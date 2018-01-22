21:08 22 января

Мьянма планирует купить шесть истребителей Су-30

Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30 и также интересуется морской и сухопутной техникой, сообщил журналистам в понедельник замминистра обороны РФ Александр Фомин.

В ходе визита министра обороны Сергея Шойгу достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30… Мьянманская сторона также проявляет интерес к морской и сухопутной технике российского производства
— сказал Фомин.

Мьянма планирует купить шесть истребителей Су-30



Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз
- отметил А.Фомин, добавив, что любые вопросы, которые будут возникать у мьянманской стороны при реализации контракта на поставку этих машин, Россия готова оперативно решать на договорной и дружеской основе

Как заявил Фомин, российское оружие уже стоит на вооружении Мьянмы и очень хорошо зарекомендовало себя на службе в Вооруженных силах страны

Это, в частности, вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, а также истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2", другая техника
— отметил замминистра обороны.

По его словам, в российских военных вузах проходят обучение более 600 мьянманских военнослужащих.

Использованы фотографии: https://oko-planet.su/
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Комментарии 16

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  1. Spartanez300 Сегодня, 11:39
    Плотно завязаны с Россией по линии Министерства Обороны , плохой товар не стали бы дополнительно покупать .
    Spartanez300
    1. Chertt Сегодня, 11:43
      Казалось бы ближайшие соседи с Китаем , а Россия так серьезно с Мьянмой работает...Лихие "продажники" у нас в Рособоронэкспорте
      Chertt
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 12:07
        главное чтоб не как всегда,в кредит на 100 лет.
        Ратник с пулеметом
      2. Alexey RA Сегодня, 13:19
        Цитата: Chertt
        Казалось бы ближайшие соседи с Китаем , а Россия так серьезно с Мьянмой работает...Лихие "продажники" у нас в Рособоронэкспорте

        Дык... они такие же "соседи" с Китайем как Вьетнам или Индия. У Мьянмы в приграничных с Китаем районах (населённых этническими китайцами) идёт полномасштабная война с поддерживаемыми Китаем отрядами армии Национально-демократического альянса Мьянмы. В марте 2015 дело дошло до обстрелов и бомбёжки китайской территории.
        Alexey RA
    2. cniza Сегодня, 11:44
      Сейчас там Мэттис суетится , пытается что то перетянуть на США.
      cniza
      1. svp67 Сегодня, 11:48
        Цитата: cniza
        Сейчас там Мэттис суетится , пытается что то перетянуть на США.

        Пожелаем ему - НЕУДАЧ
        svp67
        1. cniza Сегодня, 11:56
          Мы не злобные , пусть пытается...
          cniza
          1. svp67 Сегодня, 12:01
            Цитата: cniza
            Мы не злобные

            Это не мы такие, это жизнь такая...
            svp67
            1. андрей юрьевич Сегодня, 13:47
              Мьянма планирует купить шесть истребителей Су-30
              однако... это не Норвегия с ф-35...52 шт.. не шыбко "бойкая торговля" у нашего ВПК идёт... what
              андрей юрьевич
              1. svp67 Сегодня, 13:48
                Цитата: андрей юрьевич
                однако... это не Норвегия с ф-35...52 шт.. не шыбко "бойкая торговля" у нашего ВПК идёт...

                Наш ВПК честно удерживает ВТОРОЕ место
                svp67
                1. андрей юрьевич Сегодня, 13:52
                  Цитата: svp67
                  Наш ВПК честно удерживает ВТОРОЕ место

                  там ещё Италия_не помню,но много собирается купить)и Япония на 42 заключила,ещё кто то... вот это-цифры. а "второе место" в штучных продажах-сомнительное достижение для нас. hi
                  андрей юрьевич
  2. svp67 Сегодня, 11:47
    В ходе визита министра обороны Сергея Шойгу достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30… Мьянманская сторона также проявляет интерес к морской и сухопутной технике российского производства
    И кто сказал, что военная техника это убытки... Все зависит КАК ТОВАР ЛИЦОМ ПОКАЗАТЬ.
    svp67
  3. alavrin Сегодня, 11:49
    Страна бедная, так что скорее всего в кредит. Не хотелось бы, чтобы он стал безвозвратным.
    alavrin
  4. роман66 Сегодня, 11:51
    а деньги- то у них есть? а дарить нищебродам для перепродажи в сша request
    роман66
  5. Egorovich Сегодня, 11:58
    Двухместный истребитель СУ-30СМ показал себя во всем своем великолепии в Сирии. Поэтому и растет толпа стран-покупателей, среди них и Мьянма.
    Egorovich
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:59
    в российских военных вузах проходят обучение более 600 мьянманских военнослужащих
    А вот это хорошо. Люди будут продвигаться по служебной лестнице, занимать высокие посты, что всегда имеет перспективу на будущее.
    rotmistr60
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