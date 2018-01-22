21:11 22 января

В США презентовали многокалиберный револьвер

На американский рынок вскоре поступит необычный револьвер. Как сообщает портал guns.com, компания Taurus USA презентовала новый пистолет под названием Taurus 692.

В США презентовали многокалиберный револьвер


Главная особенность револьвера Taurus 692 заключается в его многокалиберности. В базовом варианте модель может использоваться с патронами калибров .38 Special и .357 Mag, при смене барабана — с более популярным пистолетным патроном 9×19 мм.


По заявлению компании Taurus USA, модель создана для стрелков, желающих приобрести максимально практичное оружие по доступной цене. При этом смена барабана занимает не более минуты.

Taurus 692 имеет ударно-спусковой механизм двойного действия, оба варианта барабана вмещают 7 патронов. В продажу новый пистолет поступит в четырёх вариантах: в матовом «металлике» и чёрном цветах, а также с длиной ствола 3 (7,62 см) или 6,5 дюйма (16,5 см). При этом заявленная производителем розничная цена одинакова для всех модификаций и составляет $695, передает "Warspot"


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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 10:16
    Раздел что ли спутали.Это более к вооружению относится.
    210окв
  2. RUSOIVAN Сегодня, 10:17
    вот же круто! А зачем?
    RUSOIVAN
    1. Чёрный Сегодня, 10:25
      Цитата: RUSOIVAN
      вот же круто! А зачем?

      У меня тот же вопрос: зачем? what
      Чёрный
      1. Deadушка Сегодня, 11:46
        Цитата: Чёрный
        У меня тот же вопрос: зачем

        для пострелять в тире удобно...
        разные патроны - разная цена и т.п. составляющая
        Deadушка
    2. svp67 Сегодня, 10:26
      Цитата: RUSOIVAN
      А зачем?

      Этот вопрос "инвесторы" зададут "менеджменту" компании, если продажи не пойдут...
      svp67
      1. Alex777 Сегодня, 11:35
        Пойдут. Еще как пойдут. Жаль что не у нас...
        Когда я жил в Stamford СТ, то насмотрелся на тамошние тиры и стрелков.
        Магнумом не каждый может попасть, да и не часто такая мощь нужна. .38 Special - отличный калибр для начинающих и не очень опытных стрелков. Ну а 9х19 - самый распространенный и не самый дорогой патрон. Цена бразильского револьвера - вполне доступная. hi
        Alex777
  3. Серый брат Сегодня, 10:24
    .38 Special и .357 Mag,

    Разная длина гильзы всего лишь - не ново и пуля у них 9 мм потому и 9х19 с заменой барабана.
    Серый брат
  4. abrakadabre Сегодня, 10:28
    Кроме барабана надо еще ведь и ствол переставлять. Если, конечно, это не дробовик.
    abrakadabre
    1. Серый брат Сегодня, 10:35
      Цитата: abrakadabre
      Кроме барабана надо еще ведь и ствол переставлять.

      Не надо, пули у них одинакового диаметра.
      Серый брат
      1. abrakadabre Сегодня, 10:48
        Тогда почему это называется бикалиберностью? Заглядываем в толковый словарь: "Кали́бр (от фр. calibre) — диаметр канала ствола по нарезам или полям; одна из основных величин, определяющих мощность огнестрельного оружия.". ДИАМЕТР КАНАЛА СТВОЛА.
        При реальной бикалиберности, когда диаметры (а не только длины) зарядных камор (ну или патронника в барабанах) будут разные, но ствол один и тот же, из этого можно будет стрелять только мягкой пулей (при малой разнице диаметров) или дробом (при значительной разнице калибров). Можно вообще сделать барабан с разными каморами по кругу. Только в чем будет преимущество?
        abrakadabre
        1. Серый брат Сегодня, 10:53
          Цитата: abrakadabre
          Тогда почему это называется бикалиберностью?

          Маркетинг.
          Серый брат
          1. abrakadabre Сегодня, 10:56
            Из заголовка вообще выходит что там должно быть даже не бикалиберное, а МНОГОкалиберное оружие. Понятия "два" и "много" не эквивалентны.
            abrakadabre
            1. Серый брат Сегодня, 11:00
              Просто в статье не упомянуто о том, что характеристики пули и характеристики патрона это разные вещи. smile
              Серый брат
  5. Симон Сегодня, 10:58
    Смысла не вижу в одном пистолете столько калибров. Одного калибра по за глаза хватит, чтоб им друг друга перестрелять! fool
    Симон
  6. Симон Сегодня, 11:04
    Цитата: abrakadabre
    Тогда почему это называется бикалиберностью? Заглядываем в толковый словарь: "Кали́бр (от фр. calibre) — диаметр канала ствола по нарезам или полям; одна из основных величин, определяющих мощность огнестрельного оружия.". ДИАМЕТР КАНАЛА СТВОЛА.
    При реальной бикалиберности, когда диаметры (а не только длины) зарядных камор (ну или патронника в барабанах) будут разные, но ствол один и тот же, из этого можно будет стрелять только мягкой пулей (при малой разнице диаметров) или дробом (при значительной разнице калибров). Можно вообще сделать барабан с разными каморами по кругу. Только в чем будет преимущество?

    Да, никакого преимущества не будет, это ясно! Видимо рассчитано на американских дибилоидов, которые могут и почку отдать, чтоб купить такую дрянь! fool
    Симон
  7. Deadушка Сегодня, 11:47
    Хорошая контора, много интересного выпускает.
    В том числе и для Страйкбола. winked
    В США презентовали многокалиберный револьвер

    Калибр же остается неизменным, не?... what
    Размер гильзы меняется winked
    Deadушка
  8. Комментарий был удален.
  9. капрал Сегодня, 13:48
    На американский рынок вскоре поступит необычный револьвер

    И чего там необычного? request
    Такая концепция была еще в 70-х у французского "Манурина". Те же .38 и .357 и сменный барабан под 9х19.
    капрал
  10. Alex-a832 Сегодня, 15:00
    Сомнительное изделие для ограниченного круга потребителей. Наверное через "магазин на диване" продавать будут, убеждая "фанатов оружия", что для стрельбы в тире и стрельбы по маньякам нужен разный калибр и обязательно на одной базе, а иметь два ствола разных калибров - это не эстетично...:-)
    Alex-a832
  11. Мещерский Сегодня, 17:29
    Строго говоря этот револьвер не многокалиберный, а многопатронный : что 357, что 38, что 9х19 (люгер) это всё 9 мм.
    Зачем? Тоже понятно: цена на патроны сильно разная: самый дешевый 38sp -0,45 $, 357 mag - 0,7. $, a вот 9х19 luger - 0,15 $. Есть разница? Можно не дорого пострелять. Taurus хорошая фирма, по гражданским- спортивным пушкам большие спецы. Правда ниразу не дешевая.
    Мещерский
    1. Виктор Wolz Сегодня, 18:03
      А таурус разве не бразильская фирма? Один американец советского происхождения говорил что Таурус овно, из револьверов самые хорошие это Смит и Вессон, правда это было сказано о платформе кольт 1911.
      Виктор Wolz
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