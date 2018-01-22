21:08 22 января

Брюссель может приостановить действие безвизового режима с Грузией и Украиной

В минувшие выходные в ряде грузинских регионов прошли акции протеста. Основные претензии населения вызваны трудовой политикой грузинских властей. Протестующие заявили, что все относительно крупные проекты на территории Грузии осуществляются за счёт привлечения в качестве рабочих граждан иностранных государств. В частности, речь идёт о гражданах Турции и Китая.

В частности, в городе Каспи жители вышли на акцию протеста против того, что большинство трудоустроенных на заводе «Хайдельберг-цемент Georgia» являются гражданами КНР. Жители города потребовали введения квот на трудоустройство иностранных граждан.

На этом фоне из ЕС поступает информация о том, что в Брюсселе в ходе завтрашнего совещания будет обсуждена проблематика возможной отмены (приостановки действия) безвизового режима со странами Восточной Европы. В частности, журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своём твиттер-аккаунте публикует заявление о том, что руководство ЕС может принять решение о приостановке безвизового режима с Грузией. По словам Йозвяка, в Брюсселе обеспокоены тем, что в последнее время (после отмены виз) резко выросло число грузинских просителей убежища в странах Европы.


Брюссель может приостановить действие безвизового режима с Грузией и Украиной


Тот же человек отмечает, что приостановка действия безвизового режима Евросоюза с Грузией выглядит даже более вероятной, чем с Украиной. По словам Йозвяка, главная неудовлетворённость политикой Киева для ЕС связана с отсутствием антикоррупционных судов.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. Какой-то Компот Сегодня, 12:55
    Пусть приостанавливают
    Хуже не будет
    Какой-то Компот
    1. Shurik70 Сегодня, 13:00
      Грузия: - Понаехало тут китайцев. Закройте им визы. Пошли-ка, ребята, в ЕС.
      ЕС: - Понаехали тут грузинов ...
      . . .
      Китай: - Понаехало тут европейцев.
      Shurik70
      1. Чёрный Сегодня, 13:17
        Шумеры, помните, туристический безвиз - это единственное, чего добились ваше весёлое шапито после Крайнего Святого Майдана. Поэтому как бы вас не раскорячивали - терпите! Вы не можете его потерять! wassat
        г
        лавная неудовлетворённость политикой Киева для ЕС связана с отсутствием антикоррупционных судов.

        Они думали что козёл будет управлять огородом не пожирая капусты??? Наивные толерасты laughing
        Чёрный
        1. cniza Сегодня, 13:46
          Веселые у них времена наступили :

          cniza
          1. Чёрный Сегодня, 13:51
            Это вход в европортал, через украинский а..астрал laughing
            Чёрный
            1. cniza Сегодня, 14:03
              Вход они уже сделали , вот выхода из этого а..астрала нет. lol
              cniza
              1. maxim947 Сегодня, 14:34
                От украины им кругляк нужен и чернозем - вот и шантажируют, и в принципе им безвиз и дали чтобы еще сговорчевее были под угрозой отмены, а что от грузии взять??? Разве только отдельный порт под НАТО.
                maxim947
          2. Metallurg_2 Сегодня, 20:08
            Заплатку оторвут, да еще и в дупу отымеют особо толерантные эуропейцы)
            Metallurg_2
      2. oldseaman1957 Сегодня, 13:19
        Цитата: Shurik70
        ЕС: - Понаехали тут грузинов ...
        - Весь алгоритм действий ЕС по осколкам СССР (прибалты, Грузия, Украина и прочие), показывает, что "братья" круто просчитались. И войдут они в "дружную семью народов" не как в СССР равными, а полотёрами и проститутками.
        oldseaman1957
    2. Incvizitor Сегодня, 14:35
      Иуд везде презирают, никому они теперь не нужны, страны-контрацептивы...
      Incvizitor
  2. Egorovich Сегодня, 12:57
    Вот такая Гейропа непостоянная. Хочу дам, хочу не дам!!! laughing
    Egorovich
    1. cniza Сегодня, 13:49
      С самого начала было понятно чем это кончится.

      cniza
      1. Egorovich Сегодня, 13:55
        Мечтатели недоделанные из цеевроп!
        Egorovich
  3. 210окв Сегодня, 12:58
    Да примите их к себе в ЕС..Подумаешь парой миллионов голодранцев прибавится.Вам не привыкать..
    210окв
    1. Соломон Кейн Сегодня, 13:00
      Вот и докатилась великая китайская волна до родины Сталина... hi
      Соломон Кейн
  4. rotmistr60 Сегодня, 13:00
    О приостановке безвиза в Брюсселе начинают говорить тогда, когда хотят добиться какого-то реального результата от страны имеющей безвиз. Меньше бы говорили, а отменили и точка. Сами бы с облегчением вздохнули.
    rotmistr60
    1. volodya Сегодня, 13:05
      Цитата: rotmistr60
      Меньше бы говорили, а отменили и точка

      Так то оно так.Но интересно,куда же эти граждане полезут,после отмены безвиза? Наверное к нам.
      volodya
      1. rotmistr60 Сегодня, 13:13
        Наверное к нам.
        А вот тут неплохо было бы нам ввести визовый режим и в первую очередь с Украиной.
        rotmistr60
  5. Дормидонт Сегодня, 13:15
    Да неужто новые рабы не нужны?
    Дормидонт
  6. ded100 Сегодня, 13:29
    Петьку поросенкова даже жаль чуток главное его достижение уже под вопросом вот ведь зрада! wassat
    ded100
  7. Alex-a832 Сегодня, 13:47
    ЕС создан на капиталистическом базисе. Развивать промышленность в отсталых регионах не рентабельно, а это значит, что богатые страны зоны ЕС станут ещё богаче, а бедные - беднее. При открытых границах это стимулирует трудовую миграцию, еще более усугубляя ситуацию. То, что раньше рисовали в фантастических голливудских антиутопиях может стать реальностью для Европы 10-20 лет. Попытка играть в политкорректность не устраивает финансовые элиты. Они требуют сбросить балласт - разоренные страны Восточной Европы. Если ведущие экономики ЕС не успеют это сделать, то не только ЕС рухнет, но и вся Европа превратится в бардак. Мигранты и беженцы если только почувствуют ослабление власти, сразу же толерантных и либеральных европейцев поставят в позу одного речного животного. Кто за разрушенную жизнь, а кто - за непредоставление обещанной счастливой жизни.
    Alex-a832
  8. Лексус Сегодня, 14:52
    Брюссель может приостановить действие безвизового режима с Грузией и Украиной

    Ещё бы им назад "Ркацители" и "Боржоми" возвернуть, и пусть дальше пляшут и поют оды гейросоюзу.
    Лексус
  9. LeonidL Сегодня, 20:21
    Грузины решились поработать???? Неуж-то рынки закрылись???
    LeonidL
  10. vladimirvn Сегодня, 20:48
    За что боролись?! За что страдали?! laughing
    vladimirvn
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