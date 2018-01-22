Холщевые мешки вместо металлических ящиков: в РФ разрабатываются новые правила перевозки оружия
Минтранс России подготовил проект приказа об утверждении новых федеральных авиационных правил «О порядке перевозки воздушными судами гражданской авиации багажа, содержащего оружие, патроны к нему, специальные средства», сообщают Известия.
Согласно проекту, требование о перевозке оружия на гражданских самолетах только в металлических ящиках должно быть отменено. Вместо них предлагается использовать пломбируемые холщевые мешки.
«Изменить существующие правила транспортировки оружия просили российские авиакомпании. К примеру, S7 для развития региональных перевозок получила весной прошлого года 70-местный Embraer-170 – самый маленький представитель этого семейства, ранее не эксплуатировавшийся в нашей стране. Выяснилось, что установка в нем металлических ящиков значительно ограничивает возможности по загрузке багажа пассажиров», – пишет газета.
S7 поддержали и другие авиакомпании. В аэропорту Домодедово сообщили, что в международной практике требование установки металлических ящиков на борту самолетов отсутствует.
По словам главного тренера сборной команды РФ по пулевой стрельбе Татьяны Голдобиной, в аэропорту стрелки сдают оружие в специальных кейсах с замками. Служба безопасности проводит соответствующие проверки. В большинстве типов самолетов багажные отсеки конструктивно отделены от пассажирских салонов.
Однако руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов считает, что службе безопасности аэродромов спокойнее, когда оружие лежит в металлическом ящике.
Согласно проекту, требование о перевозке оружия на гражданских самолетах только в металлических ящиках должно быть отменено. Вместо них предлагается использовать пломбируемые холщевые мешки.
Сейчас проходит процедура публичного обсуждения данной инициативы. После ее завершения текст проекта будет размещен в открытом доступе,рассказали в Минтрансе.
«Изменить существующие правила транспортировки оружия просили российские авиакомпании. К примеру, S7 для развития региональных перевозок получила весной прошлого года 70-местный Embraer-170 – самый маленький представитель этого семейства, ранее не эксплуатировавшийся в нашей стране. Выяснилось, что установка в нем металлических ящиков значительно ограничивает возможности по загрузке багажа пассажиров», – пишет газета.
S7 поддержали и другие авиакомпании. В аэропорту Домодедово сообщили, что в международной практике требование установки металлических ящиков на борту самолетов отсутствует.
По словам главного тренера сборной команды РФ по пулевой стрельбе Татьяны Голдобиной, в аэропорту стрелки сдают оружие в специальных кейсах с замками. Служба безопасности проводит соответствующие проверки. В большинстве типов самолетов багажные отсеки конструктивно отделены от пассажирских салонов.
Сотрудники службы безопасности открывают каждый кейс, проверяют само оружие и разрешение на его вывоз. После чего закрывают кейс и опечатывают его. Далее представители службы самостоятельно отвозят оружие к борту самолета и в присутствии пилота грузят его,пояснила Голдобина.
Однако руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов считает, что службе безопасности аэродромов спокойнее, когда оружие лежит в металлическом ящике.
При погрузке или выгрузке самолета всегда есть опасность, что грузчики могут оказаться один на один с мешком, где лежит оружие. Среди грузчиков попадаются люди с криминальными наклонностями, в этом сомневаться не приходится. О кражах, в том числе и крупногабаритного груза, СМИ сообщают постоянно. Разрезать мешок, особенно если он холщовый, – дело нескольких секунд. В итоге оружие может неожиданно оказаться в руках неизвестного человека, находящегося посреди аэропорта,сказал криминолог.
Использованы фотографии: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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