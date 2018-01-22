08:59 22 января

Сергей Лавров: Такого не было даже во времена холодной войны

Министр иностранных дел прокомментировал состояние взаимоотношений между Россией и Западом. Интервью с главой российской дипломатии было опубликовано изданием «Коммерсантъ» после трёхдневной поездки Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Находясь в США, российский министр принял участие в двух заседаниях Совета безопасности ООН.

По словам Сергея Лаврова, нынешний кризис отношений с Соединёнными Штатами "хуже холодной войны". Глава МИД РФ отметил, что причиной кризиса в отношениях с Вашингтоном является то, что Россия проводит независимую, самостоятельную линию в международных делах.

Высказываясь о кризисе на Украине, Сергей Лавров назвал события февраля 2014 года в этой стране «европейским позором». По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, украинский государственный переворот – «история предательства Запада по отношению к международному праву». Речь идёт о соглашении Виктора Януковича и оппозиции, выполнение которого гарантировалось представителями Германии, Франции и Польши. Как известно, эти государства от своих гарантий уже на следующих день после подписания фактически отказались.


Сергей Лавров упомянул о многочисленных фактах нагнетания антироссийской истерии на Западе. В частности, речь зашла о работе комиссии Ричарда Макларена, которая бездоказательно обвиняет российских спортсменов чуть ли не в «поголовном» употреблении допинга в формате «государственной программы».

Из заявления главы МИД России:
Мы не можем, будучи абсолютно незаинтересованными в нагнетании спирали конфронтации, оставаться спокойными, когда Россию пытаются всячески наказывать, будь то наша (дипломатическая) собственность, будь то те самые санкции или попытки использовать спортивную тематику (...) Ричард Макларен в своем докладе заявил, что доказательств нет, они не знают, как это было сделано, но знают, как это могло быть сделано. Ни один нормальный суд ни в одной стране подобные обвинения не примет.

Сергей Лавров: Такого не было даже во времена холодной войны


В этой связи вспоминается ситуация с малайзийским «Боингом», когда через три дня после этой трагедии США стали требовать расследования, при этом заявляя, что они знают, кто это сделал, но уверены, что расследование подтвердит то, что они знают.


По словам Сергея Лаврова, здесь свою роль сыграли «все эти «Звёздные воины» и прочие придумки.

Сергей Лавров отметил, что сейчас между Россией и Западом нет идеологических противоречий как во времена СССР, но при этом на Западе продвигается недобросовестная конкуренция, используются лоббистские группы и двойные стандарты в попытках достичь своих целей, что делает ситуацию такой, которой не было даже во времена холодной войны.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Reptiloid Сегодня, 05:58
    "Нет идеологических противоречий, как во времена СССР"-----пока есть Россия, её народ, на Западе всегда будет русофобия.
    Reptiloid
    1. Sharky Сегодня, 06:10
      Полностью с вами согласен.
      Лавров правильные вещи говорит. Но, слишком много стран уже ушло под влияние США. Перетаскивать их по одной в наш лагерь смысла нет. Нужно как-то нанести удар по кукловоду, тогда приспешники потеряют своего лидера и сами подтянутся. Но, как это красиво сделать, без войны и жертв? Нужно действовать такими же методами, как и они при развале СССР.
      Sharky
    2. vladimirZ Сегодня, 06:13
      "Нет идеологических противоречий, как во времена СССР"

      Зато есть конкуренция между транснациональными кампаниями, в основном США, и национальной буржуазией - олигархами, стоящими у власти России, да и в других странах, за рынки сырья и сбыта, неизбежно ведущие к столкновению, иногда военному, иногда в виде торговых войн между государствами.
      Не знаю как сейчас, а мы в советской школе, ещё в 9 классе проходили по истории СССР, "империализм - как высшая стадия капитализма", на основе работы В.И. Ленина, где он описал 5 признаков империализма.
      Так, что ничего нового в этом мире. Просто наши нынешние политики выбросили все знания советской эпохи, а теперь удивляются "Такого не было даже во времена холодной войны".
      vladimirZ
    3. лысова Сегодня, 06:24
      Испокон веков так и было, и есть. Корыстная зависть к территории, а отсюда к богатствам земли нашей - никогда не дадут им покоя. В дальнейшем, что бы не было подобных коллапсов, Россия, всегда должна иметь под рукой, кевларовую узду и увесистый кнут - чтоб даже мысли не возникало, о каких либо рода нападков на Россию.
      лысова
    4. Spartanez300 Сегодня, 06:25
      Такое ощущение что на западе поголовное сумасшествие , поневоле начнешь задумываться а не инопланетное ли вторжение в их головы . fool
      Spartanez300
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:09
    Новый нужен термин, для обозначения отношений нас и сша типа "антироссийское помешательство " , который должны использовать наши политики офицеально!
    Геркулесыч
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:14
      Такого не было даже во времена холодной войны
      а она что, прекращалась ? Война эта......
      Uncle Lee
  3. Кот_Кузя Сегодня, 06:15
    Потому что современная Россия в разы слабее СССР, и нет сателлитов в виде ОВД. Поэтому американцы могут позволить себе в отношении России то, чего не могли позволить себе в отношении СССР. Не будь у нас СЯО в виде РВСН и подлодок с ядерными ракетами, нас бы уже давно отдемократизировали бы бомбами как Сербию и Ливию. Да и верхушка уже давно с потрохами прозападная:
    Кот_Кузя
    1. kirgiz58 Сегодня, 06:41
      Цитата: Кот_Кузя
      Не будь у нас СЯО в виде РВСН и подлодок с ядерными ракетами, нас бы уже давно отдемократизировали бы бомбами как Сербию и Ливию. Да и верхушка уже давно с потрохами прозападная:

      Вы в этих двух предложениях и то противоречите сами себе: "продажная верхушка" подразумевает отсутствие необходимости решение вопроса силовым методом. Вы уж определитесь "или защищаться с помощью ЯО или продавать". laughing Ну и так к слову Екатерина II вообще немка была, но в "непатриотизме" её вряд ли можно обвинить.
      kirgiz58
      1. Кот_Кузя Сегодня, 06:58
        Верхушка вся давно продалась, но бабло зарабатывает здесь в России на нефти, газе, алмазах, цветных и драгоценных металлах. И верхушка для защиты своего бизнеса от отжимания американцами, держит в целости ядерную дубинку. Без ядерной дубинки нефтяной и газовый бизнес, а так же Норникель, РУСАЛ и Алросу, американцы запросто отожмут как отжали у Каддафи и Хусейна их нефтяной и газовый бизнес. Так понятно?
        Кот_Кузя
        1. kirgiz58 Сегодня, 07:10
          Цитата: Кот_Кузя
          отожмут как отжали у Каддафи и Хусейна

          Хороший пример! good Вот поэтому и не совсем "продались". Капитализм вообще подразумевает "ничего личного, просто бизнес". И поэтому
          магнаты помельче защищают свой бизнес с помощью ЧОПов, а покрупнее с помощью ВС и ЯО. Вот в этом разрезе и не подходит"продались". А так им(капиталистам) фиолетово какая у них национальность и гражданство. Так понятнее? smile
          kirgiz58
          1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:17
            А так им(капиталистам) фиолетово какая у них национальность и гражданство.



            УУУУ...зверинный оскал капитализма...детки наших доморощенных олигархов именно такие по духу.
            Тот же ЛЕХА
          2. Кот_Кузя Сегодня, 07:20
            По сути, США это цепной пес ФРС, натравливаемый банкирами на неугодных. Банкиры ФРС навязали всему миру долларовый стандарт и жируют, печатая ничем не обеспеченные зеленые фантики. Так что самая большая армия в мире защищает интересы банкиров ФРС.
            Кот_Кузя
            1. Голован Джек Сегодня, 07:35
              Да-а-ааа... уж.
              Маразм, что называется, крепчал.
              Не дай мне Б-г дожить до такого stop
              Голован Джек
  4. samarin1969 Сегодня, 06:17
    О! И даже Лавров заметил кризис "хуже Холодной войны". Наверное, наконец, его "партнёр" Рекс объяснил, что американцы - враги. ...Сергей Викторович, не говорит главное. Сейчас не времена Сталина-Брежнева. И ставка делается на "пятую колонну", и колонну очень не бедных и влиятельных людей. На дипломатическом "броневичке" глава МИДа не отсидится. Или в проамериканские неофиты, или в жесткое противостояние планам Запада.
    samarin1969
  5. Михаил м Сегодня, 06:21
    Польза, несомненно, от таких выступлений есть, надо продолжать тыкать носом Запад в их пакости, как нашкодивших котов, но уважать будут только силу.Укрепление Вооруженных сил - вот единственный достойный ответ.
    Михаил м
  6. galan Сегодня, 06:26
    Вся "западная цивилизация" построена на лжи, жадности и самовозвеличивании. Договариваться о чём либо невозможно, если им выгодно предадут, наплюют на любые самые "железобетонные" договорённости. А в настоящее время ещё и трусливы. Договариваться с ними можно только имея дубину за спиной и в случае обмана "бить по голове".Коллективный Запад достойный наследник Шарля Мориса Талейрана синонима двуличия, хитрости и беспринципности и это надо всегда иметь ввиду договариваясь о чём либо с ним.
    galan
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:34
    «европейским позором»
    Нужно было еще добавить, что не только позором, но и преступлением (оказание помощи в свержении законной власти).
    доказательств нет, они не знают, как это было сделано, но знают, как это могло быть сделано
    Представители запада, когда дело касается России всегда знают то чего в реальности не знают. Хорошая позиция циников и мошенников для осуществления своих планов. Этим пытаются жить и диктовать свои условия.
    rotmistr60
  8. Симон Сегодня, 06:50
    Цитата: vladimirZ
    "Нет идеологических противоречий, как во времена СССР"

    Зато есть конкуренция между транснациональными кампаниями, в основном США, и национальной буржуазией - олигархами, стоящими у власти России, да и в других странах, за рынки сырья и сбыта, неизбежно ведущие к столкновению, иногда военному, иногда в виде торговых войн между государствами.
    Не знаю как сейчас, а мы в советской школе, ещё в 9 классе проходили по истории СССР, "империализм - как высшая стадия капитализма", на основе работы В.И. Ленина, где он описал 5 признаков империализма.
    Так, что ничего нового в этом мире. Просто наши нынешние политики выбросили все знания советской эпохи, а теперь удивляются "Такого не было даже во времена холодной войны".

    А, что - Ленин был прав! Теперь империализм пытается весь мир под себя подмять, но мы им мешаем.
    Симон
  9. Симон Сегодня, 06:54
    Цитата: galan
    Вся "западная цивилизация" построена на лжи, жадности и самовозвеличивании. Договариваться о чём либо невозможно, если им выгодно предадут, наплюют на любые самые "железобетонные" договорённости. А в настоящее время ещё и трусливы. Договариваться с ними можно только имея дубину за спиной и в случае обмана "бить по голове".Коллективный Запад достойный наследник Шарля Мориса Талейрана синонима двуличия, хитрости и беспринципности и это надо всегда иметь ввиду договариваясь о чём либо с ним.

    Все правильно! Пример: Президенты США перед выборами говорят одно, а когда выберут, то делают другое - противоположенное!
    Симон
  10. Vard Сегодня, 07:29
    Да ежу понятно... Россия отвоёвывает то, что у неё отобрали... а отдавать назад награбленное всегда обидно... вот и воют...
    Vard
  11. sabotage Сегодня, 07:39
    По словам Сергея Лаврова, нынешний кризис отношений с Соединёнными Штатами "хуже холодной войны". Глава МИД РФ отметил, что причиной кризиса в отношениях с Вашингтоном является то, что Россия проводит независимую, самостоятельную линию в международных делах.


    Это все, что нужно знать о наших "успехах" во внешней политике. Отношения портятся, результатов нет. Одни пустые заявления и грозное русское молчание.
    sabotage
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