09:00 22 января

Британский Генштаб признал превосходство ВС России

Вооруженные силы Великобритании отстают от российских по многим параметрам, передает РИА Новости заявление начальника Генштаба Соединенного Королевства Ника Картера.



Генерал подчеркнул серьезную угрозу, которую представляют российские крылатые ракеты, успешно примененные в Сирии (очевидно, речь идет о «Калибрах»). У Британии нет от них защиты, отмечает он.


Картер с сожалением говорит о снижении трат на военные разработки и считает, что «за последние годы Москве удалось продемонстрировать военные возможности, которым Великобритания с трудом может соответствовать».

Как пишет газета The Telegraph, британские военные, кроме того, обеспокоены доминированием России в области «артиллерии, радиоэлектронной борьбы и компьютерных технологий».

Напомним, ранее Пентагон в своей новой стратегии назвал соперничество с Россией и Китаем «принципиальным приоритетом» и потребовал дополнительных инвестиций для стратегического противостояния этим странам. В американском военном ведомстве полагают, что РФ и КНР представляют угрозу для безопасности и процветания США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. Spartanez300 Сегодня, 08:25
    Смотри ка соображает , что да как , значит еще не все безмозглые . yes
    Spartanez300
    1. Logall Сегодня, 08:30
      Цитата: Spartanez300
      Смотри ка соображает , что да как , значит еще не все безмозглые . yes

      Главное, чтобы выводы сделали правильные. А то повторят судьбу Титаника. Но это они наверное не учитывают...
      Logall
      1. АнпеЛ Сегодня, 08:46
        Действительно, сказал бы что соревноваться в этом плане бессмысленно, поэтому лучше прекратить нагнетать обстановку и не раздражать Россию, глядишь целее останутся.
        АнпеЛ
    2. Chertt Сегодня, 08:35
      Сравнивать армии Британии и России, бессмысленно. ВС Британии полностью интегрированы в структуры НАТО, и являются самодостаточными только частично. И тогда корректно сравнивать Британскую армию, ну к примеру с ЦВО РФ
      Chertt
      1. BerBer Сегодня, 08:51
        Когда вывешивают рейтинги ВВП Россия отстаёт от Бритов на много пунктов. А по рейтингам Армий мы опережаем на много пунктов. Диссонанс однако.
        BerBer
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:27
    Как пишет газета The Telegraph, британские военные, кроме того, обеспокоены доминированием России в области «артиллерии, радиоэлектронной борьбы и компьютерных технологий».
    Разводим
    британских толстосумов на бабки...
    так сказать не дашь денег придут русские и сделают бо-бо...старо как мир...
    и ведь дадут денег.
    Тот же ЛЕХА
  3. Scoun Сегодня, 08:29
    Англичане всегда славились тем - что умело насюкивали, стравливали и многое делали чужими руками.
    Это англичане первыми занялись геноцидом, это они придумали гетто но они очень ловко замалчивают и лакируют свою изуверскую сущность.
    Впаривают что они "джентльмены" да замалчивают что только в своем местном клубе.
    И как вояки один на один с Россией, им как до другой галактики в раскорячку.
    Scoun
  4. Teberii Сегодня, 08:31
    Обеспокоены доминированием по всем направлениям,проснулись однако.
    Teberii
  5. Монархист Сегодня, 08:46
    Теперь кое кто из наших камрадов будет визжять то радости:" мы сильнее". А сопоставить ихний оборонной бюджет и наш,а потом приплюсовать амеров слабо?
    Я все эти завывания :"мы беззащитны и нас сейчас как цеплят подавил русский медведь" посылаю к лешему- ПРОПАГАНДА. Да у нас есть "калибры" и "цирконы","где-то нибудь" имеются,но сколько у нас современных надводных кораблей? "Кузя" у нас один да и"Петюня" уже не мальчик.
    Монархист
  6. Alex-a832 Сегодня, 08:46
    Как обычно, посыпание головы пеплом по поводу малоги военного бюджета - на распил не хватает... Британским ВС до российских, как до луны раком и прибавка в их бюджет ситуацию не изменит.
    Alex-a832
  7. zyzx Сегодня, 08:48
    Дюнкерк. Высшая точка.
    zyzx
  8. гильза Сегодня, 08:50
    Серьёзно?! Британия нам уступает??!! Не может быть! Хотя...Парусный флот же отменили, а британские учёные всё время заняты.
    гильза
  9. гильза Сегодня, 08:56
    А вообще я не могу пока пазл достроить в голове. Размеры военных бюджетов и эффективность военного потенциала ( включая все аспекты,вплоть до моральной мотивированности резервистов). И мы ещё "щучить" своих "барыг" в погонах продолжаем. Есть ли смысл играться в "военное противостояние"? "Обычная война"-это прямо вчерашний или даже позавчерашний день для наших европейских партнёров и не по технологической вооружённости, а именно по возможности её ведения. Может уже в мирную? По-моему им дешевле дружить чем "противостоять".
    гильза
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