Народная милиция ЛНР сбила БПЛА ВСУ, производивший разведку

21 января военнослужащими Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое был сбит очередной беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины типа "Фантом", с помощью которого противник проводил разведывательную деятельность и корректировку артиллерийского огня

В нарушение пункта № 7 Меморандума, принятого в Минске 19 сентября 2014 года, продолжает иметь место использование вооруженными силами Украины беспилотных летательных аппаратов иностранного производства вдоль всей линии соприкосновения

Военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, ведущий разведку в районе населённого пункта Калиново-Борщеватое в Донбассе, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.- сообщил А.Марочко в понедельник журналистам.- добавил подполковник.Ранее в военном ведомстве ЛНР сообщали, что 14 января ополченцы сбили аналогичный беспилотный летательный аппарат украинских военных в районе населённого пункта Логвиново. Всего же подразделения противовоздушной обороны Республики в 2017 году уничтожили более 10 беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины.