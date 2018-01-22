Британский Генштаб признал превосходство ВС России
Вооруженные силы Великобритании отстают от российских по многим параметрам, передает РИА Новости заявление начальника Генштаба Соединенного Королевства Ника Картера.
Генерал подчеркнул серьезную угрозу, которую представляют российские крылатые ракеты, успешно примененные в Сирии (очевидно, речь идет о «Калибрах»). У Британии нет от них защиты, отмечает он.
Картер с сожалением говорит о снижении трат на военные разработки и считает, что «за последние годы Москве удалось продемонстрировать военные возможности, которым Великобритания с трудом может соответствовать».
Как пишет газета The Telegraph, британские военные, кроме того, обеспокоены доминированием России в области «артиллерии, радиоэлектронной борьбы и компьютерных технологий».
Напомним, ранее Пентагон в своей новой стратегии назвал соперничество с Россией и Китаем «принципиальным приоритетом» и потребовал дополнительных инвестиций для стратегического противостояния этим странам. В американском военном ведомстве полагают, что РФ и КНР представляют угрозу для безопасности и процветания США.
Генерал подчеркнул серьезную угрозу, которую представляют российские крылатые ракеты, успешно примененные в Сирии (очевидно, речь идет о «Калибрах»). У Британии нет от них защиты, отмечает он.
Картер с сожалением говорит о снижении трат на военные разработки и считает, что «за последние годы Москве удалось продемонстрировать военные возможности, которым Великобритания с трудом может соответствовать».
Как пишет газета The Telegraph, британские военные, кроме того, обеспокоены доминированием России в области «артиллерии, радиоэлектронной борьбы и компьютерных технологий».
Напомним, ранее Пентагон в своей новой стратегии назвал соперничество с Россией и Китаем «принципиальным приоритетом» и потребовал дополнительных инвестиций для стратегического противостояния этим странам. В американском военном ведомстве полагают, что РФ и КНР представляют угрозу для безопасности и процветания США.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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