21:03 22 января

Что нужно исправить в вооружении танка «Армата»?

Танк Т-14, созданный на базе тяжелой унифицированной платформы «Армата», до сих пор является предметом споров экспертов многих стран, пишет Вестник Мордовии.

Что нужно исправить в вооружении танка «Армата»?


Большинство специалистов высоко оценивают новейшую разработку, однако есть мнение, что данная «боевая машина, обладающая мощной 125-мм пушкой, имеет очень слабое пулеметное вооружение – всего лишь один пулемет, да и тот калибра 7,62-мм».




Он размещен в дистанционно-управляемом модуле на крыше башни. Эксперты считают, что каким бы мощным и точным не было основное орудие, без крупнокалиберного зенитного и спаренного с пушкой пулеметов никак не обойтись.

Специалисты уверены: как только машины начнут поступать в войска, танкисты сразу же потребуют усилить пулеметное вооружение.



«Что-то похожее уже происходило с другим современным танком – Т-90МС. Потенциальные заказчики данной машины настояли, чтобы упомянутый 7,62-мм ПКТМ, находившийся вначале в похожем на "арматовский" командирском боевом модуле, поменяли на 12,7-мм "Корд". Вероятно, то же самое произойдет и с "Арматой"», – говорится в материале Дмитрия Лемешко.

Предполагается, что на танке в качестве спаренного с пушкой вооружения появится новейшая модификация пулемета «Печенег», работы над которой к настоящему времени завершены. По крайней мере, такая информация была озвучена на международном форуме «Армия-2017», заключает автор.


Использованы фотографии: http://vestnik-rm.ru
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Комментарии 122

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  1. Shurik70 Сегодня, 13:08
    Чушь. Пулемёт в дистанционно-управляемом модуле.
    Покажется мал, на то же гнездо поставят калибр покрупнее или стволов побольше. Модульная структура.
    Shurik70
    1. Scoun Сегодня, 13:13
      Цитата: Shurik70
      Чушь. Пулемёт в дистанционно-управляемом модуле.

      А в чём конкретно чушь?
      В том что сейчас по факту 7,62 или в том что это для танка мало или чушь в том что на танке не стоит в данный момент 12,7.
      Scoun
      1. Shurik70 Сегодня, 13:16
        Чушь в том, что надо "исправлять".
        Надо не исправлять, а большее разнообразие модулей, что бы под разные задачи прямо в ангаре на месте можно было собрать нужную комплектацию. Если уж взялись модули делать, надо реализовывать преимущество этого по полной.
        Для многих задач и текущий модуль пригоден
        Shurik70
        1. bk316 Сегодня, 13:23
          Надо не исправлять, а большее разнообразие модулей,

          Вероятно люди хотят сказать что модуль с 7.62 вообще не нужен. bully
          bk316
        2. активатор Сегодня, 13:24
          Цитата: Shurik70
          Надо не исправлять, а большее разнообразие модулей, что бы под разные задачи прямо в ангаре на месте можно было собрать нужную комплектацию

          Побольше разных модулей на одно шасси это ерунда , когда вы будете их менять? и задачи в ходе могут меняться.
          активатор
          1. Shurik70 Сегодня, 13:30
            Ни один танк не воюет сам по себе.
            Ему нужна база. Техника обслуживания. База снабжения. Вот на этой базе, можно даже передвижной, и надо иметь минимальный запас модулей.
            Калибр 12,7, конечно, помощнее 7, 62, но 7,62 патронов влезет больше. Вот и пусть командир танка перед выходом сам и решает, что взять.
            Shurik70
            1. активатор Сегодня, 13:33
              Цитата: Shurik70
              Ни один танк не воюет сам по себе.
              Ему нужна база. Техника обслуживания. База снабжения. Вот на этой базе, можно даже передвижной, и надо минимальный запас модулей.
              Калибр 12,7, конечно, помощнее 7, 62, но 7,62 патронов влезет больше. Вот и пусть командир танка перед выходом сам и решает, что взять.

              Я кончно не командир танка ,но я бы взял и то , и другое и еще гранатомет.
              активатор
              1. Shurik70 Сегодня, 13:38
                А я бы ещё парочку танков дополнительно и ударный вертолёт.
                soldier
                Shurik70
                1. активатор Сегодня, 13:44
                  Цитата: Shurik70
                  А я бы ещё парочку танков дополнительно и ударный вертолёт.

                  Ну вот вы сами и ответили на свой вопрос, что лучше иметь И-И, чем ИЛИ-ИЛИ
                  активатор
                  1. Bosch Сегодня, 15:18
                    И буратину в придачу.
                    Bosch
                    1. Комментарий был удален.
                    2. Alex20042004 Сегодня, 19:16
                      Ага, с Мольвиной laughing laughing laughing
                      Alex20042004
                      1. AUL Сегодня, 19:21
                        Цитата: Alex20042004
                        Ага, с Мольвиной laughing laughing laughing

                        И можно без Буратино.
                        AUL
            2. verner1967 Сегодня, 14:11
              Цитата: Shurik70
              База снабжения. Вот на этой базе, можно даже передвижной, и надо иметь минимальный запас модулей.

              И на сколько километров эта база в боевых условиях растянется? А если удачный налёт, а танкам в бой? Что, пулемёты не подвезти нужного калибру? В статье же ясно сказано:
              Цитата: Shurik70
              Эксперты считают, что каким бы мощным и точным не было основное орудие, без крупнокалиберного зенитного и спаренного с пушкой пулеметов никак не обойтись.

              Ну и чего спорить, 12,7 на крышу, 7,62 спаренный в башню, обработанная схема уже
              verner1967
              1. Genry Сегодня, 15:17
                Цитата: verner1967
                Ну и чего спорить, 12,7 на крышу, 7,62 спаренный в башню, обработанная схема уже

                7,62 мм пригоден только для голодранцев без бронежилетов. Нужен новый пулемёт калибра 9 мм (больше 6000 Дж). Тогда в башне и на крыше будет унифицированный пулемёт.
                Genry
                1. aws4 Сегодня, 17:22
                  ого а что где то есть армия у которой пехота полностью снабжена брониками которые уверенно держат пулю из пкт???? давайте тогда все ак спишем они же воще плевалки по сравнению с пкт... кстати вы стреляли с данного пулемета ??? видели результаты после стрельбы??? вот я видел как с него ( возможно бронебойными не уточнил к сожалению) бтр в борт прошили метров с 200..
                  aws4
                  1. Genry Сегодня, 17:49
                    Цитата: aws4
                    а что где то есть армия у которой пехота полностью снабжена брониками которые уверенно держат пулю из пкт?

                    5-ый класс защиты, в упор... Только голодранцы идут в бой без броников.
                    Цитата: aws4
                    давайте тогда все ак спишем они же воще плевалки по сравнению с пкт...

                    АК для ближнего боя и вся надежда на "струю", которая тяжело ранит в незащищенную область или раздолбает бронежилет или попадёт в голову.
                    Цитата: aws4
                    ... вот я видел как с него ( возможно бронебойными не уточнил к сожалению) бтр в борт прошили метров с 200..

                    Что за БТР? Наш должен держать снайперскую бронебойную с 10 метров. А пуля из СВД имеет большую энергию чем у ПКТ (меньше затраты на автоматику). Вы не спутали с 12,7 мм?
                    Genry
        3. игорка357 Сегодня, 14:08
          Танк под разные задачи,это как?Или пулемет на танке под разные задачи?Так у нас вообще-то для этого БМПТ есть..да и пехота ..))))
          игорка357
      2. svp67 Сегодня, 13:17
        Цитата: Scoun
        А в чём конкретно чушь?

        В том, что танка еще фактически НЕТ, а уже обсуждаются его недостатки. Посмотрим, что пойдет в войска, тогда и можно будет говорить...
        svp67
        1. активатор Сегодня, 13:20
          Цитата: svp67
          В том, что танка еще фактически НЕТ, а уже обсуждаются его недостатки. Посмотрим, что пойдет в войска, тогда и можно будет говорить.

          А ,что сразу не понятно ,что на даный момент пулемет слабенький да и мало, зачем ждать когда он пойдет в войска , а потом исправлять.
          активатор
          1. svp67 Сегодня, 13:24
            Цитата: активатор
            А ,что сразу не понятно ,что на даный момент пулемет слабенький да и мало, зачем ждать когда он пойдет в войска , а потом исправлять.

            А кто сказал, что он в ТАКОМ виде в войска пойдет?
            Вот аналогичная установка на Т-90МС, но 12,7-мм
            svp67
            1. активатор Сегодня, 13:30
              Цитата: svp67
              А кто сказал, что он в ТАКОМ виде в войска пойдет?

              Скоро уже три года как его впервые показали и особо ничего на нем не поменялось.
              активатор
              1. svp67 Сегодня, 13:32
                Цитата: активатор
                Скоро уже три года как его впервые показали и особо ничего на нем не поменялось.

                А где Вы видели еще "Армату" кроме парадов? Так "парадные" и не будут меняться.
                svp67
                1. активатор Сегодня, 13:38
                  Цитата: svp67
                  А где Вы видели еще "Армату" кроме парадов? Так "парадные" и не будут меняться.

                  Я думаю ,что установка дополнительных пулеметов это не настолько секретная инфа,что бы ее скрывать. Если бы поставили то уже бы где то протекло.
                  активатор
                  1. svp67 Сегодня, 13:55
                    Цитата: активатор
                    Если бы поставили то уже бы где то протекло.

                    От куда и куда? Вы много "протечек" про модернизацию Т-72 слышите? Только по факту их массового поступления в войска или лет через двадцать...
                    svp67
                    1. активатор Сегодня, 14:08
                      Давайте пока оставим какой армата пойдет в войска. Вы как танкист скажите, один модуль 7.62 это достаточно для танка?
                      активатор
                      1. svp67 Сегодня, 15:17
                        Цитата: активатор
                        Вы как танкист скажите, один модуль 7.62 это достаточно для танка?

                        Нет
                        svp67
                    2. активатор Сегодня, 15:48
                      Цитата: svp67
                      Нет

                      Вы понимаете, я не танкист это тоже понимаю и только конструктора УВЗ нет, как то странно создавать танк который изначально будет ущербным и ч, что бы потом его модернизировать. Зачем? Если можно сразу.
                      активатор
                      1. svp67 Сегодня, 15:54
                        Цитата: активатор
                        Вы понимаете, я не танкист это тоже понимаю и только конструктора УВЗ нет, как то странно создавать танк который изначально будет ущербным и ч, что бы потом его модернизировать. Зачем? Если можно сразу.

                        Ой, давайте не будет о больном. Если бы можно было рассказать, в каких МУКАХ и в каких сроках создавались эти машины, что бы поспеть к ПРАЗДНИКУ. Очень надеюсь, что хоть сейчас не будут "гнать лошадей", а сделают все по уму.
                        svp67
                    3. активатор Сегодня, 16:07
                      Цитата: svp67
                      что бы поспеть к ПРАЗДНИКУ

                      Это да, годовщины это святое. Главное быть готовым к параду , а не к войне. request
                      активатор
                      1. svp67 Сегодня, 16:12
                        Цитата: активатор
                        Главное быть готовым к параду , а не к войне.

                        Иногда отлично проведенный парад - путь к выигрышу в войне...

                        Вот парад 1941 года, в ноябре. И к слову на нем, в колонне БТ-7 был танк модификации "Э", он стрелочкой помечен. Но не пошла эта модификация в серию...
                        svp67
              2. Piramidon Сегодня, 14:37
                Цитата: активатор
                Скоро уже три года как его впервые показали и особо ничего на нем не поменялось.

                А вы уже видели окончательный серийный вариант танка и знаете, что на нём поменялось, а что нет? Неизвестно даже, что стоит на опытных образцах . Нам показывают только внешний вид. Для того и проводят испытания, чтобы потом в серию пошла машина доработанная с учетом всех выявленных недостатков.
                Piramidon
                1. активатор Сегодня, 15:58
                  Цитата: Piramidon
                  . Нам показывают только внешний вид

                  С внешнего вида тоже можно многое понять и если там нету пулеметов , то их нету. И тут просто надо признать ,что в этом вопросе КБ УВЗ конкретно облажалось, полностью положив на опыт применения танков в чечне. И можно конечно сейчас из чувств патриотизма доказывать, что армата не верблюд, но в случае чего в этом танке сидеть вам, вашим детям, внукам. Я вот еще глядя на афганит не могу понять как он будет сбивать спайки и джавелины которые в крышу будут бить, а уж инфа о том ,что в случае удара в корму афганит будет автоматически разворачивать башню, для это вообще за гранью разумного.
                  активатор
                  1. Piramidon Сегодня, 17:05
                    Цитата: активатор
                    С внешнего вида тоже можно многое понять и если там нету пулеметов , то их нету.

                    Неизвестно какой вариант танка и где видели те "специалисты" на которых ссылаются в статье. Возможно, что в том случае были испытания ходовой части, а на таком этапе можно поставить вместо пулемета хоть "оглоблю". И, если модуль универсальный (судя по всему, так оно и есть), то можно будет воткнуть туда любой пулемет по желанию заказчика.
                    Я вот еще глядя на афганит не могу понять как он будет сбивать спайки и джавелины которые в крышу будут бить

                    Прогресс не стоит на месте. Надеюсь, что у нас в КБ есть "головастые" конструкторы, которые найдут "противоядие". Потенциальный запас модернизации "Арматы" закладывается не на одно десятилетие. Сравните даже Т-72 первых серийных образцов 1973 года и модернизированные Т-72Б3, это - небо и земля.
                    Piramidon
            2. yehat Сегодня, 15:06
              дело не только в конкретной установке.
              еще 80 лет назад стали экспериментировать с многобашенными танками в русле классической компоновки (рено фт), пытаясь создать органичную машину
              но половина проектов наступает на одни и те же грабли, создавая однобоко адаптированные машины и потом мучительно доводя их до кондиций.
              Сколько лет еще нужно, чтобы это делалось сразу?
              В танке нет второстепенных вещей. Крышка от бака с топливом не менее важна, чем орудие. К тому же пулемет не настолько радикально меняющаяся вещь, чтобы ее не сразу предусматривать.
              yehat
        2. cariperpaint Сегодня, 13:20
          что значит нет? первая партия уже в войска пошла.
          cariperpaint
          1. svp67 Сегодня, 13:25
            Цитата: cariperpaint
            что значит нет? первая партия уже в войска пошла.

            Ну только для ВОЙСКОВЫХ ИСПЫТАНИЙ. После чего будут устраняться выявленные недостатки.
            svp67
            1. cariperpaint Сегодня, 13:36
              а как на войсковые может пойти то чего нет?)))
              cariperpaint
              1. svp67 Сегодня, 13:38
                Цитата: cariperpaint
                а как на войсковые может пойти то чего нет?)))

                Обычным порядком. НА ИСПЫТАНИЯ. До принятия на вооружение, для армии этой боевой единицы - НЕТ.
                svp67
                1. cariperpaint Сегодня, 13:51
                  ну су 35 тоже приняли несколько месяцев назад ) и еще примеров есть тьма. кстати войсковые уже больше года идут сейчас партия просто больше и там больше уклон на разработку тактики их применения .
                  cariperpaint
                  1. svp67 Сегодня, 13:56
                    Цитата: cariperpaint
                    и там больше уклон на разработку тактики их применения .

                    А она зависит и от наличествующего вооружения. Признают его недостаточным - потребуют увеличить.
                    svp67
      3. Now we are free Сегодня, 13:22
        ДУ ЗПУ для такого сверхнового танка как "Армата" однозначно должна быть калибра 12*7 а не 7*62. Бои в Сирии это наглядно показали (посмотрите видео с интервью танкистов САА). Кроме борьбы с вертолётами/самолётами/беспилотниками (в небе) он намного лучше справляется с шахидмобилями/тайотачанками/верхними этажами зданий (на земле). Была бы возможность надо бы ло бы ставить даже не 12*7 а 14*5 КПВТ... Уж КПВТ точно с лёгкостью решит большинство задач на которые не стоит обращать внимания основному орудию...
        Now we are free
        1. marlin1203 Сегодня, 14:10
          А бмпт в сопровождении на что?
          marlin1203
        2. игорка357 Сегодня, 14:10
          Та можно и от ЗУшки ствол влепить,че уж там...23 мм это вам не какие-то 14,5...а мож еще одну 125ку в башенку сверху,тогда вообще шик будет!
          игорка357
          1. tchoni Сегодня, 14:57
            Цитата: игорка357
            Та можно и от ЗУшки ствол влепить,че уж там...23 мм это вам не какие-то 14,5...а мож еще одну 125ку в башенку сверху,тогда вообще шик будет!

            А вы вспомние рисунки этого танка ДО светлого момента явления его народу в метале))) Там и 30 ка в довесок к пушке присутствовали и кой-то машинган... Ибо это были чаяния народа. Ибо опыт применения танков при наведении конституционного порядка в Ичкерии показал, что танку нужна некая приблуда, способная :
            а) Доставать цели, расположенные значительно выше и ниже танка. На больших вертикальных (положительных и отрицательных) углах наведения.
            б) Пробивать при этом стенки полевых укреплений. (домов и других строений)
            в) обеспечивать танковому вооружению некую многоканвльность.
            Создатели т-14 на это наплевали и создали противотанковое САУ (да не смущает вас вращающаяся башня). И , поэтому , будут эту машину дорабатывать. (как мне кажется, это следствие излишней теоретизированности и догматичности нашей конструкторской школы).
            tchoni
            1. yehat Сегодня, 15:17
              ну немцы после применения Фердинанда под Курском 2 пулемета на него воткнули.
              так что САУ или танк или хренокетка - не важно.
              yehat
            2. ProkletyiPirat Сегодня, 19:49
              Цитата: tchoni
              а) Доставать цели, расположенные значительно выше и ниже танка. На больших вертикальных (положительных и отрицательных) углах наведения.

              а больших это сколько и главное почему именно столько?
              ProkletyiPirat
              1. tchoni Сегодня, 20:12
                Цитата: ProkletyiPirat
                а больших это сколько и главное почему именно столько?

                Настолько, что приходилось тунгуски и шилки в сопровождение танкам ставить.
                tchoni
      4. Geisenberg Сегодня, 16:49
        Цитата: Scoun
        Цитата: Shurik70
        Чушь. Пулемёт в дистанционно-управляемом модуле.

        А в чём конкретно чушь?
        В том что сейчас по факту 7,62 или в том что это для танка мало или чушь в том что на танке не стоит в данный момент 12,7.


        Чушь в том что танку прорыва настолько остро нужен другой калибр пулемёта.
        Geisenberg
      5. ЮБОРГ Сегодня, 17:53
        Вы такой же специалист Scoun, как и автор этого чтива и подобного ему. Думаю настоящему специалисту видней, чем всем нас сидя в удобных креслах и читающих то что напишут в сети горе аналитики или горе эксперты. Войсковые испытания покажут что нужно и уж точно не нам это решать или советовать.
        ЮБОРГ
    2. RASKAT Сегодня, 16:09
      имеет очень слабое пулеметное вооружение – всего лишь один пулемет, да и тот калибра 7,62-мм
      Я вам из личной практики скажу, в бою из пулемета никто стрелять не будет, саданут из пушки и даже думать не будут. Так гораздо надежней. Вон возьмите знаменитые видео АННЫ НЬЮС про бои в Джобаре и в Дамаске. Из пушек садят практически в упор, пулемет по стольку по скольку.
      RASKAT
      1. ProkletyiPirat Сегодня, 19:53
        Цитата: RASKAT
        Вон возьмите знаменитые видео АННЫ НЬЮС про бои в Джобаре и в Дамаске.

        Вот они то как раз и показывают
        1)что вылезать из башни для стрельбы из советских танковых надбашенных пулемётов - никто не будет
        2)что стрелять в городе из любого пулемёта бесполезно ибо любой современный дом это ж\б дот
        3)что танку нужны большие углы наводки примерные углы от -10...-20 до +80...+90

        Так что их видео это не доказательство преимущества-превосходства 125мм пушки, а доказательство отсутствия подходящего вооружения.
        ProkletyiPirat
  2. rotmistr60 Сегодня, 13:19
    как только машины начнут поступать в войска, танкисты сразу же потребуют усилить пулеметное вооружение.
    Как только начнут поступать вот тогда и поговорить на эту тему можно будет. А, что полигонные испытания показывают?
    rotmistr60
  3. Мих1974 Сегодня, 13:22
    Сама фраза "зенитный пулемет" это настораживает. Кто может привести количество сбитых танковыми пулеметами летательных аппаратов (желательно по классам и маркам)? Ладно черт с ним с вертолетами и штурмовиками, давайте предположим вы в танке и хотите обстреливать вражью пехоту из пулемета - для начала "как вы до такого докатились". Да, да я помню как в Осетии наши танкисты в Цхенвале в последнюю атаку (выводили миротворцев и женщин) пошлии вообще "без гвоздя" и грузини просто разбежались. Хотя их тоже можно понять идущий на тебя в лоб танк ни РПГ ни "муша" даже не поцарапает. Но в большем количестве фактов применения сейчас в Украине и Сирии танков - пулемет почти никогда не используют, предпочитают без церемоний "засадить фугас" good . То есть по большому счету для танка пулемет - дань традициям. А уж если вспомнить про принимаемые на вооружения "терминаторы" и то что "танк не должен бействовать в отрыве от других частей", то и вообще - лишнее устройство. Предполагаю что и 7.62 пулемет оставлен на те редчайшие случаи когда он может сыграть роль, но еще раз настаиваю - это излишняя дань "прошлым войнам". negative
    Мих1974
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:41
      Цитата: Мих1974
      Предполагаю что и 7.62 пулемет оставлен на те редчайшие случаи когда он может сыграть роль, но еще раз настаиваю - это излишняя дань "прошлым войнам".

      пехоту с гранатомётами фугасами давить? не роскошно ли?
      андрей юрьевич
      1. игорка357 Сегодня, 14:15
        Именно фугасами и давят,ты в каком мире живешь?Пока ты будешь башней крутить и выцеливать тебя сожгут,высунешься с башни к пулемету получишь свинца пару кг...всегда лепят фугасы в предпологаемые точки обстрела...а то и парочку если не уверены...уж снарядов то валом..!Запомни,гранатометчик всегда бегает с парой автоматчиков...или даже с пулеметчиком,и снайпером,поэтому заметил движуху в оконном проеме..шлеп туда фугас,и нет проема!
        игорка357
      2. Мих1974 Сегодня, 14:23
        Рекомендую - пересмотрите видео из сирии применения танков и попробуйте там найти моменты стрельбы из пулемета laughing
        Мих1974
    2. Alexey RA Сегодня, 14:58
      Цитата: Мих1974
      Сама фраза "зенитный пулемет" это настораживает. Кто может привести количество сбитых танковыми пулеметами летательных аппаратов (желательно по классам и маркам)?

      В данном случае обозначение "зенитный" обозначает, скорее, УВН.
      ЕМНИП, в 1944 по результатам испытаний зенитных установок с ДШК на ИС и ИСУ был сделан вывод: для ПВО (т.е. ведения огня по самолётам) установка непригодна, тем не менее в качестве зенитной её принимать надо - для ведения огня с большими УВН при ведении боёв в городе.
      Alexey RA
    3. yehat Сегодня, 15:20
      танк не смотря на все попытки использовать его интегрировано, все равно отрывается и часто действует в одиночку. Бардак не истребим. Поэтому и вооружение должно соответствовать.
      Есть исключения вроде леопарда-1, который в принципе действовал только внутри своей обороны - вот ему пулемет не особо был нужен.
      yehat
    4. Kunst Сегодня, 17:13
      Допустим я командир танка, у меня есть этот модуль, и осматривая поле боя, да ещё в городе, обнаружив врага (пехота) в окне дома или в другом укрытие я сразу открою огонь на подновления, чтоб враг не успел в меня чем нибудь жахнуть. ну а затем уже наводчик накроет цель из фугаса, да и своим укажу таким образом где враг. Но я согласен лучше модуль 12,7мм
      Kunst
  4. К-50 Сегодня, 13:23
    Походу "УВЗ" распил денег запланировал.
    Поясняю. Каждая модернизация стоит денег, и не малых, как правило.
    Эксперты считают, что каким бы мощным и точным не было основное орудие, без крупнокалиберного зенитного и спаренного с пушкой пулеметов никак не обойтись.Что-то похожее уже происходило с другим современным танком – Т-90МС

    Меняя вооружение по "требованию заказчика" можно "приподнять цену "конечного продукта" весьма не плохо. То что за этим стоит "не достаточная" вооружённость Армии "эффективных менеджеров" мало волнует. Бабки наше ФСЁ!
    Стоило ли заморачиваться с новым "Печенегом" для спаренного с пушкой ещё тот вопрос. Специалисты, поясните, плиз, на сколько интенсивно из него стрельба ведётся, что понадобилась новая разработка?
    Вообщем, "компентентным органам" надо весьма пристально наблюдать за такими вещами, как перевооружение техники из-за не учтённого при проектировании интенсивного использования, или заведомого ослабления ТТХ, путём установки малоподходящего вооружения. recourse
    К-50
    1. woron333444 Сегодня, 13:39
      Если вы не в курсе, то цена берется от машины, а навеска отдельно стоит. И если поменяют пулемет, то цену одного отнимут, а второго прибавят.
      woron333444
      1. К-50 Сегодня, 13:56
        Цитата: woron333444
        Если вы не в курсе, то цена берется от машины, а навеска отдельно стоит. И если поменяют пулемет, то цену одного отнимут, а второго прибавят.

        Это понятно. Работы где будут производиться и кем?
        На заводе, заводскими рабочими, плюс доставка на завод и обратно, плюс ещё что-нибудь набежит. Сколько это будет стоить. Из нашего с вами кармана, кстати. hi
        К-50
        1. woron333444 Сегодня, 14:17
          Мы выезжали в войска, на заводе служба специальная была.
          woron333444
          1. К-50 Сегодня, 14:18
            Цитата: woron333444
            Мы выезжали в войска, на заводе служба специальная была.

            То раньше? А сейчас как дела обстоят с этим?
            К-50
            1. woron333444 Сегодня, 14:20
              Так же. У меня сын там работал. Только раньше и заграницу ездили, а сейчас только по России
              woron333444
              1. К-50 Сегодня, 14:51
                Цитата: woron333444
                Так же. У меня сын там работал. Только раньше и заграницу ездили, а сейчас только по России

                То есть "пересверливать/заваривать" ничего не придётся? what
                Честно: свежо предание, да верится с трудом. Ну дай то Боги если дело так обстоит.
                К-50
    2. Alexey RA Сегодня, 15:01
      Цитата: К-50
      Походу "УВЗ" распил денег запланировал.

      С каких пор завод самостоятельно принимает решение о вооружении танка, разрабатываемого не инициативно, а под заказ?
      Что прописано в ТЗ - то и поставили. Если в ТЗ не записан ДУМ с ККП - что, завод виноват? wink
      Alexey RA
  5. Per se. Сегодня, 13:50
    Большинство специалистов высоко оценивают новейшую разработку, однако есть мнение, что данная «боевая машина, обладающая мощной 125-мм пушкой, имеет очень слабое пулеметное вооружение – всего лишь один пулемет, да и тот калибра 7,62-мм
    Для начала хорошо бы было определиться, а что вообще хотели получить, создавая "платформу" на базе объекта 195, который уже прошёл Государственные испытания, и который был отвергнут потому, что его обозвали слишком дорогим и сложным для срочников... Уникальный танк, который создавался ради перехода на 152 мм калибр, оказался дорогим и сложным, его зарубили в апреле 2010 года, зато делать "платформу" уже и не дорого, не сложно, и про срочников забыто. Если Т-95 (объект 195) оценивался в пределах 450 миллионов, что было следствием широкого использования титана, общей новизны проекта, то Т-14 оценивается немногим дешевле, порядка 400 миллионов, при этом танк потерял главное, ради чего всё затевалось, мощное 152 мм орудие, вспомогательную 30 мм автоматическую пушку и пару пулемётов. Если Т-95 (объект 195) имел вес порядка 55 тонн (при облегчении за счёт титана), то Т-14 соизмерим по весу с Т-90, при более крупных габаритах, что может лишь характеризовать ослабленное по сравнению с Т-95 бронирование. Так чего ради огород городили, получив нечто, что потеряло смысл супер танка, что дороже, сложнее и крупнее Т-90, не имея особого превосходства в вооружении? Разумеется, бронекапсула, вот и всё, что по сути осталось от проекта, и что было не самым главным. Сейчас вопросы по пулемётам, а всё закономерно, для фактического противотанкового САУ, в самый раз, вот, только, если плавающий и десантируемый "Спрут" вполне достойное приобретение для армии и в частности для ВДВ, то нужность такого Т-14 вызывает больше вопросов, чем ответов, особенно в свете такой "золотой рыбки", как сырая, дорогая и сложная "платформа", с чудовищем мастодонтом БМП Т-15, из-за "скрещивания" с которой не в малой степени и испортили саму идею по объекту 195. Лучше бы вернулись к тому, ради чего всё затевалось. На рисунке Т-95 (объект 195), если бы не дураки и предатели, этот танк уже бы выпускался серийно, и, в случае необходимости, при проверке временем, его база могла бы стать платформой, как в своё время база Т-72/Т-90, стала удачной базой-платформой для разнообразной техники, от ТОС и САУ до БМО-Т и БМПТ.
    Per se.
    1. К-50 Сегодня, 14:03
      Т-14 соизмерим по весу с Т-90, при более крупных габаритах, что может лишь характеризовать ослабленное по сравнению с Т-95 бронирование.

      Не совсем верно. hi
      Сравнить нужно башенные установки Т-90 и Т-14 и Т-95. На "Армате" существенно снижен заброневой объём башни, следовательно она получается легче при том же бронировании, или существенно лучше бронирована, при том же весе. Плюс, орудие калибра 152-мм значительно тяжелее. Вот ещё один "прирост" веса Т-95.
      К-50
      1. Per se. Сегодня, 14:16
        На Т-14 титан остался только на бронекапсуле, по сравнению с Т-95, это "бюджетная" версия, значит, он по логике должен бы был стать тяжелее с обычной бронёй при сохранении качества броневой защиты. Если не так, бронирование стало тоньше (да и замена 152 мм пушки на 125 мм не десятки тонн экономит, тем более, 55 тонн Т-95 не максимальная величина, а усреднённая по версии). Наконец, защита и вес Т-90, здесь выгоднее смотрится, чем у Т-14. О капсуле. Здесь можно опять же вспомнить омский "Чёрный орёл" где в бронекапсулу вынесли не экипаж, а автомат заряжания с частью боекомплекта, оставив экипажу в качестве "бронекапсулы" сам танк, с усиленной броневой защитой и более комфортными условиями, при индивидуальном эвакуационном люке для каждого и размещении экипажа ниже погона башни. Увы, Омский танковый банкротили в 2015 году, так же зарубив проект (объект 640), зато хорошо потратились к юбилейному параду Победы, наклепав сырой, не принятой на вооружение техники, уже назначенной "платформами", без освоения промышленностью, без проверки временем.
        Per se.
    2. активатор Сегодня, 14:25
      Цитата: Per se.
      Per se.

      Касательно т95 и т14 с вами согласен , а вот насчет спрута и т15 нет. Потому как плагаю тяжелая хорошо бронированная бмп нужна, а вот легко бронированный десантируемый спрут , тут хз.
      активатор
      1. Per se. Сегодня, 16:26
        Цитата: активатор
        Касательно т95 и т14 с вами согласен , а вот насчет спрута и т15 нет.
        Постараюсь Вам, по возможности, привести свои аргументы. По "Спрут". Был раньше такой танк, ПТ-76, "катер с пушкой", но машина надёжная и удачная, способная решать ряд специфических задач, таких, как форсирование с ходу водных преград, захват плацдармов. Иметь "плавающий танк", особенно для таких оперативных подразделений, как ВДВ, вполне оправдано, тем более, что БМД-4М здесь стала платформой для целого семейства техники, включая и такой танк-САУ, как "Спрут". Теперь о тяжёлой БМП. В чём вообще концепция БМП, её "фишка"? В маневренности и универсальности. Наиболее ярко это востребовано при маршевых бросках и форсировании с ходу водных преград. Кто хоть раз ждал паромы на реках на своём авто, поймут о чём речь, как и те, кто хлебнул лиха, при форсировании водных преград в армии. Это важно, особенно, когда речь идёт о европейском театре военных действий, о реальной войне, а не антитеррористических операциях против боевиков, использующих партизанскую тактику. Что такое "тяжелая БМП", это нечто, что, во-первых, теряет универсальность, а по отдельным спецификациям, будет слабее тяжелого БТР, как транспортное средство, и слабее, хуже, в качестве специализированной огневой поддержки и по броневой защите, чем БМПТ. Вывод, нужны классические БМП (лучшая БМП-3) для маневренного боя, с возможностью форсирования водных преград, и, тяжёлые системы "дуплексы" на танковой базе, типа БМО-Т и БМПТ, где тяжёлые БТР во второй линии выполняли бы роль транспорта, а хорошо защищённые и вооружённые БМПТ могли выполнять роль специализированной огневой поддержки, как своих танков, так и пехоты. Причём, в этом качестве тяжёлый БТР логичнее делать не на 8-10 десантников, а на 6, как штурмовую группу, которая сможет быстрее спешиваться, а поражение техники с пехотой даст меньшие потери. Кроме всего, такой БТР можно лучше защитить, сделать компактнее, при более комфортных условиях для десанта. В принципе, БМО-Т или БТР-Т (на базе Т-55), могли быть здесь ориентиром. Что до КАЗ, который некоторые страждут на тяжёлых БМП, так есть вполне логичные сомнения, как срабатывание такой системы отразится на своей пехоте при спешивании, ещё большие сомнения, это посылка тяжёлой БМП с десантом в чреве рядом с танками. Так для чего нужен БМП Т-15, этот а-ля "Маус", соизмеримый габаритами с пятибашенным танком Т-35? Как "полицейский танк", как противопартизанская техника... Может быть, но стоит ли такая шкурка выделки, тем более, что самая толстокожая БМП не бомбоубежище, вылезать для боя всё равно придётся пехоте, и, главная защита ни столько в толстой броне, а в маневре и грамотном использовании техники.
        Per se.
        1. активатор Сегодня, 17:46
          Цитата: Per se.
          ов. Иметь "плавающий танк", особенно для таких оперативных подразделений, как ВДВ, вполне оправдано, тем более, что БМД-4М здесь стала платформой для целого семейства техники, включая и такой танк-САУ, как "Спрут

          Вопрос в том ,что сейчас вдв чаще всего применяются как пехота с заведомо более слабым вооружением и несут от этого серьезные потери и вбухивать деньги в технику которая заведомо не будет применятся по назначению я смысла не вижу тем более стоит эта техника не дешево.
          Цитата: Per se.
          Теперь о тяжёлой БМП. В чём вообще концепция БМП, её "фишка"? В

          Именно в том что бы под огнем довести пехоту как можно ближе до определенного заданого места . Скажем то ли бежать до окопа 500-1000метров толи высадиться непосредственно в окоп или рядом. И по большому счету я особо разницы не вижу между бмп-т и бтр-т .
          Цитата: Per se.
          Что до КАЗ, который некоторые страждут на тяжёлых БМП, так есть вполне логичные сомнения, как срабатывание такой системы отразится на своей пехоте при спешивании,

          ВО ВРЕМЯ ВЫСАДКИ КАЗ можно и отключить, а если атака буде спереди или сбоку то даже при включенном каз ,думаю ничего страшного не произойдет, если пехота будет держаться сзади бмп-т.
          Цитата: Per se.
          , ещё большие сомнения, это посылка тяжёлой БМП с десантом в чреве рядом с танками.

          Если бронирование как у танка , каз то почему бы нет? Домаю вполне спокойно можно доехать до вражеских позиций, ведь бегущий пехотинец это хорошая мишень для обороняющихся ,а урон от него противнику в окопе практически нулевой.
          активатор
    3. Мих1974 Сегодня, 14:31
      Вам конечно виднее, но как же проблема с переходом на калибр под который ВООБЩЕ нет снарядов и пушки? Это же н время ВОВ когда от безысходности гаубицу затолкали в шасси танка и получили СУ-152. Так же, не я конечно, уже не раз писали о проблеме с ПУТРами ибо нет такого большого такового птура и не предвидится, ну или очень сложно его втолкать из-за очень большого размера.
      Не специалсит, но много раз читал что калибр 152 для танковых снарядов все еще считается запредельно избыточным.
      Мих1974
      1. К-50 Сегодня, 14:55
        Цитата: Мих1974
        Это же н время ВОВ когда от безысходности гаубицу затолкали в шасси танка и получили СУ-152.

        вы не правильно информированы. request
        Для всех танков и САУ РАЗРАБАТЫВАЛИСЬ артустановки специально, а не ставились "первыми попавшиеся". Причём разрабатывались именно под текущую задачу, а не "абы как". Почитайте книги на эту тему, да и на "страницах" ВО это не раз обсуждалось. hi
        К-50
      2. Alexey RA Сегодня, 15:08
        Цитата: Мих1974
        Это же н время ВОВ когда от безысходности гаубицу затолкали в шасси танка и получили СУ-152.

        Там не столько в безысходности дело было, сколько в отсутствии производства Бр-2.Потому как ГАБТУ и ГАУ хотели самоходный истребитель ДОТ с 152-мм пушкой на базе ТТ. И проектировали его аж с 1940 года.
        Но с одной стороны производство Бр-2 в 1942 году померло (ибо делали её в Сталинграде), а с другой - подвеска и трансмиссия КВ рассчитаны на массу танка в 40 т (из официального отзыва ГАБТУ на очередной проект САУ на базе КВ). Поэтому осетра пришлось урезать, потребовав от КБ поставить в рубку ограниченного объёма гаубицу-пушку МЛ-20С - и после полугода проектирования из трёх проектов была выбрана будущая СУ-152. Превратившаяся из узкопрофильного истребителя ДОТ в универсальное штурмовое орудие.
        Alexey RA
        1. Мих1974 Сегодня, 15:29
          Давайте откровенно - бронирование у Су и у ИСУ совсем не "противодотовое". fool Может что то не понимю, но как не было хорошого именно противотанкового орудия 150 мм у нас тогда, так и сейчас вроде (ну не кричат о нем на каждом углу) нету. negative
          Поэтому и затолкали оруди от гаубицы, чем собственно решили заодно пролему боеприпасов, пусть они и не специализированны для побьбы с броней, зато из-за чудовищной кинетической мощи и заряда более чем тогда обеспечивали выполнения задачи по уничтожению немецкой техники.
          Сейчас же как вроде нету 152 орудия (танкового) так и боеприпасов под него так же не видать.
          Да, да я видео статьи про опыты таких снарядов, но вроде они не прошли полноценную обкатку как раз из-за отсутсвтия орудия.
          Мих1974
          1. Alexey RA Сегодня, 16:07
            Цитата: Мих1974
            Давайте откровенно - бронирование у Су и у ИСУ совсем не "противодотовое".

            60 мм у СУ-152 и 90-60 мм у ИСУ в лобовой проекции.
            Цитата: Мих1974
            Может что то не понимю, но как не было хорошого именно противотанкового орудия 150 мм у нас тогда, так и сейчас вроде (ну не кричат о нем на каждом углу) нету.

            А зачем нам тогда было нужно ПТП калибра 152 мм? Что, "мышь" таки пошла в серию? wink А для всего остального есть Mastercard Д-25 / Д-10.
            Цитата: Мих1974
            Поэтому и затолкали оруди от гаубицы, чем собственно решили заодно пролему боеприпасов, пусть они и не специализированны для побьбы с броней, зато из-за чудовищной кинетической мощи и заряда более чем тогда обеспечивали выполнения задачи по уничтожению немецкой техники.

            В ТЗ на самоходное 152-мм орудие, по которому делали КВ-14, ничего не говорилось про борьбу с немецкими ТТ. Нужная была тяжёлая машина огневой поддержки танков и пехоты, мобильная 6" гаубица-пушка, компенсирующая самоходной базой отсутствие в РККА нормальной тяги для тяжёлых АУ (впрочем, нормальной тяги тогда не было у всех АУ РККА) и имеющая достаточную бронезащиту для работы прямой наводкой (ибо по опыту СФВ и Сталинграда именно прямая наводка обеспечивала минимальное время "разбора" цели с минимальным расходом боеприпасов).
            Использование СУ-152 в роли ПТО - это вынужденная мера. Особенно если вспомнить тот малозначительный факт, что первые несколько месяцев в БК СУ-152 не было ББС - их просто не было в природе.
            В 1943 к ПТО даже Б-4 привлекали - для постановки НЗО и ПЗО на пути наступающих танков. В результате, на счету у 203-мм гаубиц появился один "Фердинанд". smile
            Alexey RA
      3. yehat Сегодня, 15:29
        ситуация в танковых орудиях проста - нужно орудие минимально достаточного калибра.
        кто-считает 125мм достаточным, кто-то нет. у 152мм орудия есть свои минусы
        yehat
        1. Мих1974 Сегодня, 15:36
          Да и два самых явных - ПТУРы просто перестанут влезать хоть в какой автомат зарежания , ну очень большие для 152 мм получаются. Вторая проблема - малый боекомплект и вот это уже полный анус получается. И так российские танки одни из самых "мало боекомплектных" и тем более поумнев перестают забивать танк снарядами под завязку. Кто так не делает имеет большие шансы "стать героем". negative
          Мих1974
          1. yehat Сегодня, 15:58
            ну с боекомплектом не так уж и страшно.
            далеко не всегда танк по 30 снарядов откидывает, обычно куда меньше.
            yehat
          2. Alexey RA Сегодня, 16:08
            Цитата: Мих1974
            ПТУРы просто перестанут влезать хоть в какой автомат зарежания , ну очень большие для 152 мм получаются.

            Чтобы было с чем сравнивать: ПТУР калибра 152 мм - это "Корнет".
            Alexey RA
          3. ProkletyiPirat Сегодня, 20:27
            Цитата: Мих1974
            Да и два самых явных - ПТУРы просто перестанут влезать хоть в какой автомат зарежания , ну очень большие для 152 мм получаются. Вторая проблема - малый боекомплект и вот это уже полный анус получается.

            а что 40+ шт 152мм выстрелов это вам мало?
            ProkletyiPirat
      4. Per se. Сегодня, 16:43
        Цитата: Мих1974
        но как же проблема с переходом на калибр под который ВООБЩЕ нет снарядов и пушки?

        Ну, как же нет, была такая пушка, как 2А83, которая и ставилась на объект 195.
        Пушка была разработана конструкторами екатеринбургского Завода № 9. Первоначально она предназначалась для перспективного основного боевого танка четвёртого поколения Т-95. Т-95 имел выносное вооружение и отдельную капсулу для экипажа, расположенную в передней части корпуса. Все процессы, включая управление ходом и организацию стрельбы, были автоматизированы. Закончить государственные испытания Т-95 и пустить его в серию планировалось в 2010 году. В первый год должны были выпустить 100 машин, потом ещё 300. Однако в итоге было решено отказаться от принятия на вооружение столь сложного изделия. Причиной было названо то, что за годы разработки проект морально устарел – устарел несмотря на то, что ни в одной стране мира ничего подобного даже не замышлялось.. Злые же языке утверждали, что тогдашнего начальника вооружения вооружённых сил РФ генерала Поповкина не устроил размер отката, предложенного производителем.
        Что до снарядов, так при такой логике экономии, долго бы ядрами стреляли... А, для 125 мм снарядов остаются танки Т-72/Т-90 и Т-80, наконец, такая САУ, как "Спрут". с чего-то надо начинать, тем более, что 152 мм калибр был выбран потому, что потенциал 120-125 мм орудий практически исчерпан перед перспективными видами защиты бронетехники. Ради перехода на 152 мм калибр и объект 195 стали разрабатывать. Под орудие 2А83 ушёл весь объём башни, которую пришлось сделать необитаемой, как и бронекапсула была вынужденной мерой для размещения экипажа. Я уже выше вспоминал "Чёрный орёл", так вот, отделенный в тесную капсулу автомат заряжания, а не экипаж, здесь выглядит предпочтительнее, тем более, при 125 мм пушке (на "Орле" предполагалось и более мощное орудие, до 140-152 мм). Для наглядности схема "Орла" из патента, стрелка на автомат заряжания.
        Per se.
    4. yehat Сегодня, 15:48
      про об. 195 очень мало информации. лично я кроме общих ттх и картинок ничего не читал
      а где можно найти описание идей, которые в него вкладывали?
      yehat
      1. Per se. Сегодня, 16:53
        Цитата: yehat
        а где можно найти описание идей, которые в него вкладывали?
        В сети есть информация, в крайнем случае, загляните в мои "пасквили", две публикации (зайдёте в профиль, публикации). На истину с последней инстанции не претендую, но это не из пальца было высосано.
        Per se.
  6. _Jack_ Сегодня, 13:56
    И 7,62 и 12,7 нужны оба. Самый правильный вариант оставить наверху 7,62, спаренный с пушкой 12,7.
    _Jack_
    1. Longin Сегодня, 14:16
      На что опирается сей "вариант", разрешите поинтересоваться?
      Longin
      1. _Jack_ Сегодня, 14:25
        7,62 против пехоты, 12,7 на более тяжелые цели - обычная или легкобронированная техника, та-же пехота но за стеночкой, вертолет. А сейчас получается нужно из основного орудия вести огонь по всему кроме пехотинца. А поставить в модуле только 12,7 то-же нерационально, боезапас намного меньше и смысла мало тратить 12,7 против пехотинца, например на 200-300м. С этой точки зрения БМП-3 намного более разнообразно вооружен чем Армата.
        _Jack_
        1. Longin Сегодня, 18:56
          И как прикажете задирать спаренный 12,7 по цели типа "вертолёт / низколетящий самолёт" на дистанции менее 1500 м?
          Обычно по пехоте эффективен именно спаренный 7,62. Кучность выше, наведение точнее.
          З.Ы. Боекомплект пулемёта турельной установки не меньше чем у спаренного. Короб меняется под соответственный калибр.
          Longin
    2. Лексус Сегодня, 14:39
      спаренный с пушкой 12,7.

      Спаренный пулемёт сильно ослабляет лобовой броневой лист.
      Лексус
      1. Голован Джек Сегодня, 14:50
        Цитата: Лексус
        Спаренный пулемёт сильно ослабляет лобовой броневой лист

        Это каким же, простите, образом?
        Голован Джек
        1. Лексус Сегодня, 15:15
          Это каким же, простите, образом?

          1. Собственно, амбразура (либо в лобовом листе (у нас), либо непосредственно в маске пушки (западные танки));
          2. Необходимость наличия ниши в заброневом пространстве непосредственно для размещения тела пулемёта, механизмов наведения и боекомплекта.

          Спаренный пулемёт ПКТМ танка Т-90
          Лексус
          1. Голован Джек Сегодня, 16:08
            Цитата: Лексус
            1. Собственно, амбразура (либо в лобовом листе (у нас

            Достаточно, Вы уже выиграли конкурс (с)
            Покажите мне танк на вооружении ВС РФ, у которого пулемет торчит в дырке в лобовой броне.
            Устанете искать, подсказываю.
            Более того - такой пулемет никак нельзя назвать "спаренным". А называется он, ЕМНИП, "курсовой".
            Вот примерно так yes
            ЗЫ: старайтесь меньше читать Вику, она Вас плохому научит.
            Голован Джек
            1. Лексус Сегодня, 16:23
              Покажите мне танк на вооружении ВС РФ, у которого пулемет торчит в дырке в броне.

              Тогда протрите глаза и ещё раз посмотрите на фото в моём ответе.
              На сём больше не вижу смысла что-либо доказывать.
              Лексус
              1. Голован Джек Сегодня, 16:51
                Цитата: Лексус
                Тогда протрите глаза и ещё раз посмотрите на фото в моём ответе

                Цитата: Лексус
                амбразура (либо в лобовом листе (у нас)

                На приведенном вами фото нет "амбразуры в лобовом листе".
                Цитата: Лексус
                На сём больше не вижу смысла...

                Да я, в общем, тоже laughing
                Голован Джек
              2. yehat Сегодня, 17:24
                это не пулемет, а Приёмник воздушного давления (ПВД) для измерения скорости полета танка. танк-то летающий laughing
                yehat
        2. yehat Сегодня, 15:40
          броня устает его держать и слабеет непрерывно )))
          yehat
  7. Лексус Сегодня, 14:36
    С "Арматой" работы ещё - непочатый край. Но останавливаться - смерти подобно. Нужно сохранять своё лидерство в танкостроении. У нас слишком много "заклятых друзей", и они не дремлют.
    Лексус
  8. _Jack_ Сегодня, 14:44
    В таком виде как сейчас Армате нужны БМПТ в поддержку
    _Jack_
    1. Голован Джек Сегодня, 14:51
      Цитата: _Jack_
      В таком виде как сейчас Армате нужны БМПТ в поддержку

      Точно.
      А еще она нуждается в заправке, смазке... и грамотном экипаже.
      Голован Джек
      1. Мих1974 Сегодня, 15:39
        Поддерживаю. Задрало уже "любоваться" на видео как бармалеи жгут стоящие как на выставки танки в Сирии. negative Собственно сирийцы с такой тактикой бардака чуть страну не просрали. Не начни мы порядок наводить и поставлять им технику - уже вся страна под "черными" была.
        Мих1974
      2. yehat Сегодня, 15:43
        не только
        нужна совершенно иная логистика, больше внимания к передислокации машин,
        чтобы они массово на списание не шли. Нужна новая тактика. Новое техническое обеспечение поля боя - разведка, целеуказание и т.п.
        А руководство не видно, чтобы особо чесалось.
        yehat
    2. Alexey-74 Сегодня, 15:36
      в каком таком виде? интересно, а где вы уже успели обкатать ее....? и сразу указываете на недостатки....
      Alexey-74
  9. Kolin Сегодня, 14:50
    У Т-14 два пулемета.
    Kolin
    1. _Jack_ Сегодня, 15:51
      В описаниях танка , да -
      "Пулемётное вооружение составляют зенитная установка с пулемётом «Корд», управляемая дистанционно командиром или наводчиком, и спаренный с орудием ПКТМ. Зенитный пулемёт «Корд» смонтирован в собственной роботизированной башне, интегрирован с АФАР-радаром танка, тепловизорами и способен поражать на дистанции до 1500 метров даже высокоскоростные цели, поэтому, кроме функции ПВО, интегрирован в комплекс активной защиты танка."
      По факту на всех видео и фото в ДУ модуле 7,62мм, а спаренного с орудием вообще не видно.
      _Jack_
  10. Berkut24 Сегодня, 14:55
    А тут спорить не о чем. Танк делался под ТЗ Минобороны. 7,62 не конструкторы из-за своих хотелок прикрутили. Скажут прикрутить что-то другое - прикрутят. По факту за последние лет 30 я не припомню, чтобы танковый пулемёт применялся по авиации. А по засевшей за стеной живой силой охотится пулемётом - что играть в угадайку. Но лечится фугасным снарядом. Так что 7,62мм может и действительно хватит погонять цели по полю. В Сирии вообще пулемёты снимают с башни и используют на земле.
    Berkut24
    1. _Jack_ Сегодня, 15:00
      В Сирии их снимают с башни потому как стрелок на башне отличная мишень и никому там неохота умирать, если же он в ДУ модуле, то совсем другая песня
      _Jack_
    2. tchoni Сегодня, 15:10
      Цитата: Berkut24
      . В Сирии вообще пулемёты снимают с башни и используют на земле.

      По словам сирийских танкистов это делается из-за отсутствия у этих пулеметов ДУ, а высовываться по-пояс при наличии снайперов - некошерно)))
      tchoni
    3. yehat Сегодня, 15:30
      в авиации вообще пулеметов стало мало
      yehat
    4. aKtoR Сегодня, 16:52
      Насчёт ТЗ
      Следует отметить, что его никто с форума не видел...
      В ТЗ не редко уточняется, что техника такая-то оснащается том-то....
      Мы видим не серийную машину. Некоторые системы ещё не будут стоять на войсковой серии, не говоря о выпущенной малой войсковой серии...
      Со временем все будет и, я думаю, крупнокалиберных пулемёт тоже в модуле...
      aKtoR
      1. Berkut24 Сегодня, 18:15
        Насчёт ТЗ
        Следует отметить, что его никто с форума не видел...

        В Госзаказе правила таковы, что у разработчика мало шансов "похудожничать". Минобороны за дополнительный "бантик" платить не будет. Вспомните историю про БМПТ, когда МО сказало что оно это не заказывало, денег в госпрограмме не предусмотрено и в структуре МО этого тоже не предусмотрено. А то, что сейчас чуть-чуть заказали, так это не от нужды МО, а для помощи УВЗ в его продажах, и я не удивлюсь, что машины окажутся в руках иранского или ливанского ополчения в Сирии.
        Berkut24
  11. moscowp Сегодня, 15:21
    Зенитный пулемёт в танке... кого поражать собрались этим пулеметом?
    moscowp
  12. Alexey-74 Сегодня, 15:34
    Я думаю рановато начали возможные замечания делать Т-14. Лично я думаю, что боевой модуль с пулеметом будут сменный, и возможность устанавливать разные модели и калибры на башню.
    Alexey-74
  13. Sten Сегодня, 15:46
    На Т-14 к основной пушке, добавить бы 30 мм пушку, в принципе на БМД-4 это реализовали, для борьбы с легкобронированными целями и отдельными бойцами противника с ПТУР было бы самое то. А вот БМПТ или Т-15 надо вооружать 57 мм пушкой и добавлять им радар для борьбы с вертолетами и беспилотниками противника. Тем более, как показывает практика, беспилотники может иметь кто угодно.
    А 7,62 врятли будет эффективен даже против бойцов с РПГ.
    Sten
  14. Григорий_45 Сегодня, 16:11
    "имеет очень слабое пулеметное вооружение – всего лишь один пулемет, да и тот калибра 7,62-мм" - откуда вообще "эксперты" взяли, что на "Армате" нет спаренного пулемета? Отродясь всегда был, с первой машины - ПКТМ. А в качестве зенитного собирались Корд пришурупить, как только дистанционно-управляемая установка пройдет испытания
    Григорий_45
  15. Conserp Сегодня, 16:14
    имеет очень слабое пулеметное вооружение – всего лишь один пулемет

    Если у него нет спаренного пулемета, то зачем тогда на башне спереди справа сделана амбразура?
    Conserp
  16. Комментарий был удален.
  17. alex123Hay Сегодня, 16:23
    У танка Т-14 2 пулемёта, а не 1
    alex123Hay
  18. FalconD Сегодня, 18:16
    Новость немного странного содержания, и вот почему!!!
    Т-14 разрабатывается с 2009 года, на сегодняшний день выпущена не одна машина, а с несколько десятков (из отдельных источников).
    В настоящее время танк проходит войсковые испытания! Так для чего он их проходит??? Чтобы когда серийно начнёт поступать в войска танкисты сказали, что пулемет не тот или прицел не годен...?
    Из фразы "является предметом споров экспертов многих стран, пишет Вестник Мордовии" встаёт резонный вопрос - мнение каких специалистов и из каких стран учитывал журналист из Мордовии при написании этой статьи??? Такое чувство, что ради "красного словца" ляпнул!!!! Он вообще в курсе какие этапы проходит техника до поступления в войска???? В данном вопросе важно мнение в первую очередь тех, кто Армату разрабатывает и тех, кому предстоит её эксплуатировать....(естественно с изучением иностранного опыта)!!!
    И раз есть специалисты со своими мнениями, то такие вопросы желательно улаживать до поступления в войска, что и делается обычно!!! А не как расписывает этот процесс журналист из Мордовии!

    P.S. Слышал звон...
    FalconD
  19. Шевер Сегодня, 19:12
    А что, долго переделать под пулемет в 12,7 мм?
    Шевер
  20. внутренний враг Сегодня, 19:15
    Да не будут этот танк производить, три года уже прошло как на параде показали, все останется на бумаге и нечего тут обсуждать
    внутренний враг
  21. Metallurg_2 Сегодня, 20:06
    Пуху 152 миллиметра ставьте - лафет позволяет. А 152-мм снарядов у нас, думаю в запасе не меньше, чем 125-мм. А о силе 152-мм болванки как бы "Зверобой" скажет. Он за счет только одной кинетической энергии дров наломать может.
    Metallurg_2
  22. Герман 4223 Сегодня, 20:53
    На мой взгляд там лучше всего автоматический гранатомёт, с дистанционным управлением разместить. Выкашивать пехоту им было бы удобней.Пулемёт 12,7 для борьбы с лёгкой бронетехникой и то уже слабоват, а для пехоты уже избыточен,сбить вертолёт ?-не одного известного случая,так что смысла в нём я лично не вижу.
    Герман 4223
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