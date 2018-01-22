21:04 22 января

Строители приступили к установке антисейсмических устройств Крымского моста

На автодорожной части Крымского моста началась установка шок-трансмиттеров – устройств, защищающих мостовые конструкции от сейсмического воздействия, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Это одно из технических решений в проекте Крымского моста, который строится так, что выстоит и в 9-балльное землетрясение
– передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра.

Строители приступили к установке антисейсмических устройств Крымского моста



Данные устройства устанавливают между опорами и пролетами, что обеспечивает жесткое соединение конструкций при кратковременных сейсмических воздействиях.



Они позволяют пролетам моста «дышать», то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам
– рассказал технический директор «Института Гипростроймост – Санкт-Петербург» Игорь Колюшев.

На Крымском мосту применяются шок-трансмиттеры, воспринимающие нагрузки в 850 и 1500 кН (расчетное усилие в 85 и 150 тонн). По данным инфоцентра, на автодорожной части Крымского моста планируется установить 760 шок-трансмиттеров. На железнодорожной части антисейсмическое закрепление пролетов выполняется за счет неподвижных и линейно-подвижных опорных частей, так что при землетрясении сейсмические силы передаются на промежуточные опоры.

Шок-трансмиттеры – один из элементов защиты Крымского моста от сейсмического воздействия. Весь проект запроектирован с учетом потенциально возможных мощных землетрясений в регионе
– рассказали в инфоценттре.

Использованы фотографии: http://most.life/
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Комментарии 17

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  1. AVGUST Сегодня, 11:59
    Типа амортизаторов, на автомобиле , грамотно
    AVGUST
    1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:06
      Интересная технология. Устройство идентично гидравлическому амортизатору.
      Аристарх Людвигович
    2. 210окв Сегодня, 12:07
      В нашем регионе это необходимо.Крупное землятресение вполне возможно.Будем надеятся что к концу лета автодорожная часть откроется.
      Цитата: AVGUST
      Типа амортизаторов, на автомобиле , грамотно
      210окв
      1. svp67 Сегодня, 12:15
        Цитата: 210окв
        В нашем регионе это необходимо.Крупное землятресение вполне возможно.

        А так же данное устройство будет работать при близких взрывах...., которые в тех местах, то же увы не редкость, уж очень много взрывающегося металла там война "оставила", особенно ТАМ. Хорошая система, что уж сказать. Молодцы проектировщики.
        svp67
        1. RUSOIVAN Сегодня, 14:32
          Перед началом строительства в таких регионах дно обследуют саперы и выдают соответствующую справку.
          RUSOIVAN
          1. svp67 Сегодня, 15:16
            Цитата: RUSOIVAN
            Перед началом строительства в таких регионах дно обследуют саперы и выдают соответствующую справку.

            Все, к сожалению не находят, да и какая то часть приносится течением.
            svp67
      2. с-т Petrov Сегодня, 12:24
        вместо дебатов с клоунами Путин проедет по мосту и поставит жирную точку в предвыборной компании всех кандидатов lol

        Мост затмит собой клубничные поля Павла у мкада и протест Ксюши. Гарантирую.
        с-т Petrov
  2. максим1987 Сегодня, 12:02
    давайте мужики! в сентябре в "ридный" wassat Севастополь собираюсь съездить, не хочется с паромом заморачиватся
    максим1987
  3. роман66 Сегодня, 12:11
    а еще не мешало бы что-нибудь противокорабельное и пвошное поставить, чтобы некоторые даже и не смотрели в эту сторону
    роман66
    1. MIG00001 Сегодня, 12:41
      а смысл, баржа или кораблик старенький будит проплывать под мостом вот тогда и бобахнит,
      MIG00001
      1. с-т Petrov Сегодня, 13:17
        и что там бабахнет на 30 метровой высоте полотна?

        это почти 9-этажный дом высота. Только если баржа битком будет наполнена тротилом и сама будет из него построена

        с-т Petrov
      2. Metallurg_2 Сегодня, 20:15
        Такие "кораблики" как правило средства береговой обороны берут на сопровождение уже при выходе из порта. Не надо думать, что наша разведка ВЕСЬ свой хлеб зря кушает.
        Metallurg_2
  4. igordok Сегодня, 12:39
    Данные устройства устанавливают между опорами и пролетами, что обеспечивает жесткое соединение конструкций при кратковременных сейсмических воздействиях.

    Они позволяют пролетам моста «дышать», то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам

    Я не мостостроитель, но это, по моему, противоречивые характеристики.
    igordok
    1. Простой Сегодня, 14:55
      Кинематика данного устройства сохраняет механическое (но подвижное соединение)
      Правда тот агрерат что на снимке, работает в двух плоскостях- а силы, вызванные землятресением, будут воздействовать на опоры в трёх плоскостях.
      Простой
    2. капрал Сегодня, 18:51
      Цитата: igordok
      , по моему, противоречивые характеристики.

      Нет.
      Все дело в скорости перемещения рабочего поршня. Медленно-может, быстро -нет (это если объяснять по-простому).
      капрал
  5. filatik Сегодня, 19:26
    Смотрел на картинку затяжки высокопрочных болтов...сам строитель....ребят, ну где затяжка динамометрическими ключами?
    filatik
  6. ушкуйник Сегодня, 20:35
    Антисейсмика моста надежная! (9 баллов, это не качка в ресторане)!
    ушкуйник
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