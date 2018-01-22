ВС Франции заменят вертолеты Alouette III арендованными гражданскими машинами
Находящиеся в боевом составе ВВС и ВМС Франции с 1960-х годов легкие вертолеты Aerospatiale SA.316В Alouette III будут вскоре выведены из эксплуатации и в ожидании поставок Airbus Helicopters H160 будут замены вертолетами Airbus Helicopters AS365 Dauphin, взятыми в аренду у частного перевозчика, сообщает bmpd со ссылкой на La Tribune.
Вооруженные силы Франции получат свои первые вертолеты Н160 по программе HIL (Hélicoptères interarmées légers) не ранее 2028 года.
«Для вооруженных сил Франции, и в первую очередь для ВМС, стоимость эксплуатации вертолетов Alouette III становилась все более накладной из-за их почтенного возраста (затраты составили 18,54 млн. евро в 2016 году на парк из 20 вертолетов при их исправности на уровне всего 33,9%). В 2010 году стоимость часа эксплуатации Alouette III составляла 5000 евро, а вскоре повысилась до 13000 евро. По состоянию на 31 декабря 2016 года средний возраст парка Alouette III составил 42,3 года», – пишет издание.
По словам адмирала Кристофа Празюка, «на Alouette III летал еще Фантомас в исполнении Жана Маре, но они все еще стоят на вооружении флота».
Несколько месяцев назад он предложил быстрее списать Alouette III, а вместо них взять вертолеты в аренду. По его мнению, «такая операция будет менее дорогой и менее сложной, так как компании нефтегазового сектора расстались с большим числом вертолетов, и на этом рынке формировалось избыточное предложение».
SA.316 / SA.319 Alouette III
Вооруженные силы Франции получат свои первые вертолеты Н160 по программе HIL (Hélicoptères interarmées légers) не ранее 2028 года.
«Для вооруженных сил Франции, и в первую очередь для ВМС, стоимость эксплуатации вертолетов Alouette III становилась все более накладной из-за их почтенного возраста (затраты составили 18,54 млн. евро в 2016 году на парк из 20 вертолетов при их исправности на уровне всего 33,9%). В 2010 году стоимость часа эксплуатации Alouette III составляла 5000 евро, а вскоре повысилась до 13000 евро. По состоянию на 31 декабря 2016 года средний возраст парка Alouette III составил 42,3 года», – пишет издание.
По словам адмирала Кристофа Празюка, «на Alouette III летал еще Фантомас в исполнении Жана Маре, но они все еще стоят на вооружении флота».
Несколько месяцев назад он предложил быстрее списать Alouette III, а вместо них взять вертолеты в аренду. По его мнению, «такая операция будет менее дорогой и менее сложной, так как компании нефтегазового сектора расстались с большим числом вертолетов, и на этом рынке формировалось избыточное предложение».
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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