21:26 23 января

Русская база, миллиард долларов и защита от Израиля: хитрый иорданский план

Иордания недовольна: американский президент Трамп её «игнорирует», а сам крепит связи с Саудовской Аравией. Иордания возмущена и финансовым вопросом: администрация Трампа ранее выделила иорданской армии 750 млн. долларов и пообещала увеличить финансирование до 1,5 млрд. $. Однако Трамп предпочёл забыть об этом. И теперь Иордания будто бы подумывает о «воздушной военной базе» для… России. Правда, русские сначала должны дать Иордании миллиард долларов. И потом давать ещё по миллиарду каждый год. Видимо, вместо американцев.



Как сообщает бейрутская газета «Ad-Diyar», президент США Дональд Трамп «проигнорировал» Королевство Иордания и «отдал приоритет» саудовскому наследному принцу Мохаммеду бин Салману. Отсюда теперь и строятся все отношения между Вашингтоном и арабскими странами. Это означает, что Иордания очень недовольна.


Иордания уже открыто выразила своё возмущение в отношении упомянутой американской позиции, а также позиции Саудовской Аравии. Последняя сократила финансовую помощь Иордании, а администрация Трампа, ранее выделившая 750 миллионов долларов для иорданской армии и пообещавшая нарастить сумму до 1,5 миллиарда долларов, своего обещания не выполнила: мол, хватит вам и этого.

Иорданский король Абдалла II ибн Хусейн полагает, что во времена союза премьер-министра Израиля господина Нетаньяху, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана и администрации президента Трампа (а «особенно его зятя в Белом доме, Кушнера», ехидно отмечает ливанское издание) Иордания попала в опасное положение.

Однако существует путь для разрешение кризиса. Иорданский король хочет нанести визит президенту Путину, который, как предполагается, нанесёт затем ответный визит в Иорданию. Речь идёт о просьбе России и согласии Иордании создать военно-воздушную базу для российских самолётов в провинции Мафрак.

Почему именно там?

Для России там есть определённые территориальные преимущества: это обширная территория для авиабазы, в то время как географическая зона сирийской базы в Хмеймиме, наоборот, узкая. Крупная авиабаза в регионе Эль-Мафрак будет находиться на границе с Ираком, Сирией, Израилем и близ Красного моря. Русские самолёты (например, Су-35) смогут подниматься на большую высоту и достигать Персидского залива за какие-то 10 минут.

Если Иордания, как полагает издание, решится на этот шаг и даст разрешение на создание военной авиабазы, Россия должна взять на себя обязательство защищать иорданское правительство от любых нападений, даже если таковые «исходят от Израиля». Это также дало бы гарантии в отношении «любых шагов» Саудовской Аравии против Иордании.

Вдобавок Россия должна будет давать «на помощь Иордании» по 1 (одному) миллиарду долларов каждый год.

Это не всё: ведущие российские сельскохозяйственные компании должны будут инвестировать средства в иорданское сельское хозяйство. Почему именно сельское хозяйство? Дело в том, что сельское хозяйство даёт экономике Иордании более двух миллиардов долларов ежегодно, а его продукция экспортируется в страны Персидского залива. И если Саудовская Аравия перекроет маршруты транспортировки продукции, чтобы исключить перевозку овощей и сельскохозяйственных товаров в ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт, то России придётся отказаться от идеи поставок систем защиты С-400 Саудовской Аравии. Москве должна будет занять «антисаудовскую позицию», считают авторы.

Далее в тексте возникает Иран. Русские могут предложить ему свою передовую систему баллистических ракет, поскольку налицо «конфликт между Россией и Америкой».

Россия имеет «сотни тысяч баллистических ракет, которые она больше не применяет», а потому она способна предоставить эти ненужные ракеты Ирану: скажем, пять тысяч ракет за три месяца. Соединённые Штаты «не смогут помешать России сделать это», убеждена ливанская газета. 5.000 ракет у Тегерана станут «самой большой угрозой» Ирана для государств Персидского залива и для военных баз США в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Катаре и др.

По словам высокопоставленных чиновников Пентагона, самолёты уже невозможно использовать в войне с Ираном: ведь русские поставляют Ирану системы противоракетной обороны (в статье указываются С-400). Кроме того, Россия явно сближается с Ираном после введения американских санкций.

Что это за сближение, газета не поясняет. Вместо этого приводится интересное утверждение о грядущих поставках Москвой Тегерану систем С-600 (так в оригинале). Иран якобы станет первым в мире получателем этих систем ПРО. Сегодня, уверяют авторы, С-600 стоит на вооружении «только русской армии» и «не продаётся никакой другой стране, кроме Ирана». Иран же получит эти С-600 и «сможет поражать американские ракеты и цели».

После встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом, напомним, король Абдалла II заявил, что «палестино-израильский конфликт остаётся главной причиной нестабильности на Ближнем Востоке». Иорданский монарх считает, что Восточный Иерусалим должен быть «столицей будущего палестинского государства».

Кроме того, состоялась встреча глав МИД России и Иордании Сергея Лаврова и Аймана Сафади. Она прошла в Нью-Йорке. Как отмечается в сообщении МИД РФ, стороны «отметили недопустимость эскалации палестино-израильского противостояния, в частности в Восточном Иерусалиме, вызванного решением администрации США о признании Иерусалима столицей Израиля».

Также дипломаты подтвердили «принципиальную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности» Сирии.

Очевидно, что интенсивность контактов российских и иорданских лиц нарастает, однако допускать не только создание на территории королевства крупной авиабазы, но и многомиллиардное финансирование Иордании в ту пору, когда экономика России находится в перманентном кризисе, представляется прожектом совершенно фантастическим.

Из области фантастики исходят и утверждения ливанской прессы, допускающей русскую «оборону» Иордании от Израиля. Очевидно, кое-кто в Иордании либо в Ливане полагает, что Россия может позволить себе печатать столько же денег, сколько печатают США, а заодно подкреплять полновесность рубля военными операциями и военными же базами по всему миру. Насчёт скорого распространения русских военных баз по всему миру Иордания, вероятно, узнала из прессы: ранее сообщалась, что Москва может «получить» военные базы в Судане, затем в Египте, а также некоторым образом поучаствовать в военных действиях в Ливии.

Что касается поставок Ирану С-600, то тут комментировать совсем нечего. Видимо, кто-то получает сводки прямо из будущего.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 25

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  1. Лесс Сегодня, 15:15
    Вдобавок Россия должна будет давать «на помощь Иордании» по 1 (одному) миллиарду долларов каждый год.
    Это не всё: ведущие российские сельскохозяйственные компании должны будут инвестировать средства в иорданское сельское хозяйство.

    Машинку им губозакатывательную, а не миллиард.
    Лесс
    1. Chertt Сегодня, 15:25
      Цитата: Лесс
      Машинку им губозакатывательную, а не миллиард.

      Да просто безобидный дурачек какой то написал, вроде нашего Навального,
      Chertt
      1. bulvas Сегодня, 16:38
        Цитата: Chertt
        Да просто безобидный дурачек какой то написал,


        Так и вижу восторженного арабского юношу, сидящего за компьютером и мечтающем о величии и могуществе Иордании .....

        - "Русия не может отказаться, ведь это такой красивый план!"
        5000 ракет + С-600 - мы победим всех врагов королевства!
        bulvas
    2. seti Сегодня, 16:08
      Все верно - послать их куда подальше. Нам баз и в Сирии хватает. А больше в том регионе и не нужно. Другое дело южнее в Египте и Судане. Но там уже больше для влияния на Ливию и контроля Красного моря с Суэцким каналом. Ну и подхват для ВМС на будущее.
      seti
      1. bulvas Сегодня, 16:45
        Цитата: seti
        Все верно - послать их куда подальше. Нам баз и в Сирии хватает. А больше в том регионе и не нужно.


        Это точно
        Для чего строили Каракуты и прочие МРК с Калибрами - при желании из Каспия в регионе можно кого угодно достать
        bulvas
      2. RUSOIVAN Сегодня, 18:52
        очень прошу: у России не ВМС, а ВМФ.
        RUSOIVAN
    3. сибиралт Сегодня, 20:39
      Интересно девки пляшут! Вся Европа платит США за их "зонтик", а Иордания просит российский "зонтик", но за счет самой России? belay
      сибиралт
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:25
    «на помощь Иордании» по 1 (одному) миллиарду долларов каждый год. Дайте мне 10% от этой суммы-и я решу проблему. feelБез ежегодного "взноса". wassat
    ВЕРЕСК
  3. andrewkor Сегодня, 15:44
    Бред,бред и ещё раз бред!!!
    andrewkor
  4. Анатоль Клим Сегодня, 15:57
    Автор! Олег Чувакин! и зачем Вы комментируете эту чепуху, Вам что не хватает реальных событий в мире, а Вы отыскали откровенно бредовую статью какой-то газетёнки, влепили громкий заголовок, я вот откровенно жалею о потерянном времени.
    Анатоль Клим
    1. влад66 Сегодня, 20:37
      Цитата: Анатоль Клим
      Вы отыскали откровенно бредовую статью какой-то газетёнки, влепили громкий заголовок, я вот откровенно жалею о потерянном времени.

      Ну почему Коллега hi Я с удовольствием прочитал и отлично посмеялся,что подняло мне настроение,я время не потерял,а статейка конечно бред на бреде сидит.бредом погоняет. hi
      влад66
      1. Анатоль Клим Сегодня, 21:04
        Цитата: влад66
        Я с удовольствием прочитал и отлично посмеялся

        Я к Чувакину, конечно, со всем уважением, много статей удачных он здесь разместил и комментировал, но бред всякий размещать зачем? уровень сайта от этого падает, и так в рунете дерьма полно, например прочитал недавно, что Путину воду с прорубе подогрели, а потом вообще прочитал, что это был двойник, "ну скучно, девочки (с)..."
        Анатоль Клим
  5. _Jack_ Сегодня, 15:58
    Сегодня, уверяют авторы, С-600 стоит на вооружении «только русской армии» и «не продаётся никакой другой стране, кроме Ирана». Иран же получит эти С-600 и «сможет поражать американские ракеты и цели».
    что он курил?
    _Jack_
  6. А. Привалов Сегодня, 16:11
    Эта статья в переводе на русский выложена на сайте inosmi.ru ещё 10 января.
    http://inosmi.ru/politic/20180110/241155933.html
    Не стОит серьёзно к ней относиться. Газета «Ad-Diyar» чего-то стоила лет 70 назад, а сегодня со смешным, даже для крошечного Ливана тиражом 20 тыс. превратилась в мелкую желтушку. В Иордании только два дня назад гостил вице-президент США Майк Пенс и ничего особо грозного о разногласиях в отчётах не появилось. Иордания совершенно нищая страна, король - бедуин, а граждане -- ненавидящие его "палестинцы". Сомневаюсь, что РФ ради ещё одной базы станет на своих штыках удерживать ещё одного нахлебника.
    А. Привалов
    1. Dym71 Сегодня, 17:12
      Господин Привалов, тут вот какое дело, статьи и проекты Олега Чувакина - "Март" на ВО, как например "ЗЗ" (Загнивающий Запад) практически всегда сдобрены приличной дозой юмора и (или) сарказма, абсолютное большинство его статей разоблачать не стоит! laughing
      Dym71
      1. А. Привалов Сегодня, 17:25
        Цитата: Dym71
        Господин Привалов, тут вот какое дело, статьи и проекты Олега Чувакина - "Март" на ВО, как например "ЗЗ" (Загнивающий Запад) практически всегда сдобрены приличной дозой юмора и (или) сарказма, абсолютное большинство его статей разоблачать не стоит! laughing

        Не стОит меня причислять к "разоблачителям". Это моё видение данного вопроса, не более. hi
        А. Привалов
        1. Dym71 Сегодня, 18:10
          Цитата: А. Привалов
          Это моё видение данного вопроса, не более.

          — Я художник, я так вижу!
          Совсем позабыл это правило, Вы уж простите меня, балбеса... feel
          Dym71
  7. Антианглосакс Сегодня, 16:28
    Прочитал с интересом. Забавно! 5000 ненужных ракет и С-600 даже порадовали!
    Антианглосакс
  8. BAI Сегодня, 16:31
    А зачем нам вообще Иордания в качестве союзника? Очередной чемодан без ручки?
    BAI
  9. Сергей-8848 Сегодня, 16:36
    У нас, оказывается, сотни тысяч баллистических ракет!!! У каждого рядового - по две, у ефрейтора - три, и т.д. И кого мы опасаемся с таким набором?!
    Сергей-8848
  10. afrikanez Сегодня, 17:09
    Какое то странное, по иорданским меркам, понимание мирного существование с другими странами БВ. (их защити, дай аванс и еще инвестируй). Поменьше надо было америкосам в рот "заглядывать",
    afrikanez
  11. Albatroz Сегодня, 17:18
    Что им не прикалываться - мильонерам-то?
    Albatroz
  12. мерцание Сегодня, 17:19
    А не слишком ли рано начали к первому апреля готовиться?
    Капусточка, мама, конечно, дело хорошее, но в доме надо держать и мясные закуски.
    мерцание
  13. nnz226 Сегодня, 20:06
    А морда у Иордании не треснет???
    nnz226
  14. гильза Сегодня, 20:45
    Это с самиздата фэнтезийный опус?
    гильза
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