21:07 22 января

Китай призвал Россию вместе противостоять США

Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона, заявил военный атташе китайского посольства в России генерал-майор Куй Яньвэй.

Китай призвал Россию вместе противостоять США


На встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым Куй Яньвэй отметил, что в новой стратегии Пентагона Китай и Россия рассматриваются как угрозы для США.


США с западными странами в европейской части сдерживают Россию, а в азиатской части сдерживают Китай
— отметил военный атташе.

По его мнению, Москве и Пекину нужно вместе противодействовать глобальным угрозам, а также "вызовам со стороны США и их союзников", чтобы обеспечить безопасность не только в своих регионах, но и во всем мире.

Также китайский дипломат добавил, что опыт повышения боевой подготовки российской армии будет полезен для Народно-освободительной армии Китая, так как прошедшая операция ВС РФ в Сирии доказала выросший уровень боевой подготовки российской армии.

Боевой опыт российской армии имеет большое значение для боевой подготовки китайской армии
— сказал Куй Яньвэй.

Использованы фотографии: http://www.vestifinance.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 120

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  1. Дормидонт Сегодня, 13:20
    Со всем нашим удовольствием - завсегда пожалуйста, токмо чтоб ноныча не было как давеча
    Дормидонт
    1. Чёрный Сегодня, 13:21
      Осталось, что бы Китай нам пример показал smile А то всё норовят "воздержаться" как до конкретики доходит.
      Чёрный
      1. Shurik70 Сегодня, 13:25
        Здорово! Вот это новость! А мы что китайцам говорим последние полста лет?
        Shurik70
        1. Logall Сегодня, 13:28
          Китайцы просто увидели, что мы тоже воздерживаться можем и им это не понравилось!
          Logall
          1. cniza Сегодня, 13:52
            С Китаем надо очень осторожно , своеобразное у них понятие - "вместе противостоять" , могут подставить в любую минуту.
            cniza
            1. Нормаль ок Сегодня, 14:23
              Цитата: cniza
              С Китаем надо очень осторожно , своеобразное у них понятие - "вместе противостоять" , могут подставить в любую минуту.

              Вероятнее всего, что именно подставят. Точнее, поматросят и бросят. Китай сейчас наращивает поставки энергоносителей из штатов, а Силу Сибири тролит. Похоже, что они скорее со штатами сольются в экстазе, чем с Россией честно дружить будут. А все эти Куевы (производное от имени Куй) фразы, не более чем шантаж американцев.
              Нормаль ок
              1. Платов Сегодня, 15:19
                Они так свои бабки забирают из Штатов.
                Платов
              2. KCA Сегодня, 15:23
                Ну конечно, поставки газовозами СПГ из США в разы дешевле газа из трубопровода, правда? Китай не Украина, переплачивать за газ раз в 5-10, ради любви США не станет, а "Сила Сибири" ещё месяца 3 назад прошла полдороги до Китая
                KCA
                1. Вас Влад Сегодня, 16:11
                  Цитата: KCA
                  Сибири" ещё месяца 3 назад прошла полдороги до Китая

                  Сим комментаторам это не интересно они постоянно спрашивают:А что там с силой Сибири?Встряли мы с ним!Кинули нас китайцы! fellowПриходится показывать фото, вот смотри построили yes Китай понимает что мы ему нужны и всё больше и больше идёт на сближение.
                  Вас Влад
        2. Венд Сегодня, 13:38
          Цитата: Shurik70
          Здорово! Вот это новость! А мы что китайцам говорим последние полста лет?

          Мудрая обезьяна" спустилась с пальмы, поняв, что дракон и тигр могут могут долго бороться, а бананы на пальме уже заканчиваются. laughing
          Венд
          1. _Jack_ Сегодня, 13:46
            бананов у этой обезьяны, как раз, больше всех, она уже такая жирная, что ей на ветке тяжело сидеть
            _Jack_
            1. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:55
              раз такая жирная пускай двигаться начинает,созерцать со стороны уже не получится,у Шерхана она записана как блюдо,так что пусть суетится и таскает каштаны и бананы для себя сама))
              Ратник с пулеметом
          2. игорка357 Сегодня, 13:54
            Да не..просто обезьяна поняла,что дракон может летать и обезьяну легко достанет,и тигр прекрасно взбирается на дерево..поэтому мудрая обезьяна просидев тысченку лет поняла,что надо выбрать союзника,а так как мы под боком..то лучше уж мы...)))
            игорка357
            1. DMB_95 Сегодня, 16:32
              Цитата: игорка357
              ...мудрая обезьяна просидев тысченку лет поняла,что надо выбрать союзника,а так как мы под боком..то лучше уж мы...)))

              К тому же наши бананы дешевле , а клыки не хуже .
              DMB_95
          3. Incvizitor Сегодня, 14:22
            Дракон с тигром поделят лес а обезьяна так на пальме и останется...
            Incvizitor
        3. seti Сегодня, 14:09
          Пусть сами попробуют потаскать каштаны из огня. А то норовили за чужой спиной. Понятно действовать нужно сообща но что то долго они раскачивались. Да и конкретики не видно.
          seti
        4. 73bor Сегодня, 19:59
          Странная новость ,у КНР большая часть экономики заточена на американский рынок, куча бабла идёт в США ,хотят и -"рыбку сьесть и смолой не испачкаться"!
          73bor
      2. Svarog Сегодня, 13:32
        Цитата: Чёрный
        Осталось, что бы Китай нам пример показал smile А то всё норовят "воздержаться" как до конкретики доходит.

        Китайцы знают, что элита наша сильно на крючке сидит у американцев и по этой причине опасаются.. Вот коммунисты к власти придут, тогда и Китай активнее с нами будут сотрудничать
        Svarog
        1. Чёрный Сегодня, 13:37
          Цитата: Svarog
          Вот коммунисты к власти придут, тогда ...

          А что, должны?... Их паровоз уже того...ту-тууууу...
          Чёрный
          1. Svarog Сегодня, 13:46
            Цитата: Чёрный
            Цитата: Svarog
            Вот коммунисты к власти придут, тогда ...

            А что, должны?... Их паровоз уже того...ту-тууууу...

            Уверен, что коммунисты еще будут у власти, но точнее социалисты.. Коммунизм идея красивая, но утопичная, а социализм -это единственное, что позволит избежать рабства вашим детям. Если вы не принадлежите элите. Все деньги, власть, все больше будут сосредотачиваться в руках воров, далее их детей... а если прибавить развитие информ. технологий, то 80-90% населения будут работать за копейки на этих индивидов и даже пикнуть не смогут, так как все под контролем..
            Svarog
            1. Чёрный Сегодня, 13:48
              Цитата: Svarog
              Коммунизм идея красивая, но утопичная,

              Согласен на все 100%
              а если прибавить развитие информ. технологий, то 80-90% населения будут работать за копейки на этих индивидов и даже пикнуть не смогут

              Уже примерно так и есть....
              Уверен, что коммунисты еще будут у власти, но точнее социалисты
              Я точно до этих времён не доживу..
              Чёрный
              1. Svarog Сегодня, 13:55
                Цитата: Чёрный
                Я точно до этих времён не доживу..

                Голосуйте за Грудинина, нужно активнее поддерживать единственного вменяемого кандидата, если будет второй тур, то не факт, что Путин выиграет. А так, уже 45% готовы голосовать за Грудинина, это правда опрос у Соловьева был, но все же..
                Svarog
                1. Чёрный Сегодня, 13:58
                  Цитата: Svarog
                  если будет второй тур, то не факт, что Путин выиграет.

                  Svarog? о чём ты?. Я , конечно, не ванга, но думаю ВВП в первом туре с результатом 72-74%. Усё уже решено...
                  Чёрный
                  1. Svarog Сегодня, 14:03
                    Цитата: Чёрный
                    Цитата: Svarog
                    если будет второй тур, то не факт, что Путин выиграет.

                    Svarog? о чём ты?. Я , конечно, не ванга, но думаю ВВП в первом туре с результатом 72-74%. Усё уже решено...

                    Возможно и решено.. Но нужно попытаться.. Проголосуем посмотрим. Хотя смотрю зомбоящик и понимаю, что наверно да, все решено. Они уже ему 75% нарисовали. А смотрю на окружение свое, окружение знакомых, крайне мало желающих за Путина голосовать, из 10 человек примерно 1 готов проголосовать за Путина и это женщины в основном)) Они ушами любят)) Да вот и опросы на радио показывают, что за Путина далеко не 80% ...причем опрос у Соловьева проводили..
                    Svarog
                2. Labrador Сегодня, 14:02
                  Доброго времени суток!
                  И что же он сделает? Уберет от кормушки одних и поставит других? Сможет забывать обнародовать больше лярдов?
                  Labrador
                  1. Svarog Сегодня, 14:33
                    Цитата: Labrador
                    Доброго времени суток!
                    И что же он сделает? Уберет от кормушки одних и поставит других? Сможет забывать обнародовать больше лярдов?

                    У него есть программа, где пошагово описано, что планируется сделать. Вот ознакомьтесь https://www.liveinternet.ru/users/5014098/post428
                    058175/
                    Svarog
                3. perm23 Сегодня, 14:12
                  Грудинин не коммунист .а так примазался. Был и в Ер и в Яблоко и к ЛДПР примазывался.Да и склероз у него.
                  perm23
              2. Комментарий был удален.
              3. cniza Сегодня, 13:56
                Цитата: Svarog
                [ Вот коммунисты к власти придут, тогда и Китай активнее с нами будут сотрудничать


                Были уже - "дважды в реку не войдешь".
                cniza
                1. Svarog Сегодня, 14:05
                  Цитата: cniza
                  Цитата: Svarog
                  [ Вот коммунисты к власти придут, тогда и Китай активнее с нами будут сотрудничать


                  Были уже - "дважды в реку не войдешь".

                  Почему? Были то коммунисты, а сейчас социалисты.. так что все норм..))
                  Svarog
              4. perm23 Сегодня, 14:15
                И чт о изменится, Будет партноменклатура вместо олигархов . как раньше. а потом опять предадут и страну и свою партию . Почему не один коммунист не вышел СССР и КПСС защищать . а сколько их было в стране. и кто у нас стал первыми олигархами. бывшие коммунисты из ЦК и верхушка ВЛКСМ. . Нет уж спасибо. Еще один развал страны
                perm23
            2. игорка357 Сегодня, 13:56
              Что бы возродился коммунизм..нужна очень кровопролитная война,сплочение народа именно во круг своей Родины..а без войны никогда коммунизм-социализм к власти не придут..забудьте!
              игорка357
              1. Svarog Сегодня, 13:58
                Цитата: игорка357
                Что бы возродился коммунизм..нужна очень кровопролитная война,сплочение народа именно во круг своей Родины..а без войны никогда коммунизм-социализм к власти не придут..забудьте!

                Зачем же так радикально.. хотя может вы и правы.. Просто так ворье власть у нас не отдаст..
                Svarog
                1. Vik66 Сегодня, 14:05
                  Офигеть - "коммунист" Грудинин с 7 лярдами на зарубежных счетах, чем от отличается от нынешнего ворья ? Цветом партбилета ? am
                  Vik66
                  1. Incvizitor Сегодня, 14:26
                    Я точно никогда выбирать его не буду, видя как за него навальнята впряглись, это новый продажный "анальный" там всё по комментам видно пин.сы просто поумнее играть стали поставили врага народа, который под патриота маскируется а на деле это политическая прос.ка, которая всё партии меняла...

                    https://www.youtube.com/watch?v=iHzEuwSkJHk
                    Incvizitor
                  2. Svarog Сегодня, 14:35
                    Цитата: Vik66
                    Офигеть - "коммунист" Грудинин с 7 лярдами на зарубежных счетах, чем от отличается от нынешнего ворья ? Цветом партбилета ? am

                    Ну в первую очередь тем, что деньги честно заработал да и рабочим своим жить дает.
                    Svarog
                    1. Vik66 Сегодня, 14:42
                      Честно такие деньги не заработаешь, не надо лапшу на уши вешать, здесь не дети.
                      Vik66
                  3. 30 вис Сегодня, 15:29
                    Нет у господина Грудинина парт. билета! Так интересы у него . А КП РФ потеряла свой авторитет . Не смогли найти достойного кандидата из рядов Коммунистической партии . Или Зюганов не захотел конкурента .
                    30 вис
          2. Ратник с пулеметом Сегодня, 13:57
            да и коммунисты ту-ту,нынешние против настоящих жалкая подделка ни на что кроме запудривания мозгов не годятся.
            Ратник с пулеметом
        2. woron333444 Сегодня, 13:42
          Они больше на США привязаны, а если нынешние коммунисты к власти придут, то и сотрудничать будет не с кем.
          woron333444
        3. сорок восьмой Сегодня, 14:12
          Цитата: Svarog
          Китайцы знают, что элита наша сильно на крючке сидит у американцев и по этой причине опасаются.. Вот коммунисты к власти придут, тогда и Китай активнее с нами будут сотрудничать

          Когда коммунисты были у власти, Китай не особо активно сотрудничал, мягко говоря
          сорок восьмой
      3. сибиралт Сегодня, 13:38
        В семидесятые Китай попросил США вместе противостоять СССР. И это у него хорошо получилось. lol
        сибиралт
      4. Антианглосакс Сегодня, 14:31
        Цитата: Чёрный
        Осталось, что бы Китай нам пример показал smile А то всё норовят "воздержаться" как до конкретики доходит.

        "...но ведь есть БРИКС, ведь есть Россия и Китай; наконец,
        есть альтернативный проект глобального и евразийского развития Китая, аж два шёлковых
        пути – наземный и морской, так сказать, Китай «на суше и на море». На самом деле, не стоит
        обольщаться. Хотя Китай остаётся за пределами Транстихоокеании, это, однако, не означает
        его конфликта ни с ней, ни с США. Автор «Умножающих…» специально подчёркивает, что,
        во-первых, КНР и США не являются долговременными стратегическими противниками,
        и Си Цзиньпин категорически отказывается вступать с кем-либо в союзы, направленные
        против США        ; во-вторых, определённой части американской элиты в условиях уменьшения
        политических и финансовых возможностей США, их де-факто поражения в Ираке и Афга-
        нистане и провале в Северной Африке КНР видится в качестве регионального (Централь-
        ная Азия, часть Юго-Восточной Азии) субгегемона. Надежды на развёртывание широкомас-
        штабного («глобального») конфликта КНР и США явно преувеличены, а вот оба китайских
        «шёлковых пути» (сухопутный и морской, особенно первый – «китайская Евразия») могут
        стать средством и зоной соединения двух мировых проектов кластера ТНК под названием
        «США», а точнее, мировой верхушки в целом, кланы которой договорятся, выстроив три
        мировые зоны, почти по Оруэллу, только Океания с запада и востока охватывает Евразию,
        разделённую на собственно Евразию и Остазию. Не надо забывать, что Китай с конца 1970-
        х годов в значительной степени был ротшильдовским проектом и при всей своей значимо-
        сти и автономии прекрасно вписывается в западный глобальный проект, выполняя в нём ряд
        очень важных для западных элит функций. Что же касается самых верхних кланов, как это,
        например, сделала в Европе буржуазия и аристократия после революции 1848 г., верхние
        кланы всегда готовы объявить «водное перемирие», и только не принадлежащие к ним рас-
        плачиваются в случае нарушения правил кровью, иногда – в течение нескольких поколений
        (весьма поучительна в этом плане история клана Кеннеди, бросившая вызов «олимпийцам»)."
        А.И. Фурсов
        Читая Елену Ларину: заметки на полях
        (вместо предисловия)

        Так что в долгосрочной перспективе нам с китайцами не по пути. И вообще их могущество крайне преувеличено, проблем у китайцев немеряно и америпедам завалить китайцев не сложно (китайцы об этом знают). Другое дело, что мерикосам это не надо, в принципе их всё устраивает. Они не сомневаются в лояльности китайцев, что не безосновательно. А вот русские люди им действительно всю мировую "малину" портят.
        Антианглосакс
      5. Кент0001 Сегодня, 15:13
        Потихоньку созревают. Все таки пока политически Россия значительно серьезнее Китая, еще-бы нам экономику бы развить. Но это к сожалению на отдаленную перспективу. "Друзей" и так все устраивает, поэтому деньги в развитие страны вкладывать они вряд-ли будут.
        Кент0001
    2. Аристарх Людвигович Сегодня, 13:22
      Будем посмотреть. Но Китаю нельзя доверять не в коем случае.У них сумасшедшими темпами развивается промышленность.Следовательно им будут нужны ресурсы в больших масштабах, которые есть в России ( лес, газ, нефть). Понятно, что в открытую они воевать за ресурсы не будут, но вот тихой, ползучей экспансии Китая в Сибирь и на Дальний Восток исключать нельзя. Куй Яньвэй вот это имя. Опечатки точно нет?
      Аристарх Людвигович
      1. oldseaman1957 Сегодня, 13:24
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Опечатки точно нет?
        - Самое боевое имя. Папа русский был, однако...
        oldseaman1957
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:36
          Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона, заявил военный атташе китайского посольства в России генерал-майор Куй Яньвэй.
          генерал-майор ..Куй дело говорит... yes
          андрей юрьевич
          1. Svarog51 Сегодня, 14:32
            А в Южной Америке куй - это жаренная морская свинка. wink
            Юрич, приветствую hi
            Svarog51
      2. игорка357 Сегодня, 13:58
        Не нужна им экспансия в Сибирь..мы им и так лес и газ продаем...зачем им сюда лезть?
        игорка357
    3. влад66 Сегодня, 13:44
      США с западными странами в европейской части сдерживают Россию, а в азиатской части сдерживают Кита
      й — отметил военный атташе.

      Наконец то и до пекинской утки дошло на 2865 сутки,что полосатые сознательно раскалывают всяческие союзы Китая и России,поодиночке и давить легче. yes
      влад66
      1. rocket757 Сегодня, 14:28
        Мудрая обезьяна спустила с дерева только ХВОСТ!!! А вот теперь вопрос, удастся ли её стянуть с этого высокого дерева??? или упрётся, типа помахала и хватит!!!
        rocket757
  2. Монос Сегодня, 13:21
    Просто констатация факта. Весь мир это уже понял.
    Монос
    1. Chertt Сегодня, 13:23
      С Китаем все не просто.
      По его мнению, Москве и Пекину нужно вместе противодействовать глобальным угрозам, а также "вызовам со стороны США и их союзников", чтобы обеспечить безопасность не только в своих регионах, но и во всем мире.
      Эта фраза может означать, как призыв к стратегическому партнерству, так и вообще ничего
      Chertt
      1. Офицер запаса Сегодня, 14:06
        У китайского генерала еще одна фраза есть - "Боевой опыт российской армии имеет большое значение для боевой подготовки китайской армии"
        А оно нам надо?
        Офицер запаса
        1. Chertt Сегодня, 14:15
          Цитата: Офицер запаса
          А оно нам надо?

          Как только какая нибудь держава, начинает себя чувствовать "Сверх" , у нее сносит крышу, от собственной важности.....У России судьба такая. ставить болезных на место
          Chertt
          1. Korax71 Сегодня, 17:39
            Полно вам.Россия такая же амбициозная пр части мирового господства.и история доказывает немного обратное.даже вы в своем комментарии безосновательно утверждаете,что судьба ее ставить зарвавшихся на место.а каким образом?или ее мнение в мировой политике заставляет к ней прислушиваться?
            Korax71
      2. Нормаль ок Сегодня, 14:15
        Цитата: Chertt
        Эта фраза может означать, как призыв к стратегическому партнерству, так и вообще ничего

        Добавлю, что это может быть частью торга со штатами. Мол смотри Трамп, можем и с Россией договориться.
        Нормаль ок
        1. rocket757 Сегодня, 15:07
          Короче, не верим мы желтолицему брату???
          rocket757
  3. Cartalon Сегодня, 13:22
    Короче Россия не должна иметь свободу действий, а чётко следовать мудрым указаниям из Пекина
    Cartalon
    1. Хагалаз Сегодня, 13:43
      Цитата: Cartalon
      Короче Россия не должна иметь свободу действий, а чётко следовать мудрым указаниям из Пекина

      Это из чего Вы такое умозаключение то вывели? Короче, короче не пройдет, обоснуйте, в статье то ни намёка.
      Хагалаз
      1. Cartalon Сегодня, 14:09
        Из того что Россия ведёт про китайскую политику, а не Китай про русскую, мы уже потеряли особые отношения с Индией.
        Cartalon
        1. Хагалаз Сегодня, 14:23
          Это только ваше мнение. Со смыслом статьи вообще ни как не соотносится. И про Индию, считаю, это домыслы.
          Хагалаз
    2. Esoteric Сегодня, 13:46
      Россия должна иметь ввиду, что с друзьями надо разговаривать не свысока, а на равных. Для этого, возможно, надо присесть. Но никогда не надо становиться на колени. Ни перед друзьями, ни перед врагами тем более...
      soldier
      Esoteric
    3. игорка357 Сегодня, 13:58
      Что за бредовые мысли..))?
      игорка357
  4. svp67 Сегодня, 13:22
    Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона, заявил военный атташе китайского посольства в России генерал-майор Куй Яньвэй.
    Не прошло и века....как обезьяна решила спустится с дерева... Что ж Вы в 2014 году то думали?
    svp67
    1. Uncle Lee Сегодня, 13:34
      Цитата: svp67
      Куй Яньвэй.
      Вы поосторожней с такими именами....Мало ли что....
      Uncle Lee
      1. pvv113 Сегодня, 13:40
        Привет, Владимир! Мне тоже непонятно - куда смотрят модераторы?
        pvv113
        1. Uncle Lee Сегодня, 13:42
          Запросто могут убрать всю статью !
          Uncle Lee
          1. pvv113 Сегодня, 13:43
            Вместе с автором lol
            pvv113
        2. svp67 Сегодня, 13:52
          Цитата: pvv113
          Мне тоже непонятно - куда смотрят модераторы?

          А в чем проблема то? Вам, что еще с времен СССР не был знаком певец Хулио Иглесиас? Или Вы считаете, что произнося его имя, мы все должны сильно краснеть?
          svp67
          1. Svarog51 Сегодня, 14:45
            Сергей, hi Да просто на днях прокатилась волна наказаний за две буквы по Лаврову, Вот они и опасаются, кому интересно ещё и за китайского генерала "ордена" получать? request
            Svarog51
          2. Uncle Lee Сегодня, 14:59
            Цитата: svp67
            Хулио Иглесиас

            В Испаниях был такой обычай: При рождении ребенка выливали родовые воды в окно, и как откликались, так ребенка и называли. Поэтому у них такие имена: Хулио, Хуан, Хуанито, Кончита , Педро ! lol
            Uncle Lee
            1. svp67 Сегодня, 15:20
              Цитата: Uncle Lee
              Поэтому у них такие имена: Хулио, Хуан, Хуанито, Кончита , Педро !

              Смешно...
              Цитата: Uncle Lee
              В Испаниях был такой обычай

              Почти что...
              svp67
      2. svp67 Сегодня, 13:42
        Цитата: Uncle Lee
        Вы поосторожней с такими именами...

        Это его и его родителей ЛИЧНЫЕ проблемы...
        svp67
        1. Uncle Lee Сегодня, 13:47
          Ну и слава богу ! Нас не касается, А может с китайского переводится как "Славный сын своего отца". Мы же не знаем, неучи....
          Uncle Lee
          1. svp67 Сегодня, 15:22
            Цитата: Uncle Lee
            Мы же не знаем, неучи....

            Я Вам скажу больше, есть такой вид доспеха, который у нас называется КУЯК, так вот в первоисточнике, по монгольски он звучит ХУЯГ. Ну поправили предки, что бы благозвучнее звучало и что , мы теперь будем их за это осуждать.
            svp67
            1. Svarog51 Сегодня, 20:13
              Сергей hi Вы, как модератор, это разъяснили. А потом прилетают наказания, например за слово "тля" (мелкая пакость ботаническая), причём не просто "орден", а недельная "баня". И к кому обращаться за справедливостью? Вот и опасаемся, что опять прилетит. Некоторым это может оказаться фатальным. А амнистия или снятие наказания по прошествии времени - не светит. Не прописано это в правилах. Вот так как то. request
              Svarog51
              1. svp67 Сегодня, 20:15
                Цитата: Svarog51
                И к кому обращаться за справедливостью?

                Как в правилах написано : "К администрации сайта"
                svp67
                1. Svarog51 Сегодня, 20:48
                  А модераторы - это администрация? Прошу прощения, если вопрос дарацкий, Я до сих пор не понимаю иерархию сайта. recourse
                  Svarog51
                  1. svp67 Сегодня, 20:53
                    Цитата: Svarog51
                    А модераторы - это администрация?

                    Увы, далеко не все. Но ВСЯ администрация - модераторы...
                    svp67
  5. Egorovich Сегодня, 13:24
    И России и Китаю давно уже нужно объявить главным своим врагом матрасию, а не прятаться за словами "партнер, компаньон".
    Egorovich
    1. Korax71 Сегодня, 17:45
      Ну России ладно,а Китаю то это зачем???это их главный работодатель.они ж не будут гадить себе в карман,ради только того,чтоб с соседом корефаниться.
      Korax71
  6. Tektor Сегодня, 13:25
    Такое неформальное сотрудничество с некоторыми обязательствами по образу и подобию п.5 устава НАТО может быть полезно. Типа, совместные скоординированные действия вооружённых сил под временным командованием объединённого штаба после одобрения сенаторами РФ.
    Tektor
  7. bk316 Сегодня, 13:25
    Что лед тронулся? Не уж то дошло?
    bk316
  8. mig29mks Сегодня, 13:25
    Их ещё и подготовить надо и боевой опыт передать. Лишь бы воевать за них не пришлось!
    mig29mks
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:00
      они только об ентом и думают,так как знают что сами эту задачу решить не смогут
      Ратник с пулеметом
  9. rotmistr60 Сегодня, 13:26
    Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона
    Давно пора. Вот толко заговорили об этом когда наконец поняли, что не зависимо от объемов торговли с Сша те все равно будут пытаться давить Китай.
    Боевой опыт российской армии имеет большое значение для боевой подготовки китайской армии
    Разумно учиться на чужом опыте и с учетом чужих ошибок. Но и своих могли бы обкатать в Сирии.
    rotmistr60
    1. olegyurjewitch Сегодня, 13:40
      Да уж,если мы и Китай объеденимся против Америки,янки точно сна лишаться.
      olegyurjewitch
      1. игорка357 Сегодня, 14:02
        Вы только не забывайте,что США по щелчку пальца обрушат экономики и Китая и России,их конечно тоже уйдет на дно..но у них станочек,они быстро с колен поднимутся,а нам опять лет 25 только подниматься,не говоря уже о выпрямлении!И еще один фактор который стоит на втором месте,если США сосредоточит все свои ВС против Китая и России вместе взятых,и то не фак что мы победим,все-таки ВС США очень мощная машина... а плюс еще всякие шавки из НАТЫ!
        игорка357
        1. Антианглосакс Сегодня, 14:43
          Цитата: игорка357
          если США сосредоточит все свои ВС против Китая и России вместе взятых,и то не фак что мы победим,все-таки ВС США очень мощная машина... а плюс еще всякие шавки из НАТЫ!

          Не реально, утопично и глупо. Не такой машине хребет ломали, а мерикосы сейчас далеко не в форме. Да и вообще там никто, кроме откровенно умалишённых, не рассматривает вооружённое противостояние с русскими, т.к. твёрдо знают, что эта затея бессмысленная от слова "совсем". Тем более, что "цветная" технология приносит успех - зачем что-то менять? Проще снюхаться с продажными властюками и рулить Россией их руками в своих интересах, что собственно и происходит после развала СССР и прихода к власти прошмантовки енбна с его коллаборационистскими подельниками.
          Антианглосакс
          1. Korax71 Сегодня, 17:49
            Когда машинам зребты ломали,тогда и идиалогия другая была,да и возможности у страны тоже.ну и если уж откровенно,то последний раз когда ломали хребет,то вроде как бы не в одно лицо то.без помощи не обошлось.
            Korax71
    2. Esoteric Сегодня, 13:43
      Цитата: rotmistr60
      Но и своих могли бы обкатать в Сирии.

      Это самое дельное предложение. Например привести ма-а-а-ленькую эскадру к берегам Сирии или какое-нибудь объединение сухопутных войск на территории САР опробовать. Так-то оно дружбу виднее будет... what
      Esoteric
  10. Лесс Сегодня, 13:27
    Да мы, как бы, уже давно со штатами в контрах... Хотя, конечно, такой союзник нам не помешает, лишь бы не ограничился только словами...
    Лесс
  11. anjey Сегодня, 13:28
    так и тянет на патетику-вместе мы Сила!!!
    anjey
    1. Комментарий был удален.
  12. BARHAN Сегодня, 13:46
    Ну наконец то созрели.
    BARHAN
  13. мерцание Сегодня, 13:47
    .
    ...опыт повышения боевой подготовки российской армии будет полезен для Народно-освободительной армии Китая, так как прошедшая операция ВС РФ в Сирии доказала выросший уровень боевой подготовки российской армии.

    Припекло, а кто не давал свой спецназ отправить в Сирию, последние бы не возражали.
    мерцание
  14. BARHAN Сегодня, 13:49
    Будем как в фильме "спина к спине"))
    BARHAN
  15. shura7782 Сегодня, 13:52
    stop Куй Яньвэй - очень хитрый человек. Хочет усыпить нашу бдительность.
    Всякому зверю ВЕРЮ, а ему ежу ПОГОЖУ.
    shura7782
  16. Горный стрелок Сегодня, 14:00
    Китай испугался? СЯО то у него поплоше будут, чем у России. А вот вместе... США супротив ловить нечего laughing
    Горный стрелок
  17. askort154 Сегодня, 14:03
    "Москва, Пекин - дружба на века" - лозунг 50-х годов. Дружба была реальная. Хрущёв внёс трещину, чем сразу же умело воспользовались США. Сейчас главная, не озвученная, задача у англосаксов, не допустить нового сближения России и Китая.
    Судьба СССР , наверняка была бы другой, если бы не Хрущёв.
    askort154
  18. Rusland Сегодня, 14:11
    Что-то не верится, сигнал американцам, не больше.
    Rusland
  19. Голован Джек Сегодня, 14:21
    ... сказал Куй Яньвэй

    Идея, так скажем, не нова, и уже высказывалась китайскими оф.лицами.
    Кстати, что-то мне подсказывает, что имя китайского дипломата... несколько искажено, так скажу.
    Голован Джек
    1. Svarog51 Сегодня, 14:53
      Роман, приветствую hi
      имя китайского дипломата... несколько искажено

      Эта мысль посетила каждого, кто статью прочёл. wink У меня тоже версия есть - это так на китайском Казанова звучит. lol
      Svarog51
      1. Голован Джек Сегодня, 16:19
        Цитата: Svarog51
        Эта мысль посетила каждого, кто статью прочёл

        Я учился в одной группе с вьетнамцами в свое время.
        Кстати, звали их у нас именно "китайцами".
        Потому и мысль пришла laughing
        Голован Джек
        1. Svarog51 Сегодня, 20:17
          А у нас в конце 80-х вьетнамских девушек понавезли на комбинат. Так забавно было домой на трамвае возвращаться в компании этих "панамок" увешанных покупками. good
          Svarog51
    2. andj61 Сегодня, 14:57
      Цитата: Голован Джек
      ... сказал Куй Яньвэй

      Идея, так скажем, не нова, и уже высказывалась китайскими оф.лицами.
      Кстати, что-то мне подсказывает, что имя китайского дипломата... несколько искажено, так скажу.

      Однозначно искажено! Правда, в разных случаях искажают по-разному. Одного запишут как Хун Сен (премьер-министр Камбоджи), другого - как Куй Яньвэй... А имя-то одно и то же! bully hi
      andj61
  20. Лексус Сегодня, 14:33
    Китайцы - очень прагматичные. Но лишь немногие страны могут позволить себе вести независимую политику. И нам нужно извлечь из этого максимальную выгоду для себя.
    Лексус
  21. weksha50 Сегодня, 14:33
    "Москве и Пекину нужно вместе... ...обеспечить безопасность не только в своих регионах, но и во всем мире"...

    Вот сама суть высказывания...
    Только не надо Россию в это дело вовлекать, а самим - чуть-чуть в сторонке оставаться... Если уж давить супостата, то сразу, вместе, и уж у Китая возможностей в этом отношении гораздо больше, чем у России... Показывайте пример, ребята, в первую очередь - экономически.... И не нужно финтить с Россией, выжидая удобные для себя моменты...
    weksha50
  22. Вольнопёр Сегодня, 14:56
    Цитата: oldseaman1957
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Опечатки точно нет?
    - Самое боевое имя. Папа русский был, однако...

    Куй — китайская фамилия (клан). Современное значение иероглифа — «крутой»
    Вольнопёр
  23. Runoway Сегодня, 15:02
    Чертовски прав это китайский КУЙ laughing
    Runoway
  24. andrej-shironov Сегодня, 15:19
    Ну что ж взаимодействовать чтоб противостоять необходимо. Вот только есть два "но"
    1. Элита России вряд ли способна консолидировано противостоять США.
    2. Росссии надо помнить всегда о своих интересах, Китай лишь попутчик.
    andrej-shironov
  25. Alexey-74 Сегодня, 15:23
    Лишь не просто слова и не нашими руками...а сами в сторонке постоят посмотрят.....а так мы не против.
    Alexey-74
  26. Николай Прохожий Сегодня, 15:51
    Ни в коем случае... Россия должна быть нейтральной между противостоянием Китая и США.
    Николай Прохожий
    1. Маз Сегодня, 17:28
      Нам пограничникам главное, что несколько тысяч километров ксп будет с добрым соседом. РЭБ, что огромный кусище земли не будет засеян американскими базами, ракетами, самолетами, радарами. ПВО сможет сосредоточить силы на других направлениях. РВСН перенесет кучу целей на настоящих вероятных врагов. Вкс перенацелит уйму спутников в более нужные для мониторинга районы планеты. Про торговлю и говорить нечего. Дай бог - не простые слова. Только перечисленное тянет на сотни миллиардов долларов прибыли и экономии средств.
      Маз
    2. Lev Davigadov Сегодня, 17:49
      "быть нейтральной" уже несколько поздновато.
      Тем более "между" находится там, где ноги растут и где спина заканчивается.
      А там уже Россия была в 98-ом.
      Lev Davigadov
  27. Lev Davigadov Сегодня, 17:44
    Трудно не согласиться. А может и глупо...
    Надо дождаться списка от США. Может кого-то пронесёт...
    Грефа например.
    Lev Davigadov
  28. voyaka uh Сегодня, 18:12
    "заявил военный атташе китайского посольства в России генерал-майор Куй Яньвэй."///

    Это - относительно мелкая сошка. Ничего другого он и не должен говорить по своей
    должности.
    А завтра Трамп опять слетает в Пекин, заключит за полчаса договоров на 100 млрд. долларов...
    voyaka uh
  29. мичман Сегодня, 18:14
    Сначала КНР должна признать Крым русским (РФ). Честь имею.
    мичман
  30. Ronald Reagan Сегодня, 18:28
    Китайцы крайне хитры. Еще в 2014 году появились предпосылки того, что Китай будет пользоваться Россией в качестве "полезного идиота". И сейчас видимо, они взялись за работу в этом направлении.
    Ronald Reagan
    1. Николай Прохожий Сегодня, 19:17
      Цитата: Ronald Reagan
      И сейчас видимо, они взялись за работу в этом направлении.

      Гораздо раньше...
      Николай Прохожий
  31. ушкуйник Сегодня, 20:02
    По сути. с одной стороны США, а с другой их явные противники: Россия, Китай и Сев.Корея. Чтобы последним гарантировано каждому из них выжить в час Х, они обречены на объединение.
    ушкуйник
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