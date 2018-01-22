Шойгу: Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотниками
Российские военные готовы поделиться с коллегами из Мьянмы опытом борьбы с беспилотниками дальнего действия, которые используют для террористических атак боевики в Сирии, передает РИА Новости заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Министр обратил внимание, что террористические атаки с помощью БЛА могут сегодня совершаться не только в Сирии.
Для Мьянмы Проблема противодействия террористическим угрозам чрезвычайно актуальна, отметил Хлайн. Он также проинформировал Сергея Шойгу о том, что делегация из Мьянмы «будет участвовать в работе очередной международной конференции по безопасности, которая пройдёт в Москве в этом году», а также в нескольких конкурсах Армейских международных игр-2018.
В Сирии появился новый вид террористической угрозы – беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров. Мы готовы поделиться опытом борьбы с этими угрозами,сказал Шойгу на встрече с главнокомандующим ВС Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.
Министр обратил внимание, что террористические атаки с помощью БЛА могут сегодня совершаться не только в Сирии.
Это очень серьёзные угрозы. И мы готовы поделиться тем опытом, который уже имеем по борьбе с беспилотниками, которые стали использовать террористы,сказал он.
Для Мьянмы Проблема противодействия террористическим угрозам чрезвычайно актуальна, отметил Хлайн. Он также проинформировал Сергея Шойгу о том, что делегация из Мьянмы «будет участвовать в работе очередной международной конференции по безопасности, которая пройдёт в Москве в этом году», а также в нескольких конкурсах Армейских международных игр-2018.
Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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