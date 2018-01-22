История одного предательства: как Москва присягнула на верность Польше

20 сентября 1610 года. Москва. Ночь. С западного направления к городу подошли тысячи воинов. Это были поляки. Не встречая никакого сопротивления, польское войско входит в открытые для них Кремлевские ворота. Город был взят без "единого выстрела".



Стоит отметить, что жители Москвы приняли это событие безропотно. В тот момент в стране царили хаос и полное беззаконие: кражи, разбойные нападения, поджоги и убийства были для того времени нормой. Но где же был русский царь? Почему он бездействовал, когда Кремль захватили враги?



А никакого царя не было. Последний царь Василий Шуйский вот уже несколько месяцев как пострижен в монахи. Семеро бояр, захватившись правление страной, тихо отсиживаются за Кремлевскими стенами. Удержать власть и навести порядок им не удалось. И они сами предложили русский престол польскому королевичу Владиславу. 27 августа 1610 года Москва присягнула на верность Польше.











