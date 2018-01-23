Русская база, миллиард долларов и защита от Израиля: хитрый иорданский план
Иордания недовольна: американский президент Трамп её «игнорирует», а сам крепит связи с Саудовской Аравией. Иордания возмущена и финансовым вопросом: администрация Трампа ранее выделила иорданской армии 750 млн. долларов и пообещала увеличить финансирование до 1,5 млрд. $. Однако Трамп предпочёл забыть об этом. И теперь Иордания будто бы подумывает о «воздушной военной базе» для… России. Правда, русские сначала должны дать Иордании миллиард долларов. И потом давать ещё по миллиарду каждый год. Видимо, вместо американцев.
Как сообщает бейрутская газета «Ad-Diyar», президент США Дональд Трамп «проигнорировал» Королевство Иордания и «отдал приоритет» саудовскому наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Отсюда теперь и строятся все отношения между Вашингтоном и арабскими странами. Это означает, что Иордания очень недовольна.
Иордания уже открыто выразила своё возмущение в отношении упомянутой американской позиции, а также позиции Саудовской Аравии. Последняя сократила финансовую помощь Иордании, а администрация Трампа, ранее выделившая 750 миллионов долларов для иорданской армии и пообещавшая нарастить сумму до 1,5 миллиарда долларов, своего обещания не выполнила: мол, хватит вам и этого.
Иорданский король Абдалла II ибн Хусейн полагает, что во времена союза премьер-министра Израиля господина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и администрации президента Трампа (а «особенно его зятя в Белом доме, Кушнера», ехидно отмечает ливанское издание) Иордания попала в опасное положение.
Однако существует путь для разрешение кризиса. Иорданский король хочет нанести визит президенту Путину, который, как предполагается, нанесёт затем ответный визит в Иорданию. Речь идёт о просьбе России и согласии Иордании создать военно-воздушную базу для российских самолётов в провинции Мафрак.
Почему именно там?
Для России там есть определённые территориальные преимущества: это обширная территория для авиабазы, в то время как географическая зона сирийской базы в Хмеймиме, наоборот, узкая. Крупная авиабаза в регионе Эль-Мафрак будет находиться на границе с Ираком, Сирией, Израилем и близ Красного моря. Русские самолёты (например, Су-35) смогут подниматься на большую высоту и достигать Персидского залива за какие-то 10 минут.
Если Иордания, как полагает издание, решится на этот шаг и даст разрешение на создание военной авиабазы, Россия должна взять на себя обязательство защищать иорданское правительство от любых нападений, даже если таковые «исходят от Израиля». Это также дало бы гарантии в отношении «любых шагов» Саудовской Аравии против Иордании.
Вдобавок Россия должна будет давать «на помощь Иордании» по 1 (одному) миллиарду долларов каждый год.
Это не всё: ведущие российские сельскохозяйственные компании должны будут инвестировать средства в иорданское сельское хозяйство. Почему именно сельское хозяйство? Дело в том, что сельское хозяйство даёт экономике Иордании более двух миллиардов долларов ежегодно, а его продукция экспортируется в страны Персидского залива. И если Саудовская Аравия перекроет маршруты транспортировки продукции, чтобы исключить перевозку овощей и сельскохозяйственных товаров в ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт, то России придётся отказаться от идеи поставок систем защиты С-400 Саудовской Аравии. Москве должна будет занять «антисаудовскую позицию», считают авторы.
Далее в тексте возникает Иран. Русские могут предложить ему свою передовую систему баллистических ракет, поскольку налицо «конфликт между Россией и Америкой».
Россия имеет «сотни тысяч баллистических ракет, которые она больше не применяет», а потому она способна предоставить эти ненужные ракеты Ирану: скажем, пять тысяч ракет за три месяца. Соединённые Штаты «не смогут помешать России сделать это», убеждена ливанская газета. 5.000 ракет у Тегерана станут «самой большой угрозой» Ирана для государств Персидского залива и для военных баз США в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Катаре и др.
По словам высокопоставленных чиновников Пентагона, самолёты уже невозможно использовать в войне с Ираном: ведь русские поставляют Ирану системы противоракетной обороны (в статье указываются С-400). Кроме того, Россия явно сближается с Ираном после введения американских санкций.
Что это за сближение, газета не поясняет. Вместо этого приводится интересное утверждение о грядущих поставках Москвой Тегерану систем С-600 (так в оригинале). Иран якобы станет первым в мире получателем этих систем ПРО. Сегодня, уверяют авторы, С-600 стоит на вооружении «только русской армии» и «не продаётся никакой другой стране, кроме Ирана». Иран же получит эти С-600 и «сможет поражать американские ракеты и цели».
После встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом, напомним, король Абдалла II заявил, что «палестино-израильский конфликт остаётся главной причиной нестабильности на Ближнем Востоке». Иорданский монарх считает, что Восточный Иерусалим должен быть «столицей будущего палестинского государства».
Кроме того, состоялась встреча глав МИД России и Иордании Сергея Лаврова и Аймана Сафади. Она прошла в Нью-Йорке. Как отмечается в сообщении МИД РФ, стороны «отметили недопустимость эскалации палестино-израильского противостояния, в частности в Восточном Иерусалиме, вызванного решением администрации США о признании Иерусалима столицей Израиля».
Также дипломаты подтвердили «принципиальную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности» Сирии.
Очевидно, что интенсивность контактов российских и иорданских лиц нарастает, однако допускать не только создание на территории королевства крупной авиабазы, но и многомиллиардное финансирование Иордании в ту пору, когда экономика России находится в перманентном кризисе, представляется прожектом совершенно фантастическим.
Из области фантастики исходят и утверждения ливанской прессы, допускающей русскую «оборону» Иордании от Израиля. Очевидно, кое-кто в Иордании либо в Ливане полагает, что Россия может позволить себе печатать столько же денег, сколько печатают США, а заодно подкреплять полновесность рубля военными операциями и военными же базами по всему миру. Насчёт скорого распространения русских военных баз по всему миру Иордания, вероятно, узнала из прессы: ранее сообщалась, что Москва может «получить» военные базы в Судане, затем в Египте, а также некоторым образом поучаствовать в военных действиях в Ливии.
Что касается поставок Ирану С-600, то тут комментировать совсем нечего. Видимо, кто-то получает сводки прямо из будущего.
Как сообщает бейрутская газета «Ad-Diyar», президент США Дональд Трамп «проигнорировал» Королевство Иордания и «отдал приоритет» саудовскому наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Отсюда теперь и строятся все отношения между Вашингтоном и арабскими странами. Это означает, что Иордания очень недовольна.
Иордания уже открыто выразила своё возмущение в отношении упомянутой американской позиции, а также позиции Саудовской Аравии. Последняя сократила финансовую помощь Иордании, а администрация Трампа, ранее выделившая 750 миллионов долларов для иорданской армии и пообещавшая нарастить сумму до 1,5 миллиарда долларов, своего обещания не выполнила: мол, хватит вам и этого.
Иорданский король Абдалла II ибн Хусейн полагает, что во времена союза премьер-министра Израиля господина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и администрации президента Трампа (а «особенно его зятя в Белом доме, Кушнера», ехидно отмечает ливанское издание) Иордания попала в опасное положение.
Однако существует путь для разрешение кризиса. Иорданский король хочет нанести визит президенту Путину, который, как предполагается, нанесёт затем ответный визит в Иорданию. Речь идёт о просьбе России и согласии Иордании создать военно-воздушную базу для российских самолётов в провинции Мафрак.
Почему именно там?
Для России там есть определённые территориальные преимущества: это обширная территория для авиабазы, в то время как географическая зона сирийской базы в Хмеймиме, наоборот, узкая. Крупная авиабаза в регионе Эль-Мафрак будет находиться на границе с Ираком, Сирией, Израилем и близ Красного моря. Русские самолёты (например, Су-35) смогут подниматься на большую высоту и достигать Персидского залива за какие-то 10 минут.
Если Иордания, как полагает издание, решится на этот шаг и даст разрешение на создание военной авиабазы, Россия должна взять на себя обязательство защищать иорданское правительство от любых нападений, даже если таковые «исходят от Израиля». Это также дало бы гарантии в отношении «любых шагов» Саудовской Аравии против Иордании.
Вдобавок Россия должна будет давать «на помощь Иордании» по 1 (одному) миллиарду долларов каждый год.
Это не всё: ведущие российские сельскохозяйственные компании должны будут инвестировать средства в иорданское сельское хозяйство. Почему именно сельское хозяйство? Дело в том, что сельское хозяйство даёт экономике Иордании более двух миллиардов долларов ежегодно, а его продукция экспортируется в страны Персидского залива. И если Саудовская Аравия перекроет маршруты транспортировки продукции, чтобы исключить перевозку овощей и сельскохозяйственных товаров в ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт, то России придётся отказаться от идеи поставок систем защиты С-400 Саудовской Аравии. Москве должна будет занять «антисаудовскую позицию», считают авторы.
Далее в тексте возникает Иран. Русские могут предложить ему свою передовую систему баллистических ракет, поскольку налицо «конфликт между Россией и Америкой».
Россия имеет «сотни тысяч баллистических ракет, которые она больше не применяет», а потому она способна предоставить эти ненужные ракеты Ирану: скажем, пять тысяч ракет за три месяца. Соединённые Штаты «не смогут помешать России сделать это», убеждена ливанская газета. 5.000 ракет у Тегерана станут «самой большой угрозой» Ирана для государств Персидского залива и для военных баз США в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Катаре и др.
По словам высокопоставленных чиновников Пентагона, самолёты уже невозможно использовать в войне с Ираном: ведь русские поставляют Ирану системы противоракетной обороны (в статье указываются С-400). Кроме того, Россия явно сближается с Ираном после введения американских санкций.
Что это за сближение, газета не поясняет. Вместо этого приводится интересное утверждение о грядущих поставках Москвой Тегерану систем С-600 (так в оригинале). Иран якобы станет первым в мире получателем этих систем ПРО. Сегодня, уверяют авторы, С-600 стоит на вооружении «только русской армии» и «не продаётся никакой другой стране, кроме Ирана». Иран же получит эти С-600 и «сможет поражать американские ракеты и цели».
После встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом, напомним, король Абдалла II заявил, что «палестино-израильский конфликт остаётся главной причиной нестабильности на Ближнем Востоке». Иорданский монарх считает, что Восточный Иерусалим должен быть «столицей будущего палестинского государства».
Кроме того, состоялась встреча глав МИД России и Иордании Сергея Лаврова и Аймана Сафади. Она прошла в Нью-Йорке. Как отмечается в сообщении МИД РФ, стороны «отметили недопустимость эскалации палестино-израильского противостояния, в частности в Восточном Иерусалиме, вызванного решением администрации США о признании Иерусалима столицей Израиля».
Также дипломаты подтвердили «принципиальную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности» Сирии.
Очевидно, что интенсивность контактов российских и иорданских лиц нарастает, однако допускать не только создание на территории королевства крупной авиабазы, но и многомиллиардное финансирование Иордании в ту пору, когда экономика России находится в перманентном кризисе, представляется прожектом совершенно фантастическим.
Из области фантастики исходят и утверждения ливанской прессы, допускающей русскую «оборону» Иордании от Израиля. Очевидно, кое-кто в Иордании либо в Ливане полагает, что Россия может позволить себе печатать столько же денег, сколько печатают США, а заодно подкреплять полновесность рубля военными операциями и военными же базами по всему миру. Насчёт скорого распространения русских военных баз по всему миру Иордания, вероятно, узнала из прессы: ранее сообщалась, что Москва может «получить» военные базы в Судане, затем в Египте, а также некоторым образом поучаствовать в военных действиях в Ливии.
Что касается поставок Ирану С-600, то тут комментировать совсем нечего. Видимо, кто-то получает сводки прямо из будущего.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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