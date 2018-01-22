21:06 22 января

В Standard&Poor's скорректировали прогноз цен на нефть в 2018 году

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's опубликовало обновлённый прогноз цен на нефть на краткосрочный период. В материале S&P говорится о том, что цены на «чёрное золото» в ближайшее время сохранятся относительно высокими. Аналитики объявили, что средняя цена барреля нефти марки Brent в текущем году составит 60 долларов.

Напомним, что ранее прогнозисты того же международного рейтингового агентства публиковали прогнозы по цене на нефть на уровне 55 долларов.

В Standard&Poor's скорректировали прогноз цен на нефть в 2018 году



В Standard&Poor's заявили, что улучшению прогнозов поспособствовало ожидание повышенных объёмов закупки нефти в первом полугодии 2018 года. В то же время в 2019-2020 годах, как ожидают в S&P, средняя цена барреля марки Brent вновь составит 55 долларов.

На данный момент баррель нефти указанной марки торгуется на отметке примерно 68,9 доллара. На минувшей неделе цена барреля вплотную приближалась к 70 долларам.

Нужно отметить, что при цене на нефть на уровне $60 за баррель вновь становится рентабельной добыча так называемой сланцевой нефти. В 2014-2015 годах Соединённые Штаты накрыла волна банкротств «сланцевых» компаний в связи с резким падением цен на нефть. Сегодня сланцевая отрасль в США снова начинает оживать.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. svp67 Сегодня, 12:22
    Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's опубликовало обновлённый прогноз цен на нефть на краткосрочный период.
    "Знаменитое" агентство, вновь применило свой проверенный алгоритм - "ППП"(пол-палец-потолок), выдало прогноз, в надежде, а вдруг, да угадает...
    svp67
    1. bagr69 Сегодня, 12:24
      Если нужно будет, то еще раз скорректируют.
      bagr69
      1. Тралл Сегодня, 12:26
        Standard&Poor's опубликовало обновлённый прогноз

        Гидрометцентр:
        - А что, так можно было?
        laughing
        Тралл
        1. АнпеЛ Сегодня, 12:47
          "Знаменитое" агентство, вновь применило свой проверенный алгоритм - "ППП"(пол-палец-потолок), выдало прогноз, в надежде, а вдруг, да угадает...

          Думаю, что продвинутые агентства, такие как Стандартный пурс (фарс), события предсказывают только на кофейной гуще. Прост это отработанная годами методика.
          АнпеЛ
      2. 210окв Сегодня, 12:26
        То то и оно.Этим прогнозам верить-себя не уважать.Да и давно пора от зависимости уходить..
        Цитата: bagr69
        Если нужно будет, то еще раз скорректируют.
        210окв
      3. nik-karata Сегодня, 12:28
        Ещё б они на самом деле нефтью торговали, а не фьючерсами... Фу, слово-то какое противное!)))
        nik-karata
    2. Chertt Сегодня, 12:27
      Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's
      Как автор смог эту фразу дописать. Гнилая продажная женщина и дружки ее Moody s и Fitch
      Chertt
    3. Deadушка Сегодня, 12:47
      Цитата: svp67
      "Знаменитое" агентство, вновь применило свой проверенный алгоритм - "ППП"(пол-палец-потолок), выдало прогноз, в надежде, а вдруг, да угадает...

      так они так и делают, да и остальные не лучше...
      даже по добытой нефти приблизительно...
      в прошлом же году сознавались, что ошиблись(оказалось что добывают меньше)...
      Deadушка
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:44
        В Standard&Poor's скорректировали прогноз цен на нефть в 2018 году
        России плевать на "прогнозы",на внутреннем рынке всё только "в гору"...всегда.
        андрей юрьевич
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:56
    Прогнозы дело не благодарное. Но в Сша научились даже из пустышек извлекать прибыль, причем немалую. Кто хорошо оплачивает прогноз, тот и получает то, что хочет в своих интересах.
    rotmistr60
  3. voyaka uh Сегодня, 13:17
    "на уровне $60 за баррель вновь становится рентабельной добыча так называемой сланцевой нефти."///

    Не рентабельной, а прибыльной.
    Рентабельна она уже на уровне 20$ . Технологии добычи изменились. Но при 60$ они резко
    наращивают добычу. И цена ныряет до 40... И т.д.
    voyaka uh
    1. Ил-18 Сегодня, 13:33
      Интересно, а экологический вред компенсирует государство? Если так, то сланцевые технологии прибыльны. А когда из кармана компаний, то не очень-то. Традиционная добыча заканчивается заливкой образовавшихся пустот водой, то после фрекинга вся химия разовьется по водоемами, со всеми вытекающими. И кто оплатит иски?
      Ил-18
      1. Tektor Сегодня, 14:15
        Но при 60$ они резко наращивают добычу.
        Это не совсем так. По недавним подсчётам выяснили, что лишь на самых "вкусных" сланцевых участах в штатах безубыточность наступает при $70... Но ведь ещё сланцевым компаниям нужно расплачиваться с долгами, которых они понабрали за три последних года... И в этом случае сланцевиков может спасти цена бочки не менее $100.
        Tektor
      2. voyaka uh Сегодня, 14:15
        Там, под давлением экологов, технологии выдавливания сланцевой нефти
        изменились. Теперь эта химическая гадость не остается в пустотах.
        Но у нас пока найденное большое месторождение сланцевой нефти не
        собираются вскрывать. Земли мало и так. Боятся портить.
        voyaka uh
    2. NKT Сегодня, 14:51
      Технологии не поменялись. Как работала скважина раньше 1-2 года, а потом обводнялась, так и сейчас работает. Соответственно, через 1-2 года нужно бурить новую скважину для поддержания уровня добычи. Поэтому себестоимость так и остается на уровне 50-60$.

      Конечно, за последние 10 лет она упала с 250$, но большая заслуга при этом - банков и государства. Первые давали льготные дешевые кредиты, вторые делали налоговые каникулы. Только вот долги компаний никуда не делись. И когда этот пузырь лопнет неизвестно. 35 американский компаний уде подали заявление на банкротство. Сейчас проблемных кредитов уже на 40 млрд.$

      А число 20$ у вас красивое. У Роснефти по в целом по компании 14$.
      NKT
      1. voyaka uh Сегодня, 15:08
        "Поэтому себестоимость так и остается на уровне 50-60$."/////

        http://oil-rus.ru/index.php
        " добыча одного барреля сланцевой нефти в штате Техас стоит всего 15 долларов,
        а в последующие годы цена упадет примерно в 2 раза.
        В Саудовской Аравии сланцевая нефть стоит 7 долларов,
        а в России – примерно 20 долларов."////
        voyaka uh
        1. NKT Сегодня, 15:34
          У вас числа очень странные. Назовите хоть одно месторождение сланцевой нефти в СА.

          Вы дали ссылку на сайт и инфу взяли с пункта 1. Почитайте дальше. Конечно, данные журнала Однако заслуживают уважения winked
          NKT
          1. voyaka uh Сегодня, 15:37
            Это не у меня. А у oil-rus.ru
            Они - спецы.
            voyaka uh
            1. NKT Сегодня, 15:48
              Одна только фраза про сланцевую нефть в СА подтверждает их «спецовость» wink

              А себестоимость добычи нефти в СА, заметьте, традиционной - 1-2$
              NKT
              1. voyaka uh Сегодня, 16:25
                Это и них национальный секрет. Иностранные спецы дают пожизненную подписку
                о неразглашении запасов и себестоимости нефти в Судии. Есть подозрения, что они
                уже давно прошли 50% и выдавливают нефть морской водой.
                В любом случае, в Западной Сибири нефть кончится раньше.
                России тоже - неизбежно - придется переходить на сланцевую нефть.
                voyaka uh
                1. NKT Сегодня, 17:17
                  Вы, наверное, не в курсе, но так называемую сланцевую нефть начали добывать еще в СССР и продолжают добывать в РФ. Также и сланцевый газ, правда пока ОПР.
                  NKT
  4. Лексус Сегодня, 15:42
    В Standard&Poor's

    "Средние и нищие" - очень показательное название, чтобы серьёзно относиться к их прогнозам и рейтингам. Богатых и барыг, типа, не касается. laughing
    Лексус
  5. KVashentcev Сегодня, 21:04
    Poor Standards....
    KVashentcev
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