. Тем не менее, каким бы боеприпас не считался хорошим, всегда наступит момент, когда потребуется что-то лучшее. Такой момент настал во время сухого закона в США, когда полиции потребовалось более эффективное оружие, нежели револьверы Smith&Wesson Model 10.
Казалось бы проблемы в этом нет никакой, к тому времени было достаточно много и пистолетов и револьверов под достаточно мощные боеприпасы – возьми и замени, вот только денег на перевооружение не было, потому было найдено другое решение. Патрон .38 Special решили модернизировать, причем точно таким же путем как это было с .38 Long Colt – путем удлинения гильзы и соответственно увеличения пороховой навески. К сожалению, использовать данные боеприпасы в Smith&Wesson Model 10 оказалось невозможным, так как конструкция револьвера не выдерживала более мощного боеприпаса. Внешне же изменения коснулись только габаритов патрона, в частности гильза удлинилась с 29,3 миллиметров до 32,8 миллиметров, то есть если бы прочность конструкции револьвера позволяла, то можно было бы использовать новый патрон и в нем. Для того чтобы не возникло путаницы со старым патроном, новый боеприпас получил обозначение .357 Magnum, хотя диаметр пуль в обоих боеприпасах равен 9,12 миллиметров.
Из этого можно сделать вывод что если револьвер рассчитан под патрон .357 Magnum, то в него можно смело заряжать и .38 Special и тем более древние .38 Long Colt и .38 Short Colt отличаются они только длиной гильзы. Так что маркетологи компании Taurus могли бы смело добавить еще два типа патронов увеличив мнимую мультикалиберность оружия.
А что же с патроном 9х19, который также может использоваться в револьвере Taurus 692? С этим боеприпасом все несколько сложнее. В первую очередь гильза патрона 9х19 не имеет закраины, потому для фиксации боеприпаса в барабане используются мунклипы, которые производитель кладет в комплект к оружию в количестве двух штук. Само собой патроны различаются и по метрическим характеристикам. Так, для того чтобы оружие смогло использовать боеприпас с диаметром пули 9,01 миллиметра требуется заменить ствола. Казалось бы, разница в 0,11 миллиметра незначительна, но она имеет значение, кроме того стволы отличаются нарезами. Куда все проще с диаметром камор барабана. Диметр гильзы у патрона 9х19 равен 9,93 миллиметра, в то время как у .357 Magnum диаметр гильзы равняется 9,63 миллиметра. Выход из этой ситуации прост – сверлить камору под 9х19 на длину его гильзы, а оставшееся сверлить под .357 Magnum. Собственно рассверленная камора барабана, наверное, и не позволила добавить .38 Long Colt и .38 Short Colt в список используемых боеприпасов, а не возраст этих патронов. Хотя Long Colt еще бы доставал до более узкой части каморы, а вот Short Colt цеплялся бы за нее только краешком в 0,25 миллиметра
В целом же мультикалиберность действительно присутствует между двумя калибрами, так что вроде бы никто никого не обманул, но ощущение, что производитель не до конца честен в данном вопросе остается.
Конструкция револьвера Taurus 692
Помимо так называемой «мультикалиберности» револьвер Taurus 692 не выделяется больше абсолютно ничем. Это обычный револьвер с барабаном с 7 каморами, который откидывается влево для перезарядки. Ударно-спусковой механизм может быть в двух вариантах: одинарного и двойного действия.
Также в двух вариантах это оружие предлагается и по такому параметру как длина ствола, с длиной 76 миллиметров и 165 миллиметров. Помимо этого есть и два варианта расцветки, под нержавеющую сталь и черного цвета. Итого получаем 8 вариантов одного и того же оружия.
Интересным моментом в револьвере можно выделить прицельные приспособления, а именно цели, который регулируется как по высоте, так и по горизонтали.
Для уменьшения подбрасывания оружия при стрельбе в передней части ствола выполнены отверстия, через которые пороховые газы делают револьвер более стабильным.
На курке револьвера располагается уже привычный для продукции компании Taurus замок безопасности. Данный замок блокирует ударно-спусковой механизм, что обеспечивает безопасность оружия, в случае, если оно попадет в руки ребенка.
Рукояти револьверов имеют резиновое покрытие устойчивое как к температурным перепадам, так и к ультрафиолетовым лучам. Такие рукояти стали уже неотъемлемой частью револьверов компании Taurus и вызывают только положительные эмоции у владельцев оружия. Есть у них только один недостаток, они очень хорошо собирают грязь с рук, так что перед использованием оружия руки лучше помыть, так как вычистить рукоять револьвера намного сложнее чем кажется.
Характеристики револьвера Taurus 692
Для револьвера со стволом длиной 76 миллиметров соответствуют следующие параметры. Масса оружия без патронов – 1 килограмм. Общая длина составляет 207 миллиметров. Высота – 144 миллиметра. Толщина – 39 миллиметров.
Для оружия с длиной ствола равной 165 миллиметров, общая длина равна 29,5 миллиметров. Масса равняется 1,3 килограмма. Толщина и высота соответствуют более компактному варианту оружия.
Оба варианта револьвера питаются из барабана вместимостью 7 патронов.
Заключение
Как оказалось при более пристальном изучении револьвера Taurus 692, оружие это ничем не примечательно. Это самый обычный револьвер без каких-либо оригинальных и интересных решений. Да, в нем присутствует возможность использовать различные боеприпасы, но такая же возможность присутствует и во многих других револьверах после замены ствола и барабана, причем список возможных к применению патронов у многих производителей намного шире.
Сами по себе револьверы имеют уже отработанную годами конструкцию, и сделать их плохими, при соответствующем контроле качества, просто невозможно. Равно как и сделать их превосходящими по характеристикам конкурентов невозможно без изменений в конструкции.
Остается надеяться, что бразильская оружейная компании не показала все, что у них есть, и припасла что-то интересное для SHOT Show, где два последних года демонстрировала интересные, не совсем обычные и оригинальные образцы оружия с нестандартными, пускай и спорными решениями.
Маркетинговая мультикалиберность револьвера Taurus 692
Что есть вообще мультикалиберность в представлении здравомыслящего человека? Мультикалиберность – возможность использования в оружии патронов, различных по своим метрическим и прочим характеристикам. Реализовать такую возможность на самом деле не так сложно, что и было неоднократно продемонстрировано различными производителями. Однако реальная возможность использовать различные боеприпасы в оружии требует минимум замены ствола под каждый боеприпас, а то и частичной замены затворной группы.
Другими словами, необходимо подогнать канал ствола под диаметр пули, а патронник под габариты гильзы оружия. В любом револьвере роль патронника исполняет камора барабана, который в Taurus 692 не меняется для всех трех вариантов боеприпасов и только для одного из них нужно заменить ствол оружия. То есть револьвер может использовать минимум два различных патрона без каких-либо изменений в конструкции, значит можно смело говорить о том, что оружие мультикалиберное. Но ведь всегда есть одно «но» и тысяча оговорок. Познакомимся поближе с боеприпасами .38 Special и .357 Magnum.
Патрон .38 Special появился аж 1898 году, долгое время был основным патроном для револьверов полиции США и до сих пор считается одним из лучших патронов для револьверов, используемых в качестве средства самообороны. Появился этот боеприпас не на пустом месте. Его предшественниками были .38 Long Colt и .38 Short Colt, все три боеприпаса отличаются только длиной гильзы и соответственно пороховой навеской. Тем не менее, каким бы боеприпас не считался хорошим, всегда наступит момент, когда потребуется что-то лучшее. Такой момент настал во время сухого закона в США, когда полиции потребовалось более эффективное оружие, нежели револьверы Smith&Wesson Model 10.
Казалось бы проблемы в этом нет никакой, к тому времени было достаточно много и пистолетов и револьверов под достаточно мощные боеприпасы – возьми и замени, вот только денег на перевооружение не было, потому было найдено другое решение. Патрон .38 Special решили модернизировать, причем точно таким же путем как это было с .38 Long Colt – путем удлинения гильзы и соответственно увеличения пороховой навески. К сожалению, использовать данные боеприпасы в Smith&Wesson Model 10 оказалось невозможным, так как конструкция револьвера не выдерживала более мощного боеприпаса. Внешне же изменения коснулись только габаритов патрона, в частности гильза удлинилась с 29,3 миллиметров до 32,8 миллиметров, то есть если бы прочность конструкции револьвера позволяла, то можно было бы использовать новый патрон и в нем. Для того чтобы не возникло путаницы со старым патроном, новый боеприпас получил обозначение .357 Magnum, хотя диаметр пуль в обоих боеприпасах равен 9,12 миллиметров.
Из этого можно сделать вывод что если револьвер рассчитан под патрон .357 Magnum, то в него можно смело заряжать и .38 Special и тем более древние .38 Long Colt и .38 Short Colt отличаются они только длиной гильзы. Так что маркетологи компании Taurus могли бы смело добавить еще два типа патронов увеличив мнимую мультикалиберность оружия.
А что же с патроном 9х19, который также может использоваться в револьвере Taurus 692? С этим боеприпасом все несколько сложнее. В первую очередь гильза патрона 9х19 не имеет закраины, потому для фиксации боеприпаса в барабане используются мунклипы, которые производитель кладет в комплект к оружию в количестве двух штук. Само собой патроны различаются и по метрическим характеристикам. Так, для того чтобы оружие смогло использовать боеприпас с диаметром пули 9,01 миллиметра требуется заменить ствола. Казалось бы, разница в 0,11 миллиметра незначительна, но она имеет значение, кроме того стволы отличаются нарезами. Куда все проще с диаметром камор барабана. Диметр гильзы у патрона 9х19 равен 9,93 миллиметра, в то время как у .357 Magnum диаметр гильзы равняется 9,63 миллиметра. Выход из этой ситуации прост – сверлить камору под 9х19 на длину его гильзы, а оставшееся сверлить под .357 Magnum. Собственно рассверленная камора барабана, наверное, и не позволила добавить .38 Long Colt и .38 Short Colt в список используемых боеприпасов, а не возраст этих патронов. Хотя Long Colt еще бы доставал до более узкой части каморы, а вот Short Colt цеплялся бы за нее только краешком в 0,25 миллиметра
В целом же мультикалиберность действительно присутствует между двумя калибрами, так что вроде бы никто никого не обманул, но ощущение, что производитель не до конца честен в данном вопросе остается.
Конструкция револьвера Taurus 692
Помимо так называемой «мультикалиберности» револьвер Taurus 692 не выделяется больше абсолютно ничем. Это обычный револьвер с барабаном с 7 каморами, который откидывается влево для перезарядки. Ударно-спусковой механизм может быть в двух вариантах: одинарного и двойного действия.
Также в двух вариантах это оружие предлагается и по такому параметру как длина ствола, с длиной 76 миллиметров и 165 миллиметров. Помимо этого есть и два варианта расцветки, под нержавеющую сталь и черного цвета. Итого получаем 8 вариантов одного и того же оружия.
Интересным моментом в револьвере можно выделить прицельные приспособления, а именно цели, который регулируется как по высоте, так и по горизонтали.
Для уменьшения подбрасывания оружия при стрельбе в передней части ствола выполнены отверстия, через которые пороховые газы делают револьвер более стабильным.
На курке револьвера располагается уже привычный для продукции компании Taurus замок безопасности. Данный замок блокирует ударно-спусковой механизм, что обеспечивает безопасность оружия, в случае, если оно попадет в руки ребенка.
Рукояти револьверов имеют резиновое покрытие устойчивое как к температурным перепадам, так и к ультрафиолетовым лучам. Такие рукояти стали уже неотъемлемой частью револьверов компании Taurus и вызывают только положительные эмоции у владельцев оружия. Есть у них только один недостаток, они очень хорошо собирают грязь с рук, так что перед использованием оружия руки лучше помыть, так как вычистить рукоять револьвера намного сложнее чем кажется.
Характеристики револьвера Taurus 692
Для револьвера со стволом длиной 76 миллиметров соответствуют следующие параметры. Масса оружия без патронов – 1 килограмм. Общая длина составляет 207 миллиметров. Высота – 144 миллиметра. Толщина – 39 миллиметров.
Для оружия с длиной ствола равной 165 миллиметров, общая длина равна 29,5 миллиметров. Масса равняется 1,3 килограмма. Толщина и высота соответствуют более компактному варианту оружия.
Оба варианта револьвера питаются из барабана вместимостью 7 патронов.
Заключение
Как оказалось при более пристальном изучении револьвера Taurus 692, оружие это ничем не примечательно. Это самый обычный револьвер без каких-либо оригинальных и интересных решений. Да, в нем присутствует возможность использовать различные боеприпасы, но такая же возможность присутствует и во многих других револьверах после замены ствола и барабана, причем список возможных к применению патронов у многих производителей намного шире.
Сами по себе револьверы имеют уже отработанную годами конструкцию, и сделать их плохими, при соответствующем контроле качества, просто невозможно. Равно как и сделать их превосходящими по характеристикам конкурентов невозможно без изменений в конструкции.
Остается надеяться, что бразильская оружейная компании не показала все, что у них есть, и припасла что-то интересное для SHOT Show, где два последних года демонстрировала интересные, не совсем обычные и оригинальные образцы оружия с нестандартными, пускай и спорными решениями.
Автор: Марк Поддубный
Использованы фотографии: taurususa.com
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