Генштаб ВСУ запланировал создание более 20 бригад территориальной обороны в 2018 году

Таких бригад будет не меньше одной на область, а на угрожающих направлениях, в частности в пограничных областях и больше. Управление бригадами будут осуществлять соответствующие оперативные командования Сухопутных войск ВС Украины

Генеральный штаб ВСУ планирует в течение 2018 года перевести войска территориальной обороны (ТрО) на бригадную структуру.По плану, отряды обороны, которые есть в каждом районе (городе) будут переформированы в батальоны и сведены в бригады, что должно улучшить управляемость и боеспособность воинских частей территориальной обороны.- заявили в генштабе.При этом в областях также останутся отдельные стрелковые батальоны, формируемые областными военными комиссариатами и роты охраны военных комиссариатов, согласно структуры войск территориальной обороны, которая была введена в конце 2014 года.В состав бригады территориальной обороны будет входить от четырех до восьми батальонов ТрО, рота огневой поддержки, рота противодиверсионной борьбы, минометная батарея, подразделения боевого и тылового обеспечения.По планам генштаба, в течение 2018-2020 годов планируется вооружение бригад противотанковым вооружением и 60-мм минометами украинского производства - по мере их изготовления военной промышленностью.Бригады территориальной обороны будут комплектоваться как военнослужащими кадра так и резервистами, которые будут составлять основную численность и будут призываться на службу в случае необходимости. Планируется регулярное прохождение резервистами подготовки на учебных сборах, а в остальное время они будут вести обычную гражданскую жизнь.Финалом подготовки станет боевое слаживание и проведения бригадных учений. Первые бригадные учения планируется провести уже во второй половине этого года.