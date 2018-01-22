В США презентовали многокалиберный револьвер
На американский рынок вскоре поступит необычный револьвер. Как сообщает портал guns.com, компания Taurus USA презентовала новый пистолет под названием Taurus 692.
Главная особенность револьвера Taurus 692 заключается в его многокалиберности. В базовом варианте модель может использоваться с патронами калибров .38 Special и .357 Mag, при смене барабана — с более популярным пистолетным патроном 9×19 мм.
По заявлению компании Taurus USA, модель создана для стрелков, желающих приобрести максимально практичное оружие по доступной цене. При этом смена барабана занимает не более минуты.
Taurus 692 имеет ударно-спусковой механизм двойного действия, оба варианта барабана вмещают 7 патронов. В продажу новый пистолет поступит в четырёх вариантах: в матовом «металлике» и чёрном цветах, а также с длиной ствола 3 (7,62 см) или 6,5 дюйма (16,5 см). При этом заявленная производителем розничная цена одинакова для всех модификаций и составляет $695, передает "Warspot"
Главная особенность револьвера Taurus 692 заключается в его многокалиберности. В базовом варианте модель может использоваться с патронами калибров .38 Special и .357 Mag, при смене барабана — с более популярным пистолетным патроном 9×19 мм.
По заявлению компании Taurus USA, модель создана для стрелков, желающих приобрести максимально практичное оружие по доступной цене. При этом смена барабана занимает не более минуты.
Taurus 692 имеет ударно-спусковой механизм двойного действия, оба варианта барабана вмещают 7 патронов. В продажу новый пистолет поступит в четырёх вариантах: в матовом «металлике» и чёрном цветах, а также с длиной ствола 3 (7,62 см) или 6,5 дюйма (16,5 см). При этом заявленная производителем розничная цена одинакова для всех модификаций и составляет $695, передает "Warspot"
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