Иранский флот может потерять фрегат Damavand
Иранские ресурсы распространили новую фотографию фрегата Damavand, который 10 января был выброшен штормом на волнолом в районе главной военно-морской базы Ирана на Каспийском море Бендер-Энзели, сообщает bmpd.
«Судя по снимку, корабль за прошедшие дни не только не был снят с камней, но фактически частично погрузился в море, и, по всей видимости, затоплен в большей части корпуса. Более того, заметен явный перелом корпуса в кормовой части, что заставляет сделать вывод, что фрегат практически потерян», – говорится в материале.
Если в ближайшее время корабль не снимут с камней, то он, вероятно, будет полностью разрушен.
Согласно официальным данным, в результате аварии на Damavand погибли три члена экипажа и еще один пропал без вести.
Damavand (бортовой номер 77) являлся самым крупным боевым кораблем ВМС Ирана на Каспийском море. Он был построен иранским с предприятием «Shahid Tamjidi Marine Industries» (STMI). Передан флоту в марте 2017 года.
Damavand – один из трех кораблей, построенных к настоящему времени по программе Mowj (модифицированной копии фрегатов британской постройки проекта Vosper Mk 5 начала 1970-х годов).
«Судя по снимку, корабль за прошедшие дни не только не был снят с камней, но фактически частично погрузился в море, и, по всей видимости, затоплен в большей части корпуса. Более того, заметен явный перелом корпуса в кормовой части, что заставляет сделать вывод, что фрегат практически потерян», – говорится в материале.
Если в ближайшее время корабль не снимут с камней, то он, вероятно, будет полностью разрушен.
Согласно официальным данным, в результате аварии на Damavand погибли три члена экипажа и еще один пропал без вести.
Damavand (бортовой номер 77) являлся самым крупным боевым кораблем ВМС Ирана на Каспийском море. Он был построен иранским с предприятием «Shahid Tamjidi Marine Industries» (STMI). Передан флоту в марте 2017 года.
Damavand – один из трех кораблей, построенных к настоящему времени по программе Mowj (модифицированной копии фрегатов британской постройки проекта Vosper Mk 5 начала 1970-х годов).
Использованы фотографии: www.iribnews.ir
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