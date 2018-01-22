В Совбезе ООН Франция сосредоточится на ситуации в Идлибе и Восточной Гуте
Франция на закрытом совещании СБ ООН в понедельник планирует поднять тему гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе в Восточной Гуте и провинции Идлиб, передает ТАСС.
Сообщается, что встреча по Сирии не внесена в программу работы Совбеза на понедельник. Неформальная дискуссия состоится после завершения закрытых консультаций, посвященных деятельности Регионального центра превентивной дипломатии для Центральной Азии ООН.
Напомним, вчера глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал закрытое совещание Совбеза по ситуации в Сирии. Он написал в своем «Твиттере», что «в ходе дискуссии французская делегация намерена указать на необходимость доставки гуманитарной помощи» в пострадавшие от конфликта районы Сирии.
Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» в сирийском кантоне Африн, где проживают порядка 1,5 млн. курдов. Согласно последним данным, ВВС Турции поразили в Африне 153 объекта. В результате бомбардировок погибли около 10 мирных жителей. Турецкое военное ведомство настаивает на том, что все погибшие являются террористами.
Мы проинформировали Совет Безопасности, что на совещании по Сирии завтра сосредоточимся на гуманитарной ситуации в стране и обсудим последние события в более широком плане. Дело не в Африне. Будет уделено внимание Восточной Гуте, Идлибу. Африн, несомненно, тоже будет затронут,сказал представитель французской дипмиссии.
Сообщается, что встреча по Сирии не внесена в программу работы Совбеза на понедельник. Неформальная дискуссия состоится после завершения закрытых консультаций, посвященных деятельности Регионального центра превентивной дипломатии для Центральной Азии ООН.
Напомним, вчера глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал закрытое совещание Совбеза по ситуации в Сирии. Он написал в своем «Твиттере», что «в ходе дискуссии французская делегация намерена указать на необходимость доставки гуманитарной помощи» в пострадавшие от конфликта районы Сирии.
Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» в сирийском кантоне Африн, где проживают порядка 1,5 млн. курдов. Согласно последним данным, ВВС Турции поразили в Африне 153 объекта. В результате бомбардировок погибли около 10 мирных жителей. Турецкое военное ведомство настаивает на том, что все погибшие являются террористами.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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