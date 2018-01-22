Иракский Курдистан готов оказать помощь Африну
Иракский Курдистан готов направить вооруженные отряды в Африн для оказания помощи сирийским курдам в борьбе против Турции, передает Интерфакс заявление представителя Патриотического союза Курдистана (правящая партия автономии) Малы Бахтияра.
Однако, «прежде чем направлять туда свои отряды с их (сирийских курдов) согласия, мы направим делегацию в Анкару для переговоров. Мы предпочитаем диалог войне», отметил Бахтияр.
По его словам, «при решении сирийского вопроса должны быть учтены интересы курдского населения, это должно произойти политическим, а не военным путем».
Одновременно представитель Курдистана подверг критике вооруженные формирования «Сирийской свободной армии» (ССА), которая на стороне Турции принимает активное участие в операции «Оливковая ветвь», проводимой против курдского ополчения в Африне.
Напомним, операция турецких войск против сирийского ополчения в Африне началась в минувшую субботу. К настоящему времени турки продвинулись вглубь территории Сирии на 7,5 км.
Страны региона, в частности, Турция, знают нашу позицию,сказал Бахтияр журналистам.
Если сможем, мы поможем Африну сейчас. Если они позволят, мы направим туда свои силы,добавил он.
Однако, «прежде чем направлять туда свои отряды с их (сирийских курдов) согласия, мы направим делегацию в Анкару для переговоров. Мы предпочитаем диалог войне», отметил Бахтияр.
По его словам, «при решении сирийского вопроса должны быть учтены интересы курдского населения, это должно произойти политическим, а не военным путем».
Одновременно представитель Курдистана подверг критике вооруженные формирования «Сирийской свободной армии» (ССА), которая на стороне Турции принимает активное участие в операции «Оливковая ветвь», проводимой против курдского ополчения в Африне.
Сирийская оппозиция должна понять, что ее права нарушены Дамаском, а не Африном,подчеркнул он.
Напомним, операция турецких войск против сирийского ополчения в Африне началась в минувшую субботу. К настоящему времени турки продвинулись вглубь территории Сирии на 7,5 км.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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