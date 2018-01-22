21:06 22 января

Минфин Украины: Сотрудничество с МВФ пока не обсуждается

Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о том, что на сегодняшний день сотрудничество Киева с МВФ не обсуждается. По словам Данилюка, возобновление переговоров с Международным валютным фондом по продолжению оказания Украине финансовой помощи возможно лишь после выполнения Киевом всех требования МВФ.

Минфин Украины: Сотрудничество с МВФ пока не обсуждается


Из заявления главы Минфина Украины:
Новая программа не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума? А смысл? Нам необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум для страны. В первую очередь речь идёт о приоритетных реформах, необходимых в рамках этой программы. Только после её выполнения мы можем думать о следующих шагах в сотрудничестве с фондом. Неполучение ни одного транша в этом году и вылет из программы МВФ - это синонимы на самом деле, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019 года.



По словам Данилюка, принятие некоторых ключевых (с точки зрения МВФ) законов пока не проходит через депутатский корпус Верховной рады.

На этом фоне стало известно, что на данный момент Киев накопил долгов перед МВФ на сумму более 12 млрд долларов. Из этих средств Минфин должен фонду 4,9 млрд долларов, остальная сумма – долг Национального банка Украины.

С текущего года Украина уже должна приступать к погашению ранее накопленных долгов перед различными международными организациями, включая ЕС и Всемирный банк. При этом в 2018 году Украина планирует получить от МВФ ещё 3,6 млрд, чтобы ими оплатить в том числе проценты по ранее накопленным долгам.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Чёрный Сегодня, 14:15
    Минфин Украины: Сотрудничество с МВФ пока не обсуждается
    *+- Шумеры! А вы гопака спляшите перед Лагард,...потом подпрыгните три раза. Может смилостивиться, подаст клоунам. ...Хотя вряд ли. СУдя по фото она потомкам великих у.кров и шумеров делает АДЬЁС!
    Чёрный
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:21
      а как же,этож не добрая матушка Россия(которую можно кинуть),эти за каждую копейку незалежные бейцы крутить будут,пока свое не выкрутят или совсем не оторвут))
      Ратник с пулеметом
      1. Stranger03 Сегодня, 14:24
        Тут кстати все забыли, что нам древние украинцы должны бОльше 3 лярдов зелени. Не уж то решили списать эти долги?
        Stranger03
      2. Чёрный Сегодня, 14:26
        ...и вообще, чё шумерам париться на всяких там европейцев ? Объявите, что кредиты - это была взятка и можно не выплачивать. wassat
        Чёрный
    2. cniza Сегодня, 14:24
      Там Главный "Шумер" ухахатывается.

      cniza
      1. Чёрный Сегодня, 14:26
        Там Главный "Шумер" ухахатывается.
        ....это прямой потомок короля Артура wassat
        Чёрный
    3. влад66 Сегодня, 14:27
      Новая программа не обсуждается. И что могло бы в ней быть? Невыполненные пункты нынешнего меморандума? А смысл? Нам необходимо в рамках действующего сотрудничества реализовать максимум для страны. В первую очередь речь идёт о приоритетных реформах, необходимых в рамках этой программы. Только после её выполнения мы можем думать о следующих шагах в сотрудничестве с фондом.

      Ну кто бы сомневался в этом,МВФ ты не право. fellow
      влад66
  2. marlin1203 Сегодня, 14:15
    Т.е. все, что получают отдают в счет уплаты процентов за то, что получили раньше. Гениальный ход.
    marlin1203
    1. volodya Сегодня, 14:22
      Цитата: marlin1203
      Т.е. все, что получают отдают в счет уплаты процентов за то, что получили раньше. Гениальный ход.

      Не получается у великих,не сесть,не понадкусывать!
      volodya
    2. Чёрный Сегодня, 14:28
      Цитата: marlin1203
      Т.е. все, что получают отдают в счет уплаты процентов за то, что получили раньше. Гениальный ход.

      ...отдают они уже с процентами...по даным нацбанка ( и такой у шумеров имеется wassat ) в 2017 они получили от МВФ лярд, а отдали лярд триста....Бизнес, однако wassat
      Чёрный
  3. RUSOIVAN Сегодня, 14:24
    И кто назвал Остапа Бендера аферистом?
    RUSOIVAN
  4. avt Сегодня, 14:29
    Со следующего года шумероукрам надо будет уже ВЫПЛАЧИВАТЬ в среднем по нарастающей от 12 ярдов до 18-ти В ГОД! То есть вообще без шансов платить по векселям , даже с доп кредитованием МВФ и прочих. Судя по тому как практически все резко по причине ,,недореформации" обрубили кредитные линии - всерьёз встал вопрос об утилизации Руины посредством войны. ВСЕЙ и сразу в кратчайшие сроки к выборам ВВП. Если конечно кто то не выпишет новый чек ярдов не менее чем на 20$.Собственно ничего нового и неожиданного , всё это обсуждали сдесь на сайте при победе майданутых.
    avt
    1. Александр 3 Сегодня, 14:47
      украинцы просто рабы МВФа и будут они работать на них только для погашения процентов.
      Александр 3
  5. Комментарий был удален.
  6. RUSOIVAN Сегодня, 14:46
    Пока дают-не обсуждается, а вот когда настанет пора возвращать-это уже будет повод для разговоров!
    RUSOIVAN
  7. svp67 Сегодня, 15:07
    Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил о том, что на сегодняшний день сотрудничество Киева с МВФ не обсуждается.
    А до 2019 уже меньше года...а там как то надо начать долги отдавать.
    svp67
  8. Дормидонт Сегодня, 16:19
    К пустой голове руку не прикладывают
    Дормидонт
    1. Dimy4 Сегодня, 17:41
      Кошмар, эта дамочка присниться, топором не отмахаешься.
      Dimy4
  9. Лексус Сегодня, 17:06
    Минфин Украины: Сотрудничество с МВФ пока не обсуждается

    О как? Протянутая рука в ожидании подачки - это "сотрудничество"? Однако! bully
    Лексус
  10. Metallurg_2 Сегодня, 20:01
    Кстати, до конца месяца Лондонский суд должен вынести решение еще по 3 лярдам, которые Хохляндия нам должна...
    Metallurg_2
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