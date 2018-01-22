В Совбезе ООН Франция сосредоточится на ситуации в Идлибе и Восточной Гуте

Мы проинформировали Совет Безопасности, что на совещании по Сирии завтра сосредоточимся на гуманитарной ситуации в стране и обсудим последние события в более широком плане. Дело не в Африне. Будет уделено внимание Восточной Гуте, Идлибу. Африн, несомненно, тоже будет затронут,

Франция на закрытом совещании СБ ООН в понедельник планирует поднять тему гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе в Восточной Гуте и провинции Идлиб, передает ТАСС сказал представитель французской дипмиссии.Сообщается, что встреча по Сирии не внесена в программу работы Совбеза на понедельник. Неформальная дискуссия состоится после завершения закрытых консультаций, посвященных деятельности Регионального центра превентивной дипломатии для Центральной Азии ООН.Напомним, вчера глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал закрытое совещание Совбеза по ситуации в Сирии. Он написал в своем «Твиттере», что «в ходе дискуссии французская делегация намерена указать на необходимость доставки гуманитарной помощи» в пострадавшие от конфликта районы Сирии.Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» в сирийском кантоне Африн, где проживают порядка 1,5 млн. курдов. Согласно последним данным, ВВС Турции поразили в Африне 153 объекта. В результате бомбардировок погибли около 10 мирных жителей. Турецкое военное ведомство настаивает на том, что все погибшие являются террористами.