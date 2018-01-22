21:06 22 января

История одного предательства: как Москва присягнула на верность Польше

20 сентября 1610 года. Москва. Ночь. С западного направления к городу подошли тысячи воинов. Это были поляки. Не встречая никакого сопротивления, польское войско входит в открытые для них Кремлевские ворота. Город был взят без "единого выстрела".

Стоит отметить, что жители Москвы приняли это событие безропотно. В тот момент в стране царили хаос и полное беззаконие: кражи, разбойные нападения, поджоги и убийства были для того времени нормой. Но где же был русский царь? Почему он бездействовал, когда Кремль захватили враги?

А никакого царя не было. Последний царь Василий Шуйский вот уже несколько месяцев как пострижен в монахи. Семеро бояр, захватившись правление страной, тихо отсиживаются за Кремлевскими стенами. Удержать власть и навести порядок им не удалось. И они сами предложили русский престол польскому королевичу Владиславу. 27 августа 1610 года Москва присягнула на верность Польше.




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Комментарии 5

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  1. andj61 Сегодня, 15:31
    А в чём было предательство? Сам факт избрание царём поляка и католика? В те времена частенько высокородные становились монархами в дальних краях. Тот же самый Владислав претендовал на шведский престол, но был отвергнут риксдагом о по причине нежелания смены веры. По договору и от 4 февраля 1610 года, и по договору от 27 августа 1610 года на престол должен быть взойти православный царь Владислав Жигимонтович, а поляки должны были покинуть и Тушинский лагерь Лжедмитрия 2, и снять осаду со Смоленска. Однако Владислав и православия не принял, на царство он венчан не был и поляки условия договора не выполнили. Так что присягали не Польше, а конкретному православному царю, которому в тот момент было 15 лет. И отказали в регентстве до его совершеннолетия его отцу Сигизмунду.И от его имени бояре монету чеканили и страной управляли. В октябре 1612 года в Москве было низложено боярское правительство королевича Владислава; в 1613 году царём был избран Михаил Фёдорович. До 1634 года Владислав продолжал пользоваться титулом Великого князя московского.
    В 1617 году Владислав, поощряемый польским сеймом, неудачно попытался овладеть русским престолом, ограничившись территориальными уступками Москвы Польше по Деулинскому перемирию. Окончательно отказался от претензий на Россию по Поляновскому миру в 1634 году, уже будучи польским королём. hi
    andj61
  2. василий50 Сегодня, 15:35
    Очень удобно описывать прошлое, можно даже на факты или документы внимания не обращать. Своё видение сродни художественному переосмыслению. Железная отмазка если обличат в откровенном вранье.
    От поляков и тех кто отрабатывает польские гонорары и не того можно ожидать. Там не стесняются врать не только про дела четырёхстолетней давности, там врут и про двадцатый век и даже про прошлый год. Хозяева поляков сами отмечены во вранье потому и поляки врут.
    василий50
    1. антивирус Сегодня, 16:17
      полякам и тогда береза помешала, а не ополчение, как и в нач 21 в
      антивирус
  3. avt Сегодня, 15:40
    Это был ЕДИНСТВЕННЫЙ шанс данный Историей ляхам реально создать империю от можа до океана, который они бездарно прогадили исключительно по причине собственного национального ,,щляхетского"чванства.Больше такого шанса у них не было в последующей истории , да судя по динамики развития и не будет.
    avt
    1. Reptiloid Сегодня, 17:12
      Нет-нет, это не история, давала им шанс, а какая-то альтернативщина,показала вариант.
      Место польши на заднем дворе, как бы фша их неподдерживали!!!!!!!!!
      Reptiloid
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