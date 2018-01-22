21:07 22 января

Холщевые мешки вместо металлических ящиков: в РФ разрабатываются новые правила перевозки оружия

Минтранс России подготовил проект приказа об утверждении новых федеральных авиационных правил «О порядке перевозки воздушными судами гражданской авиации багажа, содержащего оружие, патроны к нему, специальные средства», сообщают Известия.

Холщевые мешки вместо металлических ящиков: в РФ разрабатываются новые правила перевозки оружия


Согласно проекту, требование о перевозке оружия на гражданских самолетах только в металлических ящиках должно быть отменено. Вместо них предлагается использовать пломбируемые холщевые мешки.


Сейчас проходит процедура публичного обсуждения данной инициативы. После ее завершения текст проекта будет размещен в открытом доступе,
рассказали в Минтрансе.

«Изменить существующие правила транспортировки оружия просили российские авиакомпании. К примеру, S7 для развития региональных перевозок получила весной прошлого года 70-местный Embraer-170 – самый маленький представитель этого семейства, ранее не эксплуатировавшийся в нашей стране. Выяснилось, что установка в нем металлических ящиков значительно ограничивает возможности по загрузке багажа пассажиров», – пишет газета.

S7 поддержали и другие авиакомпании. В аэропорту Домодедово сообщили, что в международной практике требование установки металлических ящиков на борту самолетов отсутствует.

По словам главного тренера сборной команды РФ по пулевой стрельбе Татьяны Голдобиной, в аэропорту стрелки сдают оружие в специальных кейсах с замками. Служба безопасности проводит соответствующие проверки. В большинстве типов самолетов багажные отсеки конструктивно отделены от пассажирских салонов.

Сотрудники службы безопасности открывают каждый кейс, проверяют само оружие и разрешение на его вывоз. После чего закрывают кейс и опечатывают его. Далее представители службы самостоятельно отвозят оружие к борту самолета и в присутствии пилота грузят его,
пояснила Голдобина.

Однако руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов считает, что службе безопасности аэродромов спокойнее, когда оружие лежит в металлическом ящике.

При погрузке или выгрузке самолета всегда есть опасность, что грузчики могут оказаться один на один с мешком, где лежит оружие. Среди грузчиков попадаются люди с криминальными наклонностями, в этом сомневаться не приходится. О кражах, в том числе и крупногабаритного груза, СМИ сообщают постоянно. Разрезать мешок, особенно если он холщовый, – дело нескольких секунд. В итоге оружие может неожиданно оказаться в руках неизвестного человека, находящегося посреди аэропорта,
сказал криминолог.

Использованы фотографии: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Комментарии 34

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  1. Чёрный Сегодня, 10:39
    Металлические ящики, которые сейчас необходимы для перевозки оружия - архаизм.....давно пора
    При погрузке или выгрузке самолета всегда есть опасность, что грузчики могут оказаться один на один с мешком, где лежит оружие.
    А служба безопасности нафига?, а транмпортная полиция?....Можно и сопроводить груз от самолёта то пункта передачи владельцу..... Чай не каждым бортом оружие везут....В ЧЁМ ПРОБЛЕМА?
    Чёрный
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:57
      Холщевые мешки вместо металлических ящиков: в РФ разрабатываются новые правила перевозки оружия
      маразм какой то...это же оружие а не дрова... what
      андрей юрьевич
      1. Лексус Сегодня, 17:53
        Прецизионные и спортивные "стволы" перевозить в мешке - как минимум, сомнительно. Особенно, если сверху навалят хлама и зафиксируют "сверх норматива". Пару встрясок в "воздушных ямах" и посадка в сложных метеорологических условиях - про точность можно забыть.
        Лексус
  2. Altona Сегодня, 10:40
    А холщовый мешок же не убережет оружие от деформации, помимо того, что им могут овладеть криминальные элементы.
    Altona
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:44
      помимо того, что им могут овладеть криминальные элементы.

      Есть новое требование устанавливать на оружие спецзамки исключающие из него стрельбу.
      Тот же ЛЕХА
      1. Чёрный Сегодня, 10:48
        А холщовый мешок же не убережет оружие от деформации, помимо того, что им могут овладеть криминальные элементы.
        Тут вопрос в другом - сейчас авиакомпания ОБЯЗАНА иметь на борту металлические ящики для перевозки оружия.....если эта норма уйдёт - в чём сдали ( оружейный кейс, "мешок" металлический ящик) - в том и будут транспортировать
        Чёрный
      2. БАРХАН Сегодня, 12:01
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Есть новое требование устанавливать на оружие спецзамки исключающие из него стрельбу.

        Пока такого требования нет,идёт обсуждение .Вместо того ,чтобы ужесточить наказание за кражу оружия,вплоть ,как за попытку к убийству на мой взгляд....пытаются переложить ответственность на законопослушных владельцев оружия.
        А должно быть так...Украл оружие- 20 лет тюрьмы.Без никаких смягчающих.Нашёл ствол на улице-стой рядом и вызывай по телефону органы.Поднял -20 лет тюрьмы.
        И ввести принцип мой дом-моя крепость.Любое незаконное проникновение должно караться.Пора уже у мужиков развивать чувство хозяина на своей земле и в своём доме,а то матриархат уже и так наделал слюнтяев...
        БАРХАН
      3. Подкидыш Сегодня, 19:46
        Нет такого требования! Пока проект
        Подкидыш
    2. Серый брат Сегодня, 10:52
      Цитата: Altona
      А холщовый мешок же не убережет оружие от деформации,

      Мне кажется пластикового кофра с замком вполне достаточно, ни один нормальный человек своё оружие в одном только мешке не сдаст.
      Серый брат
    3. svp67 Сегодня, 10:52
      Цитата: Altona
      помимо того, что им могут овладеть криминальные элементы.

      Я Вас видимо расстрою, но "уголовный элемент", при желании, им завладеет и в металлическом ящике. Найдут способ.
      Цитата: Altona
      А холщовый мешок же не убережет оружие от деформации

      Скорей уж не оружие, а прицельное приспособление, так как мало себе представляю ситуацию, что бы ствол можно было бы погнуть. В любом случае, вопрос перехода с металлического ящика на холщовый мешок, должен быть увязан с вопросом страховых компенсаций.
      К слову, в нашей бронетехнике АК экипажа должны хранится в холщовых мешках...
      svp67
      1. Серый брат Сегодня, 11:07
        Цитата: svp67
        К слову, в нашей бронетехнике АК экипажа должны хранится в холщовых мешках...

        Так то казённоё, а своё, любимое - это совсем другое дело.
        Серый брат
        1. svp67 Сегодня, 11:07
          Цитата: Серый брат
          Так то казённоё, а своё, любимое - это совсем другое дело.

          Оно конечно....
          svp67
      2. 97110 Сегодня, 11:18
        Цитата: svp67
        что бы ствол можно было бы погнуть.

        Зато ложе запросто переламывается под весом случайно наступившего на ружьё человека. Да и стволы... Есть на ВМ материал про повара, победившего чешский 38(t) топором! Грузчики там по высоте моральных качеств подобраны? Или какие есть? Они что, не смогут одиночного охотника обезоружить, применив к багажу в холщовом мешке обычную технологию ПРР?
        97110
        1. svp67 Сегодня, 11:20
          Цитата: 97110
          Грузчики там по высоте моральных качеств подобраны?

          На сколько помню, оружие ВСЕГДА , ранее сдавалось ЛИЧНО командиру корабля, под его ответственность и всегда перевозилось на борт отдельно от остального груза.
          svp67
          1. 97110 Сегодня, 12:57
            Цитата: svp67
            оружие ВСЕГДА , ранее сдавалось ЛИЧНО командиру корабля, под его ответственность

            Ранее всё было. К счастью, оружие возил только сам, в машине. Перспектива доверить что-то на чью-то "ответственность" сразу вызывает воспоминания о младых реформаторах и их великолепной теории о том, что сейчас работать НЕ НАДО - рынок сам... Командиру доплачивают за возню с чужим оружием и за ответственность? Как пример - куда делись санитары на скорой? Их рынок съел. А у водителя рынок съел "носилочные". Вот девушка-фельдшер (врача тоже рынок...) и мобилизует кого-нибудь больного поносить...
            97110
      3. Alex-a832 Сегодня, 14:30
        Пришлось как-то сопровождать оформление выдачи и приёма на гражданский борт оружия одного российского олигарха. При оформлении линейщик аэропортовский взял один из гладкостволов и начал его в руках крутить, понравился он ему. Ствол был действительно красиво сделан - спецзаказ. Когда линейщику сказали его стоимость, которая была выше, чем его предполагаемая зарплата за весь срок службы, то он даже дышать перестал - аккуратно положил его и больше не прикасался. Хотелось бы посмотреть, как такое быдут в холщёвом мешке везти...
        Alex-a832
  3. К-50 Сегодня, 10:44
    Среди грузчиков попадаются люди с криминальными наклонностями, в этом сомневаться не приходится.В итоге оружие может неожиданно оказаться в руках неизвестного человека, находящегося посреди аэропорта

    А если учитывать насколько беспардонно эти "грузчики"обращаются с чужим имуществом, бросая его и пиная, то ожидать целостности этого имущества не приходится. request
    К-50
  4. Altona Сегодня, 10:47
    Цитата: К-50
    А если учитывать насколько беспардонно эти "грузчики"обращаются с чужим имуществом, бросая его и пиная, то ожидать целостности этого имущества не приходится.

    ------------------------
    Вот и я о том же, погнут стволы элементарно в такой таре и ствольные коробки помнут.
    Altona
    1. Чёрный Сегодня, 10:52
      А если учитывать насколько беспардонно эти "грузчики"обращаются с чужим имуществом, бросая его и пиная, то ожидать целостности этого имущества не приходится.

      Вот и я о том же, погнут стволы элементарно в такой таре и ствольные коробки помнут

      Для этого есть специальные кейсы wink
      Чёрный
      1. Deadушка Сегодня, 11:41
        Цитата: Чёрный
        Для этого есть специальные кейсы

        и кейс погнут и поломают... люди такие человеки, что на все способны...
        одна Почта России чего стоит lol
        Deadушка
        1. Чёрный Сегодня, 13:42
          Цитата: Deadушка
          и кейс погнут и поломают... люди такие человеки, что на все способны...
          одна Почта России чего стоит

          эти обычно ничего не ломают...они тупо крадут laughing
          Чёрный
  5. Altona Сегодня, 10:53
    Цитата: svp67
    Скорей уж не оружие, а прицельное приспособление, так как мало себе представляю ситуацию, что бы ствол можно было бы погнуть.

    ---------------------------
    Коробку с велотренажером сверху поставят и адью.
    Altona
  6. slavaseven Сегодня, 11:02
    В итоге оружие может неожиданно оказаться в руках неизвестного человека

    О как, грузчики в аэропортах это неизвестные люди!
    Я бы еще депутатов отнес к этой категории
    slavaseven
    1. Серый брат Сегодня, 11:14
      Цитата: slavaseven
      О как, грузчики в аэропортах это неизвестные люди!

      Более того, те кому они потом скинут украденное - тоже неизвестные люди.
      Серый брат
  7. Deadушка Сегодня, 11:39
    Более того, заметен явный перелом корпуса в кормовой части, что заставляет сделать вывод, что фрегат практически потерян», – говорится в материале.

    однако... у нас уже как в америке,все с оружием.... что даже ящиков для них не хватает?! what
    одного не хватит?
    Deadушка
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:42
    Все с такой серьезности обсуждают в чем и как перевозить оружие воздушным транспортом, что складывается впечатление о проблемах, возникающих у посетителей сайта чуть не каждую неделю при транспортировке. Утвердят приказ и начнут перевозить согласно новым нормам (правилам). Вот и все дела.
    rotmistr60
  9. Berkut24 Сегодня, 11:50
    S7 для развития региональных перевозок получила весной прошлого года 70-местный Embraer-170

    Покупайте "правильные" самолеты для России, и не будет проблем.
    Berkut24
  10. Хорт Сегодня, 11:51
    Разрезать мешок, особенно если он холщовый, – дело нескольких секунд. В итоге оружие может неожиданно оказаться в руках неизвестного человека, находящегося посреди аэропорта,

    Глупость, стырить зарегистрированное оружие - это надо быть полнейшим идиотом, тем более, что его ещё надо вынести с территории аэропорта.
    Хорт
  11. Хорт Сегодня, 12:09
    И потом, оружие на борт самолёта для перевозки доставляет САБ аэропорта, они же забирают его по прибытии с рейса. Сильно сомневаюсь, что в САБ есть "неизвестные люди с криминальными наклонностями" laughing
    Хорт
  12. vladimirvn Сегодня, 12:20
    ..Разрезать мешок, особенно если он холщовый, – дело нескольких секунд...
    Видел я подобные материалы. Его болгаркой резать надо и то, не сразу разрежешь. laughing
    vladimirvn
  13. gaudin Сегодня, 12:50
    В итоге оружие может неожиданно оказаться в руках неизвестного человека, находящегося посреди аэропорта

    В аэропорту работают неизвестные личности? Гнать такую службу безопасности.
    gaudin
  14. Maverick1812 Сегодня, 14:53
    Грузчики в аэропорту никакого отношения к перевозимому оружию не имеют! Оружие принимают и выдают сотрудники САБ. Они же передают его экипажу (в аэропорту вылета) и от него же принимают (в аэропорту прилета). В чем перевозить, дело каждого. Конечно, ствол, стоящий как чугунный мост, перевозить в мешке - моветон. Вопрос для меня в другом! Стоимость перевозимого оружия (не волнует никого что у тебя нет перевеса, даже если билет с багажом) и необходимость его переоформления в случае трансфера (а если стыковка между рейсами мизерная?)!!! Вот тут создали проблем выше крыши. К слову сказать, благодарен САБовцам Внуково за понимание и человечность!
    А еще некоторые авиакомпании требуют заявлять о перевозке оружия во время покупки билета заранее(в случае покупки на сайте, вынужден звонить в авиакомпанию)! В каждом порту и авиакомпании, свои законы! Аэропорт Нового Уренгоя вообще требовал от меня заплатить и сдать экипажу газобалонный Маузер, при том, что он был упакован и сдан в багаж. Наличие сертификата и доводы что он не является оружием от слова ВООБЩЕ не принимались!!! Ключевое слово ПИСТОЛЕТ!!!!!! Так что, для людей они ничего хорошего не придумают.
    Maverick1812
  15. Николай Фёдоров Сегодня, 16:04
    Цитата: из статьи
    Однако руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов считает, что службе безопасности аэродромов спокойнее, когда оружие лежит в металлическом ящике.

    Разумное суждение здравомыслящего умного человека, основанное на опыте. И мне приходилось перевозить с бойцами оружие и боеприпасы в металлических ящиках. В холщёвых мешках мне было бы беспокойно... А в Минтрансе России умные люди больше не работают? Или они тоже стали применять принцип - "чем хуже, тем лучше"?
    Николай Фёдоров
  16. Немезида Сегодня, 18:06
    Оставлять оружие без присмотра в мешке глупо,ибо мешок может вскрыть кто угодно,например грузчик,а на такую работу берут кого угодно,в том числе лиц больных на голову,страдающих наркоманией и алкоголизмом.Последствия попадания оружия в руки такого человека предсказуемо будут иметь тяжкие последствия.
    Немезида
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