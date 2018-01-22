21:04 22 января

Модернизированные самоходки 2С19М2 «Мста-С» поступили в ЦВО

Первые образцы самоходных артиллерийских установок 2С19 «Мста-С» новейшей модификации М2 поступили на вооружение 631-го учебного центра ракетных войск и артиллерии, дислоцированного в Саратове, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа

Модернизированные самоходки 2С19М2 «Мста-С» поступили в ЦВО

архивное фото


Артиллерийская система 2С19М2 «Мста-С» имеет значительные конструктивные отличия от предыдущей модификации. У модернизированных гаубиц установлена новая автоматизированная система управления огнем, увеличена прицельная скорострельность, а также имеется возможность применения цифровых электронных карт, что существенно ускоряет ориентирование на местности в сложных физико-географических условиях и позволяет более оперативно и с большей эффективностью выполнять огневые задачи. Способна вести огонь осколочно-фугасными, активно-реактивными снарядами-постановщиками помех, высокоточными управляемыми боеприпасами «Краснополь».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 12:31
    Пора бы уже и "Коалицию" ставить.Хотя и модернизация хороша,если есть куда..
    210окв
    2. svp67 Сегодня, 12:40
      Цитата: 210окв
      Хотя и модернизация хороша,если есть куда..

      Есть, есть. Запас 2С19 еще существенен, ну не выбрасывать же их. Каждую неделю, вижу как на трассе их сначала везут "туда" то есть на модернизацию, а затем "от туда"... Конвейер работает...
      Внешне, на первый взгляд, отличие в фальшборте, он угловатый и дополнительное место под патронные коробки для ЗПУ. И еще все 2с19М2 "пятнистые"
      svp67
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:49
        Да и 2С19 по сравнению с M109A6 «Paladin» современнее.
        Аристарх Людвигович
        1. svp67 Сегодня, 12:51
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Да 2С19 по сравнению с M109A6 «Paladin» современнее.

          Тут даже сравнивать не стоит, а вот как в сравнении с корейской К-9 или немецкой PZH-2000?

          svp67
          1. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:00
            корейской К-9 или немецкой PZ-2000

            Это одни из лучших образцов, что есть в артиллерии на данный момент. Но на войне всегда возникает вопрос стоимости, простоты обслуживания и ремонтопригодности в условиях передовой. А вот как насчет этих показателей, я не уверен.
            Аристарх Людвигович
          2. Лопатов Сегодня, 13:11
            Примерно на одном уровне. С некоторыми нюансами. Южнокорейская заточена под контрбатарейную, что для них резонно. Однако в плане длительной боевой работы модернизированной 2С19 проигрывает. С "немкой" наша на одном уровне.
            Лопатов
        2. Комментарий был удален.
        3. Hammerlock Сегодня, 13:10
          10 выстрелов в минуту у "Мста-С" против 1,5 (а то и меньше) у "Paladina"
          Hammerlock
        4. nikolaev Сегодня, 14:32
          мне нравится работа американцев, у них там вообще много прогрессивного, геи ,например ...
          nikolaev
      2. Владыка Ситх Сегодня, 13:24
        Та вот кстати, было видео осенью
        Владыка Ситх
    3. Лопатов Сегодня, 13:07
      Модернизированная 2С19 мало чем от "Коалиции" отличается. Скорее даже наоборот, на данный момент она надёжнее благодаря возможности дублировать всё в ручном режиме.
      "Коалиция" с модульным заряжанием это скорее задел на будущее.
      Лопатов
      1. Александр War Сегодня, 13:59
        ТЗМ 2Ф66-1 закупают к 2С19М2 «Мста-С» ?
        Александр War
      2. Alexey-74 Сегодня, 15:53
        Дальностью думаю отличается.
        Alexey-74
    4. Alexey-74 Сегодня, 15:41
      Коалиция - это будущее, а сейчас на вооружении очень много самоходок которые нуждаются в модернизации...
      Alexey-74
  2. Труд Сегодня, 13:20
    Надо бы еще навигацию туда воткнуть.
    Труд
    1. REEKMAN Сегодня, 14:01
      Уважаемый, а вы считаете, что ее там нет?
      REEKMAN
      1. Труд Сегодня, 16:32
        Надеюсь что вместе с электронными картами и глонасс ориентирование тоже поставили.
        Труд
  3. Лексус Сегодня, 15:38
    Снаряд с ГЛОНАСС-наведением остро необходим. По аналогии с "Экскалибуром". hi
    Лексус
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