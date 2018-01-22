21:07 22 января

Британское СМИ: Порошенко - один из богатейших участников форума Давос-2018

С завтрашнего дня в швейцарском Давосе стартует международный экономический форум. За сутки до начала представительного мероприятия британское издание Verdict вышло с публикацией, в которой представлена десятка наиболее богатых участников форума-2018.

Так, на первом месте по объёму «кошелька» среди всех участников форума в Давосе расположился американский бизнесмен и разработчик (совладелец компании Microsoft) Билл Гейтс. Его состояние оценивается примерно в 72 млрд долларов.

В тройке богатейших гостей Давосского форума: Джек Ма (владелец торговой империи Alibaba) с состоянием в 47 с лишним млрд долларов, а также Рэй Далио (инвестор и управляющий хэдж-фондов). Состояние Далио оценили примерно в 14 миллиардов.


Присутствует в 10-ке богатейших людей форума в Давосе и президент Украины Пётр Порошенко. Примечательно, что в британской прессе его представили не только как президента Украины, но и как олигарха с состоянием в 1,6 млрд долларов. Порошенко разместился на 9-й позиции этого рейтинга, уступив лишь три строчки президенту США Дональду Трампу. Его (Трампа) состояние британское издание оценивает примерно в 5 млрд долларов.

Британское СМИ: Порошенко - один из богатейших участников форума Давос-2018


Порошенко и Трамп оказались двумя лидерами государств среди самых богатейших гостей швейцарского экономического форума.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 24

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  1. 210окв Сегодня, 14:41
    Да кто бы сомневался..Нищая страна-президент в шоколаде..
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 14:42
      Порошенко и Трамп оказались двумя лидерами государств среди самых богатейших гостей швейцарского экономического форума.
      Просто они ло*хи спалились
      Chertt
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:54
        очередная перемога майдана,скакунам майданным есть чем гордится
        Ратник с пулеметом
        1. volodya Сегодня, 15:05
          Цитата: Ратник с пулеметом
          очередная перемога майдана,скакунам майданным есть чем гордится

          volodya
          1. Лексус Сегодня, 16:30
            laughing good
            Объявление явно не полное.
            Можно добавить кухонный (кастрюли) и спортивный (скакалки) инвентарь. wassat
            Лексус
        2. cniza Сегодня, 15:06
          Цитата: 210окв
          Да кто бы сомневался..Нищая страна-президент в шоколаде..


          Пусть гордятся своим Президентом и скачут дальше.
          cniza
        3. Нормаль ок Сегодня, 18:11
          Цитата: Ратник с пулеметом
          очередная перемога майдана,скакунам майданным есть чем гордится

          Он и до этого был миллиардером.
          Нормаль ок
    2. Dimontius Сегодня, 14:42
      Когда то нас обвиняли и обвиняют за олигархов во власти, а сами во как скатились
      Dimontius
    3. Чёрный Сегодня, 14:42
      Гордитесь, шумеры !!!!! Наш моисей на 9 месте по богачеству wassat
      Пеца прям ка Фунт из "Золотого телёнка" :"Я под воровывал при Кучме, воровал при Ющенко, разгулялся при Яныке, а как замечательно выдаиваю деньги из страны сейчас!" wassat
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 15:07
        Тогда доили все , а сейчас он практически один.
        cniza
  2. bogart047 Сегодня, 14:41
    что ж... с одной стороны Порошенко очевидно кажется вором(а на мой взгляд и является), с другой стороны есть Трамп, который тоже не бедный и сам(или почти сам) все заработал. И оба пришли к власти уже богатыми, но Пороха поливают помоями за его богатство, а Трампа нет...
    bogart047
    1. 210окв Сегодня, 14:44
      Как бы там не было-Трамп шел к своему состоянию довольно долго.Петька быстро-за счёт грабежа других.Ну и как его не погладить...Граблями.
      Цитата: bogart047
      что ж... с одной стороны Порошенко очевидно кажется вором(а на мой взгляд и является), с другой стороны есть Трамп, который тоже не бедный и сам(или почти сам) все заработал. И оба пришли к власти уже богатыми, но Пороха поливают помоями за его богатство, а Трампа нет...
      210окв
    2. влад66 Сегодня, 14:50
      Цитата: bogart047
      что ж... с одной стороны Порошенко очевидно кажется вором(а на мой взгляд и является), с другой стороны есть Трамп, который тоже не бедный и сам(или почти сам) все заработал. И оба пришли к власти уже богатыми, но Пороха поливают помоями за его богатство, а Трампа нет...

      Уважаемый поройтесь ка в гугеле и увидите что Трамп назначил себе зарплату на посту президента 1$.Так как все он уже заработал ранее,сейчас не знаю стал богаче или нет,Порох наоборот увеличил свое состояние уже состоя на посту президента,ну и самое главное Трамп не убивает СВОЙ народ,как Порох,его тут ругают за то что он убивает ЧУЖЫЕ народы. hi
      влад66
  3. Vik66 Сегодня, 14:47
    Опять кусок автобуса привезет, или на этот раз кусок брони Т-72Б3 ? laughing
    Vik66
    1. maratk Сегодня, 14:58
      пусть лучше отвезет кусок от Чернобыльской АЭС. всем будет "хорошо"
      maratk
  4. sergo1914 Сегодня, 14:49
    Наш не приехал. Чего к нищебродам ездить laughing
    sergo1914
    1. maratk Сегодня, 14:53
      Ваш это кто?????
      maratk
      1. sergo1914 Сегодня, 16:09
        Цитата: maratk
        Ваш это кто?????

        ВВП
        sergo1914
  5. Altona Сегодня, 15:04
    Статье жирный плюс. Наконец-то демократия показывает своё истинное олигархическое лицо. laughing
    Altona
  6. Bosch Сегодня, 15:14
    Кто бы в этом сомневался. Удивило бы то, что Вальцман самый бедный гость этого сходняка.
    Bosch
  7. Alex-a832 Сегодня, 15:14
    Хоть таким способом Украина блестнёт "своим" богатством...
    Alex-a832
  8. AlexSam Сегодня, 15:47
    ну и где в этом топе наши нищеброды? что за несправедливость? что это за чучело на третьем месте? или публиковать имена господ, значительно увеличивших свои состояния как раз во времена правления Темнейшего, в предверии выборов будет выглядеть несколько неполиткорректно?
    AlexSam
  9. Николай Фёдоров Сегодня, 15:47
    Украина - это как работающие песочные часы. Снизу - всё увеличивающееся благосостояние Главнюка Украины и его друзей и близких, а верхняя часть - все остальные деньги (убывающие).
    Какое это наслаждение иметь под собой президента!!! Наверное... recourse
    Николай Фёдоров
  10. LeonidL Сегодня, 20:18
    "Порошенко - один из богатейших участников форума Давос-2018" он же президент самой бедной страны Европы ... страна беднеет - президент Петюньчик богатеет! Парадокс?
    LeonidL
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