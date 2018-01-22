Брюссель может приостановить действие безвизового режима с Грузией и Украиной

В минувшие выходные в ряде грузинских регионов прошли акции протеста. Основные претензии населения вызваны трудовой политикой грузинских властей. Протестующие заявили, что все относительно крупные проекты на территории Грузии осуществляются за счёт привлечения в качестве рабочих граждан иностранных государств. В частности, речь идёт о гражданах Турции и Китая.В частности, в городе Каспи жители вышли на акцию протеста против того, что большинство трудоустроенных на заводе «Хайдельберг-цемент Georgia» являются гражданами КНР. Жители города потребовали введения квот на трудоустройство иностранных граждан.На этом фоне из ЕС поступает информация о том, что в Брюсселе в ходе завтрашнего совещания будет обсуждена проблематика возможной отмены (приостановки действия) безвизового режима со странами Восточной Европы. В частности, журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк в своём твиттер-аккаунте публикует заявление о том, что руководство ЕС может принять решение о приостановке безвизового режима с Грузией. По словам Йозвяка, в Брюсселе обеспокоены тем, что в последнее время (после отмены виз) резко выросло число грузинских просителей убежища в странах Европы.Тот же человек отмечает, что приостановка действия безвизового режима Евросоюза с Грузией выглядит даже более вероятной, чем с Украиной. По словам Йозвяка, главная неудовлетворённость политикой Киева для ЕС связана с отсутствием антикоррупционных судов.