Китай призвал Россию вместе противостоять США

США с западными странами в европейской части сдерживают Россию, а в азиатской части сдерживают Китай

Боевой опыт российской армии имеет большое значение для боевой подготовки китайской армии

Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона, заявил военный атташе китайского посольства в России генерал-майор Куй Яньвэй.На встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым Куй Яньвэй отметил, что в новой стратегии Пентагона Китай и Россия рассматриваются как угрозы для США.— отметил военный атташе.По его мнению, Москве и Пекину нужно вместе противодействовать глобальным угрозам, а также "вызовам со стороны США и их союзников", чтобы обеспечить безопасность не только в своих регионах, но и во всем мире.Также китайский дипломат добавил, что опыт повышения боевой подготовки российской армии будет полезен для Народно-освободительной армии Китая, так как прошедшая операция ВС РФ в Сирии доказала выросший уровень боевой подготовки российской армии.— сказал Куй Яньвэй.