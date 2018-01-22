Для чего Пентагон изучает инфраструктуру пяти стран Восточной Европы?
Американское военное ведомство ведёт работу по сбору данных о пяти государствах Восточной Европы. Russia Today сообщает, что такая деятельность проводится представителями оборонного логистического агентства США. Изучается инфраструктура стран континентальной Европы: подсчитываются источники водоснабжения, варианты используемого промышленного оборудования, обеспеченность продуктами питания и др.
Речь идёт о таких странах как Польша, Украина, Финляндия, Молдова и Республика Беларусь.
RT сообщает, что в распоряжении редакции есть документ, в котором рассматривается деятельность логистического агентства Пентагона.
Для чего же американскому военному ведомству понадобилась работа по изучению инфраструктуры именно этих государств?
Полученные данные могут позволить Пентагону провести анализ с целью подготовки собственной промышленности к функционированию в условиях военного времени и ЧС. Если учесть, что страны, «изучаемые США», либо напрямую граничат с РФ, либо находятся неподалёку от российских границ, можно предполагать, в отношении кого военные США (на данный момент на бумаге) отрабатывают развязывание боевых действий.
Отмечено, что в документе помимо всего прочего рассматриваются данные о наличии у этих стран строительных материалов, различного рода техники и мобилизационных возможностей. Важная составляющая – транспортная инфраструктура, включая порты, аэропорты, автомобильные и железные дороги.
Речь идёт о таких странах как Польша, Украина, Финляндия, Молдова и Республика Беларусь.
RT сообщает, что в распоряжении редакции есть документ, в котором рассматривается деятельность логистического агентства Пентагона.
Для чего же американскому военному ведомству понадобилась работа по изучению инфраструктуры именно этих государств?
Полученные данные могут позволить Пентагону провести анализ с целью подготовки собственной промышленности к функционированию в условиях военного времени и ЧС. Если учесть, что страны, «изучаемые США», либо напрямую граничат с РФ, либо находятся неподалёку от российских границ, можно предполагать, в отношении кого военные США (на данный момент на бумаге) отрабатывают развязывание боевых действий.
Отмечено, что в документе помимо всего прочего рассматриваются данные о наличии у этих стран строительных материалов, различного рода техники и мобилизационных возможностей. Важная составляющая – транспортная инфраструктура, включая порты, аэропорты, автомобильные и железные дороги.
Использованы фотографии: Facebook
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти