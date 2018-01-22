Мэттис: Анкара предупредила США о начале операции "Оливковая ветвь"

Турция была откровенна. Они предупредили нас, прежде чем послать авиацию и сделать это, они проконсультировались с нами. И сейчас мы работаем над тем, как нам действовать дальше. Я пообещаю, что мы разберёмся с этой ситуацией.

Министр обороны США Джеймс Мэттис рассказал СМИ о том, что Анкара заранее уведомила Вашингтон о начале операции в сирийском Африне. Напомним, что речь идёт об операции «Оливковая ветвь», которую Эрдоган объявил как «антитеррористическую». Операция проводится в отношении курдских вооружённых отрядов YPG.Из заявления Мэттиса, которое приводит служба информации Reuters На этом фоне из Африна поступает информация о многочисленных жертвах турецких атак. Отмечается, что гибнут не только представители вооружённых формирований, но и гражданские лица. В свою очередь СМИ Турции заявляют, что курдские отряды продолжают обстрелы турецкой территории. В частности, накануне в провинции Рейханлы (Турция) в результате обстрелов погиб один человек, ещё около 50 получили ранения и травмы. В общей сложности, по территории Турции было выпущено 11 ракет.Напомним, что Эрдоган отдал приказ о начале операции после того, как в США заявили о создании неких пограничных сил на севере провинции Алеппо – у границы с Турцией. В Анкаре посчитали это посягательством на турецкий суверенитет.