NI: У российских ПВО есть то, чего нет у ПВО США
Американский журнал National Interest опубликовал статью, в которой представлены размышления о наличии у России оружия, аналогов которому нет в США. Речь зашла о зенитном ракетно-пушечном комплексе «Панцирь-С». В NI заявили, что российские «Панцири» сегодня являются наиболее подходящим оружием для уничтожения беспилотников, нацеленных на атаки тех или иных объектов.
Из материала:
Американским читателям сообщили, что «Панцирь-С» эффективен не только против ряда модификаций беспилотных летательных аппаратов, но и против других воздушных целей, включая низколетящие самолёты и вертолёты, а также ракеты. Рассказывается в материале и о том, что «Панцирь-С» является высокомобильной установкой на колёсном шасси высокой проходимости.
Далее представлены соображения авторов относительно того, почему США до сих пор не разработали аналога такого вооружения. Отмечается, что американские сухопутные войска по-прежнему рассчитывают, что от любых авиационных атак их защитит военная авиация.
Из материала:
Армия США не имеет систем ПВО, которые хотя бы частично имели возможности «Панцирь-С».
Американским читателям сообщили, что «Панцирь-С» эффективен не только против ряда модификаций беспилотных летательных аппаратов, но и против других воздушных целей, включая низколетящие самолёты и вертолёты, а также ракеты. Рассказывается в материале и о том, что «Панцирь-С» является высокомобильной установкой на колёсном шасси высокой проходимости.
Далее представлены соображения авторов относительно того, почему США до сих пор не разработали аналога такого вооружения. Отмечается, что американские сухопутные войска по-прежнему рассчитывают, что от любых авиационных атак их защитит военная авиация.
Использованы фотографии: МО РФ
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