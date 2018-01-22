Строители приступили к установке антисейсмических устройств Крымского моста
На автодорожной части Крымского моста началась установка шок-трансмиттеров – устройств, защищающих мостовые конструкции от сейсмического воздействия, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Данные устройства устанавливают между опорами и пролетами, что обеспечивает жесткое соединение конструкций при кратковременных сейсмических воздействиях.
На Крымском мосту применяются шок-трансмиттеры, воспринимающие нагрузки в 850 и 1500 кН (расчетное усилие в 85 и 150 тонн). По данным инфоцентра, на автодорожной части Крымского моста планируется установить 760 шок-трансмиттеров. На железнодорожной части антисейсмическое закрепление пролетов выполняется за счет неподвижных и линейно-подвижных опорных частей, так что при землетрясении сейсмические силы передаются на промежуточные опоры.
Это одно из технических решений в проекте Крымского моста, который строится так, что выстоит и в 9-балльное землетрясение– передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра.
Данные устройства устанавливают между опорами и пролетами, что обеспечивает жесткое соединение конструкций при кратковременных сейсмических воздействиях.
Они позволяют пролетам моста «дышать», то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам– рассказал технический директор «Института Гипростроймост – Санкт-Петербург» Игорь Колюшев.
На Крымском мосту применяются шок-трансмиттеры, воспринимающие нагрузки в 850 и 1500 кН (расчетное усилие в 85 и 150 тонн). По данным инфоцентра, на автодорожной части Крымского моста планируется установить 760 шок-трансмиттеров. На железнодорожной части антисейсмическое закрепление пролетов выполняется за счет неподвижных и линейно-подвижных опорных частей, так что при землетрясении сейсмические силы передаются на промежуточные опоры.
Шок-трансмиттеры – один из элементов защиты Крымского моста от сейсмического воздействия. Весь проект запроектирован с учетом потенциально возможных мощных землетрясений в регионе– рассказали в инфоценттре.
Использованы фотографии: http://most.life/
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