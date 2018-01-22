09:07 22 января

NI: У российских ПВО есть то, чего нет у ПВО США

Американский журнал National Interest опубликовал статью, в которой представлены размышления о наличии у России оружия, аналогов которому нет в США. Речь зашла о зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С». В NI заявили, что российские «Панцири» сегодня являются наиболее подходящим оружием для уничтожения беспилотников, нацеленных на атаки тех или иных объектов.

Из материала:
Армия США не имеет систем ПВО, которые хотя бы частично имели возможности «Панцирь-С».


NI: У российских ПВО есть то, чего нет у ПВО США



Американским читателям сообщили, что «Панцирь-С» эффективен не только против ряда модификаций беспилотных летательных аппаратов, но и против других воздушных целей, включая низколетящие самолёты и вертолёты, а также ракеты. Рассказывается в материале и о том, что «Панцирь-С» является высокомобильной установкой на колёсном шасси высокой проходимости.

Далее представлены соображения авторов относительно того, почему США до сих пор не разработали аналога такого вооружения. Отмечается, что американские сухопутные войска по-прежнему рассчитывают, что от любых авиационных атак их защитит военная авиация.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 27

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  1. Пытливый Сегодня, 06:13
    В ПВО Россия действительно сильна. Причём изначально шёл расчёт на выстраивание эшелонированной ПВО. американцы привыкли, что они нападают (развивают авиацию и флот), а на них никто не дергается и поэтому ПВО им как бы не первостепенной важности
    Пытливый
    1. rocket757 Сегодня, 08:04
      ПВО - ПРО эт системы защиты и преимущества в глобальном противостояние с применением ЯО, очень условное.
      Т.е. глобального нападения не переживёт никто.
      Безъядерная война эт да, тут система защиты сыграет существенную роль!!!
      rocket757
  2. Svist Сегодня, 06:14
    Отмечается, что американские сухопутные войска по-прежнему рассчитывают, что от любых авиационных атак их защитит военная авиация.

    А что им остаётся делать? Только надеяться.
    Svist
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:30
      У нас и саперная лопатки и инструмент и оружие и защита !
      Uncle Lee
      1. Злой543 Сегодня, 08:01
        Цитата: Uncle Lee
        У нас и саперная лопатки и инструмент и оружие и защита !

        Ай ещё и сковородка иногда wink
        Злой543
  3. Зяблицев Сегодня, 06:15
    Потому что у них концепция введения боевых действий другая, поэтому там системам ПВО малого радиуса действия для тактического звена управления не уделялось должного внимания! Сказывается жизнь на острове... laughing
    Зяблицев
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:24
    Вообще то у американцев другие принципы ведения войны. Они уверены что любого врага разобьют и унечтожат "на дальних подступах "!Для этого у них есть чисто ракетные комплексы, а подобные нашему "Панцирю "им просто не нужны! Чуть что-то шведов их зениток накупят, дешевле, чем самим подобное оружие с нуля делать.
    Геркулесыч
  5. Михаил м Сегодня, 06:26
    Интересно, у Панциря есть снаряды с программируемым подрывом для создания облака осколков, непреодолимого для дронов? Для малоразмерных целей такая штука должна быть весьма эффективна.
    Михаил м
    1. PN Сегодня, 07:17
      А пушками не дешевле дрон сбить?
      PN
      1. Михаил м Сегодня, 07:52
        А ракеты могут снарядами шмалять?
        Михаил м
        1. rocket757 Сегодня, 08:10
          Пушками дешевле, но нужную точность и плотность огня даж самая, самая пушка держит лишь некоторое время - перегрев, нагар, износ ствола ещё никто не отменял, а во время интенсивного боя конус рассеивания оружия увеличивается кратно!!! Нужна вторая линия обороны - ракеты!!!
          Панцирь - сбалансированный комплекс ПВО!
          rocket757
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:38
    от любых авиационных атак их защитит военная авиация
    Вот и пускай продолжают так думать. К тому же привыкли воевать с теми у кого либо слабая и малочисленная авиация, либо ее нет совсем.
    rotmistr60
  7. Tusv Сегодня, 06:39
    А нафига им. Вона Хамви скрестили со Стингером, назвали Мстителем и ладно
    Tusv
  8. лысова Сегодня, 06:40
    Ещё бы не переполошиться, увидев работу по ракетам и бла " Панцирь-С", на базе ВКС в Сирии, воочию. ( ... я Вань такую же хочу. (В.В.) )
    лысова
  9. Горный стрелок Сегодня, 06:44
    Концепция Матрасии, это завоевание господства в воздухе. Они практически не сталкивались с противником с адекватной авиацией. А беспилотную угрозу не рассматривают совсем. Ну так "алаверды" разве исключено? За нашу базу? Раз полосатоухие не при чем, и беспилотниками ( наборами для сборки и т.п.)бармалеев не снабжали, то никто не мешает точно так же "не снабжать", к примеру, талибов в Афгане...
    Горный стрелок
    1. sabotage Сегодня, 07:42
      Цитата: Горный стрелок
      Никто не мешает точно так же "не снабжать", к примеру, талибов в Афгане...

      Курдов уже "снабдили". Их сейчас турки весело на гусеницы наматывают.
      sabotage
  10. Пленник Сегодня, 06:55
    Ну не только это. Есть много чего другого чего нет у американцев. Увлеклась "сверхнация" нападениями, а вот защиту оставила на голливудских суперменов. Про Ына забыли, "демократичные" вы наши. winked
    Пленник
  11. Салют Сегодня, 07:31
    вполне годный экземпляр, но беспокоит точность 30-мм пушек, сколько нужно снарядов для поражения беспилотника?
    и мины Панцирь сбивать не умеет
    Салют
    1. Голован Джек Сегодня, 07:51
      Цитата: Салют
      и мины Панцирь сбивать не умеет

      Мины никто сбивать не умеет.
      Голован Джек
      1. Салют Сегодня, 08:13
        в США разрабатывали зу для уничтожения мин в полете
        Салют
        1. MadCat Сегодня, 08:21
          Железный купол Израиля сбивает мины а так же ракеты малой дальности (до 5км)...
          MadCat
          1. CT-55_11-9009 Сегодня, 09:04
            А что ещё Железный купол сбивает? НЛО?
            CT-55_11-9009
      2. rocket757 Сегодня, 08:48
        Мины подрывают, но почти случайно!
        Эффективной системы против мин нет.
        Панцирь - сбалансированная система, двигаться к большей эффективности есть куда!!!
        rocket757
        1. Салют Сегодня, 09:01
          знаете что произошло на новый год в Сирии после минометного обстрела нашей базы, уничтожение мин в полете насущная необходимость для наших в.с. в Сирии
          Салют
  12. Victor_B Сегодня, 07:34
    Ну что, "Панцирь" доказал свою эффективность.
    Но наши не останавливаются на достигнутом. Работа над совершенствованием комплекса продолжаются. В Сирии даже не последние модификации.
    В общем - так держать!
    ПВО - полувоенная организация. Сами не летаем и другим не дадим!
    Victor_B
  13. ghby Сегодня, 07:42
    Главное отличие комплекса «Панцирь-С1» от зарубежных образцов, это возможность вести прицельный ракетный огонь на высокой скорости передвижения пусковой установки. Благодаря этой возможности при сопровождении колоны бронетехники нет необходимости останавливать движение, для отражения воздушной атаки противника, все производится в динамике.

    https://topwar.ru/5306-pancir-s1-raketno-zenitnyy
    -kompleks-konstruktor.html
    ghby
  14. MadCat Сегодня, 08:19
    У российских ПВО есть то, чего нет у ПВО США

    Ага, Панциря у ПВО США точно нет... но и это не точно laughing
    MadCat
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