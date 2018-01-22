Мьянма планирует купить шесть истребителей Су-30
Мьянма купит у России шесть истребителей Су-30 и также интересуется морской и сухопутной техникой, сообщил журналистам в понедельник замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Как заявил Фомин, российское оружие уже стоит на вооружении Мьянмы и очень хорошо зарекомендовало себя на службе в Вооруженных силах страны
По его словам, в российских военных вузах проходят обучение более 600 мьянманских военнослужащих.
В ходе визита министра обороны Сергея Шойгу достигнута договоренность о покупке Мьянмой шести самолетов Су-30… Мьянманская сторона также проявляет интерес к морской и сухопутной технике российского производства— сказал Фомин.
Полагаем, что Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы для защиты территориальной целостности страны и отражения террористических угроз- отметил А.Фомин, добавив, что любые вопросы, которые будут возникать у мьянманской стороны при реализации контракта на поставку этих машин, Россия готова оперативно решать на договорной и дружеской основе
Как заявил Фомин, российское оружие уже стоит на вооружении Мьянмы и очень хорошо зарекомендовало себя на службе в Вооруженных силах страны
Это, в частности, вертолеты Ми-24, Ми-35 и Ми-17, а также истребители МиГ-29, учебно-боевые самолеты Як-130, зенитные ракетные комплексы "Печора-2", другая техника— отметил замминистра обороны.
По его словам, в российских военных вузах проходят обучение более 600 мьянманских военнослужащих.
Использованы фотографии: https://oko-planet.su/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти