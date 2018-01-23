Новинки оружия 2018: Мультикалиберный револьвер Taurus 692

Еще до начала одной из крупнейших выставок оружия и снаряжения SHOT Show в Лас-Вегасе, многие производители анонсировали свои новинки. Не стала исключением и бразильская компания Taurus, которая добавила в свой каталог новую модель револьвера. Примечательной особенностью данного оружия является то, что оно мультикалиберное, то есть может использовать различные боеприпасы, в частности речь идет о патронах .38 Special, .357 Magnum и 9x19, правда для последнего придется заменить ствол в револьвере. Думаю, что те, кто знают метрические параметры патронов и историю появления .357 Magnum, уже улыбаются от такой «мультикалиберности» оружия. Тем не менее, не лишним будет прояснить ситуацию.Что есть вообще мультикалиберность в представлении здравомыслящего человека? Мультикалиберность – возможность использования в оружии патронов, различных по своим метрическим и прочим характеристикам. Реализовать такую возможность на самом деле не так сложно, что и было неоднократно продемонстрировано различными производителями. Однако реальная возможность использовать различные боеприпасы в оружии требует минимум замены ствола под каждый боеприпас, а то и частичной замены затворной группы.Другими словами, необходимо подогнать канал ствола под диаметр пули, а патронник под габариты гильзы оружия. В любом револьвере роль патронника исполняет камора барабана, который в Taurus 692 не меняется для всех трех вариантов боеприпасов и только для одного из них нужно заменить ствол оружия. То есть револьвер может использовать минимум два различных патрона без каких-либо изменений в конструкции, значит можно смело говорить о том, что оружие мультикалиберное. Но ведь всегда есть одно «но» и тысяча оговорок. Познакомимся поближе с боеприпасами .38 Special и .357 Magnum.Патрон .38 Special появился аж 1898 году, долгое время был основным патроном для револьверов полиции США и до сих пор считается одним из лучших патронов для револьверов, используемых в качестве средства самообороны. Появился этот боеприпас не на пустом месте. Его предшественниками были .38 Long Colt и .38 Short Colt, все три боеприпаса отличаются только длиной гильзы и соответственно пороховой навеской. Тем не менее, каким бы боеприпас не считался хорошим, всегда наступит момент, когда потребуется что-то лучшее. Такой момент настал во время сухого закона в США, когда полиции потребовалось более эффективное оружие, нежели револьверы Smith&Wesson Model 10.Казалось бы проблемы в этом нет никакой, к тому времени было достаточно много и пистолетов и револьверов под достаточно мощные боеприпасы – возьми и замени, вот только денег на перевооружение не было, потому было найдено другое решение. Патрон .38 Special решили модернизировать, причем точно таким же путем как это было с .38 Long Colt – путем удлинения гильзы и соответственно увеличения пороховой навески. К сожалению, использовать данные боеприпасы в Smith&Wesson Model 10 оказалось невозможным, так как конструкция револьвера не выдерживала более мощного боеприпаса. Внешне же изменения коснулись только габаритов патрона, в частности гильза удлинилась с 29,3 миллиметров до 32,8 миллиметров, то есть если бы прочность конструкции револьвера позволяла, то можно было бы использовать новый патрон и в нем. Для того чтобы не возникло путаницы со старым патроном, новый боеприпас получил обозначение .357 Magnum, хотя диаметр пуль в обоих боеприпасах равен 9,12 миллиметров.Из этого можно сделать вывод что если револьвер рассчитан под патрон .357 Magnum, то в него можно смело заряжать и .38 Special и тем более древние .38 Long Colt и .38 Short Colt отличаются они только длиной гильзы. Так что маркетологи компании Taurus могли бы смело добавить еще два типа патронов увеличив мнимую мультикалиберность оружия.А что же с патроном 9х19, который также может использоваться в револьвере Taurus 692? С этим боеприпасом все несколько сложнее. В первую очередь гильза патрона 9х19 не имеет закраины, потому для фиксации боеприпаса в барабане используются мунклипы, которые производитель кладет в комплект к оружию в количестве двух штук. Само собой патроны различаются и по метрическим характеристикам. Так, для того чтобы оружие смогло использовать боеприпас с диаметром пули 9,01 миллиметра требуется заменить ствола. Казалось бы, разница в 0,11 миллиметра незначительна, но она имеет значение, кроме того стволы отличаются нарезами. Куда все проще с диаметром камор барабана. Диметр гильзы у патрона 9х19 равен 9,93 миллиметра, в то время как у .357 Magnum диаметр гильзы равняется 9,63 миллиметра. Выход из этой ситуации прост – сверлить камору под 9х19 на длину его гильзы, а оставшееся сверлить под .357 Magnum. Собственно рассверленная камора барабана, наверное, и не позволила добавить .38 Long Colt и .38 Short Colt в список используемых боеприпасов, а не возраст этих патронов. Хотя Long Colt еще бы доставал до более узкой части каморы, а вот Short Colt цеплялся бы за нее только краешком в 0,25 миллиметраВ целом же мультикалиберность действительно присутствует между двумя калибрами, так что вроде бы никто никого не обманул, но ощущение, что производитель не до конца честен в данном вопросе остается.Помимо так называемой «мультикалиберности» револьвер Taurus 692 не выделяется больше абсолютно ничем. Это обычный револьвер с барабаном с 7 каморами, который откидывается влево для перезарядки. Ударно-спусковой механизм может быть в двух вариантах: одинарного и двойного действия.Также в двух вариантах это оружие предлагается и по такому параметру как длина ствола, с длиной 76 миллиметров и 165 миллиметров. Помимо этого есть и два варианта расцветки, под нержавеющую сталь и черного цвета. Итого получаем 8 вариантов одного и того же оружия.Интересным моментом в револьвере можно выделить прицельные приспособления, а именно цели, который регулируется как по высоте, так и по горизонтали.Для уменьшения подбрасывания оружия при стрельбе в передней части ствола выполнены отверстия, через которые пороховые газы делают револьвер более стабильным.На курке револьвера располагается уже привычный для продукции компании Taurus замок безопасности. Данный замок блокирует ударно-спусковой механизм, что обеспечивает безопасность оружия, в случае, если оно попадет в руки ребенка.Рукояти револьверов имеют резиновое покрытие устойчивое как к температурным перепадам, так и к ультрафиолетовым лучам. Такие рукояти стали уже неотъемлемой частью револьверов компании Taurus и вызывают только положительные эмоции у владельцев оружия. Есть у них только один недостаток, они очень хорошо собирают грязь с рук, так что перед использованием оружия руки лучше помыть, так как вычистить рукоять револьвера намного сложнее чем кажется.Для револьвера со стволом длиной 76 миллиметров соответствуют следующие параметры. Масса оружия без патронов – 1 килограмм. Общая длина составляет 207 миллиметров. Высота – 144 миллиметра. Толщина – 39 миллиметров.Для оружия с длиной ствола равной 165 миллиметров, общая длина равна 29,5 миллиметров. Масса равняется 1,3 килограмма. Толщина и высота соответствуют более компактному варианту оружия.Оба варианта револьвера питаются из барабана вместимостью 7 патронов.Как оказалось при более пристальном изучении револьвера Taurus 692, оружие это ничем не примечательно. Это самый обычный револьвер без каких-либо оригинальных и интересных решений. Да, в нем присутствует возможность использовать различные боеприпасы, но такая же возможность присутствует и во многих других револьверах после замены ствола и барабана, причем список возможных к применению патронов у многих производителей намного шире.Сами по себе револьверы имеют уже отработанную годами конструкцию, и сделать их плохими, при соответствующем контроле качества, просто невозможно. Равно как и сделать их превосходящими по характеристикам конкурентов невозможно без изменений в конструкции.Остается надеяться, что бразильская оружейная компании не показала все, что у них есть, и припасла что-то интересное для SHOT Show, где два последних года демонстрировала интересные, не совсем обычные и оригинальные образцы оружия с нестандартными, пускай и спорными решениями.