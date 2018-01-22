21:08 22 января

Иранский флот может потерять фрегат Damavand

Иранские ресурсы распространили новую фотографию фрегата Damavand, который 10 января был выброшен штормом на волнолом в районе главной военно-морской базы Ирана на Каспийском море Бендер-Энзели, сообщает bmpd.



«Судя по снимку, корабль за прошедшие дни не только не был снят с камней, но фактически частично погрузился в море, и, по всей видимости, затоплен в большей части корпуса. Более того, заметен явный перелом корпуса в кормовой части, что заставляет сделать вывод, что фрегат практически потерян», – говорится в материале.


Если в ближайшее время корабль не снимут с камней, то он, вероятно, будет полностью разрушен.

Согласно официальным данным, в результате аварии на Damavand погибли три члена экипажа и еще один пропал без вести.

Damavand (бортовой номер 77) являлся самым крупным боевым кораблем ВМС Ирана на Каспийском море. Он был построен иранским с предприятием «Shahid Tamjidi Marine Industries» (STMI). Передан флоту в марте 2017 года.

Damavand – один из трех кораблей, построенных к настоящему времени по программе Mowj (модифицированной копии фрегатов британской постройки проекта Vosper Mk 5 начала 1970-х годов).

Использованы фотографии: www.iribnews.ir
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Комментарии 30

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  1. svp67 Сегодня, 11:25
    Иранский флот может потерять фрегат Damavand
    Его "айсберг" его нашел...
    svp67
    1. Чёрный Сегодня, 11:28
      выброшен штормом на волнолом в районе главной военно-морской базы Ирана на Каспийском море
      в КАСПИЙСКОМ!!!!....что то мне как - то даже ничуть не жаль... winked( от кого он там защищал Иран? what...Кстати, некоторые СМИ сообщили, что ему уже кранты - переломился на пополам
      Чёрный
      1. Серый брат Сегодня, 11:43
        Цитата: Чёрный
        ..Кстати, некоторые СМИ сообщили, что ему уже кранты - переломился на пополам

        На фото виден излом.
        Серый брат
        1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:22
          Цитата: Серый брат
          На фото виден излом.

          Да, линия палубы корабля заметно искривилась относительно носа и кормы.
          фрегат практически потерян

          Фрегат водоизмещением 1,3 тонн ?А что не линкор?
          Фото фрегата 2016 года можно посмотреть здесь
          http://tumba.kz/zhizn-regiona/11-zhizn-regiona/25
          137-v_port_aktau_zashli_iranskie_korabli.html
          Аристарх Людвигович
          1. Серый брат Сегодня, 15:20
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Фрегат водоизмещением 1,3 тонн ?А что не линкор?

            Кому и кобыла невеста)))
            Серый брат
      2. УВБ Сегодня, 12:16
        Цитата: Чёрный
        от кого он там защищал Иран?
        Ещё не ясно как дальше будет складываться обстановка на Каспии, не известно что в голову Туркменбаши придёт, а то что "самые близкие друзья" казахи на латиницу переходят, вам не о чём не говорит? А Иран нам лучше иметь в союзниках. И подлянки какой-нибудь я ожидаю скорее от Баку, чем от Тегерана.
        УВБ
      3. midivan Сегодня, 14:54
        Цитата: Чёрный
        ( от кого он там защищал Иран?

        Ну для начала позвольте поинтересоваться, а от кого там защищается наш флот? ну и для размышления Вам.
        [/quote]На первый взгляд, Нурсултан Назарбаев является самым верным союзником России в Центральной Азии; Казахстан наряду с Россией участвует во всех интеграционных структурах на пространстве бывшего СССР: Таможенном союзе, ЕЭП, ЕАЭС, ОДКБ И ШОС. Однако одновременно Астана углубляет сотрудничество с Пентагоном. На днях в Вашингтоне стороны заключили пятилетний план военного сотрудничества на 2018-2022 годы. Согласно одной из версий, в документе рассматривается возможность создания базы ВМС США в каспийском порту Актау.[quote]
        Ссылка получается кривая, просто забейте - как могла появиться американская база на каспии.
        midivan
    2. НасРать Сегодня, 11:33
      Года не проходил...
      НасРать
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:28
        Цитата: НасРать
        Года не проходил...
        Год вроде есть. Корабль был заложен в 2007 году. 23 февраля 2010 года была начата сборка корпуса. В марте 2013 года был спущен на воду в Каспийском море у северного портового города Бендер-Энзели. 16 и 17 июля 2014 года в Каспийском море были проведены ходовые испытания. 09 марта 2015 года вошел в состав Северного флота ВМФ Ирана на Каспии.
        Аристарх Людвигович
    3. Deadушка Сегодня, 11:35
      Цитата: svp67
      Его "айсберг" его нашел...

      Природа штука сурьезная... практически как и женщина
      с виду белая и пушистая, а может как дать скалкой(сковородкой)... laughing
      и ничего с этим не поделать request
      Deadушка
    4. Spartanez300 Сегодня, 11:37
      Без плавучих крана и дока не обойтись .
      Spartanez300
      1. Deadушка Сегодня, 11:42
        бурдюки привяжут и норм
        Deadушка
        1. prodi Сегодня, 12:18
          а прав был Капцов, был бы бронирован - фиг бы переломился
          prodi
          1. Архивариус Вася Сегодня, 13:03
            Святую истину глаголите hi , товарища Капцова им в судостроители - такого недоразумения избежали бы. Новый корабль так бездарно потерять(((
            Архивариус Вася
  2. Deadушка Сегодня, 11:32
    Более того, заметен явный перелом корпуса в кормовой части, что заставляет сделать вывод, что фрегат практически потерян», – говорится в материале.

    Подклеят, где надо подштопают и будет как новенький wassat
    Deadушка
    1. svp67 Сегодня, 11:35
      Цитата: Deadушка
      Подклеят, где надо подштопают и будет как новенький

      svp67
      1. Deadушка Сегодня, 11:37
        типа такого.... особенно учитывая их реалии...
        выбор небольшой winked
        Deadушка
    2. cniza Сегодня, 11:38
      На Каспии сейчас не спокойный период , могут не успеть поднять. hi
      cniza
      1. Deadушка Сегодня, 11:43
        Цитата: cniza
        На Каспии сейчас не спокойный период , могут не успеть поднять. hi

        тогда будет подводный фрегат, еще лучше lol
        hi
        Deadушка
        1. cniza Сегодня, 11:47
          Я так понял два получается. laughing
          cniza
          1. Deadушка Сегодня, 11:50
            Цитата: cniza
            Я так понял два получается

            а это особая фишка - с функцией разделения.
            как в фантастике когда один может разделиться на несколько...
            лови их потом... мелких и шустрых... и кусачих laughing
            Deadушка
    3. dzen123 Сегодня, 11:45
      Крякнут, плюнут и надежно склеят скотчем laughing
      dzen123
  3. san4es Сегодня, 11:41
    ...Снятие с волнолома + кап.ремонт - слишком дорого встанут fellow

    ...пресс-секретарь иранской армии Шахин Тагихани :
    ...после специализированных исследований и более точных оценок оказалось, что эсминец был серьезно поврежден и нуждается в капитальном ремонте»

    Корабль был заложен в 2007 году. 23 февраля 2010 года была начата сборка корпуса. В марте 2013 года был спущен на воду в Каспийском море у северного портового города Бендер-Энзели. 16 и 17 июля 2014 года в Каспийском море были проведены ходовые испытания. 09 марта 2015 года вошел в состав Северного флота ВМФ Ирана на Каспии.
    Основные характеристики: Водоизмещение 1500 тонны. Длина 94,5 метра, ширина 11,1 метра, осадка 3,25 метра. Скорость хода 30 узлов. Экипаж составляет от 120 до 140 человек.
    Привод: 2 двигателя, 2 × 7500 кВт (10000 л.с.), 4 дизель-генератора, 4 × 550 кВт (740 л.с.).
    Вооружение: 4 х крылатые ракеты Qaderanti; одна военно-морская пушка калибра 76 мм Fajr-27 отечественного производства; 1 × 40 мм AAA; 2 × 23 мм пушки; две Mehrab противопехотные ракеты; два трехтрубных 324 мм торпедных аппарата.
    Авиакрыло: предусмотрено размещение вертолетов.
    san4es
    1. роман66 Сегодня, 11:49
      привет hi кто-то теряет. кто-то находит!
      роман66
      1. san4es Сегодня, 11:53
        Цитата: роман66
        привет hi кто-то теряет. кто-то находит!

        hi ..Здорова Ром!
        ... «Се ля ви» (C'est La Vie)
        За-то новый построят soldier
        san4es
        1. роман66 Сегодня, 11:55
          зря мелочатся - строили бы сразу авианосец - королями Каспия будут
          роман66
          1. san4es Сегодня, 12:02
            Цитата: роман66
            ... строили бы сразу авианосец

            ...можно даже без двигателя
            san4es
            1. роман66 Сегодня, 12:03
              на веревочке или с гребцами?
              роман66
              1. san4es Сегодня, 13:38
                Цитата: роман66
                на веревочке ...?

                ...на якоре.
                san4es
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:51
    являлся самым крупным боевым кораблем ВМС Ирана на Каспийском море
    Для иранцев это конечно значимая потеря. А для снятия необходимо обратиться к зарубежным специалистам если своих нет в наличии. 12 дней болтается на камнях.
    rotmistr60
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