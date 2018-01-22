21:09 22 января

ВС Франции заменят вертолеты Alouette III арендованными гражданскими машинами

Находящиеся в боевом составе ВВС и ВМС Франции с 1960-х годов легкие вертолеты Aerospatiale SA.316В Alouette III будут вскоре выведены из эксплуатации и в ожидании поставок Airbus Helicopters H160 будут замены вертолетами Airbus Helicopters AS365 Dauphin, взятыми в аренду у частного перевозчика, сообщает bmpd со ссылкой на La Tribune.

ВС Франции заменят вертолеты Alouette III арендованными гражданскими машинами
SA.316 / SA.319 Alouette III

Вооруженные силы Франции получат свои первые вертолеты Н160 по программе HIL (Hélicoptères interarmées légers) не ранее 2028 года.


«Для вооруженных сил Франции, и в первую очередь для ВМС, стоимость эксплуатации вертолетов Alouette III становилась все более накладной из-за их почтенного возраста (затраты составили 18,54 млн. евро в 2016 году на парк из 20 вертолетов при их исправности на уровне всего 33,9%). В 2010 году стоимость часа эксплуатации Alouette III составляла 5000 евро, а вскоре повысилась до 13000 евро. По состоянию на 31 декабря 2016 года средний возраст парка Alouette III составил 42,3 года», – пишет издание.

По словам адмирала Кристофа Празюка, «на Alouette III летал еще Фантомас в исполнении Жана Маре, но они все еще стоят на вооружении флота».

Несколько месяцев назад он предложил быстрее списать Alouette III, а вместо них взять вертолеты в аренду. По его мнению, «такая операция будет менее дорогой и менее сложной, так как компании нефтегазового сектора расстались с большим числом вертолетов, и на этом рынке формировалось избыточное предложение».

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 9

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  1. san4es Сегодня, 12:52
    Alouette III Helicopter
    san4es
  2. Shurik70 Сегодня, 12:53
    Бардак множится.
    Интересно, воевать за армию тоже гражданские будут? А может, арабы за франков впишутся?
    Shurik70
    1. Alexey RA Сегодня, 14:35
      Нее... французы закажут "армию на аутсорсе". smile
      Помницца, сосед Франции 5 веков предоставлял услуги наёмных подразделений (и до сих пор предоставляет - для Ватикана).
      Alexey RA
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 12:53
    ... а может модернизировать? laughing laughing laughing ... такой раритет !!! laughing
    a.s.zzz888
  4. Лесс Сегодня, 12:56
    вся жизнь в долг и армия в аренду...
    Лесс
  5. НасРать Сегодня, 13:05
    Хренасе, раритет... надо б в Кубинку прикупить...

    Им нужен евроремонт!!!! wassat
    НасРать
  6. капрал Сегодня, 14:28
    на Alouette III летал еще Фантомас в исполнении Жана Маре

    Этот вертолет видел всё laughing
    Пусть отдадут бывшей колонии в Африку, там эта машина еще лет пятьдесят будет использоваться.
    капрал
  7. Николай Р-ПМ Сегодня, 14:54
    Я так понял это будут вертолеты берегового базирования
    Николай Р-ПМ
  8. Лексус Сегодня, 15:21
    "Приехали" любители лягушек и улиток. bully
    Лексус
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