Строители приступили к установке антисейсмических устройств Крымского моста

Это одно из технических решений в проекте Крымского моста, который строится так, что выстоит и в 9-балльное землетрясение

Они позволяют пролетам моста «дышать», то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам

Шок-трансмиттеры – один из элементов защиты Крымского моста от сейсмического воздействия. Весь проект запроектирован с учетом потенциально возможных мощных землетрясений в регионе