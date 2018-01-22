Что нужно исправить в вооружении танка «Армата»?
Танк Т-14, созданный на базе тяжелой унифицированной платформы «Армата», до сих пор является предметом споров экспертов многих стран, пишет Вестник Мордовии.
Большинство специалистов высоко оценивают новейшую разработку, однако есть мнение, что данная «боевая машина, обладающая мощной 125-мм пушкой, имеет очень слабое пулеметное вооружение – всего лишь один пулемет, да и тот калибра 7,62-мм».
Он размещен в дистанционно-управляемом модуле на крыше башни. Эксперты считают, что каким бы мощным и точным не было основное орудие, без крупнокалиберного зенитного и спаренного с пушкой пулеметов никак не обойтись.
Специалисты уверены: как только машины начнут поступать в войска, танкисты сразу же потребуют усилить пулеметное вооружение.
«Что-то похожее уже происходило с другим современным танком – Т-90МС. Потенциальные заказчики данной машины настояли, чтобы упомянутый 7,62-мм ПКТМ, находившийся вначале в похожем на "арматовский" командирском боевом модуле, поменяли на 12,7-мм "Корд". Вероятно, то же самое произойдет и с "Арматой"», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
Предполагается, что на танке в качестве спаренного с пушкой вооружения появится новейшая модификация пулемета «Печенег», работы над которой к настоящему времени завершены. По крайней мере, такая информация была озвучена на международном форуме «Армия-2017», заключает автор.
Большинство специалистов высоко оценивают новейшую разработку, однако есть мнение, что данная «боевая машина, обладающая мощной 125-мм пушкой, имеет очень слабое пулеметное вооружение – всего лишь один пулемет, да и тот калибра 7,62-мм».
Он размещен в дистанционно-управляемом модуле на крыше башни. Эксперты считают, что каким бы мощным и точным не было основное орудие, без крупнокалиберного зенитного и спаренного с пушкой пулеметов никак не обойтись.
Специалисты уверены: как только машины начнут поступать в войска, танкисты сразу же потребуют усилить пулеметное вооружение.
«Что-то похожее уже происходило с другим современным танком – Т-90МС. Потенциальные заказчики данной машины настояли, чтобы упомянутый 7,62-мм ПКТМ, находившийся вначале в похожем на "арматовский" командирском боевом модуле, поменяли на 12,7-мм "Корд". Вероятно, то же самое произойдет и с "Арматой"», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.
Предполагается, что на танке в качестве спаренного с пушкой вооружения появится новейшая модификация пулемета «Печенег», работы над которой к настоящему времени завершены. По крайней мере, такая информация была озвучена на международном форуме «Армия-2017», заключает автор.
Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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