Британское СМИ: Порошенко - один из богатейших участников форума Давос-2018
С завтрашнего дня в швейцарском Давосе стартует международный экономический форум. За сутки до начала представительного мероприятия британское издание Verdict вышло с публикацией, в которой представлена десятка наиболее богатых участников форума-2018.
Так, на первом месте по объёму «кошелька» среди всех участников форума в Давосе расположился американский бизнесмен и разработчик (совладелец компании Microsoft) Билл Гейтс. Его состояние оценивается примерно в 72 млрд долларов.
В тройке богатейших гостей Давосского форума: Джек Ма (владелец торговой империи Alibaba) с состоянием в 47 с лишним млрд долларов, а также Рэй Далио (инвестор и управляющий хэдж-фондов). Состояние Далио оценили примерно в 14 миллиардов.
Присутствует в 10-ке богатейших людей форума в Давосе и президент Украины Пётр Порошенко. Примечательно, что в британской прессе его представили не только как президента Украины, но и как олигарха с состоянием в 1,6 млрд долларов. Порошенко разместился на 9-й позиции этого рейтинга, уступив лишь три строчки президенту США Дональду Трампу. Его (Трампа) состояние британское издание оценивает примерно в 5 млрд долларов.
Порошенко и Трамп оказались двумя лидерами государств среди самых богатейших гостей швейцарского экономического форума.
Так, на первом месте по объёму «кошелька» среди всех участников форума в Давосе расположился американский бизнесмен и разработчик (совладелец компании Microsoft) Билл Гейтс. Его состояние оценивается примерно в 72 млрд долларов.
В тройке богатейших гостей Давосского форума: Джек Ма (владелец торговой империи Alibaba) с состоянием в 47 с лишним млрд долларов, а также Рэй Далио (инвестор и управляющий хэдж-фондов). Состояние Далио оценили примерно в 14 миллиардов.
Присутствует в 10-ке богатейших людей форума в Давосе и президент Украины Пётр Порошенко. Примечательно, что в британской прессе его представили не только как президента Украины, но и как олигарха с состоянием в 1,6 млрд долларов. Порошенко разместился на 9-й позиции этого рейтинга, уступив лишь три строчки президенту США Дональду Трампу. Его (Трампа) состояние британское издание оценивает примерно в 5 млрд долларов.
Порошенко и Трамп оказались двумя лидерами государств среди самых богатейших гостей швейцарского экономического форума.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти