Шойгу: Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотниками

В Сирии появился новый вид террористической угрозы – беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров. Мы готовы поделиться опытом борьбы с этими угрозами,

Это очень серьёзные угрозы. И мы готовы поделиться тем опытом, который уже имеем по борьбе с беспилотниками, которые стали использовать террористы,