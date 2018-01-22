Сергей Лавров: Такого не было даже во времена холодной войны

Мы не можем, будучи абсолютно незаинтересованными в нагнетании спирали конфронтации, оставаться спокойными, когда Россию пытаются всячески наказывать, будь то наша (дипломатическая) собственность, будь то те самые санкции или попытки использовать спортивную тематику (...) Ричард Макларен в своем докладе заявил, что доказательств нет, они не знают, как это было сделано, но знают, как это могло быть сделано. Ни один нормальный суд ни в одной стране подобные обвинения не примет.В этой связи вспоминается ситуация с малайзийским «Боингом», когда через три дня после этой трагедии США стали требовать расследования, при этом заявляя, что они знают, кто это сделал, но уверены, что расследование подтвердит то, что они знают.