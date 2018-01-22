В Standard&Poor's скорректировали прогноз цен на нефть в 2018 году

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's опубликовало обновлённый прогноз цен на нефть на краткосрочный период. В материале S&P говорится о том, что цены на «чёрное золото» в ближайшее время сохранятся относительно высокими. Аналитики объявили, что средняя цена барреля нефти марки Brent в текущем году составит 60 долларов.Напомним, что ранее прогнозисты того же международного рейтингового агентства публиковали прогнозы по цене на нефть на уровне 55 долларов.В Standard&Poor's заявили, что улучшению прогнозов поспособствовало ожидание повышенных объёмов закупки нефти в первом полугодии 2018 года. В то же время в 2019-2020 годах, как ожидают в S&P, средняя цена барреля марки Brent вновь составит 55 долларов.На данный момент баррель нефти указанной марки торгуется на отметке примерно 68,9 доллара. На минувшей неделе цена барреля вплотную приближалась к 70 долларам.Нужно отметить, что при цене на нефть на уровне $60 за баррель вновь становится рентабельной добыча так называемой сланцевой нефти. В 2014-2015 годах Соединённые Штаты накрыла волна банкротств «сланцевых» компаний в связи с резким падением цен на нефть. Сегодня сланцевая отрасль в США снова начинает оживать.