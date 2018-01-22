21:02 22 января

Шойгу: Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотниками

Российские военные готовы поделиться с коллегами из Мьянмы опытом борьбы с беспилотниками дальнего действия, которые используют для террористических атак боевики в Сирии, передает РИА Новости заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Шойгу: Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотниками


В Сирии появился новый вид террористической угрозы – беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 километров. Мы готовы поделиться опытом борьбы с этими угрозами,
сказал Шойгу на встрече с главнокомандующим ВС Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.


Министр обратил внимание, что террористические атаки с помощью БЛА могут сегодня совершаться не только в Сирии.

Это очень серьёзные угрозы. И мы готовы поделиться тем опытом, который уже имеем по борьбе с беспилотниками, которые стали использовать террористы,
сказал он.



Для Мьянмы Проблема противодействия террористическим угрозам чрезвычайно актуальна, отметил Хлайн. Он также проинформировал Сергея Шойгу о том, что делегация из Мьянмы «будет участвовать в работе очередной международной конференции по безопасности, которая пройдёт в Москве в этом году», а также в нескольких конкурсах Армейских международных игр-2018.

Использованы фотографии: РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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Комментарии 7

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  1. Чёрный Сегодня, 13:46
    Шойгу: Россия готова поделиться с Мьянмой опытом борьбы с беспилотниками
    А чё делиться? Пусть берут да покупают...Панцыри , средства РЭБ ну и т.д.... smile
    Чёрный
    1. игорка357 Сегодня, 13:50
      Что покупают..ПанцЫри..нет таковых в природе..)))
      игорка357
    2. влад66 Сегодня, 14:22
      Это очень серьёзные угрозы. И мы готовы поделиться тем опытом, который уже имеем по борьбе с беспилотниками, которые стали использовать террористы,

      На практике уже показали как это делается,теперь в теории расскажут какова цена комплексов ПВО и РЭБ и выяснят платежеспособность клиентов. yes
      влад66
  2. Egorovich Сегодня, 13:47
    Опытом обязательно нужно делиться, но для хорошего результата в этой борьбе с беспилотниками необходимо закупать "Панцири" и установки РЭБ. good
    Egorovich
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:54
      опыт невелик пока... what просто "панцири" втюхать хотят...
      андрей юрьевич
      1. собаковод Сегодня, 14:00
        а у кого он больше?
        собаковод
      2. Egorovich Сегодня, 14:02
        Опыт то может и не велик, но результат великолепный - из 13шт. не долетел ни один. А уж Мьянме "Панцирей" много не втюхаешь, страна чересчур бедная.
        Egorovich
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