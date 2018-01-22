21:06 22 января

Генштаб ВСУ запланировал создание более 20 бригад территориальной обороны в 2018 году

Генеральный штаб ВСУ планирует в течение 2018 года перевести войска территориальной обороны (ТрО) на бригадную структуру.

По плану, отряды обороны, которые есть в каждом районе (городе) будут переформированы в батальоны и сведены в бригады, что должно улучшить управляемость и боеспособность воинских частей территориальной обороны.

Генштаб ВСУ запланировал создание более 20 бригад территориальной обороны в 2018 году



Таких бригад будет не меньше одной на область, а на угрожающих направлениях, в частности в пограничных областях и больше. Управление бригадами будут осуществлять соответствующие оперативные командования Сухопутных войск ВС Украины
- заявили в генштабе.

При этом в областях также останутся отдельные стрелковые батальоны, формируемые областными военными комиссариатами и роты охраны военных комиссариатов, согласно структуры войск территориальной обороны, которая была введена в конце 2014 года.

В состав бригады территориальной обороны будет входить от четырех до восьми батальонов ТрО, рота огневой поддержки, рота противодиверсионной борьбы, минометная батарея, подразделения боевого и тылового обеспечения.

По планам генштаба, в течение 2018-2020 годов планируется вооружение бригад противотанковым вооружением и 60-мм минометами украинского производства - по мере их изготовления военной промышленностью.

Бригады территориальной обороны будут комплектоваться как военнослужащими кадра так и резервистами, которые будут составлять основную численность и будут призываться на службу в случае необходимости. Планируется регулярное прохождение резервистами подготовки на учебных сборах, а в остальное время они будут вести обычную гражданскую жизнь.

Финалом подготовки станет боевое слаживание и проведения бригадных учений. Первые бригадные учения планируется провести уже во второй половине этого года.

Использованы фотографии: http://www.ukrmilitary.com/
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Комментарии 44

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  1. 210окв Сегодня, 15:06
    Бандбатальоны в бандбригады?Ничего удивительно для бандтерритории.
    210окв
    1. oldseaman1957 Сегодня, 15:17
      Цитата: 210окв
      Ничего удивительно для бандтерритории.
      Не трогать их ни в коем разе! Пусть создают хоть миллионную армию и... ничего не делают! Будет интересно посмотреть, как они будут гнить изнутри, не имея главного для бандер стимула - войны с Россией.

      oldseaman1957
      1. влад66 Сегодня, 15:19
        Цитата: oldseaman1957
        Не трогать их

        Там есть все. fellow hi
        влад66
        1. Монос Сегодня, 17:29
          Недавно заходил в "Спецодежду". Там для работы с "болгаркой", такие же, как на фото, очки продавались. Не стал покупать - голимое китайское плексигласовое барахло. smile
          Монос
      2. 210окв Сегодня, 15:39
        Будет чем заняться?Т.е дурью маяться?
        Цитата: oldseaman1957
        Цитата: 210окв
        Ничего удивительно для бандтерритории.
        Не трогать их ни в коем разе! Пусть создают хоть миллионную армию и... ничего не делают! Будет интересно посмотреть, как они будут гнить изнутри, не имея главного для бандер стимула - войны с Россией.

        210окв
    2. Chertt Сегодня, 15:26
      Цитата: 210окв
      Ничего удивительно для бандтерритории.

      Даешь пана атамана Грициана в каждое село
      Chertt
      1. Лелёк Сегодня, 16:30
        Цитата: Chertt
        Даешь пана атамана Грициана в каждое село


        Алексей, а это мероприятие проводится не спроста. Если учесть стремление регионов бывшей Украины к сепаратизму, то видно это достигло такого накала, что киевским приходится держать военно-жандармские подразделения почитай в каждой области и районе. И это при 30%-ном недоборе в ВСУ. recourse
        Лелёк
        1. Chertt Сегодня, 16:37
          Цитата: Лелёк
          киевским приходится держать военно-жандармские подразделения почитай в каждой области и районе

          Я просто думаю, сколько понадобится времени, чтобы Тер.баты сами захотели стать властью в каждом отдельно взятом районе-городе wink И снесли существующую "владу"
          Chertt
          1. Лелёк Сегодня, 16:42
            Цитата: Chertt
            Chertt


            Как только будет подписан приказ о прикреплении к тому или иному комиссариату. Все вопросы будут решаться "калашом" и ором "слава Украине! Бандере слава!".
            Лелёк
            1. Chertt Сегодня, 16:53
              Да. И вернуть власть назад "гражданским властям" , можно будет только с помощью еще большей силы. Полная хаотизация
              Chertt
              1. Лелёк Сегодня, 17:09
                Цитата: Chertt
                Chertt


                Да. Но, когда "боевые паханы" войдут во вкус, то оторвать их от этой титьки киевские гетьманы не смогут. С 2012 года к этому шло, а тут накось - сам главком продвинул то, о чём мечтали нацики. yes
                Лелёк
                1. Комментарий был удален.
                2. Нормаль ок Сегодня, 17:59
                  Цитата: Лелёк
                  Да. Но, когда "боевые паханы" войдут во вкус, то оторвать их от этой титьки киевские гетьманы не смогут. С 2012 года к этому шло, а тут накось - сам главком продвинул то, о чём мечтали нацики.

                  Блин, до чего докатилось ВО! Хотелось бы хоть какого-то подобия анализа. Но, увы. Ну соберут работающих мужиков, на 2 недели, на сборы и что они власть возьмут?! Аффигеть какой мудрый комментарий.
                  Нормаль ок
        2. Нормаль ок Сегодня, 17:54
          Цитата: Лелёк
          Алексей, а это мероприятие проводится не спроста. Если учесть стремление регионов бывшей Украины к сепаратизму, то видно это достигло такого накала, что киевским приходится держать военно-жандармские подразделения почитай в каждой области и районе. И это при 30%-ном недоборе в ВСУ.

          Во-первых "сепаратистские" настроения есть только у венгров Закарпатья, и то не в такой степени как показывает 1-й канал.
          Во вторых, при чём тут недобор в ВСУ (речь идёт о призывниках-срочниках), когда территориальная оборона будет комплектоваться уже отслужившими (зачастую в АТО) мужиками?
          Нормаль ок
    3. Маз Сегодня, 17:38
      Надо записываться, там будет столько халявного оружия и боеприпасов, шо можно будет весь огород маслом поливать. Это будет неслыханный распил бабла, вооружения, техники и грошей laughing американских денех.
      Маз
    4. алексеев Сегодня, 17:48
      Цитата: 210окв
      Ничего удивительно для

      Удивительно, что у нас не очень-то шевелятся с подготовкой организованного резерва.
      только развернутых частей постоянной готовности вовсе недостаточно для прикрытия границы с той же бандерлогией, больше 2000 км, однако.
      А призывать всё давно позабывших в/сл запаса толку мало...
      Необходимо в каждом субъекте РФ иметь моб. базу для обучения и формирования общевойскового соединения (дивизии) и спец. частей боевого и тылового обеспечения.
      Это раньше называлось частями кадра, они, зачастую, были в убогом состоянии, их разогнали под лозунгом оптимизации, но, как часто бывает, с водой выплеснули и ребёнка, к сожалению.
      алексеев
  2. Bosch Сегодня, 15:11
    Короче, УПА .
    Bosch
  3. Александр 3 Сегодня, 15:12
    Как эти банды не назови сущность их не изменится.Будут продолжать бухать,грабить и убивать беззащитных.
    Александр 3
  4. Горный стрелок Сегодня, 15:13
    Боеспособность территориалов... на Украине ну, это оксюморон...
    Горный стрелок
  5. Балу Сегодня, 15:16
    Бригады территориальной обороны будут комплектоваться как военнослужащими кадра так и резервистами, которые будут составлять основную численность и будут призываться на службу в случае необходимости. Планируется регулярное прохождение резервистами подготовки на учебных сборах, а в остальное время они будут вести обычную гражданскую жизнь.

    И что, деньги на это есть, или опять как в Бальбеке: "Щеня вмерла...Америка с нами"...?
    Балу
  6. БЛОНДИН Сегодня, 15:25
    Понимают, что вариант - "долго не протянет окраина" очень реален.
    Поэтому организационно формируется военные формирования - будущее подполье. Вспоминаем Зап. Украину после ВОВ. Довольно эффективные диверсанты.
    Это война и учителя у укропов ничего созидать не собираются - только разрушение и хаос!
    БЛОНДИН
    1. 210окв Сегодня, 15:42
      Нет,не реален.Подобные новообразования могут существовать долго.И экономика тут ни при чем.
      Цитата: БЛОНДИН
      Понимают, что вариант - "долго не протянет окраина" очень реален.
      Поэтому организационно формируется военные формирования - будущее подполье. Вспоминаем Зап. Украину после ВОВ. Довольно эффективные диверсанты.
      Это война и учителя у укропов ничего созидать не собираются - только разрушение и хаос!
      210окв
      1. БЛОНДИН Сегодня, 17:14
        Это Вы про украину - новообразование сказали? В историческом плане да! Согласен свежая амёба.
        Но в плане человеческом. Уверен доживу и поучаствую в развале вышеупомянутого новообразования!
        БЛОНДИН
  7. лысова Сегодня, 15:38
    what --- Что то знакомое усматривается в их действиях. Обычно так, идёт подготовка к обороне. На каждую область по бригаде (в среднем 1500тыс.ч.), с доп. ротами поддержки, роты охраны военных комиссариатов. Забыли про телеграф (почту), ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, СМИ - то же по роте надо. winked Короче к десанту будут готовы ! ГШ ВС Украины начинает пытаться думать - похвально !
    лысова
    1. marlin1203 Сегодня, 16:19
      Не идет так подготовка к обороне. Это вообще похоже на сбор народного ополчения. До 8 батальонов в бригаде - примерно 3 тыс.человек и на все это 1 минометная батарея. Это просто партизанский отряд какой-то (пусть и территориальный)
      marlin1203
      1. лысова Сегодня, 16:54
        Это в нашем понимании, да и в моем коменте сарказм.
        лысова
    2. Нормаль ок Сегодня, 18:01
      Цитата: лысова
      Что то знакомое усматривается в их действиях. Обычно так, идёт подготовка к обороне.

      ДА, никто и не скрывает, что это подготовка к обороне laughing Трудно не заметить очевидное.
      Нормаль ок
  8. Berkut154 Сегодня, 15:45
    Ээээ.. хлопчики уже побежали в зону безвиза))))
    У пана атамана нема золотого запасу wassat
    Berkut154
  9. ul_vitalii Сегодня, 15:47
    Это значит, что весь этот сводный сброд будет болтаться в своем комуфляже по кабакам, театрам и кино, а финансироваться будет по остаточному принципу.
    ul_vitalii
    1. helmi8 Сегодня, 16:01
      Цитата: ul_vitalii
      финансироваться будет по остаточному принципу.

      Скорее всего - оружие выдали - финансируйся сам.
      helmi8
  10. mavrus Сегодня, 15:54
    Цитата: 210окв
    Бандбатальоны в бандбригады?Ничего удивительно для бандтерритории.

    А Яна Украине с самого начала АТО такая структура, батальоны и бригады. В начале пару раз полки проСкакивали... Но потом, видать, их реорганизовали... А по сути бригады в одних странах (как вна Украине) это большой полк, в других (как у нас) недоделанная дивизия.
    mavrus
  11. Лексус Сегодня, 15:57
    Генштаб ВСУ запланировал создание более 20 бригад территориальной обороны в 2018 году

    У протопшеков и прибалтийских "лесных небратьев" научились.
    Лексус
  12. Viktor.12.71 Сегодня, 16:05
    Увидел интересное видео. БПМ-97 на вооружений ДНР и ЛНР. Вроде поставлялись только Казахстану и Азербайджану и то несколько машин каждому, далее они отказались от них. Машинки с 0.35. Мда уж, ихтамнет...
    Viktor.12.71
    1. Скоробей Сегодня, 17:07
      Древнее видео, они наверное уже в Сирии)).
      Скоробей
    2. strannik1985 Сегодня, 18:45
      Поставки вооружения, участие добровольцев в конфликте не является участием страны в конфликте.
      strannik1985
      1. Viktor.12.71 Сегодня, 19:04
        Цитата: strannik1985
        Поставки вооружения, участие добровольцев в конфликте не является участием страны в конфликте.

        Согласен. На стороне ВСУ так же воюют добровольцы из США и Европы, но в основном это снайпера. Техника партнерами так же поставляется.
        Viktor.12.71
    3. Антарес Сегодня, 19:58
      Цитата: Viktor.12.71
      ихтамнет..

      это ХПП. smile нашли в шахтах/купили/отжали у ФСБ/РВСН/7-й военной базы по вкусу..
      Антарес
  13. Геркулесыч Сегодня, 16:12
    А личный состав, из тюрем дурок набирать в эти части будут? fool Хотя, как вариант, попуасов из Африки завести, подписать контракт с ними, на прохождение службы вна укроинской армии! wassat
    Геркулесыч
  14. ufpb Сегодня, 16:12
    Цитата: лысова
    what --- Что то знакомое усматривается в их действиях. Обычно так, идёт подготовка к обороне. На каждую область по бригаде (в среднем 1500тыс.ч.), с доп. ротами поддержки, роты охраны военных комиссариатов. Забыли про телеграф (почту), ТЭЦ, ГРЭС, АЭС, СМИ - то же по роте надо. winked Короче к десанту будут готовы ! ГШ ВС Украины начинает пытаться думать - похвально !

    Да Филькина грамота все это. Отряды и роты самообороны сформированы на бумаге. Людей коврижками не заманишь в военкомат. И бабла нет. Все только на бумаге.
    ufpb
  15. Дормидонт Сегодня, 16:22
    Партизанить решили. Красную облупленную культяпку вам на воротник в чугунном исполнении
    Дормидонт
  16. Alexey RA Сегодня, 17:36
    В состав бригады территориальной обороны будет входить от четырех до восьми батальонов ТрО, рота огневой поддержки, рота противодиверсионной борьбы, минометная батарея, подразделения боевого и тылового обеспечения.
    По планам генштаба, в течение 2018-2020 годов планируется вооружение бригад противотанковым вооружением и 60-мм минометами украинского производства - по мере их изготовления военной промышленностью.

    Что-то очень знакомое...
    Приметой времени стали отдельные батальоны, подчинявшиеся не вооруженным силам, а национал-социалистической партии. Назывались они «фольксштурм» и формировались по указу Гитлера от 25 сентября 1944 г. В фольксштурм призывались способные держать оружие мужчины от 16 до 60 лет. Поскольку мужчины от 18 до 40 лет (и даже старше) уже были востребованы армией, основным контингентом фольксштурмистов стали старики. В отличие от частей вермахта, люфтваффе и войск СС, батальоны фольксштурма использовались в том же районе, где их формировали, т.е., например, батальон фольксштурма города Нейсе оборонялся в мартовских боях 1945 г. в самом городе и в непосредственной близости от него. Оба батальона фольксштурма Познани приняли бой на его улицах. Переброски батальонов фольксштурма между различными участками фронта не практиковались. В сущности, силы призванных в фольксштурм распылялись между мелкими частями численностью до батальона. Даже попытки вооружать батальоны фольксштурма артиллерией не изменяли общей тенденции размазывания их тонким Слоем по всей территории Германии.
    © Исаев
    Alexey RA
  17. Piramidon Сегодня, 17:45
    По плану, отряды обороны, которые есть в каждом районе (городе) будут переформированы в батальоны и сведены в бригады, что должно улучшить управляемость и боеспособность воинских частей территориальной обороны.

    Будет чем занять yкpoв,чтобы не вздумали "майданить" против Пети - пусть окопы вокруг своих хуторов копают.
    Piramidon
  18. Немезида Сегодня, 18:00
    Минские соглашения изначально были направлены против России и русского народа. Бандеровцы использовали и используют их для укрепления своей армии и уничтожения артобстрелами русского населения Донбасса...
    Немезида
  19. anosoff Сегодня, 20:42
    Что? Опять кадрированные бригады? Нулевая боеспособность и кормушка для генералов "кадра".
    anosoff
  20. APASUS Сегодня, 21:01
    Вся эта возня напоминает формирование отрядов для партизанского движения.Похоже страна готовиться к военным действиям на всей своей территории.
    APASUS
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