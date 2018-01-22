Сергей Лавров: Такого не было даже во времена холодной войны
Министр иностранных дел прокомментировал состояние взаимоотношений между Россией и Западом. Интервью с главой российской дипломатии было опубликовано изданием «Коммерсантъ» после трёхдневной поездки Сергея Лаврова в Нью-Йорк. Находясь в США, российский министр принял участие в двух заседаниях Совета безопасности ООН.
По словам Сергея Лаврова, нынешний кризис отношений с Соединёнными Штатами "хуже холодной войны". Глава МИД РФ отметил, что причиной кризиса в отношениях с Вашингтоном является то, что Россия проводит независимую, самостоятельную линию в международных делах.
Высказываясь о кризисе на Украине, Сергей Лавров назвал события февраля 2014 года в этой стране «европейским позором». По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, украинский государственный переворот – «история предательства Запада по отношению к международному праву». Речь идёт о соглашении Виктора Януковича и оппозиции, выполнение которого гарантировалось представителями Германии, Франции и Польши. Как известно, эти государства от своих гарантий уже на следующих день после подписания фактически отказались.
Сергей Лавров упомянул о многочисленных фактах нагнетания антироссийской истерии на Западе. В частности, речь зашла о работе комиссии Ричарда Макларена, которая бездоказательно обвиняет российских спортсменов чуть ли не в «поголовном» употреблении допинга в формате «государственной программы».
Из заявления главы МИД России:
По словам Сергея Лаврова, здесь свою роль сыграли «все эти «Звёздные воины» и прочие придумки.
Сергей Лавров отметил, что сейчас между Россией и Западом нет идеологических противоречий как во времена СССР, но при этом на Западе продвигается недобросовестная конкуренция, используются лоббистские группы и двойные стандарты в попытках достичь своих целей, что делает ситуацию такой, которой не было даже во времена холодной войны.
По словам Сергея Лаврова, нынешний кризис отношений с Соединёнными Штатами "хуже холодной войны". Глава МИД РФ отметил, что причиной кризиса в отношениях с Вашингтоном является то, что Россия проводит независимую, самостоятельную линию в международных делах.
Высказываясь о кризисе на Украине, Сергей Лавров назвал события февраля 2014 года в этой стране «европейским позором». По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, украинский государственный переворот – «история предательства Запада по отношению к международному праву». Речь идёт о соглашении Виктора Януковича и оппозиции, выполнение которого гарантировалось представителями Германии, Франции и Польши. Как известно, эти государства от своих гарантий уже на следующих день после подписания фактически отказались.
Сергей Лавров упомянул о многочисленных фактах нагнетания антироссийской истерии на Западе. В частности, речь зашла о работе комиссии Ричарда Макларена, которая бездоказательно обвиняет российских спортсменов чуть ли не в «поголовном» употреблении допинга в формате «государственной программы».
Из заявления главы МИД России:
Мы не можем, будучи абсолютно незаинтересованными в нагнетании спирали конфронтации, оставаться спокойными, когда Россию пытаются всячески наказывать, будь то наша (дипломатическая) собственность, будь то те самые санкции или попытки использовать спортивную тематику (...) Ричард Макларен в своем докладе заявил, что доказательств нет, они не знают, как это было сделано, но знают, как это могло быть сделано. Ни один нормальный суд ни в одной стране подобные обвинения не примет.
В этой связи вспоминается ситуация с малайзийским «Боингом», когда через три дня после этой трагедии США стали требовать расследования, при этом заявляя, что они знают, кто это сделал, но уверены, что расследование подтвердит то, что они знают.
В этой связи вспоминается ситуация с малайзийским «Боингом», когда через три дня после этой трагедии США стали требовать расследования, при этом заявляя, что они знают, кто это сделал, но уверены, что расследование подтвердит то, что они знают.
По словам Сергея Лаврова, здесь свою роль сыграли «все эти «Звёздные воины» и прочие придумки.
Сергей Лавров отметил, что сейчас между Россией и Западом нет идеологических противоречий как во времена СССР, но при этом на Западе продвигается недобросовестная конкуренция, используются лоббистские группы и двойные стандарты в попытках достичь своих целей, что делает ситуацию такой, которой не было даже во времена холодной войны.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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