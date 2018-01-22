21:04 22 января

Иракский Курдистан готов оказать помощь Африну

Иракский Курдистан готов направить вооруженные отряды в Африн для оказания помощи сирийским курдам в борьбе против Турции, передает Интерфакс заявление представителя Патриотического союза Курдистана (правящая партия автономии) Малы Бахтияра.



Страны региона, в частности, Турция, знают нашу позицию,
сказал Бахтияр журналистам.


Если сможем, мы поможем Африну сейчас. Если они позволят, мы направим туда свои силы,
добавил он.

Однако, «прежде чем направлять туда свои отряды с их (сирийских курдов) согласия, мы направим делегацию в Анкару для переговоров. Мы предпочитаем диалог войне», отметил Бахтияр.

По его словам, «при решении сирийского вопроса должны быть учтены интересы курдского населения, это должно произойти политическим, а не военным путем».

Одновременно представитель Курдистана подверг критике вооруженные формирования «Сирийской свободной армии» (ССА), которая на стороне Турции принимает активное участие в операции «Оливковая ветвь», проводимой против курдского ополчения в Африне.

Сирийская оппозиция должна понять, что ее права нарушены Дамаском, а не Африном,
подчеркнул он.

Напомним, операция турецких войск против сирийского ополчения в Африне началась в минувшую субботу. К настоящему времени турки продвинулись вглубь территории Сирии на 7,5 км.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Rusland Сегодня, 15:00
    Ожидаемо, ожидаемо, тем более под внешнем управлением спонсора.
    Rusland
    1. влад66 Сегодня, 15:09
      Кто бы сомневался feel
      влад66
    2. Андрей К Сегодня, 15:29
      ...Иракский Курдистан готов оказать помощь Африну...

      Интересный поворот.
      Мала Бахтияр когда-нибудь географию учил? Ничего, что он со своим табором, "помощь оказывать" собрался в соседнем государстве.
      Вроде бы и жалко курдов - носятся по БВ, как перекати -поле. То к одной "соске" прильнут, то к другой. Своими дебильными инициативами, сводят на нет, всё доброе отношение к этому народу, которое ещё осталось...
      Андрей К
      1. marlin1203 Сегодня, 16:23
        Да еще ближе к побережью, Африн-то на западной окраине САР.
        marlin1203
    3. Misha Честный Сегодня, 20:13
      Цитата: Rusland
      Ожидаемо, ожидаемо, тем более под внешнем управлением спонсора.
      Конечно ожидаемо и как всегда - наши лижут жопу тем, кто смелее. no
      Впрочем ничего другого от нашей элиты и не ждали.
      Misha Честный
  2. katalonec2014 Сегодня, 15:01
    Пытаются позиционировать себя как признанное и влиятельное,полноценное государство,да Эрдоган с ними и разговаривать не станет.
    katalonec2014
    1. Серый брат Сегодня, 15:31
      Такое государство там вообще никому не нужно. Эрдоган выступает тут в качестве жупела - ему не нужно больше всех.
      Серый брат
  3. Ратник с пулеметом Сегодня, 15:01
    американская хрень с не гаснущим сирийским пожаром в действие((
    Ратник с пулеметом
  4. Лесс Сегодня, 15:03
    В итоге турки потрепают сирийских курдов и на переговорах курды "добровольно" согласятся уйти под контроль Асада.
    Лесс
    1. Misha Честный Сегодня, 20:16
      Цитата: Лесс
      В итоге турки потрепают сирийских курдов и на переговорах курды "добровольно" согласятся уйти под контроль Асада.

      Турки курдов уничтожить под ноль хотят. )) А так - остальное правильно. )
      Misha Честный
  5. anjey Сегодня, 15:03
    сирийская оппозиция должна понять, что ее права нарушены Дамаском, а не Африном
    за каждым словом явно науськивающий глас Дяди Сэма....

    anjey
    1. Серый брат Сегодня, 15:36
      Цитата: anjey
      за каждым словом явно науськивающий глас Дяди Сэма....

      Поддерживаемая американцами ССА закусывается с поддерживаемой американцами YPG.
      Глаз Дяди Сэма нервно дёргается lol
      Серый брат
      1. BlackMokona Сегодня, 16:55
        У США SDF, а не YPG
        BlackMokona
        1. Серый брат Сегодня, 17:16
          Цитата: BlackMokona
          У США SDF, а не YPG

          YPG являются частью SDF.
          Серый брат
          1. BlackMokona Сегодня, 18:20
            Ссылки пожалуйста
            BlackMokona
        2. Ныробский Сегодня, 19:49
          Цитата: BlackMokona
          У США SDF, а не YPG

          Да какая разница? США кинула иракских курдов сразу после референдума о независимости, когда иракская армия вышибла их из Киркука, для вида повзмущавщись по поводу того, что мол "Не для того США Ираку оружие подбрасывали, что бы они этим оружием курдов дубасили" Прежде чем делать заявы по Африну, им бы для начала в Киркук вернуться. Бросили SDF,бросят и YPG...
          Ныробский
      2. Misha Честный Сегодня, 20:20
        У США действительно под контролем именно SDF за которую Турки и воюют, а не YPG. YPG всегда была только за Сирию. За помощь нам нам и Сирийцам их теперь и карают. Причем наши их же и сдали. .
        Misha Честный
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:10
    Что то деклоративно-невразумительное... И как они туда попадут, помощники?
    Горный стрелок
    1. mihey Сегодня, 15:16
      Вот тоже этим вопросом озадачился поскольку Асада они считают кровавым режимом, а через Турцию им сам бог дорогу, наверное, указал request
      mihey
  7. mihey Сегодня, 15:13
    Хотелось бы посмотреть логистику их перемещения из Ирака в Сирию под Африн.
    mihey
    1. woron333444 Сегодня, 16:17
      Они советом помогут. Иначе под замес Эрдогана попадут.
      woron333444
  8. Сибирский цирюльник Сегодня, 15:27
    Правильно- всех в топку! wassat
    Сибирский цирюльник
  9. TUFAN Сегодня, 15:28
    Цитата: katalonec2014
    Пытаются позиционировать себя как признанное и влиятельное,полноценное государство,да Эрдоган с ними и разговаривать не станет.

    Вот именно! На этом хотят Эрдогана скомпрометировать. Сами бы были более сговорчивы с террористами? Они ведь признали курдскую РП террористической, а по иному РФ и Турции ну прям никак не напакостить..
    TUFAN
  10. TUFAN Сегодня, 15:30
    Цитата: Горный стрелок
    Что то деклоративно-невразумительное...

    Восток - дело тонкое! hi
    TUFAN
  11. Труд Сегодня, 15:54
    Скорее всего турки выжмут курдов из Африна и курдские формирования из анклавов объединятся с Ракковскими и Иракскими. А там уже как карта ляжет.
    Труд
  12. лысова Сегодня, 15:55
    Вот, как и ожидалось, этот натиск Турция может и сдюжит, но это ещё не всё. Ещё и штаты, своих выродков подкинут. А тогда Турции, без поддержке кирдык, и начнут её кроить, как Сирию - конечно этого не будет, придётся спасать " друга ".
    лысова
  13. Лексус Сегодня, 16:26
    Бойня уже давно началась. Настала очередь турков и курдов поучаствовать в "кровавой бане". "Дядюшка сэм" их теперь в покое не оставит.
    Лексус
  14. pilot69 Сегодня, 16:57
    Начинается новый замес, и этот замес покруче нового будет. Как минимум четыре страны впрямую участвуют - Сирия, Турция, Иран, Ирак. Везде есть курды и везде - проблема. И везде курды как бы не вписываются. По ходу пьесы америкосы давно это готовили. Полыхнет так, что мало ни кому не покажется. Одна деталь - курдов около 40 миллионов.
    pilot69
  15. Piramidon Сегодня, 17:51
    Ниxpeна не понимаю. "Где "немцы", где "наши"? Но по моему мнению, чем больше там сами себя перебьют курды, турки и пинDocы - тем лучше для Асада и для нас . ИМХО, извините.
    Piramidon
Картина дня