Минфин Украины: Сотрудничество с МВФ пока не обсуждается

Новая программа не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума? А смысл? Нам необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум для страны. В первую очередь речь идёт о приоритетных реформах, необходимых в рамках этой программы. Только после её выполнения мы можем думать о следующих шагах в сотрудничестве с фондом. Неполучение ни одного транша в этом году и вылет из программы МВФ - это синонимы на самом деле, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019 года.

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о том, что на сегодняшний день сотрудничество Киева с МВФ не обсуждается. По словам Данилюка, возобновление переговоров с Международным валютным фондом по продолжению оказания Украине финансовой помощи возможно лишь после выполнения Киевом всех требования МВФ.Из заявления главы Минфина Украины:По словам Данилюка, принятие некоторых ключевых (с точки зрения МВФ) законов пока не проходит через депутатский корпус Верховной рады.На этом фоне стало известно, что на данный момент Киев накопил долгов перед МВФ на сумму более 12 млрд долларов. Из этих средств Минфин должен фонду 4,9 млрд долларов, остальная сумма – долг Национального банка Украины.С текущего года Украина уже должна приступать к погашению ранее накопленных долгов перед различными международными организациями, включая ЕС и Всемирный банк. При этом в 2018 году Украина планирует получить от МВФ ещё 3,6 млрд, чтобы ими оплатить в том числе проценты по ранее накопленным долгам.