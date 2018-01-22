21:05 22 января

Народная милиция ЛНР сбила БПЛА ВСУ, производивший разведку

Военнослужащие Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, ведущий разведку в районе населённого пункта Калиново-Борщеватое в Донбассе, сообщил представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Народная милиция ЛНР сбила БПЛА ВСУ, производивший разведку


21 января военнослужащими Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое был сбит очередной беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины типа "Фантом", с помощью которого противник проводил разведывательную деятельность и корректировку артиллерийского огня
- сообщил А.Марочко в понедельник журналистам.


В нарушение пункта № 7 Меморандума, принятого в Минске 19 сентября 2014 года, продолжает иметь место использование вооруженными силами Украины беспилотных летательных аппаратов иностранного производства вдоль всей линии соприкосновения
- добавил подполковник.

Ранее в военном ведомстве ЛНР сообщали, что 14 января ополченцы сбили аналогичный беспилотный летательный аппарат украинских военных в районе населённого пункта Логвиново. Всего же подразделения противовоздушной обороны Республики в 2017 году уничтожили более 10 беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины.

Использованы фотографии: http://lug-info.com/
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Комментарии 9

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  1. 210окв Сегодня, 14:53
    Китайца приземлили.А вот если амерзца удалось бы..Это была бы победа..
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 14:58
      Знаю два Фантома, китайский любительский для начинающих и наземный украинский боевой

      Тралл
  2. влад66 Сегодня, 14:54
    Молодцы,что сказать yes но у хохолят он вряд ли единственный request
    влад66
    1. сибиралт Сегодня, 15:01
      Пора бы уже создать беспилотники - истребители. Вот и будет перманентный воздушный бой.
      сибиралт
  3. Rusland Сегодня, 15:07
    Хотелось бы чтобы летательные аппараты обезвреживались специализированными средствами, а не как стрельба по Бумбарашу.
    Rusland
    1. Mestny Сегодня, 15:37
      А где в статье написано, что было именно так? Откуда известно чем сбивали?
      Mestny
  4. Piramidon Сегодня, 17:53
    Сирийским опытом поделились.
    Piramidon
  5. LeonidL Сегодня, 20:16
    Над Донбассом для укроБПЛ нелетная погода - хорошее дело!
    LeonidL
  6. Антарес Сегодня, 20:24
    В нарушение пункта № 7 Меморандума, принятого в Минске 19 сентября 2014 года, продолжает иметь место использование вооруженными силами Украины беспилотных летательных аппаратов иностранного производства вдоль всей линии соприкосновения

    странное трактование меморандума.
    дык там в меморандуме, кроме БПЛА ОБСЕ не положено использование ни Орланов 10(сбито 3 штуки за месяц) и указанные 10 БПЛА ВСУ. Чего Басурин только про БПЛА Украины говорит, а про свои молчит то? Или в меморандуме Орланы разрешены?
    Впрочем это все ХПП, Орлан в свободной продаже, как и Фантом(китайский)

    Подобные аппараты сбивают обе стороны(коммерческие китайские БПЛА с Али)
    Антарес
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