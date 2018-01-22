09:07 22 января

Для чего Пентагон изучает инфраструктуру пяти стран Восточной Европы?

Американское военное ведомство ведёт работу по сбору данных о пяти государствах Восточной Европы. Russia Today сообщает, что такая деятельность проводится представителями оборонного логистического агентства США. Изучается инфраструктура стран континентальной Европы: подсчитываются источники водоснабжения, варианты используемого промышленного оборудования, обеспеченность продуктами питания и др.

Речь идёт о таких странах как Польша, Украина, Финляндия, Молдова и Республика Беларусь.

RT сообщает, что в распоряжении редакции есть документ, в котором рассматривается деятельность логистического агентства Пентагона.


Для чего Пентагон изучает инфраструктуру пяти стран Восточной Европы?


Для чего же американскому военному ведомству понадобилась работа по изучению инфраструктуры именно этих государств?

Полученные данные могут позволить Пентагону провести анализ с целью подготовки собственной промышленности к функционированию в условиях военного времени и ЧС. Если учесть, что страны, «изучаемые США», либо напрямую граничат с РФ, либо находятся неподалёку от российских границ, можно предполагать, в отношении кого военные США (на данный момент на бумаге) отрабатывают развязывание боевых действий.

Отмечено, что в документе помимо всего прочего рассматриваются данные о наличии у этих стран строительных материалов, различного рода техники и мобилизационных возможностей. Важная составляющая – транспортная инфраструктура, включая порты, аэропорты, автомобильные и железные дороги.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 12

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 06:28
    А на фото изучатель ?
    ФЕОДОР
    1. gukoyan Сегодня, 09:06
      Ага юный натуралист в каске)))
      gukoyan
  2. Михаил м Сегодня, 06:36
    В разведке данных много не бывает. Я уверен, что Россия тоже в списке этих стран.
    Михаил м
  3. Livonetc Сегодня, 06:40
    Цитата: Михаил м
    В разведке данных много не бывает. Я уверен, что Россия тоже в списке этих стран.

    Россия в другом списке.
    Эти страны рассматриваются исключительно как плацдарм для нападения на Россию.
    Livonetc
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:43
    Польша, Украина, Финляндия, Молдова и Республика Беларусь
    Гитлер тоже думал, что Украина обеспечит его зерном и углем, Азербайджан нефтью, Урал металлом... А все закончилось так, как и должно было закончиться.
    rotmistr60
    1. TOPchymBA Сегодня, 06:56
      К нашему сожалению - тогда страна готовила промышленность к войне, а сейчас увы.
      TOPchymBA
      1. rocket757 Сегодня, 07:45
        Выбор то небольшой!
        Либо как гриться потуже пояса затянуть. либо просто развивать экономику и пользоваться благами развития.
        Потуже затянуть пояса эт понятно, проходили уже не раз!!! Ничего хорошего от того не случилось.
        Просто развитие экономики эт понятно, предпочтительно ... правда на счёт пользоваться благами всё очень условно, работают одни пользуются, обогащаются другие!!! Тож предложение не ах!
        Что остаётся то???? Клепать ЯО и держать его наготове??? Страшно!!!
        rocket757
  5. Геркулесыч Сегодня, 07:20
    Хотим мы этого или нет, но сша упорно готовятся к войне против нас руками Европы и НАТО.
    Геркулесыч
  6. лысова Сегодня, 07:26
    Пускай изучают, постоянного ничего нет, всё меняется и инфраструктура в том числе. Может готовятся к переселению ?! winked Мало ли что стрясётся со штатами - вариантов всё больше и больше.
    лысова
  7. антивирус Сегодня, 07:45
    Чтобы отблагодарить Мишутку и Борьку!
    антивирус
  8. Altona Сегодня, 07:49
    Цитата: лысова
    Пускай изучают, постоянного ничего нет, всё меняется и инфраструктура в том числе. Может готовятся к переселению ?!

    ------------------------------------------------
    Они постоянно изучают нашу инфраструктуру. Им важны кратчайшие пути для переброски войск и организации снабжения. Даже более менее подходящие,но не обустроенные места для прокладки рокадных и фронтовых дорог. Наличие рядом заводов по производству цемента, кирпича, жб плит, древесных плит, чтобы строить дороги временной стойкости от 3 суток до 2 недель. В свое время это и нам преподавали на военной кафедре.
    Altona
  9. gukoyan Сегодня, 09:05
    Даже можно предугадать как война начнётся, Украина начнёт и дальше возмущаться на тему Крыма, попытается ввести на полуостров войска, мы ответим, и пойдёт поедет процесс пропаганды против нас типа мы на руину напали...
    gukoyan
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