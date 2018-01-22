21:01 22 января

В Совбезе ООН Франция сосредоточится на ситуации в Идлибе и Восточной Гуте

Франция на закрытом совещании СБ ООН в понедельник планирует поднять тему гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе в Восточной Гуте и провинции Идлиб, передает ТАСС.



Мы проинформировали Совет Безопасности, что на совещании по Сирии завтра сосредоточимся на гуманитарной ситуации в стране и обсудим последние события в более широком плане. Дело не в Африне. Будет уделено внимание Восточной Гуте, Идлибу. Африн, несомненно, тоже будет затронут,
сказал представитель французской дипмиссии.


Сообщается, что встреча по Сирии не внесена в программу работы Совбеза на понедельник. Неформальная дискуссия состоится после завершения закрытых консультаций, посвященных деятельности Регионального центра превентивной дипломатии для Центральной Азии ООН.

Напомним, вчера глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал закрытое совещание Совбеза по ситуации в Сирии. Он написал в своем «Твиттере», что «в ходе дискуссии французская делегация намерена указать на необходимость доставки гуманитарной помощи» в пострадавшие от конфликта районы Сирии.

Генштаб ВС Турции объявил в субботу о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз» в сирийском кантоне Африн, где проживают порядка 1,5 млн. курдов. Согласно последним данным, ВВС Турции поразили в Африне 153 объекта. В результате бомбардировок погибли около 10 мирных жителей. Турецкое военное ведомство настаивает на том, что все погибшие являются террористами.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 48

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  1. Тралл Сегодня, 10:53
    А французам какое до всего этого дело?
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 11:02
      Цитата: Тралл
      А французам какое до всего этого дело?

      Жрачку и патроны в Идлиб подкинуть захотели...там бармалеи страдают laughing
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 11:28
        Они себя мнят мировой державой , вот и пытаются щёки надувать.
        cniza
        1. Лексус Сегодня, 17:40
          Они себя мнят мировой державой , вот и пытаются щёки надувать.

          Мне все эти французские претензии на величие и объективность одного персонажа напомнили

          Слепость, скудоумие, роль "шестёрки".
          Лексус
    2. svp67 Сегодня, 11:02
      Цитата: Тралл
      А французам какое до всего этого дело?

      Как какое? Зависть, "жаба давит".... Сирия ведь долгое время ИХ колонией была. И если внимательно присмотреться к вопросам, которые они собираются поднимать:
      Франция на закрытом совещании СБ ООН в понедельник планирует поднять тему гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе в Восточной Гуте и провинции Идлиб

      Эти два района, где сейчас пытаются наступать и не без успеха, армия Сирии, при поддержке наших ВКС и ССО. И ответ на вопрос, что ж так волнуется Франция, он не секретен, среди "бармалеев", очень высок как процент выходцев из Франции, в том числе и арабского происхождения, так там достаточно много и французских инструкторов, как в свое время это было в Алеппо. Там им дали "зеленую дорогу", для выхода в Идлиб. Вопрос, а куда сейчас пройдет "зеленая дорога"? Уж не во Францию ли?
      svp67
      1. cniza Сегодня, 11:27
        Зеленая дорога только к Аллаху.
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 11:45
          Цитата: cniza
          Зеленая дорога только к Аллаху.

          если примет, а так только к джинам lol Виктор привет hi
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 11:49
            Приветствую Володя! hi Аллах разберется кого куда.
            cniza
        2. Kisso4kin Сегодня, 14:09
          Этих упедков туда не пустят...
          Kisso4kin
    3. Кроу Сегодня, 11:02
      Цитата: Тралл
      А французам какое до всего этого дело?

      Да такое же, Какое и белорусам. Нигде ничего не решают, но приятно когда их слушают.
      Кроу
    4. avt Сегодня, 11:05
      Цитата: Тралл
      А французам какое до всего этого дело?

      А-а-абидна слюшай !Фантомные боли по былому величию-это раз bully Всё таки как никак а это именно их бывшая колониальная территория по итогам Первой мировой. Ну и если у Бушы юниор был свой ручной , но английский пудель по кличке Тони Блэр ( которого потом привязали к НАНу bully ) , то почему Трампу не обзавестись френч болонкой Эммануэль ?? Ну Хейли видать тявкать в ООН устала , вот комнатную собачку в Совбез решили и запустить-это два.
      avt
    5. Logall Сегодня, 11:06
      Цитата: Тралл
      А французам какое до всего этого дело?

      Они же победители, забыли? Вот теперь диктуют волю победителя...
      Logall
      1. pvv113 Сегодня, 11:10
        Цитата: Logall
        Они же победители, забыли?

        Как и во Второй Мировой войне wink
        pvv113
        1. роман66 Сегодня, 11:13
          а вот не надо иронии - они, между прочим, с двух сторон воевали
          роман66
          1. Logall Сегодня, 11:19
            Дружище, Там они хоть воевали. Ну, а в Сирии... Даже слов не хватает!
            Logall
            1. роман66 Сегодня, 11:21
              авианосец посылали? - посылали, чего-то бомбить летали? - летали, кто ж еще , как не победители?
              роман66
              1. cniza Сегодня, 11:31
                Приветствую честной народ! lol у французов фантомные боли и желание быть на слуху у мирового сообщества.
                cniza
                1. роман66 Сегодня, 11:35
                  здорово hi раз уж легли под амеров - какое нахрен собственное мнение? мисс США, кто их помнит миссок энтих!
                  роман66
                  1. cniza Сегодня, 11:40
                    Роман , молодой Президент хочет "попрыгать".
                    cniza
                    1. роман66 Сегодня, 11:45
                      у него для этого баба есть, страшенная, тоже своего рода подвиг
                      роман66
                      1. cniza Сегодня, 11:52
                        Не приведи Господь , хотя о вкусах не судят.
                        cniza
          2. pvv113 Сегодня, 11:24
            Как румыны: с немцами дошли до Москвы, а с русскими - до Берлина wink
            pvv113
            1. НасРать Сегодня, 11:39
              Тогда и венгры отметились так же...чехи.. вся европа..
              НасРать
              1. pvv113 Сегодня, 13:29
                Все они из одного ... материала сделаны
                pvv113
      2. pjastolov Сегодня, 11:48
        Саня привет hi
        Они же победители, забыли?
        спасибо что напомнил, а то что-то смутное крутилось, а что не знал laughing
        pjastolov
      3. Маз Сегодня, 12:21
        Ливия, тоже начиналась с французов
        Маз
    6. влад66 Сегодня, 11:08
      Цитата: Тралл
      А французам какое до всего этого дело?

      Как какое дело? request Так в Идлибе их "подопечных" окружили. yes А так когда САА начинает наступление,жабоеды сразу вой поднимают первыми.И они естественно всех уже там победили. laughing Нету больше Франции,есть какое то образование эфемерное.
      влад66
      1. cniza Сегодня, 11:33
        Влад , добрый день ! hi современные французские - западные мужчины не плачут , так как косметика размазывается. laughing
        cniza
    7. лысова Сегодня, 11:15
      А вот какая то дурная мыслишка проскочила. Не связана ли гуманитарка со Спецназом России перехватившим груз Красного Креста с 1 млрд долларов... ? Если это деза, то подобное имело место. Вот и сдаётся мне, что туда хотят повести, не просто гуманитарку. Чисто домыслы.
      лысова
      1. Тралл Сегодня, 11:22
        Цитата: лысова
        Не связана ли гуманитарка со Спецназом России перехватившим груз Красного Креста с 1 млрд долларов... ?

        У Вас неполные данные, по уточненной информации был перехвачен груз на 55 млрд. $ laughing
        Тралл
        1. лысова Сегодня, 11:58
          Вы, про золото? Даже наше СМИ даёт не верную информацию.
          лысова
      2. ПалБор Сегодня, 13:49
        Цитата: лысова
        А вот какая то дурная мыслишка проскочила. Не связана ли гуманитарка со Спецназом России перехватившим груз Красного Креста с 1 млрд долларов... ? Если это деза, то подобное имело место. Вот и сдаётся мне, что туда хотят повести, не просто гуманитарку. Чисто домыслы.

        Ну почему домыслы?Учитывая,что последние 30 лет управление гуманитарных операций ООН возглавляют только(!)британцы,а в замах сменяют друг-друга американцы,канадцы,австралийцы и т.д....
        Под ООНовским флагом удобно не только возить всякое-разное,но и разведданные собирать там,куда штатные разведчики не пролезут.
        ПалБор
    8. Berkut24 Сегодня, 11:46
      А французам какое до всего этого дело?

      То, что колониальная страна формально отказалась от своей колонии не означает, что она навсегда отказалась от продолжения её грабежа. Да и правильных террористов надо же кормить.
      Berkut24
    9. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:12
      фантомные боли французской империи,только колония уже давно отвалилась))сердобольные какие,лет 5 сидели на попе ровно не за кого не страдали,а тут приступ человеколюбия,ерунда какая то))
      Ратник с пулеметом
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:56
    Франция на закрытом совещании СБ ООН в понедельник планирует поднять тему гуманитарной ситуации в Сирии, в том числе в Восточной Гуте и провинции Идлиб
    Мальчик Макрон проявляет завидную пронырливость пытаясь напомнить о себе как политике первого ранга. Может стоило в первую очередь озаботится ситуацией в Ливии, при разрушении которой Франция играла первую скрипку? Да, политика это не словоблудие при сочинении эротических романов.
    rotmistr60
    1. Chertt Сегодня, 11:00
      Цитата: rotmistr60
      Может стоило в первую очередь озаботится ситуацией в Ливии где Франция играла первую скрипку?

      Почему так мало реальных новостей по вопросам работы дипломатов. Сотрудники МИД РФ, этих подонков-лицемеров, тыкают мордой в ту же Ливию ?
      Chertt
      1. Чёрный Сегодня, 11:07
        Цитата: Chertt
        Почему так мало реальных новостей по вопросам работы дипломатов. Сотрудники МИД РФ, этих подонков-лицемеров, тыкают мордой в ту же Ливию ?

        Политика(реальная) любит тишину.... smile Вон, оказывается Парась тайком к Кремль летает на доклад, а не рабы и не вкурсе. Теперь вот прочухали - визг поднялся laughing
        Чёрный
        1. Chertt Сегодня, 11:16
          Цитата: Чёрный
          Политика(реальная) любит тишину..

          Это да, и судя по неплохим результатам , МИД РФ не только любит тишину, но и умеет ею пользоваться. Но я о том, что, к примеру, встает Мусью и начинает нас учить жизни, Почему бы Российским дипломатам, ему не сказать, что у него штаны обоссаны
          Chertt
          1. ромул Сегодня, 11:22
            Цитата: Chertt
            Почему бы Российским дипломатам, ему не сказать, что у него штаны обоссаны

            Или как вариант, что вся спина белая )
            ромул
          2. Чёрный Сегодня, 11:23
            Цитата: Chertt
            к примеру, встает Мусью и начинает нас учить жизни, Почему бы Российским дипломатам, ему не сказать, что у него штаны обоссаны

            А мне жалко этого мусью( я про Макрона).Может наши дипломаты ему на штаны из жалости не указывают...ему ведь американцы такого крокодила в постель подложили...жалко хлопца wassat
            Чёрный
            1. Chertt Сегодня, 11:38
              Цитата: Чёрный
              ему ведь американцы такого крокодила в постель подложили...жалко хлопца

              Судя по "улетевшему" выражению лица Макрона, и шизойдному блеску глаз, я могу поверить, что он сам "это" себе выбрал в супруги wink
              Chertt
      2. роман66 Сегодня, 11:15
        там хоть тыкай, хоть не тыкай - совести ни на грош
        роман66
  3. Pacifist Сегодня, 11:19
    Могу только предложить в рамках дискуссии послать их в пеший эротический маршрут, а помимо этого обратить их внимание на ситуацию с лагерем беженцев в районе Иорданской границы, в котором, благодаря американцам, ситуация много хуже.
    Pacifist
  4. volodya Сегодня, 11:36
    Эти тоже в каждую дыру нос суют, куда америка укажет! "Победители," блин,во второй мировой!
    volodya
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:17
      это потому что мы слишком добрые,эти жабоеды немцев всем чем могли снабжали почти всю войну,а их в победители((
      Ратник с пулеметом
  5. mavrus Сегодня, 11:46
    Цитата: роман66
    а вот не надо иронии - они, между прочим, с двух сторон воевали

    И.е в любом случае считали бы себя победителями... :)))
    mavrus
  6. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:44
    Ну вот,засуетились ещё одни акционеры" ООО басмач-джихад"
    Вместо прибыли -убытки laughing
    А,как всё "весело" начиналось: и видео с отрезанием голов, и лозунги о борьбе со злом! Всё по классическим правилам маркетинга, с PR акциями
    Но,пришли "плохие" русские.... laughing
    Интересно наблюдать, судорожные потуги,по спасению "проекта")
    Сибирский цирюльник
  7. ушкуйник Сегодня, 20:45
    ...глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал закрытое совещание Совбеза по ситуации в Сирии.
    Никакого анонса не было бы, если бы аналогичная ситуация произошла с сирийцами. А те, которых Дриан "анонсировал", относятся к другой (ихней) политической ориентации.
    ушкуйник
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