09:04 22 января

Мэттис: Анкара предупредила США о начале операции "Оливковая ветвь"

Министр обороны США Джеймс Мэттис рассказал СМИ о том, что Анкара заранее уведомила Вашингтон о начале операции в сирийском Африне. Напомним, что речь идёт об операции «Оливковая ветвь», которую Эрдоган объявил как «антитеррористическую». Операция проводится в отношении курдских вооружённых отрядов YPG.

Из заявления Мэттиса, которое приводит служба информации Reuters:
Турция была откровенна. Они предупредили нас, прежде чем послать авиацию и сделать это, они проконсультировались с нами. И сейчас мы работаем над тем, как нам действовать дальше. Я пообещаю, что мы разберёмся с этой ситуацией.


На этом фоне из Африна поступает информация о многочисленных жертвах турецких атак. Отмечается, что гибнут не только представители вооружённых формирований, но и гражданские лица. В свою очередь СМИ Турции заявляют, что курдские отряды продолжают обстрелы турецкой территории. В частности, накануне в провинции Рейханлы (Турция) в результате обстрелов погиб один человек, ещё около 50 получили ранения и травмы. В общей сложности, по территории Турции было выпущено 11 ракет.


Мэттис: Анкара предупредила США о начале операции "Оливковая ветвь"


Напомним, что Эрдоган отдал приказ о начале операции после того, как в США заявили о создании неких пограничных сил на севере провинции Алеппо – у границы с Турцией. В Анкаре посчитали это посягательством на турецкий суверенитет.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 6

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  1. 210окв Сегодня, 07:02
    Жаль.Заштатниковские "уши"успели срыгнуть..
    210окв
  2. XII легион Сегодня, 07:09
    Пусть луноликие гасят друг друга
    Флаг им в руки и электричку на встречу
    XII легион
    1. Teberii Сегодня, 07:51
      Что значит гасят-они подрывают все наши попытки успокоить регион.Мы ушли и война началась.
      Teberii
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:31
    Сша готовят одни формирования, а турки, хоть и назвали эти формирования бандитскими и незаконными, воюют с другими курдскими формированиями, а тех, подготовленных сша бздят трогать! Из этого вывод, что эрдогад бональный трус и лжец!
    Геркулесыч
    1. Svist Сегодня, 07:45
      Цитата: Геркулесыч
      Из этого вывод, что эрдогад бональный трус и лжец!

      Ну почему же ...
      Лучше вам прекратить покушаться на границы нашей страны. Не провоцируйте нас, иначе у нас окончательно лопнет терпение. Я ранее говорил это Бараку Обаме, говорю и сейчас: мы можем прийти к вам ночью в самый неожиданный момент», – отметил Реджеп Эрдоган во время своего выступления в провинции Бурса.

      Видал как его понесло?
      «Не нужно вводить Анкару в заблуждения, используя настолько топорные уловки. За всеми этими организациями давно стоят кураторы из Вашингтона, преследующие своей целью полную дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке», – подчеркнул глава Турции.
      Svist
  4. Alex-a832 Сегодня, 08:12
    Фактически курды не имеют поддержки в регионе. Их идея создания независимого курдистана делает их опасными пассажирами. Эрдоган воспользовался моментом, когда между турками и курдами никто становиться не хочет. Условно прикрыты сейчас только курды SDF, которые нужны заштатникам для ширмы - типа США не оккупировало земли восточнее Евфрата, а поддерживает силы "оппозиции". Как только станут бесполезны, заштатники скормят кому угодно и этих курдов. На что последние рассчитывают, непонятно. На израильский или албанский вариант при поддержке США? Если так, то они сильно заблуждаются.
    Alex-a832
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