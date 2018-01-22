Народная милиция ЛНР сбила БПЛА ВСУ, производивший разведку
Военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, ведущий разведку в районе населённого пункта Калиново-Борщеватое в Донбассе, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Ранее в военном ведомстве ЛНР сообщали, что 14 января ополченцы сбили аналогичный беспилотный летательный аппарат украинских военных в районе населённого пункта Логвиново. Всего же подразделения противовоздушной обороны Республики в 2017 году уничтожили более 10 беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины.
21 января военнослужащими Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое был сбит очередной беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины типа "Фантом", с помощью которого противник проводил разведывательную деятельность и корректировку артиллерийского огня- сообщил А.Марочко в понедельник журналистам.
В нарушение пункта № 7 Меморандума, принятого в Минске 19 сентября 2014 года, продолжает иметь место использование вооруженными силами Украины беспилотных летательных аппаратов иностранного производства вдоль всей линии соприкосновения- добавил подполковник.
Ранее в военном ведомстве ЛНР сообщали, что 14 января ополченцы сбили аналогичный беспилотный летательный аппарат украинских военных в районе населённого пункта Логвиново. Всего же подразделения противовоздушной обороны Республики в 2017 году уничтожили более 10 беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины.
Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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