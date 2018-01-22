Холщевые мешки вместо металлических ящиков: в РФ разрабатываются новые правила перевозки оружия

Сейчас проходит процедура публичного обсуждения данной инициативы. После ее завершения текст проекта будет размещен в открытом доступе,

Сотрудники службы безопасности открывают каждый кейс, проверяют само оружие и разрешение на его вывоз. После чего закрывают кейс и опечатывают его. Далее представители службы самостоятельно отвозят оружие к борту самолета и в присутствии пилота грузят его,

При погрузке или выгрузке самолета всегда есть опасность, что грузчики могут оказаться один на один с мешком, где лежит оружие. Среди грузчиков попадаются люди с криминальными наклонностями, в этом сомневаться не приходится. О кражах, в том числе и крупногабаритного груза, СМИ сообщают постоянно. Разрезать мешок, особенно если он холщовый, – дело нескольких секунд. В итоге оружие может неожиданно оказаться в руках неизвестного человека, находящегося посреди аэропорта,