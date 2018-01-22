Мьянма планирует купить шесть истребителей Су-30

В ходе визита министра обороны Сергея Шойгу достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30… Мьянманская сторона также проявляет интерес к морской и сухопутной технике российского производства

Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз

Это, в частности, вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, а также истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2", другая техника

Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30 и также интересуется морской и сухопутной техникой, сообщил журналистам в понедельник замминистра обороны РФ Александр Фомин.— сказал Фомин.- отметил А.Фомин, добавив, что любые вопросы, которые будут возникать у мьянманской стороны при реализации контракта на поставку этих машин, Россия готова оперативно решать на договорной и дружеской основеКак заявил Фомин, российское оружие уже стоит на вооружении Мьянмы и очень хорошо зарекомендовало себя на службе в Вооруженных силах страны— отметил замминистра обороны.По его словам, в российских военных вузах проходят обучение более 600 мьянманских военнослужащих.